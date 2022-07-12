Непродуманное возвращение. Похоже, Погба снова ошибся с выбором клуба

В июле 2016 года Массимилиано Аллегри сказал одну очень важную вещь, которая предназначалась, прежде всего, Полю Погба.

«Любой, у кого есть возможность покинуть "Ювентус", должен очень внимательно все обдумать, поскольку сейчас "Ювентус" входит в четверку лучших европейских клубов», — сказал Аллегри, занимавший тогда пост главного тренера «бьянконери».

Но это предупреждение, к сожалению, осталось без внимания, пишет автор Goal.com Марк Дойл.

Несмотря на то, что тогдашний агент Погба Мино Райола всегда настаивал на том, что его клиент покинет «Юве» только в нужное время и только ради «правильного проекта», но вместо этого он перешел в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

И это было максимально неверное решение, какое только могли принять Райола и Погба в один из самых важных моментов карьеры француза.

Безусловно, были и сентиментальные соображения. Погба действительно не хотел уходить из «МЮ» в «Ювентус» в 2012 году. Ему очень хотелось проявить себя на «Олд Траффорд».

Но в конечном итоге он был «шокирован» тем, как провалились переговоры о продлении контракта. У Райолы и тогдашнего главного тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона случилась словесная перепалка во время решающей встречи, на которой обсуждалось будущее талантливого полузащитника.

«МЮ» после Фергюсона

В 2016 году «МЮ» был клубом, в котором царил тотальный беспорядок. Там до сих пор не могли смириться с уходом Фергюсона, который тремя годами ранее решил завязать с тренерской деятельностью.

Теперь вместо одного из величайших менеджеров в истории футбола у них был Эд Вудворд, которому доверили принимать важнейшие решения.

И в какой-то момент Вудворд решил, что спасителем «МЮ» может стать Моуринью. А это, по сути, то же самое, что доверить Жозепу Бартомеу (бывший президент «Барселоны» — прим.) оберегать свой банковский счет.

Сотрудничество Моуринью и Погба не могло продолжаться слишком долго. И было вполне логично, что первого в конечном итоге уволили после того, как он отправил второго на скамейку запасных перед матчем против «Ливерпуля».

Поль Погба globallookpress.com

Вудворд продолжал совершать одну ошибку за другой, из-за чего Погба, которому на момент возвращения на «Олд Траффорд» было 23 года, потратил впустую несколько лет, которые должно были стать лучшими в его карьере.

И вот сейчас, когда ему 29, он вернулся в «Ювентус», надеясь наверстать упущенное. Правда, это уже не тот клуб, из которого Погба шесть лет назад ушел в «МЮ».

В документальном фильме Amazon Prime Райола признался, что предложение «МЮ» было смехотворным. «За эти деньги мой чихуахуа не стал бы ходить по траве вашего тренировочного центра!», — сказал легендарный агент Алексу Фергюсону.

Уход шотландца на пенсию поспособствовал возвращению Погба, которое обернулась провалом.

«Ювентус» сейчас на одном уровне с «МЮ»

«Ювентус» больше не входит в четверку лучших команд Европы. Через год после ухода Погба они добрались до финала ЛЧ, но с тех пор их пределом был четвертьфинал.

О стремительном регрессе «Юве» свидетельствует хотя бы тот факт, что в трех предыдущих сезонах они вылетали из ЛЧ после 1/8 финала, не сумев пройти «Лион», «Порту» и «Вильярреал» — клубы с гораздо меньшим бюджетом.

Поэтому не будет преувеличением сказать, что уход Погба значительно повлиял на то, что полузащита «Юве» стала заметно слабее.

Когда Погба перешел в «Ювентус» в 2012 году, рядом с ним были Андреа Пирло, Артуро Видаль и Клаудио Маркизио.

И хотя Антонио Конте убедил Погба от перехода в «Арсенал» и «Челси», обещая сделать его важной частью первой команды «Ювентуса», считалось, что игровое время молодого француза будет тщательно контролироваться, по крайней мере, по ходу первого сезона.

