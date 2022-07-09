Топ-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Ни для кого не было сюрпризом, что вечно амбициозный и крайне нетерпеливыйпопросилрассмотреть вопрос о его продаже, если в летнее трансферное окно поступит хорошее предложение. Эта новость появилась после недели, когда было много разговоров о том, что такие клубы, как, заинтересованы в его услугах.

Роналду присоединился к «Красным Дьяволам» во второй раз год назад в шквале эмоциональных постов в соцсетях, говорящих о возвращении домой, когда более циничный подход состоял бы в том, что он просто выбрал команду с самым большим медиапрофилем, где хотели его видеть иметь, а затем раскрутил хорошую историю, чтобы отказ от перехода в «Манчестер Сити» выглядел как эмоциональное решение.

Но поскольку в сезоне 2021/22 «Манчестер Юнайтед» провалился (отчасти потому, что отбросил идею успешной перестройки своего состава, чтобы подписать контракт с 36-летним бомбардиром, который не мог играть в футбол так, как им хотелось) и финишировал вне топ-4, «Мистер Лига чемпионов» остался без Лиги чемпионов. Так что теперь он снова хочет покинуть дом.

С другой стороны, можно ли его винить? Сейчас ему 37, у него осталось не так много лет на топ-уровне, и он хотел бы провести свои последние несколько лет, играя в Лиге чемпионов, в то время как манкунианцы находятся в процессе перестройки, стремясь обновить свою команду вокруг философии нового менеджера Эрика тен Хага.

Со своей стороны «Манчестер Юнайтед» не стал смотреть в зубы этому дареному коню и настаивает на том, что не будет продавать Роналду — игрока, физически неспособного играть с той интенсивностью, которую Тен Хаг будет требовать от них в каждом матче.

Но что, если португалец окопается и вынудит клуб его продать? У него большое влияние в СМИ и лучший в мире агент на его стороне, более того, «Красные Дьяволы» не хотели бы удерживать столь недовольного своим положением футболиста в течение первого сезона Тен Хага.

Конечно, они бы сэкономили кучу денег на зарплате, но как насчет той дыры, которую он оставит на поле? Несмотря на все свои недостатки, Роналду был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, поэтому им придется заменить его голы, прежде чем они смогут думать о других качествах в атаке, которые они хотели бы усилить.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Мы составили список имен, которые могли бы заменить Роналду, разделив их на две группы:

Опция вингера

Что нужно «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы заменить Роналду — забивать голы, но с Маркусом Рашфордом в у них уже, возможно, уже есть тот, кто способен это делать это в качестве нападающего. Движение англичанина без мяча всегда было одним из его лучших оружий, поэтому превращение его в центрфорварда могло бы стать разумным решением, а это означает, что новый нападающий на самом деле может быть вингером, который закроет проблемную позицию правого фланга, которая остается У «Юнайтед» вот уже много лет.

Энтони

Вингер «Аякса» по понятным причинам был связан слухами с «Манчестер Юнайтед», учитывая, что он играл под руководством Тен Хага за амстердамцев, выигрывая дважды кряду чемпионские титулы Нидерландов и Кубок страны.

Энтони — динамичный и взрывной вингер, который превосходен в дриблинге, забив 85 голов в 149 матчах за два сезона Эредивизии под руководством Тен Хага. В свои 22 года у него есть время, чтобы стать лучше, и, конечно же, он уже имеет полное представление о том, в какой футбол хочет играть Тен Хаг.

Арно Данжума

Не сумев по-настоящему произвести впечатление в «Борнмуте», Арно Данжума штурмом взял Ла Лигу и Лигу чемпионов с «Вильярреалом». В первую очередь он левый вингер, но зарекомендовал себя смертоносным бомбардиром на самом высоком уровне, а благодаря способности Джейдона Санчо играть на обоих флангах, такая рокировка не должна стать большой проблемой.

Пока «Вильярреал» проходил «Ювентус» и «Баварию» на пути в полуфинал Лиги чемпионов, Данжума забил шесть голов. Это может показаться невпечатляющим числом, но вспомните, что он играл за «Вильярреал» — команду, уступающую в атаке большинству соперников, и помимо этого игравшую в оборонительном стиле. Тем не менее, нидерландец был эффективен и, вероятно, может стать таковым и в Манчестере.

