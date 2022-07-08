Мозги, мускулы и универсальность. Чем Лисандро Мартинес привлек топ-клубы АПЛ

«Поначалу мне хотелось поскорее пойти домой и расплакаться», — рассказывал Лисандро Мартинес. Это был август 2020 года, и в интервью La Nacion молодой аргентинец вспоминал свой приход в «Аякс» годом ранее.

«Первые несколько недель были ужасными», — добавил Мартинес. Тренировки, по его словам, «полностью отличались» от того, к чему он привык в Аргентине. «Другая интенсивность. Другой контроль. Другие пасы. Другое прочтение игры».

Мартинес, новичок в Европе, которому в то время был всего 21 год, изо всех сил пытался не отставать от партнеров. «Я игрок, который любит владеть мячом, но когда они играли одним или двумя быстрыми касаниями, это меня просто убивало», — сказал он. «Это было просто невероятно, насколько я не поспевал за ними».

Невероятно также то, как быстро он преодолел эти ранние трудности.

Вскоре Мартинес нашел свое место среди своих новых товарищей по команде: «Я начал чувствовать себя хорошо после предсезонной подготовки», — сказал он, — и приступил к реализации значительного потенциала, который «Аякс» видел в нем как в боеспособном и технически одаренном центральном защитнике, игравшем за аргентинский клуб «Дефенса и Хустия».

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Через несколько месяцев игрок, почти доведенный до слез качественным скачком в «Аяксе», стал известен болельщикам клуба как «мясник». Агрессивный в защите, но хладнокровный во владении мячом, он уже был ключевой фигурой для Эрика тен Хага.

Три года спустя Мартинес оказался яблоком раздора между своим старым тренером, который занял пост наставника «Манчестер Юнайтед», и Микелем Артетой, возглавляющим «Арсенал». Премьер-лига манит его.

Универсальность и изучение Киммиха

Мартинес завершил свой переход из «Дефенса и Хустия» в «Аякс» за 7 миллионов евро тем же летом, когда Маттейс де Лигт ушел в «Ювентус».

Аргентинец считался долгосрочной заменой бывшего капитана клуба на позиции центрального защитника, но его успех в Голландии и его привлекательность для «Юнайтед» и «Арсенала» также зависят от его универсальности. Мартинес также может играть на позиции левого защитника или в центре полузащиты.

Действительно, начав свой первый сезон в «Аяксе» на старой позиции Де Лигта, на которой он играл большую часть своей карьеры в молодости в Аргентине, он вскоре оказался на позиции полузащитника, освобожденной Френки де Йонгом шестью месяцами ранее.

«В начале сезона мы искали умного игрока в центр полузащиты», — сказал тогда Тен Хаг. «Мы знали, что Мартинес играл в этой зоне, но мог ли он сделать это в схеме "Аякса"? Мы попробовали его там и увидели хорошие результаты».

Свидетельством тактического интеллекта Мартинеса является то, что в незнакомой обстановке и без знания английского, не говоря уже о голландском, он смог приспособиться к, вероятно, самой сложной роли в «Аяксе», диктуя игру из опорной зоны полузащиты и обеспечивая связь между защитой и нападением.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Мартинесу помогли его врожденные технические способности, но его стремление к совершенствованию было не менее важным. Прилежный по натуре футболист приложил все усилия, чтобы наблюдать и учиться у других игроков, которые перешли из обороны в полузащиту.

«Клуб всегда дает вам информацию, но вы должны сами делать дополнительную работу, для новой позиции», — добавил он в La Nacion. «Я все время смотрю футбол, наблюдаю за всеми игроками на всех позициях и смотрю, как они двигаются. Мне нравится детально разбирать игроков».

