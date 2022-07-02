Зачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона

С тех пор, как 9 февралядебютировал в АПЛ, он,продемонстрировали впечатляющие результаты. Включая домашнее поражение от(2:3), у Кулусевски пять голов и восемь ассистов, у Кейна — 12 и семь результативных пасов, а у Сона — 15 и четыре голевые передачи.

Эти цифры ставят их на четвертое и первое место по количеству голов в АПЛ за этот период: Кевин де Брейне из «Манчестер Сити» (15) идет между Кейном и Соном (19) и опережает Кулусевски (13). Тогда «Тоттенхэм» играл с тремя из четырех самых сильных на тот момент атакующих игроков лиги в последних 18 матчах прошлого сезона (почти целый круг).

Так что было бы справедливо сказать, что нападение «Шпор» вовсе не та линия, которая особенно нуждается в усилении. Но именно это делает подписание Ришарлисона из «Эвертона» за сумму до 60 млн фунтов еще более захватывающим. (Для справки, бразилец забил девять голов с 9 февраля до конца сезона).

«Тоттенхэму» не нужен новый форвард как таковой, как показал прошлый сезон, и у него есть тройка нападающих, которой может позавидовать практически каждая команда АПЛ. Но делать то, что они делали в прошлом сезоне, для Антонио Конте уже мало — стремления финишировать четвертым, как он много раз говорил, недостаточно для него или того, чем он хочет видеть эту команду.

И поэтому не стоит стоять на месте. Этим трансфером «Шпоры» усилят то, что уже является сильной стороной, с очень эффективным игроком, который забил 10 голов в АПЛ и сделал пять ассистов в 30 матчах прошлого сезона за борющийся за выживание «Эвертон», потому что хотят конкурировать с топ-клубами как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов.

Лучшие клубы не сидят сложа руки, когда у них есть три великолепных игрока на три позиции — вместо этого они привлекают больше отличных игроков, чтобы создать внутреннюю конкуренцию за места в составе, необходимую для борьбы на разных фронтах.

Посмотрите на три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали выше «Тоттенхэма»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». У всех троих устрашающие линии атаки, которые к концу этого летнего окна будут еще больше усилены крупными подписаниями.

В прошлом сезоне «Горожане» забили 99 голов в АПЛ на пути к сохранению титула, а этим летом подписали контракт с Эрлингом Холандом. «Красные» набрали 94 очка, заняв второе место, и заполучили Дарвина Нуньеса (хотя также продали Садио Мане).

Ожидается, что «Челси» подпишет Рахима Стерлинга и Рафинью, которые будут конкурировать с Мейсоном Маунтом, Каем Хаверцем, Тимо Вернером, Кристианом Пулишичем и Каллумом Хадсоном-Одои, а Ромелу Лукаку ушел в аренду.

Мы знаем, что такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Челси», некоторое время действовали именно так, но для «Шпор» это кажется странным. Когда они совершали крупные трансферы, это обычно было попыткой исправить слабость или компенсировать уход игрока.

В последнее время, например, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо пришли за солидные суммы, чтобы компенсировать уход Мусы Дембеле и Кристиана Эриксена, затем приход Кристиана Ромеро прошлым летом последовал за спадом и последующим прощанием с Яном Вертонгеном и Тоби Альдервейрельдом.

Были времена, когда «Тоттенхэм», казалось, чуть ли не смущался иметь элитных футболистов среди запасных, как будто это проблема, а не необходимое условие для команды, стремящейся к самым престижным трофеям.

Было много конкурентов за места в основе под руководством Маурисио Почеттино, но Жозе Моуринью заметил этот дискомфорт от того, что у него в запасе громкие имена, когда сменил аргентинца в середине сезона 2019/20. Он задавался вопросом, почему было так важно иметь игрока уровня Деле Алли на скамейке запасных — это было в порядке вещей в его командах, завоевавших титулы по всей Европе.

У Конте похожее отношение, и после того, как в прошлом сезоне он жаловался на отсутствие вариантов обновления своей команды заменами, поэтому хочет, чтобы команда была полна игроков, которые стремятся играть в основе. С прибытием Кулусевски и Родриго Бентанкура в январе команда в значительной степени преобразилась на последние четыре месяца чемпионата, где замены были довольно редкими.

Этого не будет в предстоящем сезоне, особенно с введением правила, позволяющего тренерам делать пять замен в матче Премьер-лиги (о чем часто упоминал Конте) и возвращением лондонцев в Лигу чемпионов. Болельщикам, возможно, придется привыкнуть к тому, что игроки, ранее считавшиеся по умолчанию основными, будут на скамейке запасных в некоторых поединках.

Пьер-Эмиль Хойбьерг, который стартовал во всех, кроме двух, 76 матчах АПЛ за «Тоттенхэм» с тех пор, как перешел в команду, теперь будет конкурировать с Ивом Биссума, Бентанкуром и Оливером Скиппом за место в основе. Бену Дэвису, столь стабильному в прошлом сезоне, тоже, возможно, предстоит побороться за позицию в старте, если летом придет еще один большой новичок.

Даже Кулусевски, Сону и Кейну придется время от времени отдыхать, и будут матчи, когда первого просто проигнорируют. Вот почему так важно иметь еще одну опцию в атаке — такого, как Ришарлисон, особенно с учетом того, что Стивен Бергвейн, как ожидается, уйдет.

Ришарлисон — элегантное решение извечной проблемы «Шпор» — отсутствия в составе нападающего, кроме Кейна. Бразилец с 36 матчами за сборную может выполнить эту роль — и он также может играть на фланге вместе с Кейном, так что это не будет просто вопросом «или-или».

Его прибытие также должно подтолкнуть тройку форвардов прошлого сезона к еще большим высотам, зная, что конкуренция за места так велика, и что они могут выложиться на полную катушку, а не думать, как равномерно рассчитывать силы, ведь в конечном итоге все равно получат отдых, если им это нужно.

В недавно завершившейся кампании Кейн начинал каждый матч АПЛ, пропустив первые два поединка, Сону пришлось пропустить три игры из-за травмы, но он ни разу не отдыхал, а Кулусевски получал передышку всего один раз (и один раз вышел на замену из-за болезни) после своего первого выхода в основе. Этот сезон обещает быть другим.

Возьмем, к примеру, группу из шести матчей между вторником, 30 августа, и субботой, 17 сентября. Лондонцы играют с «Вест Хэмом» на выезде, «Фулхэмом» дома, «Манчестер Сити» на выезде и «Лестером» дома, плюс два групповых поединка Лиги чемпионов в середине недели за эти 19 дней.

Вы можете себе представить, что по крайней мере двоим из тройки Кейн, Сон и Кулусевски понадобится отдых в этот период, так что это уже как минимум две игры, которые Ришарлисон может начать в старте и изменить ситуацию, не говоря уже о том, что в других поединках он сможет выйти со скамейки запасных. Если бразилец произведет впечатление в этой роли, он все чаще станет выходит в основе.

Таким образом, для Ришарлисона, как и для «Тоттенхэма», это кажется разумным ходом, даже если это большие деньги для футболиста, который не будет играть в стартовом составе каждую неделю.

Ключевой фактор в том, что благодаря вливанию 150 млн фунтов от материнской компании «Шпоры» могут и уже усилили более слабые места своей команды. Известные исполнители в запасе и укрепление сильных сторон — вот те аспекты нового облика «Тоттенхэма», к которым мы начинаем привыкать.