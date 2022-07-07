Обратная сторона контракта. Опции, которые двигают прогресс игрока

Летнее трансферное окно в самом разгаре. Клубы продолжают сообщать о подписании новых игроков, а трансферные слухи плодятся с большой скоростью. Все это продлится до 1 сентября, когда летняя кампания будет завершена.

В данном случае речь пойдет не о самих трансферах, а о контрактах игроков. Чаще всего дополнительные условия соглашения между игроком и клубом не разглашаются. По окончании срока договора — обычно это 30 июня — в силу могут вступать так называемые опции контракта. Подобные опции могут позволить клубу автоматически продлевать сотрудничество с футболистами.

Проще говоря, опция контракта — это дополнительное условие, которое оговаривается при подписании игрока. В таком случае на стороны договора накладываются некие обязательства, зависящие от контекста. С помощью таких условий можно выходить за рамки стандартных пунктов контракта.

Можно рассмотреть это на конкретном примере. Клуб подписывает игрока на три года. Стороны договариваются на включение опции продления соглашения еще на один год по истечении основного срока контракта. Условие может быть использовано либо клубом, либо игроком, либо и клубом, и игроком. Это еще называют подписание по схеме «3+1».

Условия для выполнения таких условий могут быть разными. Все зависит о того, на чем сойдутся стороны при обсуждении контракта. К примеру, это может быть количество матчей или забитых голов.

Чаще всего опциями пользуются клубы. Так они перестраховываются от рисков. Об активации пункта игроку обязаны сообщить до третьей субботы мая или через неделю после последней игры сезона.

Решение о включении опций в контракт может приниматься на основе различных факторов. Оно может определяться возрастом игрока, восходящей или нисходящей траекторией его карьеры и тем, насколько он может быть интересен для других клубов.

Подписание контракта globallookpress.com

Нередко такие условия используются при подписании молодых игроков. В случае с молодежью, клубы не могут быть уверены в том, как игрок будет развиваться. Все хотят обезопасить себя от провала. Скажем, футболист подает большие надежды, с ним подписывают долгосрочный контракт, а он не оправдывает ожидания. А так его могли бы подписать на пару лет и включить опцию продления, которую можно было бы использовать в случае хороших результатов. Скорее всего, в таком случае клуб активирует условие задолго до конца основного срока контракта.

У возрастных игроков тема дополнительного года в контракте очень популярна. Клубы могут учитывать травмы, количество игр таких футболистов. Учитывая свой возраст, такие игроки охотно идут на подобные условия.

Так как дополнительные условия контракта игрока нередко скрываются от общественности, многие болельщики попросту не знают, что их любимец не совсем обязательно должен уйти на рынок свободных агентов. Все могут ожидать, что игрок вот-вот покинет команду в конце июня, а дополнительный пункт контракта вдруг позволил сторонам заблаговременно договориться о продлении соглашения.

Бывает так, что клубы выдают это в качестве подписания нового контракта, не упоминая условия, под которыми сам игрок поставил подпись несколько лет назад.

Подобные детали договора всегда очень тщательно обсуждаются агентами и клубами. Это позволяет избежать споров в будущем.

К примеру, за основу могут взять выступления игрока. Чтобы активировать дополнительный год, игрок должен провести определенное количество матчей. Здесь появляется дополнительный вопрос — будут учитываться только выходы в старте или также в качестве запасного.

Денежный мяч globallookpress.com

К сожалению, не все всегда зависит от самого футболиста. Он может иметь большое желание выполнить условия, чтобы остаться в клубе. Однако сам клуб будет всячески этому препятствовать.

Вспоминается случай с аргентинцем Хонасом Гутьерресом, который в свое время выступал за «Ньюкасл».

В 2013 году у Гутьерреса был диагностирован рак яичек. Он утверждал, что клуб после его операции не дал набрать ему 80 игр, необходимых для продления контракта на один год.

Полузащитник обратился в соответствующую инстанцию и выиграл иск о дискриминации по инвалидности. В своем постановлении комиссия заявила: «Мы установили как факт то, что ответчик умышленно управлял выбором истца, чтобы помешать ему исполнить условия трудового договора».

Ситуация с Гутьерресом несомненно была уникальной, однако в своем роде не единственной. Существует множество примеров того, как клубы ставили палки в колеса игрокам, дабы лишить их возможности зацепиться за возможность продлить контракт.

Можно вспомнить бывшего вратаря КПР Роберта Грина. Шла вторая половина сезона 2015/16. Тогда командой управлял Джимми Флойд Хассельбаинк. Для продления контракта Грину нужно было набрать 30 игр за сезон, чтобы продлить контракт на 2 года. Однако по определенным причинам ему не давали шансов проявить себя, что сказалось на его статистике выступлений.

«Джимми поговорил со мной вскоре после своего приезда в декабре. Он объяснил, что между нами нет никаких личных проблем, но из-за ограниченного бюджета я не смогу сыграть 30 матчей», — цитирует Грина Daily Mail. Грин сыграл в 24 матчах, и перешел в «Лидс Юнайтед», когда его контракт истек тем летом.

Как уже ранее упоминалось, учитываться могут не только игры, но и голы.

В сезоне 2014/2015 форвард «Лидса» Мирко Антенуччи был близок к тому, чтобы получить от клуба новый контракт. Ему нужно было забить за сезон минимум 12 голов. Однако как только игрок набрал 10 мячей, его игровое время резко сократилось. Можно сказать, что таким образом «павлины» просто смогли избавиться от игрока, который оказался им попросту не нужен.

Агент Антенуччи, Сильвио Пальяри, сказал тогда: «Очень странно, что в последние два месяца лучший бомбардир клуба и единственный игрок, набравший двузначное число голов, играл очень мало».

В связи с этим, некоторые клубы скрывают подробности контрактов своих футболистов даже от тренерского штаба.

Также бывали случаи, когда сам игрок намеренно не выполнял условия, чтобы клуб не имел возможности продлить его контракт. Это могла быть «случайная» травма или просто «резкое ухудшение» игровой формы. В этом случае руководство уже ничего не могло поделать даже при большом желании сохранить футболиста.

Трибуна globallookpress.com

Опции контракта могут стать проблемой для клуба ближе к истечению контракта, если, скажем, поступит предложение и они захотят продать футболиста. Игрок может решить, что ему лучше там, где он есть сейчас, остаться на месте и ждать, пока он станет свободным агентом и сможет выбрать себе следующий клуб.

«Бывают ситуации, когда у игроков уже были активированы опции продления, а затем клуб вылетал из лиги, но без снижения зарплаты для этих футболистов», — сказал один агент The Athletic.

Бывает, что подобные контракты заключают с выгодой для обеих сторон. К примеру, если игрок должен сыграть 25 матчей, чтобы активировать пункт, и все они должны быть засчитаны, он может согласиться. Однако ему могут также дать право настаивать на том, что если он не проведет более 15 матчей, то получит право уйти бесплатно.

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Когда обеим сторонам трудно прийти к соглашению, дополнительная опция иногда может помочь заключить сделку или сорвать ее. Например, когда игрок хочет получить четыре года контракта, а клуб готов дать ему только три, решающим становится дополнительный пункт.

Он может быть активирован комбинацией выходов на поле со старта или из запаса, а также количеством попаданий в состав.

Совершенно точно можно сказать, что подобные условия позволяют клубу оказывать на игроков определенное давление. Они мотивируют подопечных быть в форме и показывать высокие результаты, что приносит пользу и клубу, и самим футболистам.