Одним из игроков, за которым он особенно внимательно следил, был Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии», который начинал как правый защитник, а затем с большим успехом перешел в полузащиту под руководством Пепа Гвардиолы.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Когда он играет в полузащите, мне нравится его спокойствие и то, как он читает игру», — сказал Мартинес. «Игрок должен быть умным. Конечно, он должен быть уверенным в себе, но это игра решений, и вы принимаете решения головой».

Мартинес вскоре стал известен в «Аяксе» как игрок «со старой головой на молодых плечах», и он блистал в течение того первого сезона, начав в стартовом составе все, кроме одной, из 37 игр во всех соревнованиях, прежде чем сезон Эредивизи был прерван пандемией в апреле 2020 года.

Низкий рост защите не помеха

Следующий сезон оказался более сложным для Мартинеса: Тен Хаг изначально предпочитал использовать Райана Гравенберча в роли опорного полузащитника, а Дейли Блинда — в качестве левого центрбека.

Но после нескольких месяцев на периферии Мартинес пробился обратно в команду, на этот раз в центре обороны, где у него сложились эффективные партнерские отношения с выпускником клубной академии Юрриеном Тимбером.

Переход от полузащиты к позиции центрального защитника потребовал от Мартинеса дополнительной ответственности в обороне, но более глубокая игра не уменьшила его вклад в усиление атакующей игры «Аякса».

Кстати, в прошлом сезоне в среднем он делал больше передач за 90 минут, чем любой другой игрок чемпионата Нидерландов, в то время как только два игрока отдавали больше передач вперед за 90 минут.

Статистика Мартинеса в сезоне Эредивизи 2021/22 skysports.com

Эти цифры подчеркивают способность Мартинеса играть через линии соперника, но он также умеет переключать игру и находить пасом партнеров по команде на более дальних дистанциях. В прошлом сезоне в «Аяксе» ни один игрок не делал более успешных длинных передач за 90 минут.

Возвращение на позицию центрального защитника также позволило Мартинесу, признанному игроком года в «Аяксе» за его роль в их триумфе за титул чемпиона Эредивизи в прошлом сезоне, развеять любые сомнения относительно его физической пригодности для этой роли.

Мартинес ростом всего 175 см, что делает его слишком низким для центрального защитника. Этот относительный недостаток роста в свое время, когда он был юным игроков в Аргентине, убедил его детский клуб «Ньюэлл Олд Бойз» позволить ему присоединиться к соперникам из «Дефенсы и Хустии».

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Его естественная позиция — центр защиты, но поскольку он невысокого роста, его тренеры в "Ньюэлле" сомневались в нем, когда он пытался завоевать свое место», — сказал Николас Диез, один из его тренеров в «Дефенса и Хустия», в интервью El Pais вскоре после его ухода в «Аякс».

«Они немного беспокоились о моем росте, — вспоминал сам Мартинес, — но я никогда не придавал этому значения». Вместо этого он решил компенсировать недостаток роста другими способами.

Как и его соотечественник Роберто Айяла, бывший игрок сборной Аргентины, считающийся одним из лучших центральных защитников своего поколения, несмотря на свой небольшой рост, Мартинес неожиданно силен в воздухе и может похвастаться внушительным прыжком.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

В прошлом сезоне в «Аяксе» он забил больше мячей головой (29), чем любой другой игрок, и выиграл 79 из своих 112 воздушных дуэлей, что дает ему показатель успеха в 71 процент и ставит его на второе место после Гарри Магуайра среди нынешних центрбеков «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Конечно, Мартинес может рассчитывать на встречу с более требовательными соперниками в Премьер-лиге, но ему также помогает грамотное чтение игры. Он известен тем, что предвидит забегания нападающих и умело позиционирует себя, чтобы совершать захваты и перехваты.

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Эти качества в сочетании с его универсальностью и техническим мастерством делают его еще более привлекательным для болельщиков Премьер-лиги. Пока неизвестно, окажется ли он на «Олд Траффорд» или на «Эмирейтс». Но Лисандро Мартинес уже прошел долгий путь.