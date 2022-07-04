Трансферный дайджест. 28 июня — 4 июля

Кристиан Эриксен

Полузащитник, свободный агент, 30 лет

Датчанин не выбрал «Брентфорд». Он не стал продлевать с ним контракт и оказался на рынке свободных агентов.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Сейчас футболист вроде бы одной ногой находится в «Манчестер Юнайтед». Клуб не против подписать его и сам футболист готов подписать контракт на три года, если верить The Athletic.

Фабрицио Романо сообщил в Twitter, что контракт с датчанином согласован.

По его версии, ключевым моментом в принятии такого решения стало общение футболиста и главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага. Напомним, оба работали вместе еще в «Аяксе».

Выбор у Эриксена наверняка невелик. У него есть шанс воссоединиться с бывшим наставником, при котором его карьера может реанимироваться, как и он сам когда-то во время чемпионата Европы.

Прогноз: Стороны подпишут контракт.

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед», 37 лет

Почти каждый день тема с возможным уходом Роналду из МЮ не сходит со страниц сайтов и газет. Португалец вроде бы всерьез настроен покинуть клуб.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Игрок недоволен работой руководства на трансферном рынке. Он разочарован результатами прошлого сезона. Так что дело не в новом главном тренере. Так же говорится на YouTube Фабрицио Романо.

2 июля служба новостей ESPN написала, что МЮ намерен удержать форварда и что руководство клуба уже сообщило об этом самому футболисту. Через пару дней ESPN подняла тему МЮ и Роналду. На этот раз стало известно о согласии «манкунианцев» продать игрока.

«Ман Юнайтед» якобы готов рассмотреть предложения других клубов, но тех, которые не выступают в АПЛ. К примеру, «Челси», судя по всему, трансфер не светит, так как «красные дьяволы» конкурируют с ними за Лигу чемпионов.

В таком случае осталось найти тех, кто готов платить Роналду 500 тыс фунтов в неделю. Однако если «Юнайтед» начнет подписывать новых игроков, то возможно никуда португалец и не уйдет.

Скорее всего, это может быть обычный шантаж, дабы усилить работу трансферного центра клуба. У Криштиану еще год контракта. Пришел новый тренер, готовый вливать новые идеи в команду. Наверняка легенде МЮ хочется при этом присутствовать.

Прогноз: Роналду останется.

Андреа Белотти

Нападающий, свободный агент, 28 лет

Форвард остался без клуба этим летом. Он выступал за «Торино» с 2015 года. В свое время футболист был на карандаше у многих хороших клубов. Сейчас ему предлагают контракт в «Монако».

Андреа Белотти globallookpress.com

Белотти получил предложение на четыре года. Его зарплата должна составить 3,5 млн евро. Так пишет RMC Sport.

Нападающему сборной Италии сейчас 28. Переход в «Монако» для него — это шаг вперед. Клуб этим летом будет бороться за проход в основной турнир Лиги чемпионов. Учитывая игровые качества форварда, он может наделать еще много шуму как во Франции, так и в Европе.

Прогноз: Вряд ли откажется от предложения «Монако».

Лисандро Мартинес

Защитник, «Аякс», 24 года

Еще один подопечный Эрика тен Хага в «Аяксе». По сути под его руководством футболист, если можно так выразиться, расцвел. И вот журналист Эрнан Систо написал в Twitter о предложении «Ман Юнайтед» в размере 40 млн евро.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Аякс» планирует выручить за игрока больше 50 млн евро. По крайней мере De Telegraph так и пишет, что «аяксиды» намерены выручить за него как минимум 50 млн.

При в том же De Telegraph указано, что МЮ совсем недавно увеличил свое предложение до 41 млн и добавил сверху бонусы в размере 4 млн евро. По сути «манкунианцы» уже приближаются к назначенной сумме и будут дальше пытаться удовлетворить потребности «Аякса». Скорее всего, они увеличат сумму бонусов.

Игрок очень универсален. Он может закрыть центральную и левую зону в обороне, а также может выполнить роль опорного полузащитника. В свое время у МЮ был такой универсал при ван Гале — Дэйли Блинд.

Тен Хагу нужны свои ребята в новой команде. Мартинес вполне может добавить надежности обороне «Юнайтед». Клуб будет за него бороться и наверняка договориться о трансфере. Сам футболист однозначно долго думать не станет.

Прогноз: перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Неймар

Нападающий, ПСЖ, 30 лет

Неймар — очень своенравный футболист. Его обида, если верить СМИ, на президент ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи похоже оказалась серьезным подспорьем для обсуждения возможного ухода футболиста из клуба.

В El Pais есть источник, близкий к президенту «парижан». Он якобы заявил, что отца бразильца уведомили о поиске нового клуба для его сына.

Неймар globallookpress.com

Марсело Бехлер, журналист TNT Sports, сказал, что клуб не обращался с этим вопросом напрямую к игроку. Однако источник также заявляет, что «парижане» все же готовы расстаться с футболистом и даже могут отдать его в аренду.

Тут сразу встает острый финансовый вопрос. У Неймара непомерно огромная зарплата, которая составляет 35 млн евро в год. Какой клуб, которому нужен такой футболист, может потянуть его оклад, непонятно.

Вот якобы его готов купить «Милан». Так пишет OUL. При этом «россонери», по данным источника, смогут покрыть не более половины зарплаты бразильца. Остальное должен будет взять ПСЖ. Сюда же добавить немалую сумму трансфера. А мы напомним, что перешел он из «Барселоны» за 222 млн евро.

Если нынешнему «Милану» по карману покупка такого дорогого игрока только ради улучшения позиций в медиапространстве, тогда трансфер вполне возможен. С точки зрения футбола, это большой риск для клуба, который только начинает свой подъем.

Скорее всего, конфликт будет улажен, если он на самом деле есть. А если есть, то куда Неймар может пойти? В АПЛ вряд ли возьмут, «Барселона» не потянет. Возможно, «Ювентус», но пока что с этой стороны тихо.

Прогноз: Игрок останется в Париже.

Юри Тилеманс

Полузащитник, «Лестер», 25 лет

С де Йонгом ситуация пока неоднозначная. МЮ ищет новые варианты и нашел один в лице Юри Тилеманса, которому остался год по контракту в «Лестере».

Юри Тилеманс globallookpress.com

Игрок может стать неплохим вариантом в середину для «манкунианцев». Тем более ему не понадобится адаптация в Англии, так как свое он уже хлебнул и привык к здешним условиям.

В Daily Mail заявили, что игрок входит в шорт-лист тен Хага. Голландский специалист считает его одним из вариантов усиления средней линии команды.

Тилеманс наверняка обойдется МЮ дешевле, чем де Йонг, за которым клуб гоняется почти два месяца и до сих пор даже не согласовал цену с «Барселоной». Бельгиец будет предпочтительнее в плане адаптации и физических качеств. В «Лестер» он достиг потолка и ему нужен новый вызов.

Прогноз: Трансфер очень даже может состояться.