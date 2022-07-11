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    Трансферный дайджест. 5-11 июля

    Усилится ли «Бавария» голландским защитником, переманит ли «МЮ» звезду «Барселоны», найдет ли новый клуб экс-капитан «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней

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    Маттейс де Лигт
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    Маттейс де Лигт
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Маттейс де Лигт

    Защитник, «Ювентус», 22 года

    Защитника туринского клуба Маттейс де Лигт может покинуть клуб и продолжить карьеру в Германии.

    «Ювентус» готов продать игрока этим летом или в следующем году, так как не хочет потерять его бесплатно в 2024-м, когда закончится срок действия его контракта, сообщает Goal.com.

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    • Изначально итальянский клуб надеялся получить за Маттейса около 120 млн евро, но сейчас готов согласиться и на 80 млн евро без учета бонусов. Это позволило бы «Юве» отбить средства, вложенные в трансфер де Лигта из «Аякса» в 2019 году.

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич 11 июля прилетел в Турин, где провел встречу со спортивным директором «Юве» Керубини и генеральным директором команды Арривабене о переходе 22-летнего футболиста сборной Нидерландов.

    Мюнхенцы на данный момент обходят «Челси» и «Манчестер Сити» в борьбе за защитника, ведь сам голландец хочет перейти в «Баварию». При этом немцы готовы отдать за Маттейса примерно 65-70 миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что де Лигт будет получать 17-19 млн евро в год до налогов, если перейдет в «Баварию», «Юве» платит ему 9-10 млн евро чистыми.

    Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола.

    Наш прогноз: «Бавария»

    Пауло Дибала

    Нападающий, 28 лет

    Пауло Дибала

    Дибала покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона и в настоящее время является свободным агентом.

    Аргентинец был близок к переходу в «Интер», стороны договорились о контракте сроком на 4 года с зарплатой 5+1 млн евро за сезон.

    Однако возвращение Ромелу Лукаку и переход Генриха Мхитаряна сделало трансфер невозможным. Симоне Индзаги доволен атакой «Интера» в ее нынешнем виде, сообщает Corriere della Sera.

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    • Все остальные итальянские клубы не готовы повторить предложение «Интера». Максимальная зарплата, которую может предложить Пауло «Милан», — 4-4,5 млн евро.

    Отмечается, что «Рома» никогда не рассматривала всерьез возможность подписания контракта с Дибалой. «Наполи» провел глубокий анализ показателей Пауло и решил отказаться от попыток заполучить форварда

    Также интерес к игроку проявляют «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», который уже ведет переговоры с агентами экс-игрока «Ювентуса» о потенциальном переходе, сообщил журналист Sky Italia Анджело Манджанте.

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    • Sky Sports сообщает, что футболист готов пойти на существенное понижение зарплаты, лишь бы оказаться в каком-либо клубе.

    28-летний форврад, выступавший за «Ювентус» с 2015 года, в минувшем сезоне забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.

    Наш прогноз: «МЮ»

    Леандро Паредес

    Полузащитник, «Пари Сен-Жермен», 28 лет

    Леандро Паредес

    Парижский клуб намерен летом серьезно разгрузить состав и получить деньги на трансферы, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

    Антеру Энрике и Луиш Кампуш, занимающиеся трансферами парижан, составили список из 8-11 игроков, с которыми клуб хотел бы расстаться — в их число вошел и Паредес.

    Отмечается, что к аргентинскому игроку проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Ювентус» и «Монако».

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    • Туринцы рассматривают возможность обмена Мойзе Кина на Паредеса, который тоже не прочь вернуться в Италию, где играл с 2020 по 2021 год, сообщает журналист Альфредо Педулла.

    О возможном трансфере в «Юве» говорит и то, что Леандро подписался в соцсетях на Поля Погба, недавно вернувшегося в Турин.

    Манкунианцы также делали запрос по 28-летнему игроку сборной Аргентины. Узнав, что парижский клуб требует за Паредеса 35 млн евро, «МЮ» вышел из переговоров, посчитав цену завышенной, сообщает L’Équipe.

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    • Контракт игрока в июне был продлен до 2024 года — была активирована опция автоматического продления соглашения, рассчитанного до 2023 года.

    В прошедшем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Френки де Йонг

    Защитник, «Барселона», 25 лет

    Френки де Йонг

    «Манчестер Юнайтед» не теряет надежды купить Френки де Йонга у «Барселоны», несмотря на то, что сам защитник хочет остаться в Каталонии.

    По данным The Telegraph, английский клуб заверили, что полузащитник готов к трансферу в случае, если «Барселона» выплатит ему отложенные платежи и бонусы на сумму в 17 млн фунтов (20 млн евро).

