Новый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье

Почеттино убрали из «ПСЖ» за год до завершения контракта. Теперь с командой будет работать Кристоф Гальтье, который в минувшем сезоне возглавлял «Ниццу».
«Я готов к этому, я беру на себя ответственность и я знаю, что способен с этим справиться. Но я понимаю, что в одиночку добиться успеха будет сложно. Мы будем намного сильнее, работая вместе. И я отношусь с полным пониманием к тому скептицизму, который появился у некоторых после моего назначения, но прямо сейчас я наслаждаюсь моментом», — сказал Гальтье на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера «ПСЖ».
Гальтье был тем, благодаря кому «Сент-Этьен» в 2013 году выиграл первый трофей — Кубок французской лиги — за более чем 30 лет. А еще он круто изменился судьбу «Лилля», став вместе с ним чемпионом Франции — всего лишь через три года после того, как клуб с трудом избежал вылета во второй дивизион.
Кроме того, когда-то Гальтье был помощником Алена Перрена в «Портсмуте», а также работал в «Аль-Айне» из ОАЭ, после чего вернулся во Францию.
Прежде чем попасть на «Парк де Пренс», у Гальтье было самое настоящее путешествие, в том числе во время игровой карьеры, которая завершилась двумя небольшими периодами в Италии и Китае.
Это история человека, который много путешествовал и работал, чтобы наконец-то получить возможность управлять топ-клубом.
Есть одна очень четкая и очевидная связь, которая объединяет Гальтье с самой ценной, самой привилегированной и в то же время самой сложной ролью во французском футболе. Луиш Кампуш, который в одно время с ним был спортивным директором в «Лилле» и с которым они вместе и создали чемпионский «Лилль».
В прошлом году в одном из интервью Кампуш очень подробно рассказал о тренерских способностях Гальтье, который мог получить должность в «Эвертоне» после отставки Карло Анчелотти.
«Кристоф обладает всеми качествами, чтобы тренировать в Англии. Он очень скрупулезно планирует все, что связано с подготовкой команды.
Ему нравится схема 4-4-2, которая как раз подходит для АПЛ. А еще он просто фантастически мотивирует команду в раздевалке и умеет работать не только с опытными игроками, но и с молодежью. Могу точно сказать, что он фантастический человек», — сказал Кампуш.
С недавних пор Кампуш занимает пост советника в «ПСЖ», и поэтому вряд ли кто-то удивился появлению Гальтье в столице Франции. Но в любом случае это очень смелый шаг со стороны парижского клуба, который разочаровался в Почеттино.
«Независимо от того, блестящий ли я тренер, я очень требователен. Я всегда хочу, чтобы мои игроки работали максимально усердно. И я также хочу, чтобы они были счастливы. Все это можно получить в том случае, если между тренером и командой хорошие отношения.
Думаю, наш состав должен быть не таким большим. Я не могу держать в раздевалке футболистов, которые не будут играть в течение сезона. У нас должен быть баланс, чтобы все были вовлечены в процесс», — сказал Гальтье.
В «Лилле» 55-летний специалист добился успеха благодаря грамотно выстроенной игре команды в обороне. Как ни странно, но в этом плане он достиг результата даже в «Ницце», пропустившей в прошлом чемпионате Франции лишь 36 мячей — меньше, чем любая другая команда. А по количеству матчей без пропущенных мячей «Ницца» (14) уступила только «Марселю» (15).
В ноябре 2019 года «Тоттенхэм» Почеттино потерпел позорное поражение от «Баварии» со счетом 2:7, не за горами была отставка, вскоре после которой лондонский клуб позвал Жозе Моуринью.
После увольнения Почеттиино в течение года оставался без работы, а в начале 2021-го ему доверили создание нового долгосрочного проекта в «ПСЖ». Но в итоге аргентинец почти сразу же разочаровал. «Лилль» под руководством Гальтье триумфально стал чемпионом в сезоне-2020/21, оставив позади звездную команду аргентинца.
«Это был долгий и тяжелый день (речь о заключительном туре Лиги 1 в сезоне-2020/21 — прим.), мы были под сильным давлением. Обойти "ПСЖ" по итогам последнего тура — это действительно что-то выдающееся.
Заслуга, в первую очередь, принадлежит игрокам. Этой команде удалось набрать очки в матчах с главными конкурентами. Очень сложно забыть, как после домашнего поражения от "Нима" они выиграли на поле "ПСЖ". Я люблю эту команду, я люблю этих игроков.
