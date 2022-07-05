Эпоха Месси и Роналду завершена. Как теперь определять лучших

В США награды являются настолько важным аспектом спортивной культуры, что мы достигли точки, когда сейчас спорим о семантике. Учитывая, что награда «Самый ценный игрок» (MVP) присуждается во всех основных видах спорта, единого определения нет.

Достается ли она самому важному игроку? Самому выдающемуся? Самому лучшему? Конечно, в названии написано «ценный», но что вообще такое ценность? Мы говорим о ценности, предоставляемой на поле? В раздевалке? Добавляемой к общей оценке франшизы на рынке?

Словом, это глупо, но это важно. Голосование за награды служит историческим показателем. Посмотрите на 10 лучших игроков в голосовании за MVP в любом сезоне в любом виде спорта, и у вас будет довольно хорошее представление о том, кто был самым важным игроком в том или ином году. Их порядок часто не имеет большого смысла, но группа игроков обычно служит точным набором ключевых фигур сезона. То же самое касается команд Всех Звезд НБА и символическая сборная сезона НФЛ.

В футболе у ​​нас есть «Золотой мяч», да. Но этот опрос пронизан несоответствиями, и голосующие не отличаются особой скрупулезностью. Так много голосов сводится к одному или двум матчам, также на людей влияет соперничество или тот случай, когда они увидели, что ярко себя проявил один игрок.

Помимо «Золотого мяча», в большинстве лиг есть свои награды «Игрок года» (POTY), но и там процесс определения непрозрачен, и, как и в АПЛ, единогласно признанной награды лучшему игроку года не существует, а их несколько: POTY АПЛ, POTY игроков Профессиональной футбольной ассоциации (PFA), POTY Ассоциации футбольных журналистов (FWA), POTY болельщиков PFA.

Кроме того, все эти награды ориентированы на форвардов, и не всем находится место в спортивной культуре. Знаете ли вы, что у Антуана Гризманна и Криштиану Роналду одинаковое количество побед в номинации «Игрок года испанской Ла Лиги»? Вряд ли. У каждого из них по одному призу, тогда как у Лионеля Месси — девять.

Однако существует группа из 14 европейских спортивных журналов — по два из Германии и Нидерландов, а также по одному из Англии, Испании, Португалии, Турции, России, Бельгии, Дании, Франции, Венгрии и Италии, — которые поддерживают последовательный процесс, что создает исторический список в американском спортивном стиле.

Каждый месяц члены European Sports Media (ESM) голосуют за символическую сборную континента, а после каждого сезона суммируют количество выступлений в команде месяца, чтобы определить команду года. Этот сайт содержит данные ESM, начиная с сезона 1995/96 годов. Так что это может нам сказать?

Эпоха Месси-Роналду официально закончилась

Месси входил в Команду месяца ESM 84 раза и в Команду года в 14 разных сезонах — и то, и другое намного больше, чем у кого-либо другого. На втором месте в обеих — Роналду с 51 матчем и девятью попаданиями в Команде года. Ни у кого другого нет более 34 матчей.

Если вы сможете отвлечься от бесконечных споров между людьми с «CR7» в их никнеймах в Twitter, или фото Месси с козленком (GOAT) в качестве аватара, эти цифры рисуют довольно хорошую картину эпохи, которую мы только что пережили. Месси — самый доминирующий и стабильный игрок за последние 30 лет, и никто другой не приближается к нему. Роналду — второй по значимости и стабильности игрок за последние 30 лет, и никто другой не приближается к нему.

В каждом из предыдущих 16 сезонов либо Месси (14), либо Роналду (9) попадали в Команду года по версии ESM. И вот, в этом году случилось: ни Месси, ни Роналду ни разу не попали в Команду месяца. Трое нападающих, вошедших в Команду года 2021/22, — это Бензема, Левандовски и Салах. Это трудно оспорить, не так ли? Хотя кто-то наверняка найдет причину поспорить...

Чтобы добавить немного точности, в последний раз, когда команда года ESM не включала ни Месси, ни Роналду, случилось в сезоне 2004/05: Петр Чех («Челси») — Фабио Каннаваро («Ювентус»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Джон Терри («Челси») — Фрэнк Лэмпард («Челси»), Марк ван Боммел (ПСВ), Деку («Барселона»), Роналдиньо («Барселона») — Арьен Роббен («Челси»), Самюэль Это'О («Барселона»), Андрей Шевченко («Милан»).

Большинство из этих ребят сейчас менеджеры или тренеры, или футбольные руководители среднего звена. Недавно Роналдиньо отсидел в парагвайской тюрьме, где выиграл поросенка в небольшом футбольном турнире. Удивлены, не так ли?

Кевин де Брейне — лучший полузащитник современности?

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне 24 раза попадал в Команду месяца по версии ESM. Это больше, чем у всех, кроме пяти других игроков: Месси, Роналду, Роберто Карлоса (34), Дани Алвеса (31) и Серхио Рамоса (26).

В прошлом сезоне де Брейне провел пять матчей — больше, чем любой другой полузащитник. Двумя другими игроками в полузащите Команды года были Лука Модрич из «Реала» (4) и одноклубник бельгийца по «Манчестер Сити» Бернарду Силва (3). И единственными другими полузащитниками, которые сыграли более одного раза, были Педри из «Барселоны» и Тьяго Алькантара из «Ливерпуля».

Среди многих вещей, которые вы, возможно, заметили в списке игроков с большим количеством матчей, чем у де Брейне: ни один из них не является полузащитником.

Пятерка наиболее часто выбранных полузащитников после него: Хави («Барселона») — 24, Зинедин Зидан («Ювентус»/«Реал») — 23, Фрэнк Лэмпард («Челси») — 18, Андрес Иньеста («Барселона») — 18, Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Милан») — 14.

