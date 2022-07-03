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    Конкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?

    Что полузащитник «Лидса» привнесет в игру «Манчестер Сити»?

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    Кэлвин Филлипс
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    Кэлвин Филлипс
    В ближайшее время «Манчестер Сити» собирается объявить о подписании контракта с Кэлвином Филлипсом. Полузащитник «Лидса» имеет статус легенды клуба на «Элланд Роуд», в то время как у «Сити» есть Родри на позиции Филлипса, так будет ли этот шаг полезен для англичанина в год чемпионата мира? Объясняют авторы SkySports Сэм Блитц и Джаянт Ганджу.
    Это главная дилемма в футболе: остаться в клубе своего детства или отказаться от статуса локальной легенды в погоне за триумфом куда большего калибра. Последнее — душераздирающий выбор, который Кэлвин Филлипс, кажется, сделал этим летом.

    В «Лидсе» полузащитник сборной Англии — главная звезда. Будучи с детства фанатом «Уайтс» и имею всю семью, на 100 процентов болеющую за «Лидс», нет никаких сомнений в том, что Филлипс был бы вполне доволен жизнью, оставшись на «Элланд Роуд» до конца своей карьеры.

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    • Но «Манчестер Сити», который собирается объявить о подписании Филлипса после завершения его медицинского обследования, может обещать трофеи, выступление в Лиге чемпионов и реальный шаг вперед в его карьере. Полузащитник мог бы легко стать победителем АПЛ в течение года, как это сделал Джек Грилиш, который в прошлом сезоне покинул свой дом в «Астон Вилле».

    Несмотря на статус местного героя в «Лидсе», это все же «Манчестер Сити». Чемпионы Премьер-лиги. Пеп Гвардиола. Эрлинг Холанд. Элита европейского футбола и все такое. Но окажется ли переезд на «Этихад» таким же выгодным шагом, как кажется Филлипсу?

    Как Филлипс впишется в «Сити»?

    Филлипсу придется бороться с Родри за стартовую позицию опорного полузащитника в схеме 4-3-3 Пепа Гвардиолы, при том,что испанец был одним из ключевых игроков «Сити» в прошлом сезоне.

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    • Тогда темп «Сити» определялся Родри, который завершил кампанию с самым большим числом успешных передач на половине поля соперника и с наибольшим количеством владений мячом, выигранных в Премьер-лиге в прошлом сезоне, что лежало в основе его доминирования на всем поле.

    Его важность для «Сити» подчеркивается их процентом побед с испанским полузащитником и без него. Этот процент побед для команды Гвардиолы значительно падает, когда Родри нет на поле. «Сити» также забивает меньше голов, когда их полузащитник отсутствует.

    Сезон «Ман Сити» с Родри и без него
    skysports.com

    Здесь кроется вопрос: почему Филлипс оставил статус легенды клуба в «Лидсе» и перешел в «Сити», где на его позиции находится полузащитник мирового класса, который находится в самом расцвете сил?

    Первый и более простой ответ на этот вопрос: «Сити» нужна глубина состава на этой позиции, учитывая, что Фернандиньо теперь покинул свою роль дублера Родри. Учитывая тот факт, что в прошлом сезоне бывший капитан «Сити» все еще выходил на поле 33 раза — большинство из них в этой роли опорного полузащитника — Филлипс по-прежнему будет играть большую роль в расстановке Гвардиолы.

    Кроме того, тщательный анализ игры Родри показывает, что с тех пор, как он прибыл на стадион «Этихад» в 2019 году, испанцу нужен еще один похожий игрок, чтобы облегчить его бремя в роли опорного полузащитника.

    Матчи Родри, в которых он чаще всего терял владение
    skysports.com

    Статистика показывает, что когда Родри проявляет небрежность во владении мячом, «Сити» не выигрывает. В шести матчах Премьер-лиги, в которых Родри терял мяч 15 и более раз, команда Гвардиолы выиграла только один раз — и это была победа над «Эвертоном» со счетом 1:0 в марте прошлого года, когда испанец, возможно, должен был получить пенальти после того, как слишком вольно действовал руками возле мяча.

    За два сезона в Премьер-лиге Филлипс показал себя столь же эффективным опорником, как и Родри. Его количество отборов, перехватов и потерь за последние два сезона выше, чем у игрока «Манчестер Сити», но этого и следовало ожидать, учитывая, что «Лидс» защищается чаще, чем чемпионы АПЛ.

