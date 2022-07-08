Новый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье

Самый «главный» секрет европейского футбола наконец-то раскрыт. «ПСЖ» хватило всего лишь 35 слов, чтобы рассказать миру о прекращении сотрудничество с Почеттино. Поблагодари за работу, пожелали всего наилучшего в будущем и, в общем-то, все.

Почеттино убрали из «ПСЖ» за год до завершения контракта. Теперь с командой будет работать Кристоф Гальтье, который в минувшем сезоне возглавлял «Ниццу».

«Я готов к этому, я беру на себя ответственность и я знаю, что способен с этим справиться. Но я понимаю, что в одиночку добиться успеха будет сложно. Мы будем намного сильнее, работая вместе. И я отношусь с полным пониманием к тому скептицизму, который появился у некоторых после моего назначения, но прямо сейчас я наслаждаюсь моментом», — сказал Гальтье на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «ПСЖ».

Гальтье был тем, благодаря кому «Сент-Этьен» в 2013 году выиграл первый трофей — Кубок французской лиги — за более чем 30 лет. А еще он круто изменился судьбу «Лилля», став вместе с ним чемпионом Франции — всего лишь через три года после того, как клуб с трудом избежал вылета во второй дивизион.

Кроме того, когда-то Гальтье был помощником Алена Перрена в «Портсмуте», а также работал в «Аль-Айне» из ОАЭ, после чего вернулся во Францию.

Прежде чем попасть на «Парк де Пренс», у Гальтье было самое настоящее путешествие, в том числе во время игровой карьеры, которая завершилась двумя небольшими периодами в Италии и Китае.

Это история человека, который много путешествовал и работал, чтобы наконец-то получить возможность управлять топ-клубом.

Есть одна очень четкая и очевидная связь, которая объединяет Гальтье с самой ценной, самой привилегированной и в то же время самой сложной ролью во французском футболе. Луиш Кампуш, который в одно время с ним был спортивным директором в «Лилле» и с которым они вместе и создали чемпионский «Лилль».

Кристоф Гальтье globallookpress.com

В прошлом году в одном из интервью Кампуш очень подробно рассказал о тренерских способностях Гальтье, который мог получить должность в «Эвертоне» после отставки Карло Анчелотти.

«Кристоф обладает всеми качествами, чтобы тренировать в Англии. Он очень скрупулезно планирует все, что связано с подготовкой команды.

Ему нравится схема 4-4-2, которая как раз подходит для АПЛ. А еще он просто фантастически мотивирует команду в раздевалке и умеет работать не только с опытными игроками, но и с молодежью. Могу точно сказать, что он фантастический человек», — сказал Кампуш.

С недавних пор Кампуш занимает пост советника в «ПСЖ», и поэтому вряд ли кто-то удивился появлению Гальтье в столице Франции. Но в любом случае это очень смелый шаг со стороны парижского клуба, который разочаровался в Почеттино.

«Независимо от того, блестящий ли я тренер, я очень требователен. Я всегда хочу, чтобы мои игроки работали максимально усердно. И я также хочу, чтобы они были счастливы. Все это можно получить в том случае, если между тренером и командой хорошие отношения.

Думаю, наш состав должен быть не таким большим. Я не могу держать в раздевалке футболистов, которые не будут играть в течение сезона. У нас должен быть баланс, чтобы все были вовлечены в процесс», — сказал Гальтье.

В «Лилле» 55-летний специалист добился успеха благодаря грамотно выстроенной игре команды в обороне. Как ни странно, но в этом плане он достиг результата даже в «Ницце», пропустившей в прошлом чемпионате Франции лишь 36 мячей — меньше, чем любая другая команда. А по количеству матчей без пропущенных мячей «Ницца» (14) уступила только «Марселю» (15).

В ноябре 2019 года «Тоттенхэм» Почеттино потерпел позорное поражение от «Баварии» со счетом 2:7, не за горами была отставка, вскоре после которой лондонский клуб позвал Жозе Моуринью.

После увольнения Почеттиино в течение года оставался без работы, а в начале 2021-го ему доверили создание нового долгосрочного проекта в «ПСЖ». Но в итоге аргентинец почти сразу же разочаровал. «Лилль» под руководством Гальтье триумфально стал чемпионом в сезоне-2020/21, оставив позади звездную команду аргентинца.

«Это был долгий и тяжелый день (речь о заключительном туре Лиги 1 в сезоне-2020/21 — прим.), мы были под сильным давлением. Обойти "ПСЖ" по итогам последнего тура — это действительно что-то выдающееся.

Заслуга, в первую очередь, принадлежит игрокам. Этой команде удалось набрать очки в матчах с главными конкурентами. Очень сложно забыть, как после домашнего поражения от "Нима" они выиграли на поле "ПСЖ". Я люблю эту команду, я люблю этих игроков.