Ничто не мешает мне остаться. Я не говорю вам, что ухожу. У меня будет встреча с президентом, но не для того, чтобы сказать ему, что я ухожу, нам просто надо обменяться мнениями. И после этого мы примем решение в интересах клуба.
Ко мне обращались два клуба — "Ницца" и "Лион", но не только они. Было также предложение от "Наполи". Мне нравится во Франции, но я пока не знаю, каким будет выбор.
В последние недели не было никаких дискуссий, поскольку мы были полностью сосредоточены на достижении цели с "Лиллем". Пока нет никакого решения. Все возможно, но сейчас у меня контракт с Лиллем», — сказал Гальтье сразу после победы в чемпионате Франции.
Вскоре, буквально через пару дней после чемпионского парада, Гальтье объявил об уходе из «Лилля», отметив, что его время в клубе истекло. Он ушел, поскольку не хотел, чтобы процесс превратился в рутину.
«Четырехлетний цикл — достаточно продолжительный для тренера. И сейчас я чувствую, что настал момент, чтобы попрощаться с этим великолепным клубом. Мы достигли невероятного результата, но теперь мне нужен новый вызов», — отметил бывший защитник «Марселя».
Вслед за Гальтье из «Лилля» ушли и несколько ключевых игроков. И клуб превратился в тонущий корабль. Бубакари Сумаре перешел в «Лестер», Майк Меньян стал игроком «Милана», а вингеры Жонатан Иконе и Луис Араужо перебрались в «Фиорентину» и «Аталанту» соответственно.
Ренат Саншеш, Зеки Челик, Свен Ботман, Джонатан Дэвид и вечно молодой Бурак Йылмаз остались только ради возможности сыграть в Лиге чемпионов, которую также можно рассматривать в качестве своеобразной витрины.
Это одна из удручающих истин французского футбола: команды, которые смогли стать конкурентами «ПСЖ» в борьбе за титул, тут же теряют своих главных исполнителей. То же самое случилось с «Монако» после триумфального сезона-2016/17.
Гальтье продемонстрировал свои управленческие способности с тех пор, как прошел с «Лиллем» путь от кандидата на вылет из элитного дивизиона до попадания в квалификацию Лиги чемпионов.
Разумеется, на высшем уровне отметили работу Гальтье, который помешал «Парижу» стать чемпионом. Это был всего лишь третий случай, когда «ПСЖ» не выиграл титул, с тех пор, как хозяевами клуба стали катарские шейхи.
Но у болельщиков «ПСЖ» все равно есть сомнения. В том числе из-за не самого удачного сезона в «Ницце», которая стремилась повторить успех «Лилля». Но в итоге клуб с Лазурного берега занял пятое место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги конференций.
Сможет ли «ПСЖ» под руководством Гальтье достигнуть своей главной цели, то есть выиграть Лигу чемпионов?
Сейчас на этот вопрос никто не готов ответить, но, похоже, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решил запустить смену стратегии развития клуба. В их планах было назначение Зинедина Зидана, чья тень постоянно нависала над Почеттино. Предполагалось, что этим летом Зизу наконец-то приедет в Париж, но в итоге команду возглавил человек, доказавший свою эффективность на более низком уровне.
Как работает дуэт Кампуш-Гальтье
Назначение Кампуша на должность футбольного советника вместо Леонардо кардинально изменило ситуацию. Это стало признанием того, что «ПСЖ» нуждается в переменах.
«Очевидно, что присутствие Луиша стало дополнительное мотивацией согласиться на эту работу.
Мы работали вместе больше трех лет. У нас есть постоянный диалог. Он знает, чего я жду от команды.
Прежде чем заняться формированием состава, мы много говорили о том, как мы можем убедить игроков присоединиться к нам. Вместе мы пережили много трансферных окон, и не один игрок не пришел без моего согласия. Если мне что-то не нравится, я вмешаюсь», — сказал Гальтье об отношениях с Кампушем.
«ПСЖ» настроен вернуть свою идентичность, на чем в прошлом сезоне периодически настаивали болельщики клуба. И Гальтье может грамотно использовать эту ситуацию.
«Это новая эра, новая цель. Я не люблю сравнивать одного тренера с другим. Мы хотим, чтобы команда наслаждалась своей игрой и показывала привлекательный футбол.
Мы не будем говорить о Лиге чемпионов. У нас каждый день большие финалы. Нам нужно стремиться показывать командную игру. У нас есть игроки мирового класса и талантливая молодежь. Клубная академия имеет большое значение для нас.
