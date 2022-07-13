Роналду в «Челси»: три плюса и три минуса

После того, как первоначальные слухи о трансфере в клуб АПЛ сопровождались разговорами о том, что португалец попросилоб уходе этим летом, если ему поступит предложение, теперь к этой истории следует отнестись серьезно.

Подписание «Синими» Криштиану Роналду стало бы подписанием сродни землетрясению, даже учитывая его преклонный по футбольным меркам возраст. Но стоит ли этому новому владельцу «Челси» Тодду Боэли пытаться его переманить? Рассмотрим плюсы и минусы сделки:

Плюс: Криштиану Роналду забивает голы

В прошлом сезоне «Челси» забил 76 голов в АПЛ, что является третьим по результативности показателем в дивизионе, но это на 18 мячей меньше, чем у «Ливерпуля», занявшего второе место, и всего на 7 голов больше, чем у «Шпор». Лондонцам нужно сократить отставание от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», поэтому им нужно забивать больше голов.

А Криштиану Роналду их забивает. Португалец — величайший бомбардир в истории «Реала», Лиги чемпионов, сборной Португалии и международного мужского футбола в целом. Форвард забивает двузначное число голов в течение 17 сезонов кряду, и он забил 20+ мячей в 16-ти кампаниях кряду. У нападающего также был период, когда он шесть сезонов подряд забил более 50 голов.

Невозможно по-настоящему оценить, сколько мячей Роналду забивает по сравнению с почти всеми остальными в мировом футболе (за исключением Лионеля Месси — одного из буквально трех величайших игроков всех времен).

Даже играя так плохо — хуже всего за почти два десятилетия в составе худшей команды «Манчестер Юнайтед» за последние 30 с лишним лет, он все равно забил 24 гола. Никто в «Челси» не забивал столько за один сезон с тех пор, как Дидье Дрогба забил 37 в кампании 2009/10 — более 10 лет назад.

Минус: Роналду 37 лет

У «Челси» действительно хороший молодой состав (не столь хороший, каким мог бы быть, если бы год назад недальновидно не продал многих своих многообещающих молодых игроков без опции об обратном выкупе), но за исключением Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Эдуара Менди, Н'Голо Канте и Матео Ковачича, его ключевым исполнителям 25 лет или меньше.

Это идеальный вариант для нового владельца Тодда Боэли, который хочет оставить свой личный след в проект «Челси», и лучший способ сделать это — вырастить команду из молодых игроков, которые могут прогрессировать вместе, как это сделал Роман Абрамович (с помощью Жозе Моуринью) еще в середине 2000-х.

В связи с этим делать так, чтобы задача забивать мячи (одна из самых важных частей команды) вращалась вокруг человека, которому ближе к 40, чем 30 годам, вероятно, не самая мудрая идея. Тем более, что в этом сезоне у команды уже будет один 37-летний футболист (Тиаго Силва) в больших матчах. И ему, и Роналду будет по 38 лет до окончания сезона 2022/23, что нехорошо.

Плюс: у Роналду огромный медиа ресурс

У «Челси» 49 млн подписчиков в Facebook, 21 млн подписчиков в Twitter и 36 млн подписчиков в Instagram. Впечатляет, но, все же явно не фонтан. Эти цифры лондонскому клубу нужно серьезно увеличивать.

У Роналду 151 млн подписчиков в Facebook, 101 млн подписчиков в Twitter и 463 млн подписчиков в Instagram. Столь же популярного человека соцсетях, который мог бы сравниться с Криштиану, с его видимостью и влиянием на процессы, попросту нет. Одним из отражений профиля Роналду в медиа является злоба, с которой некоторые фанаты набросились на Гарри Магуайра за то, что он лайкнул Stories с негативным подтекстом в адрес португальца в Instagram.

С тех пор этот лайк под постом исчез, что предполагает, что это могло быть случайным действием англичанина. Но этот эпизод показывает, насколько сильно поклонники Роналду относятся к своему любимцу (если не говорить также, каким изгоем стал Магуайр в некоторых кругах).