Кристоф Гальтье и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи globallookpress.com

Ничто не мешает мне остаться. Я не говорю вам, что ухожу. У меня будет встреча с президентом, но не для того, чтобы сказать ему, что я ухожу, нам просто надо обменяться мнениями. И после этого мы примем решение в интересах клуба.

Ко мне обращались два клуба — "Ницца" и "Лион", но не только они. Было также предложение от "Наполи". Мне нравится во Франции, но я пока не знаю, каким будет выбор.

В последние недели не было никаких дискуссий, поскольку мы были полностью сосредоточены на достижении цели с "Лиллем". Пока нет никакого решения. Все возможно, но сейчас у меня контракт с Лиллем», — сказал Гальтье сразу после победы в чемпионате Франции.

Вскоре, буквально через пару дней после чемпионского парада, Гальтье объявил об уходе из «Лилля», отметив, что его время в клубе истекло. Он ушел, поскольку не хотел, чтобы процесс превратился в рутину.

«Четырехлетний цикл — достаточно продолжительный для тренера. И сейчас я чувствую, что настал момент, чтобы попрощаться с этим великолепным клубом. Мы достигли невероятного результата, но теперь мне нужен новый вызов», — отметил бывший защитник «Марселя».

Вслед за Гальтье из «Лилля» ушли и несколько ключевых игроков. И клуб превратился в тонущий корабль. Бубакари Сумаре перешел в «Лестер», Майк Меньян стал игроком «Милана», а вингеры Жонатан Иконе и Луис Араужо перебрались в «Фиорентину» и «Аталанту» соответственно.

Ренат Саншеш, Зеки Челик, Свен Ботман, Джонатан Дэвид и вечно молодой Бурак Йылмаз остались только ради возможности сыграть в Лиге чемпионов, которую также можно рассматривать в качестве своеобразной витрины.

Это одна из удручающих истин французского футбола: команды, которые смогли стать конкурентами «ПСЖ» в борьбе за титул, тут же теряют своих главных исполнителей. То же самое случилось с «Монако» после триумфального сезона-2016/17.

Гальтье продемонстрировал свои управленческие способности с тех пор, как прошел с «Лиллем» путь от кандидата на вылет из элитного дивизиона до попадания в квалификацию Лиги чемпионов.

Разумеется, на высшем уровне отметили работу Гальтье, который помешал «Парижу» стать чемпионом. Это был всего лишь третий случай, когда «ПСЖ» не выиграл титул, с тех пор, как хозяевами клуба стали катарские шейхи.

Но у болельщиков «ПСЖ» все равно есть сомнения. В том числе из-за не самого удачного сезона в «Ницце», которая стремилась повторить успех «Лилля». Но в итоге клуб с Лазурного берега занял пятое место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций.

Сможет ли «ПСЖ» под руководством Гальтье достигнуть своей главной цели, то есть выиграть Лигу чемпионов?

Кристоф Гальтье и Нассер Аль-Хелайфи globallookpress.com

Сейчас на этот вопрос никто не готов ответить, но, похоже, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил запустить смену стратегии развития клуба. В их планах было назначение Зинедина Зидана, чья тень постоянно нависала над Почеттино. Предполагалось, что этим летом Зизу наконец-то приедет в Париж, но в итоге команду возглавил человек, доказавший свою эффективность на более низком уровне.

Как работает дуэт Кампуш-Гальтье

Назначение Кампуша на должность футбольного советника вместо Леонардо кардинально изменило ситуацию. Это стало признанием того, что «ПСЖ» нуждается в переменах.

«Очевидно, что присутствие Луиша стало дополнительное мотивацией согласиться на эту работу.

Мы работали вместе больше трех лет. У нас есть постоянный диалог. Он знает, чего я жду от команды.

Прежде чем заняться формированием состава, мы много говорили о том, как мы можем убедить игроков присоединиться к нам. Вместе мы пережили много трансферных окон, и не один игрок не пришел без моего согласия. Если мне что-то не нравится, я вмешаюсь», — сказал Гальтье об отношениях с Кампушем.

«ПСЖ» настроен вернуть свою идентичность, на чем в прошлом сезоне периодически настаивали болельщики клуба. И Гальтье может грамотно использовать эту ситуацию.

«Это новая эра, новая цель. Я не люблю сравнивать одного тренера с другим. Мы хотим, чтобы команда наслаждалась своей игрой и показывала привлекательный футбол.

Кристоф Гальтье globallookpress.com

Мы не будем говорить о Лиге чемпионов. У нас каждый день большие финалы. Нам нужно стремиться показывать командную игру. У нас есть игроки мирового класса и талантливая молодежь. Клубная академия имеет большое значение для нас.

