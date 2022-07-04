Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха

Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» в истории, подписав новый трехлетний контракт на сумму около 350 000 фунтов стерлингов в неделю. В пятницу, 1 июля, 30-летний игрок сборной Египта подписал соглашение, по которому он останется на «Энфилде» до лета 2025 года.

В конце 2019 года, ближе к концу очередного безжалостно жаркого дня, проведенного в беготне по бетонным застройкам Каира в поисках свежей информации о самом известном футболисте Египта, один из его бывших товарищей по команде с легкостью объяснил автору The Athletic , почемуудалось сделать то, чего смогли добиться только немногие избранные из его земляков.

Али Фатхи провел пять лет своей подростковой жизни вместе с Салахом, когда они подписали контракты с «Эль Мокавлуном». В многоквартирном доме к востоку от Каира они проводили вечера, играя в FIFA, где Салах всегда играл «Барселоной» — клубом, за который он мечтал выступать.

Салах всегда хотел переехать в Европу. Он не казался особенно мотивированным будущим в «Аль-Ахли» или «Замалеке» — двух каирских клубах, в которых, как правило, оказываются все лучшие египетские футболисты. Трудно переоценить, насколько это было необычно, потому что страсть к футболу в Египте находится на религиозном уровне, а игрокам платят достаточно хорошо, чтобы им было легче решить остаться дома, когда поступают предложения из-за границы.

Мохамед Салах в сборной Египта globallookpress.com

Левый защитник Фатхи, чья карьера ненадолго привела его на португальский остров Мадейра, прежде чем он вернулся в дикое чрево Каира, в то время был травмирован и пытался вернуться в состав в своем последнем клубе «Эль-Энтаг Эль-Харби».

Глядя на тренировочное поле, он комментировал размер и форму своих нынешних партнеров по команде, сравнив их с Салахом, который был за тысячи миль и пытался привыкнуть к британской зиме по ходу сезона, который в итоге сделает его чемпионом АПЛ.

Попросту говоря — это независимость Салаха сделала его отличным от остальных. Он мог думать в одиночестве, а это означало, что он заботился о себе. После ежедневных тренировок он шел в тренажерный зал без сопровождения и поднимал тяжести не менее получаса. Позже он вступил в частный спортзал, где сказал инструктору, что ему нужно улучшить свою выносливость и ускорение, хотя он уже блистал в начале своей профессиональной карьеры, будучи чрезвычайно быстрым футболистом.

Фатхи предположил, что диета египетских футболистов в целом не была особенно здоровой из-за того, что они потребляли мясо. Однако Салах невероятно серьезно относился к физической подготовке — «серьезнее, чем любой египетский футболист, которого я когда-либо встречал».

Ни один из его тренеров не руководил им в этом стремлении. Действительно, он мог быть фанатом «Барселоны», но однажды он увидел Криштиану Роналду, снявшего футболку «Реала» после забитого гола и понял, в какую сторону движется футбол. «Мо понял, что ему нужно стать машиной», — заключил Фатхи.

Салах в «Базеле» globallookpress.com

В прошлом месяце исполнилось десять лет с момента ухода Салаха из египетского клубного футбола. Новый трехлетний контракт с «Ливерпулем» сделает его всего на три сезона отстающим от египетского игрока, который является рекордсменом по самой продолжительной карьере в Европе.

И все же, возможно, путь Салаха был бы другим, если бы он послушал того самого игрока — Хани Рамзи, защитника, представлявшего свою страну на чемпионате мира 1990 года, до того, как он стал скаутом в Германии.

Рамзи провел 11 из своих 16 лет в Европе в бременском «Вердере» и «Кайзерслаутерне». Это означало, что он хорошо разбирался в Бундеслиге, куда Салах мог бы отправиться первым делом после отъезда из Египта, если бы не вмешательство Мохамеда Амера, его тренера в «Эль-Мокавлуне», который посоветовал ему подождать.

Вместо этого он шагнул из Северной Африки в Европу через Швейцарию, где его 18 месяцев игры за «Базель» привели к предложению из «Ливерпуля». Вы также задаетесь вопросом, где бы он сейчас находился в списке лучших бомбардиров мерсисайдского клуба, если бы согласился переехать на «Энфилд» в 2014 году вместо того, чтобы присоединиться к «Челси»?

Салах в «Челси» globallookpress.com

Возможно, удачно сработало и то, что его период в клубе полностью совпал с приходом Юргена Клоппа, тренера, который предположил, что «лучшие годы игрока еще впереди» в пятницу после того, как «Ливерпуль» сделал 30-летнего Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Нельзя сказать, что эта сделка свободна от риска.

Уже звучат утверждения, что «Ливерпуль» пошел по тому же пути, что и «Арсенал» два года назад, когда они продлили контракт Пьера-Эмерика Обамеянга в 31 год, после чего его влияние на игру быстро увяло.

