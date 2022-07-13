Американкая мечта. Руни вернулся в «Ди Си Юнайтед», чтобы еще раз попытаться покорить МЛС

«Я невероятно рад присоединиться к "Ди Си Юнайтед" в этот важный для истории клуба периода. Всего через несколько недель состоится открытие нашего нового стадиона.

Переезд в США и МЛС — одна из моих целей в тренерской карьере. У меня есть большое желание добиться успеха, ради чего я готов выложиться на все сто процентов — так же, как я это делал во всех предыдущих командах», — сказал Руни сразу после своего назначения.

10 июля 2018 года Руни стал игроком «Ди Си Юнайтед». И его влияние было мгновенным. Бен Олсен сразу же отдал ему капитанскую повязку. И в первом же матче в статусе капитана Уэйн забил гол, благодаря которому его команда выиграла у «Колорадо Рэпидс».

Руни нередко покидал поле с разбитым носом. Его игровая карьере получилась максимально яркой, тогда как его первые тренерские шаги были омрачены всевозможными потрясениями и волнениями.

Возвращение Руни в Вашингтон — всего лишь бизнес

Руни вернулся в Штаты, имея за плечами лишь 18 месяцев тренерского опыта. Все это время он пытался держать на плаву столкнувшийся с финансовыми проблемами «Дерби Каунти».

Уход Уэйна из «Дерби» вызвал некоторое удивление, но вскоре после того, как он возглавил «Ди Си Юнайтед», все стало ясно.

Руни резонно отметил, что «Дерби» нужен кто-то другой со «свежей энергией». Ему больше не хотелось бороться за выживание. Правда, ситуация в «Ди Си Юнайтед» за эти годы тоже изменилась.

В 2019 году Руни совершенно внезапно разорвал свой контракт с клубом МЛС, сославшись на семейные обстоятельства, и уехал обратно в Англию, где вскоре стал игроком-тренером «Дерби».

На этот раз в «Ди Си Юнайтед» рассчитывают на более длительное сотрудничество с бывшим форвардом «МЮ». Хотя на этот раз его приезд был обставлен совсем не так, как в 2018 году, когда сотни болельщиков встречали его как самую настоящую звезду.

Четыре года назад Руни должен был стать одной из главных звезд МЛС вместе со Златаном Ибрагимовичем и Эшли Коулом, которые чуть раньше обосновались в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Это Это знаменательный момент для наших болельщиков и организации. Уэйн — мировая звезда, и его присутствие выведет "Ди Си Юнайтед" на новый уровень как на футбольном поле, так и за его пределами. Вместе с Руни мы вступаем в новую эру развития», — говорил в 2018 года гендиректор клуба Джейсон Левиен.

Эти слова по-прежнему актуальны и сегодня. Благодаря Руни «Ди Си Юнайтед» поднялся с последнего места и пробился в плей-офф, несмотря на очень сложное начало сезона.

Классных моментов было немало, но, в первую очередь, вспоминаются матчи против «Орландо Сити», когда Руни удалось забить шикарным ударом со своей половины поля, а потом отобрал мяч после героического подката, который спас его команду от пропущенного мяча. В ближайшие недели эти эпизоды будут регулярно вспоминать.

И правда заключается в том, что уход Руни стал большим разочарованием для всех поклонников «Ди Си Юнайтед».

Уэйн Руни twitter.com/dcunited

Легендарный комментатор МЛС Дэйв Джонсон, который более 25 лет работает на матчах «Ди Си Юнайтед», идеально описал ситуацию с возвращением Руни в Штаты.

«Этот шаг застал всех врасплох. Сообщения о том, что Руни вылетел из Лондона в Вашингтон, поначалу не воспринимались всерьез.

Четыре года назад мы знали, что его будут ждать толпы болельщиков, но в этот раз ничего подобного не было. Но теперь мы знаем, что он будет следующим главным тренером Ди Си Юнайтед», — сказал Джонсон.

