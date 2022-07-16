Вопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем

Футбол — травматичный вид спорта. Иногда в нем случаются жуткие травмы и события. Вспоминается ситуация с Кристианом Эриксеном.

Камбекстал самой воодушевляющей историей не только прошлого сезона, но и в целом за всю историю футбола.

Чуть более года назад у датского полузащитника произошла остановка сердца во время матча на Евро-2020 против Финляндии (0:1), после чего игроку поставили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор или сокращенно ИКД. Так специалисты контролируют работу его сердца.

Из-за этого в декабре ему пришлось досрочно расторгнуть контракт с миланским «Интером», поскольку игроки с ИКД не могут выступать в Серии А.

Однако 30-летний полузащитник бросил вызов судьбе и смог вернуться в большой футбол. Он подписал контракт с «Брентфордом», проведя небольшой отрезок в АПЛ. Теперь есть вероятность, что он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Лучшего возвращения и придумать нельзя.

BBC Sport расскажет о других игроках, которые смогли вернуться на вершину после серьезных травм и болезней.

Хонас Гутьеррес

Если бы это был сюжет для фильма, вы бы наверняка сказали, что такое вообще маловероятно.

Хонас Гутьеррес globallookpress.com

Аргентинец Хонас Гутьеррес прошел курс лечения рака яичек в октябре 2013 года. Это выбило его из состава «Ньюкасла» на 18 месяцев. Однако болезнь настигла его еще в «Норвиче», где он выступал на правах аренды.

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После возвращения в строй, Гутьеррес сыграл важную роль в борьбе команды за выживание. В 2015 году он отметился голом и результативной передачей в поединке с «Вест Хэмом». Результат той встречи определил дальнейшую судьбу клуба в АПЛ. «Сороки» сохранили прописку. Тем не менее аргентинец покинул «Ньюкасл», хотя сделал это в статусе героя.

Эрик Абидаль

Бывший крайний защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль не просто оправился от опухоли печени. В марте 2011 года Абидаль перенес трехчасовую операцию по удалению злокачественного образования, а после этого настолько быстро восстановился, что сумел сыграть полный матч в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Эрик Абидаль globallookpress.com

Таким образом, уже через два месяца после операции француз поднял над головой самый престижный трофей в европейском клубном футболе.

В следующем году Абидалю пересадили печень из-за нерешенных проблем после предыдущей операции, и он провел остаток сезона, восстанавливая здоровье.

После пересадки бывший защитник провел пару сезонов, поиграв за «Монако» и «Олимпиакос». В 2014 году он повесил бутсы на гвоздь.

Петр Чех

Один из лучших вратарей целой эпохи Премьер-лиги, который был близок к смерти в 2006 году.

Петер Чех globallookpress.com

Чех получил удар по голове в столкновении с игроком «Рединга» Стивеном Хантом. В результате у чешского вратаря был проломлен череп, а после операции он заявил, что ничего не помнит об этом инциденте.

Примечательно, что всего через три месяца Петер вернулся в строй, надев на голову защитный шлем, который он носил до конца своих игровых дней.

Несмотря на травму, голкипер сделал блестящую карьеру, в ходе которой выиграл четыре титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, четыре Кубка Англии, три Кубка лиги и Лигу Европы.

Рауль Хименес

Как и Чех, нападающий «Вулвз» Хименес получил травму черепа. Это случилось в результате ужасного столкновения с защитником «Арсенала» Давидом Луисом в ноябре 2020 года, после которого мексиканец потерял сознание.

Рауль Хименес globallookpress.com

Врачи, которые оказывали медпомощь игроку на поле, назвали «чудом» то, что Хименес вообще выжил после эпизода.

Нападающему было запрещено тренироваться с другими игроками в течение полугода. Он прошел обширные когнитивные тесты, чтобы убедиться, что сможет продолжать играть на профессиональном уровне. В итоге Хименес вернулся в строй в день открытия сезона 2021/22 — через восемь месяцев после полученной травмы.

Форвард забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в Премьер-лиге, а «Вулвз» заняли 10 место в своей первой кампании под руководством тренера Бруну Лаже.

Джибриль Сиссе

Бывший игрок сборной Франции, выступавший за «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд» и многие другие клубы, Джибриль Сиссе получил пару серьезных переломов ног.

Первый случился в его 19 матче за «мерсисайдцев». В октябре 2004 года «Ливерпуль» встречался с «Блэкберном». В результате жесткой борьбы Сиссе с Джеем МакЭвли были сломаны голень и малоберцовая кость.

Ожидалось, что Сиссе выйдет из строя до конца сезона, но он вернулся обратно в апреле 2005 года, всего через пять с половиной месяцев после травмы.

Однако чуть больше года спустя нападающий сломал вторую ногу в контрольном поединке сборной Франции перед чемпионатом мира 2006 года в Германии. Это повлияло на его клубную карьеру, так как планировался переход в «Марсель».

В конечном итоге «Ливерпуль» договорился с французским клубом о первоначальной аренде, и в декабре 2006 года Сиссе дебютировал за команду.

За свою карьеру француз представлял 12 клубов, а в сентябре 2021 года вернулся в «Марсель» в качестве тренера молодежной команды.

Санти Касорла

Странная травма ахилла не только грозила преждевременным завершением процветающей карьеры Касорлы, но и поставила под сомнение его способность ходить.

Санти Касорла globallookpress.com

В 2013 году полузащитник получил редкую травму в товарищеском матче сборной Испании с Чили.

Испанец повредил небольшую кость в лодыжке и по началу перелом практически не беспокоил его. Он продолжал играть, пока не ощутил острую боль в октябре 2016 года, находясь на поле во время матча с «Лудогорцем» в Лиге чемпионов. В итоге игрок досрочно покинул поле.

Последовало 11 сложнейших операций, одна из которых привела к гангрене. Под вопросом оказалась даже способность ходить.

В скором времени выяснилось, что в сухожилие была занесена инфекция, которая съела 8 сантиметров ахилла и повредила пяточную кость. Возник риск заражения крови и дальнейшей ампутации ноги.

В мае 2017 года испанцу полностью восстановили ахилл путем пересадки кожи с левой руки, на которой была татуировка. Теперь ее часть расположена на ноге футболиста.

Он покинул «Арсенал» после истечения контракта в мае 2018 года. Позже «Вильярреал» сделал Касорле предложение. Вернувшись в свой родной клуб, испанец реанимировал карьеру. Сейчас он играет за катарский клуб «Аль-Садд».