Возвращаясь к футбольным делам, он спортсмен Nike, а «Челси» играет в Nike. Это маркетинговый союз, заключенный на небесах, поскольку у бренда будет зеленый свет, чтобы продвигать Криштиану повсюду в своей новой экипировке «Челси», тренировочных комплектах, футболках, носках, кепках, кружках и т.д. Боэли — это не Роман Абрамович, он хочет зарабатывать деньги, что и делает Роналду, и о чем американец прекрасно знает.

Минус: Роналду не прессингует

В прошлом сезоне «Челси» выигрывал владением мячом у чужих ворот 181 раз, что больше, чем в предыдущем сезоне, когда им удавалось это сделать 165 раз, несмотря на Ромелу Лукаку, который, очевидно, не особо прессинговал: бельгиец отбирал снаряд в атаке в среднем 0,45 раза за 90 минут игры в сезоне 2021/22, что немногим меньше, чем у 33-летнего опорного полузащитника Неманьи Матича (0,46).

Криштиану Роналду здесь немного лучше, отбирая мяч в атаке в среднем 0,51 раза за 90 минут игры. Однако 13 футболистов «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (сыгравших не менее 1200 минут) в среднем отвоевывали мяч больше раз за 90 минут в сезоне 2021/22.

В этот список входят опорные полузащитники Фред (0,53) и Н'Голо Канте (0,56), нестабильные вингеры Джейдон Санчо (0,66) и Кристиан Пулишич (0,98) и даже, вы действительно не поверите: Поль Погба (0,8 отборов). Да, верно, даже самый раскрепощенный француз в современном футболе сегодня прессингует сильнее, чем Роналду.

Точно так же, как Лукаку выглядел квадратной затычкой в круглом отверстии без мяча, таким же будет и португалец. Конечно, он стройнее и здоровее Лукаку, но при этом на восемь лет старше и физически не способен прессинговать даже одну полную игру. Он не может справиться с защитным аспектом тактики Томаса Тухеля.

«Челси» уже понес огромные финансовые потери, чтобы избавиться от бельгийца — действительно ли он хочет рисковать, делая то же самое с Роналду? И помните, что когда вы совершаете ошибку с Криштиану, на вас будет смотреть весь мир. Все увидят, даже в Америке. Действительно ли Тодду Боэли нужна эта головная боль?

Плюс: огромный психологический удар по «МЮ»

«Челси» не выигрывал АПЛ с 2017 года и даже близко не приблизился к этому с тех пор. Сезон 2021/22 должен был стать годом, когда лондонцы бросят вызов «Манчестер Сити», который выиграл четыре из пяти титулов после предыдущего чемпионства «Челси», но им это не удалось.

Другими словами, первоочередной задачей «Синих» в АПЛ должно быть обеспечение этого третьего места, им нужно смотреть через сверху на те команды позади них, и возможно, это даже большая задача, чем пытаться догнать «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» впереди них.

С этой целью подписание Роналду позволит «Челси» нанести огромный психологический удар по одной из тех команд, которые у него на хвосте — «Манчестер Юнайтед». «Красные Дьяволы» перестраиваются, но будут стремиться как минимум обойти лондонцев и занять третье место.

У манкунианцев есть деньги на трансферы, и в лице Эрика тен Хага у них также есть элитный тренер. Что может быть лучше для фанатов «Челси», чем трансфер, который сокрушает фанатов «Юнайтед» — тех самых, которые в течение последнего десятилетия утешали себя фантазиями о том, что Криштиану любит их.

Конечно, он отправился в «Реал», чтобы осуществить свою мечту, но он все еще любил «МЮ». И, конечно же, рассказ о его возвращении на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне, когда его старые партнеры по команде позвонили ему и «убедили» отказаться от «Манчестер Сити» и выбрать «Юнайтед».