Внезапный отъезд

Возвращение Руни вызвало вялую реакцию даже среди тех, кто считает футбол своим своим любимым видом спорта. Особенно на фоне перехода Гарета Бейла в «Лос-Анджелес».

В 2019 году Уэйн ушел из «Ди Си Юнайтед» после неприятного поражения от «Торонто» в плей-офф.

«Руни заряжал клуб энергией как на поле, так и за его пределами. Когда он пришел в команду, "Вашингтон Кэпиталз" как раз выиграли Кубок Стэнли, а вскоре после этого у нас появился Руни, который вывел "Ди Си" в плей-офф МЛС.

Да, в матче против "Коламбус Крю" он не реализовал пенальти в присутствии большого количества болельщиков, но он дал команде правильный импульс, который был приглашен его решением уйти из-за семейных проблем, хотя было ощущение, что все только начинается.

И вряд ли кто-то ожидал, что он вернется сюда в качестве тренера, хотя подобные мысли возникали, когда он играл за Ди Си Юнайтед», — сказал Джонсон.

Поговаривают, что Руни будет зарабатывать 1 миллион долларов в год после возвращения в «Ди Си». При этом интересно, что его жена Колин осталась дома.

Однажды Колин сказала, что столица США «намного отстает от Великобритании». Не исключено, что после этого Руни будут встречать не так тепло, как четыре года назад.

Но Уэйн якобы настроен вернуть доверие тех, кого разочаровал его внезапный уход из команды в 2019 году.

В качестве игрока Руни возвращался в «Эвертон», в котором началась его яркая карьера. Но второе пребывание на «Гудисон Парк» получилось не таким, как планировалось, несмотря на то, что он забил 11 мячей в 40 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

В американской столице у Руни тоже есть незавершенные дела. Хотя он никогда не скрывал, что с некоторых пор его главная цель заключается в том, чтобы однажды возглавить клуб АПЛ, в идеале это должен быть «Эвертон».

Такая возможность у него была даже в этом году, но он не захотел бросать «Дерби» в сложный для клуба момент. Но дело не только в этом. Для АПЛ у Руни пока недостаточно опыта.

У Руни точно не было бы проблем с предложениями из Чемпионшипа, но он решил не ждать и сразу же вернулся к работе. Оставаться в «Дерби» и барахтаться в третьем английском дивизионе не было никакого смысла.

Яркая речь на встрече с болельщиками «Дерби» после вылета команды из Чемпионшипа еще раз подчеркнула его мотивационные способности. Этого ждут и в «Ди Си Юнайтед».

Возвращение в «Ди Си Юнайтед» — шаг назад?

Для многих Руни навсегда останется воплощением Золотого поколения, которое так и не реализовало свой потенциал. Но при этом Уэйн с 208 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. А еще он рекордсмен по количеству голов за национальную команду, по-прежнему опережая Харри Кейна.

За 13 лет в «МЮ» он пять раз выиграл АПЛ, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. Его статус легенды не подлежит сомнению.

Руни мог ждать более выгодного предложения, но вместо этого решил окунуться в среду, которая ему хорошо знакома.

Наверняка Руни не забывает о пути Патрика Виейра, который успел поработать в МЛС, прежде чем возглавил «Кристал Пэлас». Более того, француз даже оказался среди претендентов на приз лучшему тренеру по итогам прошлого сезона.

У Руни будет возможность продолжать развивать свой игровой стиль вдали от постоянного внимания английских СМИ.

Безусловно, болельщики «Ди Си Юнайтед» не хотят, чтобы их клуб превратился в место экспериментов для молодых тренеров, но в то же время любой согласится, что МЛС пока существенно отстает в развитии от английского футбола.

Время, которое Руни провел в «Дерби», дало ему такой опыт, который некоторые не смогут получить за несколько сезонов в разных клубах.

Уэйну пришлось быстро учиться и находи различные пути на фоне запрета на трансферы и остальных проблем, с которыми столкнулся «Дерби». И в этой ситуации он проявил себя как нельзя лучше.

