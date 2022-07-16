Вопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем

Чуть более года назад у датского полузащитника произошла остановка сердца во время матча на Евро-2020 против Финляндии (0:1), после чего игроку поставили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор или сокращенно ИКД. Так специалисты контролируют работу его сердца.
Из-за этого в декабре ему пришлось досрочно расторгнуть контракт с миланским «Интером», поскольку игроки с ИКД не могут выступать в Серии А.
Однако 30-летний полузащитник бросил вызов судьбе и смог вернуться в большой футбол. Он подписал контракт с «Брентфордом», проведя небольшой отрезок в АПЛ. Теперь есть вероятность, что он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Лучшего возвращения и придумать нельзя.
BBC Sport расскажет о других игроках, которые смогли вернуться на вершину после серьезных травм и болезней.
Хонас Гутьеррес
Если бы это был сюжет для фильма, вы бы наверняка сказали, что такое вообще маловероятно.
Аргентинец Хонас Гутьеррес прошел курс лечения рака яичек в октябре 2013 года. Это выбило его из состава «Ньюкасла» на 18 месяцев. Однако болезнь настигла его еще в «Норвиче», где он выступал на правах аренды.
После возвращения в строй, Гутьеррес сыграл важную роль в борьбе команды за выживание. В 2015 году он отметился голом и результативной передачей в поединке с «Вест Хэмом». Результат той встречи определил дальнейшую судьбу клуба в АПЛ. «Сороки» сохранили прописку. Тем не менее аргентинец покинул «Ньюкасл», хотя сделал это в статусе героя.
Эрик Абидаль
Бывший крайний защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль не просто оправился от опухоли печени. В марте 2011 года Абидаль перенес трехчасовую операцию по удалению злокачественного образования, а после этого настолько быстро восстановился, что сумел сыграть полный матч в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, уже через два месяца после операции француз поднял над головой самый престижный трофей в европейском клубном футболе.
В следующем году Абидалю пересадили печень из-за нерешенных проблем после предыдущей операции, и он провел остаток сезона, восстанавливая здоровье.
После пересадки бывший защитник провел пару сезонов, поиграв за «Монако» и «Олимпиакос». В 2014 году он повесил бутсы на гвоздь.
Петр Чех
Один из лучших вратарей целой эпохи Премьер-лиги, который был близок к смерти в 2006 году.
Чех получил удар по голове в столкновении с игроком «Рединга» Стивеном Хантом. В результате у чешского вратаря был проломлен череп, а после операции он заявил, что ничего не помнит об этом инциденте.
Примечательно, что всего через три месяца Петер вернулся в строй, надев на голову защитный шлем, который он носил до конца своих игровых дней.
Несмотря на травму, голкипер сделал блестящую карьеру, в ходе которой выиграл четыре титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги и Лигу Европы.
Рауль Хименес
Как и Чех, нападающий «Вулвз» Хименес получил травму черепа. Это случилось в результате ужасного столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в ноябре 2020 года, после которого мексиканец потерял сознание.
Врачи, которые оказывали медпомощь игроку на поле, назвали «чудом» то, что Хименес вообще выжил после эпизода.
Нападающему было запрещено тренироваться с другими игроками в течение полугода. Он прошел обширные когнитивные тесты, чтобы убедиться, что сможет продолжать играть на профессиональном уровне. В итоге Хименес вернулся в строй в день открытия сезона 2021/22 — через восемь месяцев после полученной травмы.
Форвард забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в Премьер-лиге, а «Вулвз» заняли 10 место в своей первой кампании под руководством тренера Бруну Лаже.
Джибриль Сиссе
Бывший игрок сборной Франции, выступавший за «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд» и многие другие клубы, Джибриль Сиссе получил пару серьезных переломов ног.
Первый случился в его 19 матче за «мерсисайдцев». В октябре 2004 года «Ливерпуль» встречался с «Блэкберном». В результате жесткой борьбы Сиссе с Джеем МакЭвли были сломаны голень и малоберцовая кость.
Ожидалось, что Сиссе выйдет из строя до конца сезона, но он вернулся обратно в апреле 2005 года, всего через пять с половиной месяцев после травмы.
Однако чуть больше года спустя нападающий сломал вторую ногу в контрольном поединке сборной Франции перед чемпионатом мира 2006 года в Германии. Это повлияло на его клубную карьеру, так как планировался переход в «Марсель».
В конечном итоге «Ливерпуль» договорился с французским клубом о первоначальной аренде, и в декабре 2006 года Сиссе дебютировал за команду.
За свою карьеру француз представлял 12 клубов, а в сентябре 2021 года вернулся в «Марсель» в качестве тренера молодежной команды.
Санти Касорла
Странная травма ахилла не только грозила преждевременным завершением процветающей карьеры Касорлы, но и поставила под сомнение его способность ходить.
В 2013 году полузащитник получил редкую травму в товарищеском матче сборной Испании с Чили.
Испанец повредил небольшую кость в лодыжке и по началу перелом практически не беспокоил его. Он продолжал играть, пока не ощутил острую боль в октябре 2016 года, находясь на поле во время матча с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов. В итоге игрок досрочно покинул поле.
Последовало 11 сложнейших операций, одна из которых привела к гангрене. Под вопросом оказалась даже способность ходить.
В скором времени выяснилось, что в сухожилие была занесена инфекция, которая съела 8 сантиметров ахилла и повредила пяточную кость. Возник риск заражения крови и дальнейшей ампутации ноги.
В мае 2017 года испанцу полностью восстановили ахилл путем пересадки кожи с левой руки, на которой была татуировка. Теперь ее часть расположена на ноге футболиста.
Он покинул «Арсенал» после истечения контракта в мае 2018 года. Позже «Вильярреал» сделал Касорле предложение. Вернувшись в свой родной клуб, испанец реанимировал карьеру. Сейчас он играет за катарский клуб «Аль-Садд».