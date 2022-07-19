Деньги, признание и наследие. Почему Левандовский решил уйти в «Барселону»?

Этот трансфер ознаменует окончание восьмилетних отношений между поляком и мюнхенской, на протяжении которых они выиграли 8 титулов чемпиона Германии подряд и Лигу чемпионов в 2020 году.

Правда, эти отношения закончились не слишком удачно. В последние недели Левандовский неоднократно выражал свое разочарование по отношению к руководству, с которым работал на протяжении долгого времени.

Из-за конфликта, который возник на почве желания форварда сменить клуб, пострадал тренировочный процесс. Игрок не случайно опоздал на тренировочный сбор в середине июля, приехав на три дня позже. Также он выглядел на тренировках непривычно вялым.

Был ли нападающий действительно искренен, когда заявлял, что «не больше не видит возможности играть за этот клуб»? В «Баварии» посчитали, что это его тактика для скорейшего достижения цели — расторжения контракта и перехода в «Барселону».

События последних недель могут омрачить наследие Левандовского в «Баварии». Это уже не первый такой случай в его карьере с попыткой покинуть клуб еще до окончания контракта. Похожая ситуация была в 2013 году во время его пребывания в дортмундской «Боруссии», когда дело шло к переходу в «Баварию».

Шанс оставить еще большее наследие в «Барсе»?

Если мы постараемся с пониманием отнестись к чувствам Левандовского, то, возможно, найдем веские причины его настойчивости в переходе в «Барселону» этим летом.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Его мотивом может служить желание получить как можно большее признание в Европе. После перехода в «Баварию» Левандовскому пришлось долго этого ждать.

Поляк прошел долгий путь на пути к общеизвестности, который занял у него 8 лет. В течение этого времени игрок забил 344 гола в 375 матчах за «Баварию».

Тем не менее это признание оказалось недостаточно серьезным, чтобы заработать «Золотой мяч». Вместо самой престижной награды Левандовский получил от ФИФА награду «Лучшего игрока года» в 2020 и 2021 году.

Левандовский продолжает оставаться в тени гигантов несмотря на то, что он является одним из самых результативных игроков своего поколения. «Золотые мячи» и большие рекламные контракты достаются другим.

Левандовскому скоро исполнится 34 года и это может быть его последний шанс получить желаемое. Постепенно возрождаемая «Барселона» под руководством Хави может стать идеальным местом для этого. Тут Левандовский бесспорно будет основным нападающим. Таким, каким он был в «Баварии» все эти 8 лет.

Возможно, лучший бомбардир в истории клуба

Когда «Бавария» в 2014 году подписала Левандовского, переманив его у своих заклятых соперников из Дортмунда, она знала, что игрок обладает огромным потенциалом, чтобы перерасти в ключевую фигуру команды.

Левандовский с наградой лучшему бомбардиру globallookpress.com

Но вряд ли кто-то рассчитывал на то, что Левандовский станет главным бомбардиром и помощником атаки «Баварии». Некоторые даже делали смелые заявления, что поляк является лучшим бомбардиром в истории клуба, и что благодаря своему вкладу в достижения клуба он мог бы встать выше баварской легенды 1960-х и 1970-х годов Герда Мюллера.

Главными факторами успеха поляка были стабильность, низкое количество травм и высокий уровень игровой формы. Благодаря тому, что Роберт в среднем отыгрывал за сезон по 47 матчей, никто не переживал насчет позиции нападающего.

Вдобавок ко всему, универсальность Левандовского позволяла ему легко адаптироваться к новым тренерам. Он одинаково хорошо играл под руководством Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Ханса Флика и Юлиана Нагельсманна. Если из-за некоторых его партнеров по команде тренерам «Баварии» нужно было вносить тактические коррективы, то о Левандовском им никогда не приходилось беспокоиться. Речь также идет и о его жизни вне футбольного поля.

За исключением судебной тяжбы со своим бывшим агентом Цезарием Кухарским, Левандовский всегда попадал в новости только благодаря своим футбольным достижениям. До недавнего времени он вел себя как настоящий профессионал.

Ничего личного, просто бизнес

За последние 8 лет Левандовский изменил свой стиль игры. Из подвижного форварда он превратился в более статичного, нацеленного на штрафную соперника. Игрок усовершенствовал свои навыки позиционной игры и передвижения без мяча, а также отточил техническое мастерство для игры в ограниченном пространстве.

Роберт Левандовский globallookpress.com

В каком-то смысле он превратился в роботоподобного нападающего, что соответствовало его общему образу в «Баварии». Однако болельщики никогда не принимали своего бомбардира близко к сердцу, несмотря на его вклад в успех клуба.

Сам Левандовский также никогда не скрывал того факта, что деньги были его главной движущей силой. Когда игрок продлил свой контракт в 2019 году, он заявил, что «Бавария» была подходящим клубом для него в тот момент. Никаких клятв о вечной верности не было.

Вместо этого Левандовский всегда воспринимался и будет восприниматься прежде всего как бизнесмен, заботящийся о своей собственной карьере.