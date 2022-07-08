Почему Жезус покинул «Манчестер Сити»

Еще будучи юным, в начале 2017 года нападающий произвел такое впечатление, что какое-то время был игроком стартового состава, а легенда «Горожан»оказался на скамейке запасных.

Пять с половиной лет спустя становится очевидным, что он не стал долгосрочным преемником Агуэро, и это впечатление усилилось после приобретения клубом Эрлинга Холанда. А поскольку норвежец перешел вместе с аргентинским нападающим Хулианом Альваресом, Жезус был явно обеспокоен тем, что его выдавят из основы в жизненно важные несколько месяцев перед ЧМ-2022. Бразилец перешел в «Арсенал», а поскольку его карьера находится на перепутье, над ним навис ключевой вопрос: какого типа он нападающий?

Еще в 2017 году это выглядело ясно. Он был универсальным и мобильным игроком, способным работать по всей линии атаки, но ему предстояло вырасти до первоклассного центрфорварда. В то время, когда он перешел в «Манчестер Сити», Жезус уже казался решением того, что стало удивительно долговременной проблемой для сборной Бразилии.

В квалификации на мундиаль в сентябре 2016 года его поставили в центр нападения, когда он выиграл свой дебютный матч на выезде с Эквадором и с тех пор больше не оглядывался назад. Он забил семь голов в девяти отборочных матчах ЧМ-2018, забил победный мяч, в товарищеской встрече с Германией в гостях, и отправился в Россию в 2018 году с впечатляющим рекордом в девять голов в своих первых 15 матчах.

Габриэл Жезус globallookpress.com

А потом все пошло не так. Жезус не смог забить ни одного гола на чемпионате мира 2018 года. В прошлом Бразилия уже выступала с центральными нападающими, которых подвергали критике, например, Сержиньо в 1982 году или Фред в 2014 году, но, по крайней мере, им удалось забить.

Наставник «Селесао» Тите признался, что хотел бы заменить исполнителя на этой позиции во время турнира. Он заявлял, что ему следовало бы пригласить Роберто Фирмино, чтобы тот играл вместо Жезуса. Для последнего ЧМ-2018 оставил травму, которая остается до сих пор.

В те первые дни, когда он забивал голы за сборную, форварда сравнивали с Роналдо. Автор сравнения не мог быть более авторитетным — это был сам Роналдо. В наши дни такое сравнение никто бы не сделал, и оно не обязательно является критикой Жезуса, однако тот просто иначе развивался. Роналдо превратился в мощного центрального нападающего, тогда как Жезус не проходил через такой же физический процесс, и есть сомнения по поводу его способностей проявлять себя непосредственно в чужой штрафной.

Но в чем корень таких сомнений? Это недостаток физической силы? Или это происходит из вопросительных знаков в собственном уме игрока?

Бразилия почти не использовала Жезуса в качестве центрфорварда с ЧМ-2018 в России, но отчасти это его собственный выбор. Тите подозвал его и спросил, где бы тот хотел сыграть. Он ответил, что у него нет предпочтений. Тренер сильнее подталкивал его к ответу, и в конце концов игрок заявил, что ему больше нравится атаковать с фланга.

Смещение с флангов, безусловно, соответствует некоторым его характеристикам, ведь он изящен в быстрых проходах с мячом и отлично включает элемент неожиданности, чтобы оказать давление на защитников соперника. Но убегал ли он от обязанностей центрфорварда забивать голы? Если Жезус мог выполнять эту работу для своей сборной пять лет назад, и в «Сити» мог усадить Агуэро в запас, то почему бы не действовать так и сейчас?

Габриэл Жезус globallookpress.com

Наставник «Канониров» Микель Артета, конечно же, был в «Сити» в штабе Хосепа Гвардиолы, когда бразилец так многообещающе начал выступления в АПЛ. У испанского тренера наверняка есть видение того, как его новое подписание впишется в состав «Арсенала». Важно, чтобы они оба были на одной волне — не только ради клуба, но и ради будущего Жезуса на ЧМ-2022.

Ранее в июне форвард забил гол за сборную Бразилии в товарищеском матче с Южной Кореей, прервав длинную «сухую» серию из 19 поединков и почти трех лет без голов. У него было много возможностей: семь отборочных матчей чемпионата мира плюс четыре игры после выходов на замену, четыре матча прошлогоднего Кубка Америки и еще четыре товарищеские встречи. Он выказал понятное чувство облегчения, а затем, смещаясь справа, нанес удар левой ногой в дальний угол — это было прекрасное усилие, но также — гол в добавленное время товарищеской встречи (5:1).

Между тем, появилось много других бразильских нападающих, особенно за последний год. Конкуренция за место в Катаре жесткая. Если бы заявка содержала традиционное количество игроков в 23 человека, то, при всей своей универсальности, Жезус был бы на грани попадания.

Ее увеличение до 26 дает ему гораздо больше шансов на поездку в Катар. Игровое время на клубном уровне может иметь большое значение для того, чтобы он отправился на мундиаль и получил более важное место в составе — и это, безусловно, является весомым фактором в его желании уйти из «Манчестер Сити».

Это означает, что это игрок, который торопится. Жезус не перешел в «Арсенал», ожидая спокойного периода адаптации. Он захочет сразу же взяться за дело — как он это сперва сделал в составе манкунианцев, но с другим итогом для себя на следующем чемпионате мира.