Мы верим в Кристофа. Командный дух очень важен, все должны соблюдать действующие правила. Теперь за это отвечает Луиш Кампуш. Если кто-то не хочет соблюдать правила клуба, ему здесь не место.»
«Мы верим в Кристофа. Командный дух очень важен, и все должны соблюдать действующие правила. Теперь за это отвечает Луис Кампос. Мы хотим, чтобы наши игроки гордились тем, что находятся здесь. Это самый большой клуб в мире. ... Если кто-то не хочет соблюдать правила клуба, ему здесь не место», — сказал Аль-Хелайфи.
Убежденность, с которой Гальтье говорил на первой пресс-конференции, воодушевляет.
«Наше сотрудничество с Луишем заключается в отсутствии компромиссов. Ни один игрок не может быть больше команды. Я полон решимости создать сплоченную команду. Если есть игроки, которые не вписываются в эти рамки, им придется уйти», — добавил Гальтье.
Только побед будет недостаточно. «ПСЖ» должен радовать не только результатами, но и стилем. Очевидно, что им необходим другой подход.
Несмотря на то, что это был не самый удобный момент для разговора о тактике, Гальтье не упускал из виду даже такие детали, когда его спросили, будет ли он играть с тройкой центральных защитников и двумя игроками на флангах. «Нам также предстоит разобраться, как лучше играть в середине поля», — сказал наставник «ПСЖ».
Галтье стремится к тому, что он называет «правильным балансом».
«У нас много иностранцев в команде. Как француз, я был в восторге от того, что Мбаппе решил остаться в "ПСЖ". Это хорошо не только для клуба, но и для французского футбола. Но мы не можем сделать его ответственным за результаты.
Все будет хорошо, если каждый будет действовать в интересах команды», — уверен Гальтье.
Но есть, безусловно, непростые вопросы, с которым обязательно столкнется новый тренер «ПСЖ». Во-первых, ему предстоит выбрать основного голкипера, а во-вторых — ему обязательно будут вспоминать о марсельском прошлом, учитывая историческое противостояние с «ПСЖ».
Но судя по первой пресс-конференции, Гальтье готов не только к этому, но и ко всему остальному, с чем ему придется столкнуть в столице Франции.
«Почеттино не подходил ПСЖ»
«Уход Почеттино назревал довольно давно. Ранее владельцы "ПСЖ" уже заявляли о желании вернуться к парижскому стилю без подписания громких имен. И именно поэтому они выбрали Гальтье.
Томас Тухель, как и Унаи Эмери, выиграл с 'Парижем' все внутренние трофеи. Но от них ждали победы в Лиге чемпионов. Победы во Франции — это самое меньшее, на что рассчитывают в клубе.
Оглядываясь назад, пожалуй, можно сказать, что Почеттино не подходил "ПСЖ", несмотря на то, что им удалось собрать звездную команду.
Я думал, Почеттино окажется в "МЮ", но они выбрали Эрика тен Хага. Знаю, что его до сих пор очень любят болельщики 'Тоттенхэма', а дома он носит одежду с символикой 'шпор'.
Думаю, когда-нибудь он вернется в "Тоттенхэм", но прямо сейчас у них есть Антонио Конте», — считает обозреватель Sky Sports Майко Бридж.
«Гальтье попытается вернуть в 'ПСЖ' серьезность»
«Лига 1 сама по себе не очень подходит для 'ПСЖ'. Но в последние пару лет 'Париж' не доминировал на внутренней арене. И это было одним из критических замечаний в адрес Почеттино.
Думаю, Гальтье — это гарантия того, что ситуация изменится в лучшую сторону. Он способен привнести тот уровень серьезности, который нужен для того, чтобы 'ПСЖ' боролся за победу в ЛЧ», — считает футбольный эксперт Джонатан Джонсон.
Подходит ли Гальтье для «ПСЖ»?
Анализ различных данный и углубленный обзор ведущих кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» вызвал опасения по поводу выбора в пользу Гальтье.
Carteret Analytics объединяет необработанные данные тренеров со своими собственными алгоритмами для создания рейтинга специалистов — инструмента, который помогает принимать решения руководителям футбольных клубов.
Комплексный анализ основывается на выступлениях тренеров за последние шесть сезонов, после чего сопоставляется с ожиданиями и другими факторами, такими как стиль и тактические схемы.
Обычно это конфиденциальная информация, но они поделились со Sky Sports своим анализом «ПСЖ».
У Гальтье гораздо более низкий рейтинг, чем у Почеттино или Зидана и Моуринью, которые могли заменить аргентинца а его исключительно оборонительный стиль контрастирует с привычным подходом «ПСЖ».