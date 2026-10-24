26 октября в 32-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» проводит не самый яркий сезон. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Лос-Анджелес» намерен закрепиться в топ-7. Команда отличилась 48 забитыми мячами при 33 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Нью-Йорк Сити» — 1:1.

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До того «Лос-Анджелес» одолел «Остин» — 3:1, а вот поединок с «Ванкувером» завершился паритетом — 1:1. Команда не проигрывает в трех матчах кряду.

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Состояние команды: «Лос-Анджелес» пока не столь стабилен, к тому же забивает в среднем больше одного мяча за матч.

При этом «Лос-Анджелес» в трех последних очных поединках не уступил землякам из «Гэлакси». Команда укомплектована довольно симпатично, к тому же выделяется Денис Буанга. Габонский форвард наколотил 17 мячей в текущем чемпионате, но заметно отстал в гонке бомбардиров от ее лидера Месси.

И уж точно команда постарается закрепиться на шестой позиции. Буанга и компания явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» всего на два очка отстает от заветной семерки. А вот забить удалось 43 мяча при 52 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разошлась миром с «Сан-Диего» — 2:2.

До того «Лос-Анджелес Гэлакси» сумел переиграть «Портленд Тимберс» — 2:0, а вот чуть раньше был разбит «Сент-Луис Сити» — 2:6. «Гэлакси» не уступили в двух своих последних поединках.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» нынче пытается нагнать «Сиэтл Саундерс», вот только пропускает в среднем реже двух мячей за матч.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 15 выездных матчах текущего чемпионата добыл всего четыре виктории. «Гэлакси» пропустили в них 32 мяча. Зато на месте маститый Марко Ройс, осенью набравший приличные кондиции. Немец отличился восемью голами при девяти ассистах.

Наверняка команда будет действовать активно. «Гэлакси» намерены продлить свой беспроигрышный сериал, вот только земляков не могут обыграть уже два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.53. Ничья — в 4.75, выигрыш «Лос-Анджелес Гэлакси» — в 5.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.70.

Прогноз: «Лос-Анджелес» в последних матчах прибавил, к тому же мотивирован закрепиться в первой семерке.

2.00 Победа «Лос-Анджелеса» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт