Что нужно знать о новичке «Ман Сити» Альваресе

Много разговоров о трансферахэтим летом будет связано с тем, какобживается на «Этихад», но давайте не будем забывать, что в клуб приходит еще один молодой форвард.

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес, наконец, прибыл в Манчестер в прошлые выходные после аренды в «Ривер Плейте» по завершении своего трансфера к «Горожанам» за 14 млн фунтов в январе 2022 года. 22-летний игрок котируется высоко и привлек внимание в мае, когда забил шесть мячей за аргентинский клуб в победном матче против «Альянсы» (8:1) на Кубке Либертадорес.

Болельщики «Манчестер Сити» будут надеяться, что он сформирует убийственный тандем с Холандом на «Этихад», но чего они могут ожидать от своего нового молодого форварда?

Альварес приедет в отличной форме

Если у болельщиков манкунианцев и были какие-то сомнения по поводу Альвареса, то их развеял его ошеломляющий матч с шестью голами против «Альянсы» еще в мае. Нападающий оформил хет-трик еше в первом тайме и забил еще три мяча на 54, 57 и 83 минутах в ворота перуанского соперника.

В общей сложности Альварес забил 17 мячей в 26 поединках за клуб в 2022 году — в дополнение к 24 голам, которые он забил во всех турнирах в 2021 году. Двойной хет-трик форварда сделал его первым игроком за 121-летнюю историю клуба, забившим шесть мячей в одном матче, и теперь он также будет стремиться к рекордам «Манчестер Сити», если сможет стать основным в команде вместе с другим новичком Холандом.

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» — его давние поклонники

Только в январе 2022 года Альварес стал трансферной целью чемпиона Англии, но форвард уже давно находится в поле зрения европейских топ-клубов. Фактически, он провел месяц на просмотре в молодежной академии «Реала», когда ему было всего 11 лет.

По его завершении переезд таланта в Мадрид не состоялся, отчасти из-за возрастных ограничений на подписание иностранных контрактов в Испании, но через несколько лет его переманил аргентинский гранд «Ривер Плейт» — команду, которую он поддерживал в детстве.

Бывший временный менеджер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник также был заинтересован в том, чтобы заполучить его на «Олд Траффорд» в январское трансферное окно, но правление клуба отклонило предложение о подписании нападающего в это окно.

Поскольку Альварес все еще находится в невероятной форме во время выступлений в «Ривер Плейте», «Сити» уже получил предложения об аренде молодого форварда, но план состоит в том, чтобы оставить его на «Этихад» в следующем сезоне.

Спортивный директор «Горожан» Ферран Сориано заявил в этом месяце: «У нас было много предложений от клубов об аренде Хулиана, но он не собирается уходить. Он проведет с нами предсезонку, и я думаю, что останется. "Барселона" не была среди тех, кто им интересовался».

Он уже работал с Месси

Альварес произвел впечатление на молодежном уровне, как за «Ривер Плейт», так и за сборную Аргентины, и летом 2018 года он был в составе группы молодых игроков, которые отправились со взрослой командой страны на чемпионат мира в Россию, чтобы принять участие в тренировках.

Опыт общения с Лионелем Месси, Серхио Агуэро и остальными сослужил таланту хорошую службу, и когда он вернулся в свой клуб, многолетний тренер Марсело Гальярдо повысил его до основного игрока.

Альварес получил футболку под номером «9» и дебютировал в октябре 2018 года. «Это игрок, которого хотел бы тренировать каждый наставник», — заявил тренер в то время, продолжая описывать юношу как «командного игрока» с отношением, соответствующим его не по годам развитому таланту.

Вскоре форвард начал регулярно выступать за «Ривер Плейт», и в декабре того же года, через семь лет после просмотра в «Реале», ему была предоставлена возможность выйти на «Бернабеу» в перенесенном финале Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

Нападающий, которому все еще было всего 18 лет, был брошен в бой на замену при равном счете в первом тайме дополнительного времени — огромная демонстрация веры Гальярдо, которая окупилась, поскольку «Ривер» обыграл своего непримиримого соперника со счетом 3:1 и завоевал трофей.

Сравнения с Агуэро

Альварес давно боготворил Агуэро: «Мне очень нравится Кун Агуэро, и я стараюсь копировать его движения», — признался он в интервью La Nacion в 2019 году, и переход на стадион «Этихад» дал бы ему возможность пойти по стопам своего экс-партнера по сборной. Конечно, было бы очень сложно подражать его достижениям, но сравнения с легендой «Сити» не так уж и натянуты.

Как и Агуэро, рост Альвареса 170 см, и, помимо своей скорости, он также обманчиво силен, его коренастое телосложение и низкий центр тяжести затрудняют возможность оттолкнуть его от мяча. Агуэро иногда называют «наконечником», но он забивал самые разные голы за манкунианцев, и разбивка голов Альвареса в аргентинской лиге в прошлом сезоне показывает такое же разнообразие.

Новичок «Горожан» реализовал большинство своих голов из пределов штрафной площади — в общей сложности четыре, что подчеркивает его способность действовать на острие, но было также и пять голов из-за пределов штрафной. Ни один другой игрок в дивизионе не забил больше трех — статистика, которая подчеркивает его остроту как на дальней дистанции, так и на вблизи ворот.

У Альвареса мощный удар с правой, генерирующий впечатляющую мощь при минимальном замахе, но он ни в коем случае не одноногий. На самом деле, форвард так же силен в левой ногой, забив пять из своих 18 голов в прошлом сезоне более слабой нижней конечностью. Был даже гол головой. Игрок, возможно, и небольшого роста, но, как и Агуэро, опасен вверху, а его боевой характер гарантирует, что он не уклоняется от воздушных дуэлей.

Однако в чем нападающий явно отличается от своего кумира, так это в своей позиционной универсальности. Альварес сейчас играет в нападении за «Ривер», но он не столь четко выраженный форвард, как Агуэро. На самом деле, он столь же эффективен и справа и провел свои молодые годы на позиции вингера.

В то время как экс-бомбардир «Сити» делал все возможное в штрафной площади и у нее, Альварес склонен отходить назад в пространство между линиями, где может подхватить мяч на ходу, а также использовать свою скорость и мастерство, чтобы обойти защитников соперника с более глубоких позиций. Еще неизвестно, сможет ли он хотя бы приблизиться к выдающимся стандартам, установленным его кумиром, но звездный потенциал Альвареса уже виден.

Альварес: «Я могу преуспеть в Манчестере»

Аргентинец выразил радость перед тем, как перейти к своим новым одноклубникам, настаивая на том, что уверен в успехе в АПЛ. «Я невероятно счастлив, и чувствую, что готов играть за "Сити"", — сказал он официальному сайту клуба.

'Это, без сомнения, одна из крупнейших команд мирового футбола. Вам нужно только посмотреть, что эта команда выиграла за последнее десятилетие, чтобы понять качество состава'.

'Я уверен, что смогу здесь преуспеть. Стиль игры, который поощряет Пеп, захватывающий, и я не могу дождаться, чтобы стать его частью. У Сити в последние годы потрясающая история аргентинских игроков, и я хочу оставить свой след в клубе так же, как это сделали Серхио Агуэро, Пабло Сабалета и Карлос Тевес'.

'Я так благодарен за все, что Ривер Плейт сделал для меня, и я хочу поблагодарить болельщиков, персонал и игроков за их поддержку. Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на Манчестер Сити. Хочу сделать все возможное для этого клуба, помочь своим товарищам по команде и внести свой вклад в успех команды'.

Альварес был представлен манкунианцами вместе с новыми игроками Эрлингом Холандом, Кэлвином Филлипсом и Стефаном Ортегой у стадиона 'Этихад' 10 июля.

Что эксперты говорят об Альваресе?

Главный тренер 'Манчестер Сити' Хосеп Гвардиола в феврале:

'Манчестер Сити работает на нынешним усилением, но также и над будущим и ближайшим будущим. Он мог бы быть с нами прямо сейчас, но у нас так много игроков на этой позиции, поэтому лучше всего для него остаться в Ривер Плейте.

Он невероятно хорошо развивался в последние несколько лет с Марсело Гальярдо, и в следующей предсезонке он будет с нами. Затем мы решим, что произойдет, потому что в каждой предсезонке составы меняются. Но мы очень рады иметь этого талантливого молодого игрока на следующие годы.

Эксперт по южноамериканскому футболу Тим Викери в интервью Sky Sports News в январе:

Он лучшее, что появилось в аргентинском футболе за последнее время — это действительно талантливый нападающий, действующий из глубины. Тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо очень аккуратно вел его за собой.

Он напоминает мне [бывшего нападающего Астон Виллы] Гари Шоу — великого игрока начала 1980-х, пока не получил серьезную травму. Тот был почти словно английский Кенни Далглиш. У Альвареса есть некоторые из тех же качеств: он великолепно подхватывает мяч на полуобороте, играет в пас и выходит на позицию.

Вы можете ставить его прямо на острие, но, перебравшись в Европу, ему поначалу будет трудно адаптироваться физически. Но он действительно способный, его движения быстрые, а ум быстрее. Это действительно особенный игрок.