    В кулуарах «Манчестер Юнайтед» обнадежили, заверив, что Френки по-прежнему открыт для перехода. Источники утверждают, что если бы хавбек был против трансфера, то переговоры не зашли бы так далеко.

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    • У «МЮ» есть договоренность с «Барселоной» по де Йонгу на 65+20 млн евро. Трансфер задерживается из-за отложенных выплат, переговоры по срокам и способу выплаты этих денег находятся в тупике.

    Эрик тен Хаг очень хочет видеть в составе своей команды игрока, с которым работал в «Аяксе». При этом источники сообщают, что у «МЮ» есть альтернативные варианты усиления полузащиты на случай, если договориться о трансфере де Йонга все-таки не получится.

    Ранее Diario Sport сообщал, что приоритет нидерландца — продолжение игры за «Барселону».

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    • «МЮ» кажется ему совершенно непривлекательным вариантом по целому ряду причин. Среди них — непопадание манкунианцев в Лигу чемпионов и множество проблем после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера, плохая погода в Манчестере, теплое отношение его девушки к Барселоне.

    Также Де Йонг доволен нынешним уровнем зарплаты и убежден, что способен играть так, как того требует возглавляющий «Барселону» Хави.

    Соглашение Френки рассчитано до 2026 года, то есть еще четыре года, в течение который испанский клуб должен будет выплатить ему 88,7 млн евро в качестве зарплаты и бонусов за лояльность.

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    При этом полузащитнику не нравится то, что переговоры «блауграны» и «МЮ» фактически проходили за его спиной, и в целом он недоволен готовностью клуба его продать, а также тем, что руководители клуба публично заявляют об обратном.

    «Френки не продается», сказал ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта: «Я думаю, что он хочет остаться, и я сделаю все возможное, чтобы удержать Френки на Камп Ноу».

    Предположительно, «Барса» планирует уговорить Де Йонга пойти на сокращение зарплаты. Если игрок не примет условия, его попросят уйти.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Лукас Пакета

    Полузащитник, «Лион», 24 года

    Лукас Пакета

    Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

    Французский клуб готов продать хавбека, однако хочет получить за него как минимум 65 млн евро и бонусы. «Канониры» считают сумму завышенной и потому не делают предложение.

    При этом президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что у клуба все же есть предложения по игроку, не уточнив, от кого именно.

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    • Как передает ESPN, с хавбеком в последние недели контактировали представители «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма», однако прогресса в переговорах им добиться не удалось.

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    Бразилец доволен своим положением в команде и не собирается просить продать его. Ожидается, что он продолжит выступать за «Лион» в следующем сезоне.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Пакета провел 35 матчей, совершив 15 результативных действий.

    Наш прогноз: «Лион»

    Сесар Аспиликуэта

    Защитник, «Челси», 32 года

    Сесар Аспиликуэта

    Лондонский «Челси» готов продать защитника Сесара Аспиликуэту, сообщает Evening Standard.

    «Синие» хотят получить 7 млн фунтов (8,27 млн евро) — столько было потрачено на испанца в 2012 году. В ходе переговоров с «Барселоной», заинтересованной в трансфере, сумма может быть снижена.

    Утверждается, что Аспиликуэта уже согласовал с «Барселоной» контракт на два года и 11 млн фунтов (почти 13 млн евро) в год «грязными».

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    • Защитник обсудил с главным тренером Томасом Тухелем и руководством «Челси» вопрос о его переходе.

    Немецкий специалист не хотел бы терять 32-летнего футболиста, однако в случае приобретения приобретения Натана Аке у «Манчестер Сити» может одобрить сделку.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта 8 июля встретился с генеральным директором «Челси» Тоддом Боэли, обсудив возможные трансферы Аспиликуэты и Маркоса Алонсо.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Франсишку Тринкау

    Полузащитник, «Барселона», 22 года

    Франсишку Тринкау

    Португальский полузащитник Франсишку Тринкау покинет «Барселону» и перейдет в «Спортинг», утверждает инсайдер Николо Скира.

    Трансфер оценивается в 10 млн евро, при этом у «Барселоны» будет право за определенную сумму выкупить Тринкау. Контракт с 22-летним воспитанником «Браги» будет заключен до 2027 года.

    Португалец провел прошлый сезон в «Вулверхэмптоне» на правах аренды, но английский клуб не стал активировать опцион на покупку игрока и теперь выплатит «Барсе» 6 млн. евро в качестве компенсации.

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    • Тринкао хорошо начал в английском клубе, но по ходу сезона получал всё меньше и меньше игрового времени.

    После того, как «Барса» вернула «волкам» обратно Адаму Траоре после окончания его аренды, выкуп Тринкау был нецелесообразен. Тем не менее, у «Вулвз» есть право на 20% комиссию с последующей перепродажи игрока.

    Наш прогноз: «Спортинг»

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