Мы верим в Кристофа. Командный дух очень важен, все должны соблюдать действующие правила. Теперь за это отвечает Луиш Кампуш. Если кто-то не хочет соблюдать правила клуба, ему здесь не место.»

«Мы верим в Кристофа. Командный дух очень важен, и все должны соблюдать действующие правила. Теперь за это отвечает Луис Кампос. Мы хотим, чтобы наши игроки гордились тем, что находятся здесь. Это самый большой клуб в мире. ... Если кто-то не хочет соблюдать правила клуба, ему здесь не место», — сказал Аль-Хелайфи.

Убежденность, с которой Гальтье говорил на первой пресс-конференции, воодушевляет.

«Наше сотрудничество с Луишем заключается в отсутствии компромиссов. Ни один игрок не может быть больше команды. Я полон решимости создать сплоченную команду. Если есть игроки, которые не вписываются в эти рамки, им придется уйти», — добавил Гальтье.

Только побед будет недостаточно. «ПСЖ» должен радовать не только результатами, но и стилем. Очевидно, что им необходим другой подход.

Несмотря на то, что это был не самый удобный момент для разговора о тактике, Гальтье не упускал из виду даже такие детали, когда его спросили, будет ли он играть с тройкой центральных защитников и двумя игроками на флангах. «Нам также предстоит разобраться, как лучше играть в середине поля», — сказал наставник «ПСЖ».

Галтье стремится к тому, что он называет «правильным балансом».

«У нас много иностранцев в команде. Как француз, я был в восторге от того, что Мбаппе решил остаться в "ПСЖ". Это хорошо не только для клуба, но и для французского футбола. Но мы не можем сделать его ответственным за результаты.

Все будет хорошо, если каждый будет действовать в интересах команды», — уверен Гальтье.

Но есть, безусловно, непростые вопросы, с которым обязательно столкнется новый тренер «ПСЖ». Во-первых, ему предстоит выбрать основного голкипера, а во-вторых — ему обязательно будут вспоминать о марсельском прошлом, учитывая историческое противостояние с «ПСЖ».

Но судя по первой пресс-конференции, Гальтье готов не только к этому, но и ко всему остальному, с чем ему придется столкнуть в столице Франции.

«Почеттино не подходил ПСЖ»

«Уход Почеттино назревал довольно давно. Ранее владельцы "ПСЖ" уже заявляли о желании вернуться к парижскому стилю без подписания громких имен. И именно поэтому они выбрали Гальтье.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Томас Тухель, как и Унаи Эмери, выиграл с 'Парижем' все внутренние трофеи. Но от них ждали победы в Лиге чемпионов. Победы во Франции — это самое меньшее, на что рассчитывают в клубе.

Оглядываясь назад, пожалуй, можно сказать, что Почеттино не подходил "ПСЖ", несмотря на то, что им удалось собрать звездную команду.

Я думал, Почеттино окажется в "МЮ", но они выбрали Эрика тен Хага. Знаю, что его до сих пор очень любят болельщики 'Тоттенхэма', а дома он носит одежду с символикой 'шпор'.

Думаю, когда-нибудь он вернется в "Тоттенхэм", но прямо сейчас у них есть Антонио Конте», — считает обозреватель Sky Sports Майко Бридж.

«Гальтье попытается вернуть в 'ПСЖ' серьезность»

«Лига 1 сама по себе не очень подходит для 'ПСЖ'. Но в последние пару лет 'Париж' не доминировал на внутренней арене. И это было одним из критических замечаний в адрес Почеттино.

Думаю, Гальтье — это гарантия того, что ситуация изменится в лучшую сторону. Он способен привнести тот уровень серьезности, который нужен для того, чтобы 'ПСЖ' боролся за победу в ЛЧ», — считает футбольный эксперт Джонатан Джонсон.

Подходит ли Гальтье для «ПСЖ»?

Анализ различных данный и углубленный обзор ведущих кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» вызвал опасения по поводу выбора в пользу Гальтье.

Carteret Analytics объединяет необработанные данные тренеров со своими собственными алгоритмами для создания рейтинга специалистов — инструмента, который помогает принимать решения руководителям футбольных клубов.

Комплексный анализ основывается на выступлениях тренеров за последние шесть сезонов, после чего сопоставляется с ожиданиями и другими факторами, такими как стиль и тактические схемы.

Обычно это конфиденциальная информация, но они поделились со Sky Sports своим анализом «ПСЖ».

У Гальтье гораздо более низкий рейтинг, чем у Почеттино или Зидана и Моуринью, которые могли заменить аргентинца а его исключительно оборонительный стиль контрастирует с привычным подходом «ПСЖ».