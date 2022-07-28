Каталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому?

Поскольку трансфер Роберта Левандовского является вторым по стоимости для футболиста старше 33 лет, и поскольку «Барселона», по сути, распродает свое будущее, чтобы быстро собрать конкурентоспособный состав, много вопросов были сосредоточены на том, способен ли форвард серьезно усилить каталонцев?

Сомневающиеся также задавались вопросом: сможет ли бывший игрок мюнхенскойоправдать такие огромные инвестиции (сумма трансфера в 45 миллионов евро плюс заработная плата за четырехлетний контракт)? И сможет ли он адаптироваться к игровому стилю тренера, забивая те убийственные голы, которых каталонской команде так не хватало в последние два сезона?

Не то чтобы эти вопросы были совершенно неуместны, но автор ESPN Грэм Хантер задает еще один, чрезвычайно важный вопрос, который был проигнорирован: готова ли «Барса» к Левандовскому?

Есть множество причин, чтобы спросить об этом — ведь чтобы этот высокобюджетный летний брак по расчету процветал, не только игроку придется пройти через множество испытаний, но и клубу.

Присоединившись к «Барселоне», Левандовский пошел на серьезный риск, учитывая его статус и уровень клуба, который он покинул, а также статусы других клубов («Пари Сен-Жермен», «Челси»), которые, как сообщается, интересовались им. Теперь любой ценой «Барселона» должна до 1 сентября соблюсти правила финансового фэйр-плей Ла Лиги, значительно сократив свой зарплатный фонд, чтобы зарегистрировать Левандовского, Рафинью, Франка Кессье, Андреаса Кристенсена, Пабло Торре, Серхи Роберто и Усмана Дембеле.

Роберт Левандовский FCBarcelona

Это огромная задача. Но гораздо более важным является тот факт, что у президента клуба Жоана Лапорты и его трансферной команды есть чуть больше двух недель, чтобы хотя бы пара ключевых новичков (Левандовский и Рафинья во главе очереди) были полностью зарегистрированы и готовы к игре в первом матче сезона против «Райо Вальекано» на «Камп Ноу» 13 августа.

Подумайте о том, какая постыдная шумиха поднимется, если они не смогут справиться с этим. Вы можете поспорить на свой последний доллар, что вопрос «Будете ли вы достаточно финансово стабильны, чтобы зарегистрировать моего клиента?» сыграл огромную роль в переговорах, и что в контракт Левандовского будут включены пункты о серьезных штрафах, если «Барса» не выполнит правила Ла Лиги вовремя, чтобы зарегистрировать его.

Но даже несмотря на то, что Левандовский был явно очарован как Лапортой, так и Хави, когда он выбрал «Барселону», и в процессе предельно ясно дал понять «Баварии», что они могут прекратить свои попытки убедить его остаться, это невероятная ситуация.

Даже беспрецедентная. Левандовский — игрок мирового класса, которому в августе исполнится 34 года, желанный для топ-клубов Европы, но когда он дебютировал в товарищеском «Класико» в Лас-Вегасе, победив мадридский «Реал» со счетом 1:0, поляк даже не знал, будет ли его переход полностью официально оформлен к началу нового сезона.

Клуб приложил столько усилий на совершение трансферных сделок, сокращение зарплатного фонда и получение прибыли (с учетом спонсорства Spotify, общая сумма с весны составила более 800 миллионов евро), что кажется невероятным тот факт, что их новая суперзвезда или другие заметные новички находятся в опасности не быть заявленными для игры в Ла Лиге до январского окна.

Тем не менее: поживем — увидим. Например, хотя причина не была финансовой, вы можете поспорить, что когда Дани Алвес переподписался в «Барсу» в январе прошлого года, он не знал, что они не заявят его для участия в Лиге Европы. Может ли один из новичков этого лета ожидать неприятного шока — невозможности играть в Примере, из-за того, что не был в приоритете у клуба?

Даже если шанс на это минимален, Левандовский сильно рискнул, согласившись подписать контракт с клубом, который не смог немедленно подтвердить его право на участие в матчах руководству испанской лиги. «Барселона» пообещала ему многое, он доверился ей, но часики тикают.

Роберт Левандовский FCBarcelona

Есть несколько жизненно важных областей, в которых «Барселоне» нужно быстро продемонстрировать этому крайне требовательному спортсмену, что они находятся на уровне его ожиданий: тренировки, фитнесс, предотвращение травм, восстановление сил, а также глубину состава и возможность ротации.

Тренировки, теоретически, не должны быть проблемой. Хави и Левандовский разделяют видение того, каким должен быть элитный футбол. Каталонец вывел ежедневные тренировки на новый уровень, после того, как он сменил Рональда Кумана в ноябре прошлого года, и Левандовский снова будет окружен очень талантливыми футболистами.

Но в более широком смысле повседневная жизнь в «Барселоне» теперь будет тщательно изучена их новым центральным нападающим. Хави и клубный персонал пытались избавиться от всех ужасных недостатков, доставшихся им по наследству. Но, помните, это клуб, который был в ужасном бардаке, когда дело касалось дотягивания до стандартов, которые Левандовский и, возможно, любой звездный ветеран «Баварии» считает базовыми.