Может показаться абсурдным смешивать бельгийца с некоторыми из этих имен, и особенно ставить его впереди них, но стоит считать, что эти списки, в частности, делают хорошую службу по оценке игрока с точки зрения его стабильности.

Вместо того, чтобы просто смотреть на выступления игрока после окончания сезона, что неизменно приводит к тому, что люди переоценивают то, что произошло в больших матчах и поединках ближе к концу сезона, эти оценки вознаграждают вас за хорошую игру в сентябре так же, как и в апреле.

И, за исключением одного года, когда он был травмирован, де Брейне был доминирующим игроком в каждом из последних восьми сезонов. В семи из этих восьми кампаний он забивал в среднем не менее 0,7 гола без пенальти плюс ассиста за 90 минут —результативность на уровне топ в атаке, несмотря на то, что он действует в средней линии.

Ему все еще не хватает настоящего успеха в крупном турнире, а также победы в Лиге чемпионов, но он — лучший полузащитник своего поколения. И даже это может быть недооценкой того, насколько он хорош.

Жоао Канселу и Трент Александер-Арнольд лучше, чем вы думаете

Даже если вы думаете, что нашли настоящее уединение, в глухом заснеженном лесу, куда можно добраться только на вертолете и санях, где вы осмелитесь прошептать буквы «ТАА», все равно кто-то неизбежно выскочит из-за дерева и раздастся крик: «Но умеет ли он защищаться?» Тем не менее, хотя репутация Александра-Арнольда для некоторых остается сложной, список ESM имеет довольно четкое мнение о фланговом защитнике «Ливерпуля»: он один из лучших игроков в мире.

Трент Александер-Арнольд уже провел 11 матчей в Команде месяца вместе с такими игроками, как Марсело, Неймар и Кака. Шесть из этих выступлений пришлись на этот сезон, что принесло ему второе появление в Команде года.

Есть 52 футболиста с большим количеством матчей, чем Александр-Арнольд, но все они родились как минимум на четыре года раньше него. Если он сохранит свой нынешний темп, то закончит свою карьеру примерно там же, где находятся Роберто Карлос и Дани Алвес.

Самым молодым игроком, опередившим англичанина в списке — это Жоау Канселу из «Манчестер Сити», которому в мае исполнилось 28 лет. У него 12 матчей в Команде месяца и входил в Команду года в течение двух кампаний подряд. Фактически, в этом сезоне он лидировал среди всех игроков Команды месяца с семью играми. Он не попал в Команду ни в сентябре, ни в октябре, но затем с ноября по май возглавлял таблицу.

Начиная с сезона 1995/96 годов, всего в 17 других случаях футболист попадал в Команду месяца не менее семи раз за сезон — это Месси («Барселона») и Роналду («Реал») с шестью и двумя разами соответственно.

А затем это сделали еще девять исполнителей: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 2018/19); Роберто Карлос («Реал», 1997/98); Роналдо («Барселона», 1996/97); Джон Терри («Челси», 2004/05); Карлес Пуйоль и Роналдиньо («Барселона», 05/06); Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед», 2007/08); Неманья Видич («Манчестер Юнайтед», 2010/11); Кевин де Брейне («Манчестер Сити», 2017/18).

Есть пять случаев, когда игрок попадал в Команду в восьми из девяти месяцев: Месси (2010/11, 2017/18, 2018/19), Роналду (2011/12) и Роберто Карлос (1997/98). И только дважды игрок появлялся во всех девяти Командах месяца: Месси в сезоне 2011/12 и ван Дейк в сезоне 2018/19.

Ван Дейк снова попал в команду в прошедшем сезоне (четыре выступления в Команде месяца): теперь он делал это во всех трех своих полных сезонах за «Ливерпуль». Что делает этот вид оценки особенно интересным, так это то, что позволяет сравнивать игроков разных позиций и из разных эпох.

У ван Дейка 18 матчей в Команде месяца, благодаря чему он делит 19-е место с Иньестой, Лэмпардом и Шевченко, а также на одну позицию отстает от Луиса Суареса и бразильца Роналдо. Это забавно! Среди центральных защитников он шестой — после Терри, Жерара Пике, Пуйоля (22), Паоло Мальдини (23) и Рамоса (26).

СМИ любят Тибо Куртуа

Другим центральным защитником в Команде года 2021/22 был Антонио Рюдигер из «Челси», который впервые в своей карьере имеет три матча в Команде месяца. А за ним в теоретической схеме стоит его новый одноклубник по «Реалу» вратарь Тибо Куртуа, ставший героем финала Лиги чемпионов.

После игры Куртуа сказал: «Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры, ради всей тяжелой работы, чтобы вызвать уважение к своему имени, потому что я не думаю, что получаю достаточно уважения. Особенно в Англии». Он не такой опытный пользователь Twitter, как Кевин Дюрант, но Куртуа очень понравится любой твит о том, как хорошо он спасает футбольный мяч. И хотя бельгиец, возможно, прав насчет английских СМИ, ESM любит этого парня.

Куртуа дважды попадал в Команду года в своей карьере — в прошлом сезоне, а также в кампании 2013/2014 за «Атлетико» — и появлялся в Команде месяца 16 раз. Единственный голкипер, опережающий его по этому показателю — это легенда «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон (17), который в профессиональном футболе более 25 лет. В то же время Мануэль Нойер из «Баварии» — единственный вратарь, у которого больше матчей в команде года (3), чем у Куртуа.

Возможно, 30-летнему голкиперу сборной Бельгии не хватает уважения, но, возможно, он просто не ищет подтверждения в нужных местах. Список ESM далек от совершенства — должно быть выделено место для опорных полузащитников, — но он лучше всего, что у нас есть в футболе. Пришло время нам всем начать использовать его.