Все это подпитывало мистику клуба, что он по-прежнему является значимой силой в мировом футболе. Ничто не способно пробить это сильнее, чем уход Роналду к конкуренту в АПЛ, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Минус: Роналду — убийца клубов

На протяжении 12 лет в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» португалец играл с потрясающей полузащитой и бескорыстной «девяткой», который был рад передать ему обязанности забивать голы. Не будет преувеличением сказать, что без Майкла Каррика, Пола Скоулза, Андерсона, Уэйна Руни, Луки Модрича, Тони Крооса, Каземиро, Месута Озила и Карима Бензема... Криштиану не забил бы столько голов.

Роналду ушел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году. «Старая Синьора» выиграла семь чемпионств кряду, последнее из которых набрал с 95 очками и 86 голами, но больше всего она хотела выиграть Лигу чемпионов, проиграв в финалах 2015 и 2017 годов.

У нее даже был самоотверженный нападающий по образцу Руни/Бензема: Альваро Мората уже играл вместе с португальцем в «Реале» и снова получил его в партнеры в «Ювентусе», но полузащита была далеко не звездной, как и футбол в исполнении команды.

Роналду все также забивал голы, но в то время как в случае с «Реалом» и «Юнайтед» эти голы двигали команду наверх, здесь они были похожи на черную дыру. Не имея элитной полузащиты, которая постоянно создавала бы моменты, Криштиану перетягивал одеяло на себя в атаке (второй бомбардир команды за три сезона ни разу не забил больше 11 голов), и хотя он отметился 101 взятием ворот в 134 матчах, это было достигнуто за счет остальных.

Туринцы выиграли Серию А в первый год выступлений новичка там, но ко второму доминирование команды уже пошло на убыль. Они едва выиграли скудетто, проиграв три из последних четырех туров и цепляясь за один балл, чтобы стать чемпионом. С 90 очками при 70 голах в сезоне 2018/19 до 83 очков при 76 голах в сезоне 2019/20 до скромных 78 очков и 77 голов плюс четвертое место в сезоне 2020/21: Роналду отбросил «Ювентус» так далеко назад, что тот впервые за 10 лет потерял статус флагмана в Серии А.

Все это время у «бьянконери» сменилось три разных тренера (Макс Аллегри, Маурицио Сарри и, наконец, Андреа Пирло), ни один из которых так и не смог придумать способ сделать так, чтобы «Старая Синьора» как команда преуспевала одновременно вместе с португальцем.

Затем он присоединился к «Манчестер Юнайтед», и картина повторилась. В сезоне 2020/21 у «Красных Дьяволов» было четыре игрока с двузначными числами голов: Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд — оба забили по 20 мячей за сезон. В сезоне 2021/22 только Фернандеш с 10 голами присоединился к соотечественнику с двузначным числом мячей.

От второго места с 74 очками и 73 голами до шестого места с 56 очками и 57 голами, приход Роналду привел к тому, что манкунианцы потеряли свою идентичность, которую они создавали, и процесс вышел из-под контроля.

В начале сезона они были командой, которая действительно могла побороться за титул, но затем подписали Криштиану, а не опорного полузащитника, и почти сразу же начали терпеть крах. Трещины, которые замазывали их превосходные, динамичные, энергичные игроки, вдруг разошлись настолько, что их было видно из космоса.

Конечно, это была не только вина Роналду, но его присутствие активно мешало Уле Гуннару Сульшеру отступать к своей проверенной системы контратак в больших матчах. И когда Ральф Рангник в конце концов взял на себя ответственность, он не смог внедрить свою систему прессинга, потому что, конечно, португалец не прессингует.

Роналду пережил трех тренеров за три сезона в «Ювентусе», а в «Юнайтед» — трех тренеров за одну кампанию. Эрик тен Хаг станет его четвертым тренером в нынешнем клубе, хотя после своего возвращения он еще даже не провел на «Олд Траффорд» и года.

На данном этапе своей карьеры с физическими и тактическими ограничениями, которые у него есть, Роналду по-прежнему смертоносный бомбардир, когда мяч доставляется в штрафную, безусловно, но без креативного полузащитника мирового класса и бескорыстной «девятки», чтобы ему подыгрывать, он также смертоносен и для клубов и тренеров.

Действительно ли «Челси» хочет такой головной боли в то самое время, когда пытается начать проект под руководством Тодда Боэли?