Когда Хави вступил в должность, он обнаружил небрежное отношение к пунктуальности, диете и интенсивности тренировок. Более того, он был категорически недоволен работой докторов главной команды, да и, честно говоря, было за что ее критиковать — отчаянно плохих примеров хватало. Худшим из них была невероятно тяжелая череда травм Дембеле, особенно с учетом того, как мало подобных проблем у него было в дортмундской «Боруссии».

Но как насчет неудачных операций на мениске Ансу Фати и затянувшееся восстановление, а также проблемы с подколенным сухожилием, которые стоили выдающемуся бомбардиру более 80 матчей с травмами менее чем за два года? На сезон 2021/22 также очень негативно повлияло долгое отсутствие Педри — основным фактором тут было том, что он, в своем нежном возрасте, провел слишком много матчей за «Барселону» и сборную Испании. Но никто — ни тренеры «Камп Ноу», ни медики, физиотерапевты или тренеры по фитнесу — не сумели понять, как справиться с такой востребованностью игрока и ее последствиями. Медикам «Барселоны» также не удалось сохранить Самюэля Умтити в конкурентоспособной форме.

С момента вступления в должность Хави настаивал на кардинальных изменениях, увольнениях и наймах во всех трех областях — физиотерапии, фитнесе и, прежде всего, на возвращении превосходного доктора Рикарда Пруны. Тем не менее, всех этих профессионалов теперь ждет скрупулезная проверка. Левандовский, не забывайте, является адептом фитнеса и здорового образа жизни. Если он обнаружит, что стандарты или отношение на тренировочной базе «Барселоны» ниже того, к чему он привык в «Баварии», или того, во что он лично верит, немедленно возникнут проблемы.

Роберт Левандовский FCBarcelona

Широко известно, что его жена Анна составляет игроку общую диету, и что этот процесс работает превосходно (даже если он ест десерт перед основным блюдом или салатом). Кроме того, Левандовский даже нанял терапевта по сну, чтобы выжать максимум из своего потенциала — ранее он рассказывал, что спит на левом боку, чтобы сохранить правую ногу.

Свидетельства о настрое 33-летнего футболиста и его интенсивной подготовке исходит от легендарного нападающего и давнего духовного лидера «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге: «В нашей раздевалке ни у кого нет такого впечатляющего тела, как у Роберта».

Или, если хотите, послушайте Юппа Хайнкеса, выигрывавшего с «Баварией» требл: «Что меня больше всего впечатляет в Роберте, так это его профессионализм, его амбиции, его страсть и физическая форма, в которой он находится».

Управляя «Баварией», Пеп Гвардиола ограничился тем, что просто назвал Левандовского «одним из самых профессиональных игроков, с которыми когда-либо работал».

Возможно, вы рассматривали Левандовского только как жадного до голов, решительного и результативного нападающего. Возможно, вы думали, что работа футбольного «тренера» на самом деле относится только к используемым схемам, тактике, работе со СМИ, выигрышу или проигрышу трофеев. Но это не так. Основа всего — ежедневная рутинная работа. Кто в команде главный? Вы или игроки? Поверьте мне, это могут быть очень опасные отношения, качающиеся туда-сюда. Если в вашей команде есть стопроцентные победители и бойцы мирового класса, достаточно ли вы убедительная и авторитетная фигура для них? Почти так же важно и то, сумеет ли ли ваш персонал убеждать этих хищных игроков своим отношением, решениями, планами, навыками общения, каждым словом и каждым поступком?

Это и многое другое станет топливом для того, будет ли Левандовский доволен и даже вдохновлен своей новой окружающей средой, и будет ли он зажигать в новой команде. «Барса» подписала парня, который сыграл всего в двух финалах Лиги чемпионов, выиграл один и ни в одном из них не забил. Тем не менее, он является футбольным феноменом только Лионель Месси и Криштиану Роналду превзошли его как бомбардиры, а его соотношение 86 голов забитых в 106 играх, уступает только мадридской легенде Альфредо Ди Стефано.

Левандовский и Хави FCBarcelona

Учитывая, что Левандовскому исполнится 34 года в день второго матча «Барсы» в чемпионате Испании, он прибыл на «Камп Ноу» главным образом для того, чтобы немедленно повлиять на результаты команды в чрезвычайно прибыльной Лиге чемпионов (где «Барса» хочет заработать около 400 миллионов евро в следующие три сезона). Каталонцы жаждут его забитых мячей в единственном турнире, который может повлиять на избавление от их невероятных долгов.

Бесспорно, у Хави возникнет соблазн дать нападающему отдохнуть перед ключевыми матчами Лиги чемпионов. Игрок, который с 2010 года отыграл в среднем 95% времени во всех доступных клубу матчах, к этому не привык и ему не понравится. Кто победит в этом споре? Еще одно испытание, которое Левандовский преподносит «Барсе».

За всем этим будет интересно наблюдать, и нет никаких сомнений в том, что теперь, когда «Барса» так много вложила в него, Левандовский должен показать результат. Но поверьте, есть некоторые работники на «Камп Ноу», и некоторые игроки, которые раньше не сталкивались ни с чем подобным этому парню. Лучше бы им быть на высоте.