Поль Погба будет играть в «Ювентусе» под десятым номером twitter.com/juventusfc

Но ближе к концу сезона-2012/13 Погба стал регулярно появляться на поле. Его природные физические данные, выдающаяся техника и безграничный потенциал бросились в глаза на первой же тренировке рядом с весьма известными людьми в мировом футболе.

«Он был очень молод, но уже тогда мы видели, что он действительно особенный.

Помню, как после одной из тренировок ко мне подошел Джанлуиджи Буффон и со смехом сказал: Они действительно отпустили его бесплатно?!», — признался позже один из лидеров того «Ювентуса» Андреа Пирло.

Как получить от Погба максимум

«МЮ» в итоге выкупил Погба обратно за рекордные на тот момент 89 миллионов фунтов. И это было свидетельством прогресса, которого Поль добился в «Ювентусе» сначала под руководством Конте, а потом и Аллегри.

Конте даже изменил тактический план ради того, чтобы освободить для Погба место на левом фланге полузащиты. По мнению футболиста, именно благодаря этому он сумел продемонстрировать свои лучшие качества и пробился в сборную Франции.

Между тем, Аллегри и вовсе подвинул Погба почти в атаку в его последнем сезоне в Турине. В «Юве» старались максимально использовать его творческие способности. Это было особенно актуально после ухода Пирло.

Вскоре после берлинского финала Лиги чемпионов Погба получил футболку с десятым номером. Такую же он взял и после возвращения в «Ювентус».

Поль Погба twitter.com/juventusfc

Это был весьма обдуманный шаг со стороны «Ювентуса», демонстрация признательности и попытка удержать Погба в Турине на фоне постоянных слухов о возможном трансфере игрока, которые появлялись не без помощи Райолы.

В «Ювентусе» надеялись, что Погба останется и вокруг него руководство начнет строить новую команду. Но вместо этого он ушел в «МЮ». С финансовой точки зрения это было выгодно и «Юве», и Полю, но это был единственный позитивный момент в этой истории.

«Ювентус» и Погба скучали друг по другу

Последние шесть сезонов «Ювентус» безуспешно пытался найти игрока, который мог бы сочеть в себе силу, мастерство и способность создавать угрозу в атаке.

Прекрасной заменой мог бы стать Сергей Милинкович-Савич, но он так и не приехал в Турин по целому ряду причин, в том числе из-за нежелания «Лацио» продавать серба меньше чем за 90 миллионов евро.

Тем же летом, когда «Ювентус» получил 105 миллионов евро за Погба, гендиректор «Старой синьоры» Беппе Маротта выкупил у «Наполи» за 90 миллионов евро Гонсало Игуаина. Это был очень спорный трансфер. По сути, аргентинец был полезен только в течение своего первого сезона в туринском клубе.

Неудивительно, что после того, как через год «Юве» осуществил не очень осторожный трансфер Криштиану Роналду, Маротте пришлось покинуть клуб.

С того момента начался один из самых неудачных трансферных периодов для «Ювентуса», обернувшийся тем, что в 2021 году клуб расстался с Фабио Паратичи, который отвечал за подписание новых игроков.

Поль Погба twitter.com/juventusfc

Когда-то Погба играл в «Юве» вместе с Пирло, Видалем и Маркизио, а теперь рядом с ним будут Артур, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Денис Закария и Мануэль Локателли.

Но даже это не так уж и печально на фоне той ситуации, в которой Погба оказался на «Олд Траффорд».

В «МЮ» Погба не хватало универсальности, особенно на фоне Скотта Мактоминея и Фреда, которые чаще всего играли в полузащите «МЮ» в прошедшем сезоне. Это был очень сложный период.

«Погба, вали отсюда!»

Что характерно и весьма болезненно в его случае, Погба за все время лишь однажды попал в символическую сборную АПЛ по итогам сезона. Это произошло в сезоне-2018/19, когда он забил 13 мячей и сделал девять результативных передач, став самым результативным игроком «МЮ».