Уэйн Руни twitter.com/dcunited

Если бы перед началом прошлого сезона с клуба не сняли 21 очко за финансовые нарушения, «Дерби» сохранил бы место в Чемпионшипе. В МЛС отсутствует угроза вылета, но планка ожиданий после назначения Руни все равно будет установлена очень высоко.

«В прошлом сезоне "Ди Си Юнайтед" назначил главным тренером Эрнана Лосаду, вместе с которым были близки к выходу в плей-офф. Болельщики были воодушевлены, но новый чемпионат команда начала слабо. Лосада был уволен, а временным тренером стал Чед Эштон. С тех пор "Ди Си" одержал три победы, шесть раз проиграл и дважды сыграл вничью. При этом гостевой матч против "Филадельфии" завершился со счетом 0:7 — это было самое крупное поражение в истории клуба.

Не думаю, что поводом для приглашения Руни стало именно это поражение. Скорее всего, в клубе уже какое-то время вынашивали эту идею», — продолжил Джонсон.

В отличие от многих тренеров, которые скептически относятся к футболу в Штатах, Руни высоко ценит МЛС, которая по качеству не уступает многим европейским лигам.

Сможет ли Руни сделать команду лучше?

В ближайшие дни «Ди Си Юнайтед» сыграет на своем поле с «Коламбус Крю». По информации The Washington Post, Руни будет консультировать команду до тех пор, пока не получит разрешение на работу, на что, обычно, уходит до трех недель.

Трансферное окно открыто, поэтому у Руни будет возможность усилить состав команды.

И сейчас переход в «Ди Си Юнайтед» благодаря статусу Руни выглядит куда привлекательнее, чем после недавнего матча с «Филадельфией».

«Не думаю, что они смогут приобрести того, кто сходу изменит ситуацию. Сейчас они приглашают талантливого чилийского вингера Мартина Родригеса, а недавно приобрели Такси Фоунтаса, который в первых десяти матчах в МЛС забил девять мячей и сделал три результативные передачи. Так что они вполне могут побороться за место в плей-офф.

В отличие от Англии, здесь половина команд из каждой конференции попадают в плей-офф. Поэтому картина не такая безрадостная, как может показаться. Сезон еще не окончен, несмотря на то, что "Ди Си Юнайтед" болтается на дне таблицу», — добавил Джонсон.

Руни-игрок обладал лидерскими качествами, талантом, опытом, характером и трудолюбием. Тогда как Руни-тренер пока не успел зарекомендовать себя. Он по-прежнему находится в поиске своего оптимального тренерского подхода.

Уэйн Руни twitter.com/dcunited

Но поклонникам «Ди Си Юнайтед» стоит обратить внимание на то, что Руни не бросил «Дерби» даже в тот момент, когда у него была возможность возглавить «Эвертон».

Этот эпизод продемонстрировал, что Руни способен принимать серьезные решения, не поддаваясь эмоциям. Но история показывает, что из прославленных футболистов далеко не всегда получаются классные тренеры, особенно в тех случаях, когда приверженность к какому-либо клубу мешает развитию.

Непростой период в «Дерби» в будущем обязательно поможет Руни. Пока что его команда занимает предпоследнее место в конференции.

Ни один бизнес не застрахован от финансовых последствий глобальной пандемии, и руководство «Ди Си Юнайтед» рассматривает Руни в качестве главного лица бренда, благодаря которому клубный стадион будет заполняться до отказа.

Правда, болельщиков придется убедить в том, что Руни сосредоточен на развитии проекта, а не на том, чтобы использовать клуб в качестве трамплина для перехода в более сильный чемпионат. В любом случае, все основания для оптимизма присутствуют.

Время, проведенное в «Дерби», подчеркивает его стойкость и нежелание мириться с неудачами. Руни уже называют новым «бесстрашным лидером Ди Си Юнайтед», намекая на то, что он знает, что нужно делать в сложной ситуации. Уэйн вернулся в Вашингтон за своей Американской мечтой.