Коди Гакпо

Вокруг Энтони наблюдается немалая шумиха, но есть еще один вингер Эредивизии, на которого «Манчестер Юнайтед» действительно должен обратить внимание: Коди Гакпо из ПСВ. Левый форвард едва совершил прорыв в прошедшем сезоне, когда забил 12 голов в чемпионате.

За последние два сезона голландской лиги Гакпо совершил 129 из 206 обводок — больше удалось только двум игрокам. За это время он также создал 100 моментов, забил 19 голов и сделал 16 ассистов. Ему не терпится взорваться на топ-уровне, и манкунианцы под руководством Тен Хага могут стать для него идеальным местом.

Коди Гакпо globallookpress.com

Опция нападающего

С другой стороны, Роналду в наши дни в основном нападающий. Где бы он ни играл на поле, схема в атаке в конечном итоге выглядит как двойка форвардов, где он играет с «девятку» — за исключением «Юнайтед», он не играл на позиции центрального нападающего, и хотя Рашфорда можно преобразовать в наконечника, он не соответствует шаблону мощного атакующего игрока. Тен Хаг использовал Себастьяна Алле или Каспера Долберга в этой роли в «Аяксе», так что, может быть, на место Роналду клуб мог бы подписать настоящую «девятку», которая станет лидером атак команды?

Айван Тоуни

Блестящая кампания «Брентфорда» в сезоне 2021/22 во многом обязана блестящей результативности Айвана Тоуни. Англичанин забил 12 мячей в своей первой кампании в АПЛ и в результате был связан слухами с множеством клубов.

Он стал бы более скромным подписанием, чем ожидалось, но сейчас Тоуни действительно достиг своей пиковой формы, впечатлив в английской Первой лиге, затем в Чемпионшипе и, наконец, в АПЛ. На очереди Лига Европы с «Манчестер Юнайтед»?

Вангелис Павлидис

Вангелис Павлидис перешел в АЗ только год назад, но разорвал голландский футбол с 18-ю и 25-ю голами во всех турнирах. Атлетичный форвард, Павлидис может расти под руководством Тен Хага, и с 3,69 выигранных воздушных дуэлей в среднем за игру и 2,27 попытками ударов, он, безусловно, станет отличным наконечником, чтобы вести за собой партнеров.

Саша Калайджич

Если «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы у них был центрфорвард, гигантский австриец Саша Калайджич — отличный выбор. При росте в два метра он дал бы команде невероятную мощь в воздухе (в прошлом сезоне у него было 1,33 удара головой в среднем за игру), а также был бы полезен внизу.

Форвард играет за «Штутгарт», поэтому не исключено, что манкунианцы могут его подписать в дополнение к другому нападающему и использовать высокого исполнителя в качестве плана Б.

Доминик Калверт-Льюин

Зачем подписывать кого-то для Плана Б, когда при правильном подписании нападающий может стать Планом А и Планом Б одновременно? «Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать Гарри Кейна, но «Тоттенхэм», опередивший их и заполучивший Антонио Конте, по сути, положил конец этой несбыточной мечте, но почему бы не заполучить Доминика Калверта-Льюином из «Эвертона»?

Ведь он — единственный игрок, который с начала сезона 2019/20 забил больше голов головой, чем Кейн (13 против 12). В 25 лет он уже не юноша, но с каждым годом показывал прогресс, пока травмы не разрушили его сезон 2020/21.

Но теперь форвард снова в хорошей форме, он знает страну, знает лигу и может стать идеальным игроком, чтобы стать лидером атаки. Его сила и присутствие в воздухе позволяют ему играть роль наконечника, но при этом достаточно подвижен, чтобы двигаться и вбегать в чужую штрафную из глубины, как того хотел бы Тен Хаг.

Слабые стороны «Эвертона» как команды лишили его хороших показателей в крупных матчах (хотя он забил по крайней мере один мяч против всех команд «большой шестерки»), но зато отметился победным голом в финале чемпионата мира U-20 в 2017 году, когда Англия выиграла турнир.

Калверт-Левин упорен, решителен и достаточно динамичен, чтобы доминировать во главе более грозной и мобильной команды Тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Многие сочли бы его подписание разочаровывающим для клуба, может быть, даже шуткой, но многие говорили то же самое о том, что «Аякс» подписал Алле после ужасного года в «Вест Хэме». В итоге все вышло отлично, не так ли?