Но негативных моментов было больше. Погба сначала разочаровал Оле-Гуннара Сульшера, а потом и Ральфа Рангника.

Погба стал источником разочарования, которое выплеснулось во время его последнего сезона «МЮ».

По большей части Погба оказался не чем иным, как источником разочарования, которое в конечном итоге вылилось во время его последнего сезона в «Юнайтед», особенно в домашнем матче против «Норвича» в апреле.

«Погба, вали отсюда!», — кричали в его адрес болельщики по ходу матча с «Норвичем». Это была еще одна неудачная игра.

На этом этапе возникло ощущение, что Погба олицетворял проблемы клуба, напоминавшего типичного неудачника. Француз не приносил никакой пользу на футбольном поле.

Болельщики «МЮ» рады уходу Погба так же сильно, как поклонники «Ювентуса» рады его возвращению.

А надо ли было возвращаться?

Но стоит отметить, что в «Ювентусе» к Погба никогда не было претензий по поводу его характера, выбора одежды или деятельности за пределами поля.

«Прическа, одежда — делай так, как тебе нравится. Самое главное — твоя игра», — сказал однажды французу Джанлуиджи Буффон, который никогда не сомневался в человеческих качествах Погба.

В «МЮ» у Погба не было постоянного места в основном составе, и это стало, пожалуй, главной причиной всех неурядиц. Но тут важно понимать, что он также стал жертвой бесконечных проблем «МЮ».

Возможно, Погба и Райола способствовали постоянно хаосу на «Олд Траффорд», но это также негативно сказывалось и на нем.

Наверняка он извлечет уроки из этого опыта. И возможно, возвращение в «Ювентус» снова раскроет в нем только лучшие качества.

Но теперь он будет под постоянным давлением. Рядом с ним больше не будет звезд и легенд, от которых всегда можно услышать слова поддержки.

Пирло и Буффон давно ушли, а Джорджо Кьеллини и Пауло Дибала покинули Турин этим летом.

Скорее всего, в ближайшее время уйдет из «Ювентуса» и Маттейс де Лигт, за которого развернулась борьба между «Челси» и «Баварией».

После продажи нидерландского защитника у «Ювентуса» будут средства для усиления состава. В список трансферных целей туринского клуба входят Николо Дзаньоло и Калиду Кулибали. Но в любом случае, очевидно, что «Юве» переживает переходный период, о чем свидетельствует четвертое место команды в прошлом чемпионате Италии.

В трех предыдущих сезонах у них было три разных тренера. И до сих пор есть сомнения, что Аллегри именно тот, кто способен вернуть «Ювентус» на вершину.

Поль Погба globallookpress.com

В лице Душана Влаховича у «Юве» есть потенциальная звезда в атаке. Плюс надо не забывать, что совсем скоро вернется Федерико Кьеза, пропустивший большой отрезок из-за травмы.

Но сейчас «Ювентус» не так силен, как раньше, из-за странного трансферного мышления клуба (переход Анхеля Ди Марии вызывает особое недоумение).

При этом некоторые считают, что Погба до сих пор был успешным только в сильных командах. В этом, конечно, нет ничего постыдного. Понятно, что в звездных командах всегда легче блистать.

Но по-настоящему большие игроки способны держать на плаву даже такие команды, как нынешний «Ювентуса». И скорее всего, именно этого ждет Аллегри от Погба в предстоящем сезоне.

С учетом того, как обстояли дела в «МЮ», есть вполне очевидные опасения, что он не справится с этой задачей. По крайней мере, в Лиге чемпионов.

Тем не менее, после всех страданий в Манчестере легко понять, почему Погба решил вернуться в Турин, в котором он был счастлив как на поле, так и за его пределами.

Но спустя шесть после его переезда на «Олд Траффорд» трудно отделаться от ощущения, что Погба снова ошибся с выбором проекта.