Однако это разные футболисты с разным складом ума, представляющие разные клубы разного уровня, возглавляемые разными тренерами на разных этапах их отношений с игроками, о которых идет речь.

Салах в «Фиорентине» globallookpress.com

В конце концов, Обамеянг, кажется, снова нашел себя после перехода в «Барселону» в январе. Для Салаха риск, возможно, больше связан с его собственной игрой: как он, Клопп и его партнеры по «Ливерпулю» приспособятся к его возрасту. Каждая сторона должна будет убедиться, что ее результат в ходе этого процесса оправдывает инвестиции.

«Ливерпуль» сделал исключение для Салаха в этом соглашении, но это не означает, что решение является беспрецедентным.

Управляя всеми своими спортивными интересами, в том числе бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс», компания Fenway Sports Group редко заключала крупные контракты со спортсменами, достигшими этапа своей карьеры, который обычно находится за пределами физического пика большинства.

Однако ясно, что «Ливерпуль» не верит, что это относится к Салаху, как и к Джеймсу Милнеру, которого клуб подписал в этот же день семь лет назад в качестве своего самого высокооплачиваемого игрока, когда он вот-вот должен был отметить тридцатилетие.

Милнер, конечно же, все эти годы прекрасно себя чувствует, и после того, как игроки вернутся на предсезонную тренировку в понедельник утром, будет сюрпризом, если он и Салах не окажутся в первых рядах во время устрашающих километровых интервальных спринтов через все поле.

Салах в «Роме» globallookpress.com

Однако при сравнении Милнера 2015 года и Салаха 2022 года разница составляет около 200 000 фунтов стерлингов в неделю. В конечном счете, пребывание Салаха в «Ливерпуле» всегда сводилось к деньгам, независимо от того, как клуб, игрок или его агент Рами Аббас пытаются представить это сейчас, когда все стороны довольны результатом.

Когда в мае прошлого года Кевин Де Брюйне за месяц до своего 30-летия согласился на продление контракта на два года, чтобы «Манчестер Сити» мог сохранить его до 34-го дня рождения, Салах, направляемый Аббасом, понял, что они должны стремиться к чему-то похожему. Это примерно то, что они получили, хотя обе стороны пошли на уступки, потому что часть его 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю состоит из бонусов за производительность и достижения.

Несмотря на опасения, что эта информация может вызвать проблемы у партнеров по команде и их агентов, которые теперь знают, что в любых будущих переговорах всегда есть пространство для маневра, Клопп уверен, что скромность и разумность в раздевалке «Энфилда» гарантируют — это не будет проблемой.

Другие игроки «Ливерпуля» склонны думать о Салахе как о лидере команды и видят, насколько он предан делу, глядя на то, как он поддерживает форму — как он всегда делал — и, следовательно, в команде есть признание — он заслуживает то, что получает.

Нет никаких явных признаков того, что Салах замедляется, но не было и явных признаков того, что Садио Мане замедляется до того, как в прошлом месяце его продали в мюнхенскую «Баварию». Иногда будущее может зависеть от воли игрока.

Мане и Салах в «Ливерпуле» globallookpress.com

В то время как Салах всегда хотел остаться при условии, что деньги будут правильными, Мане ясно дал понять «Ливерпулю», что не будет подписывать новый контракт взамен истекающего летом 2023 года. Вот почему Луис Диас был куплен в январе в качестве его замены.

Мане, будучи тем игроком и личностью, каким он является, сумел переизобрести себя на другой позиции в последние месяцы своей карьеры в «Ливерпуле», в тот самый период, когда Салах мучался после своих усилий на Кубке африканских наций в середине сезона и после двойного разочарования сборной Египта. проигравшей финал этого турнира и в марте не отобравшей на чемпионат мира.

Салах и Мане в сборных globallookpress.com

«Ливерпуль» понимал эмоциональное воздействие всего этого, но поддержал его. Ожидается, что летний отдых пойдет ему на пользу.

Будет интересно посмотреть, как «Ливерпуль» будет теперь использовать Салаха. В течение пяти лет он был левоногим нападающим справа в атакующей тройке, но есть признаки того, что все меняется, учитывая то, как Клопп успешно изменил построение своей полузащиты и атаки в конце прошлого сезона.

Возможно, в этой эволюции ему будут больше нужны варианты с «десяткой»-плеймейкером. Возможно, Салах станет одним из игроков, которые смогут ему в этом помочь. Он почти всегда помогал «Ливерпулю» как мог. Физически его тело наверняка сможет справиться с новой ролью в центре поля. За последние 18 месяцев он стал менее эгоистичным игроком, играя на окружающих партнеров.

Хотя он гораздо более вдумчивый футболист по сравнению с тем, который уехал из Каира в Швейцарию, а также с тем, кто перешел в «Ливерпуль» из «Ромы», Клопп должен думать, что он, по сути, остается той же «машиной».