    Но что интригует, так это то, что Филлипс более позитивно и комфортно владеет мячом со статистической точки зрения по сравнению с Родри, хотя «Лидс» не контролирует ход игры так, как это делает «Сити». Филлипс чаще продвигает партнеров по команде вперед, чем испанец, у которого процент передач вперед ниже, чем у полузащитника «Лидса».

    Сравнение статистики Филлипса и Родри в сезоне 20/21
    skysports.com

    Между тем, если этим летом Филлипс переедет на «Этихад Стэдиум», то «Сити» будет иметь в своей команде двух лучших игроков лиги по подбору мяча, и оба будут бороться за одну и ту же позицию. В прошлом сезоне Филлипс сделал 12,87 подборов на 1000 касаний соперника, уступая только Родри с 17,01 и лучше, чем Трент Александра-Арнольд, Жоао Канселу и Деклан Райс, которые преуспели в этом искусстве в прошлом сезоне.

    Это означает, что если Гвардиола захочет дать Родри передышку — или испанский полузащитник захочет взять редкий выходной в «Сити», — тогда они могут запросить готовую замену в лице Филлипса, который так же позитивно и комфортно обращается с мячом. столь же эффективен в защите.

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    Он уже делал это против «Сити» раньше...

    Гвардиола увидел, что может предложить Филлипс, когда «Сити» и «Лидс» впервые встретились в октябре 2020 года и устроили триллер на «Элланд Роуд».

    При Марсело Бьелсе, оказавшем такое большое влияние на управленческий стиль Гвардиолы, Филлипс был одним из выдающихся игроков на поле, добиваясь владения мячом чаще, чем кто-либо другой на поле, и только Родри чаще отбирал мяч у соперников в центре поля, чем полузащитник сборной Англии.

    Опять же, диапазон пасов игрока «Лидса» впечатлял, выделяясь высокой точностью передач в сочетании с одними из лучших дальних пасов среди всех полевых игроков на поле.

    Филлипс в матче с «Ман Сити» (1:1)
    skysports.com

    В ответном матче на стадионе «Этихад», где «Лидс» вдесятером одержал ошеломляющую победу со счетом 2:1 на поле чемпионов, Филлипс продемонстрировал еще одно эффективное всестороннее выступление, которое порадовало бы Гвардиолу.

    Без мяча только Стюарт Даллас и Рафинья чаще выигрывали мяч в оборонительной трети поля, чем Филлипс. в то время как англичанин совершил больше передач, чем любой другой игрок, за исключением Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

    Новая схема, новые проблемы в «Лидсе»?

    Именно тот баланс, который Филлипс привносит в «Лидс», сразу же заметил Джесси Марш, когда заменил Бьелсу на «Элланд Роуд». Американский тренер не смог вызвать полузащитника на свои первые несколько матчей из-за старой травмы, но Марш регулярно говорил об «энергии» и уравновешенности, которые привносит Филлипс, когда он вернулся на поле в апреле.

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    • Роль Филлипса в полузащите «Лидса» действительно изменилась, когда пришел американец: игрок сборной Англии перешел от роли одинокого опорного полузащитника к связке из двух опорников, большую часть времени вместе с Матеушем Клихом.

    После выездного матча с «Кристал Пэлас» в апреле, первого для него, после возвращения в строй, Филлипс сказал Sky Sports News, что в состоянии успешно действовать в обеих ролях, но игрок из «Лидса» оказался гораздо более эффективным в одиночку в опорной зоне полузащиты — именно так Гвардиола использует Родри большую часть времени.

    Статистика Филлипса при Бьелсе (слева) и Марше (справа)
    skysports.com

    Несмотря на то, что под руководством Марша рядом с ним в полузащите был дополнительный игрок, Филлипсу все еще приходилось больше защищаться, поскольку его статистика пасов была хуже в новой схеме. Полузащитник совершил больше отборов и подборов мяча, чем при Бьелсе, в то время как его дальность передач, точность владения мячом и создание моментов, которые в первую очередь делали его таким привлекательным игроком, пострадали.

    Если Гарет Саутгейт хочет, чтобы Филлипс был лучшей версией себя на чемпионате мира в Катаре, то, возможно, переход в «Сити», где он получит возможность играть свою любимую роль полузащитника, может быть более выгодным для 26-летнего футболиста.

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