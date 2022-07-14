Клубы, которые способны разрушить топ-6 АПЛ

Это восстановление порядка произошло после того, как два года крядуразбил топ-6 лиги. Итак, теперь мы вынуждены задаться вопросом: у кого больше всего шансов сломать контроль «Большой шестерки» над шестью топ-позициями в сезоне 2022/23?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» будут неприступной парой лидеров, но у каждого из остальных четырех членов «Большой шестерки» есть слабые места.

Летом, конечно, все может измениться, но пока у «Челси» нет ни обороны, ни нападающего. «Арсенал» все еще очень молодая команда, даже если подпишет все свои трансферные цели, не говоря уже о том, как Микель Артета справится с необходимостью играть каждые три дня вместо даже семи.

«Тоттенхэм» выглядит мощным коллективом в процессе становления, но Антонио Конте всегда было невероятно трудно совмещать национальный чемпионат и европейскую кампанию одновременно, и кто знает, вдруг он просто разозлится и уйдет. Дальше есть «Манчестер Юнайтед», которому нужно снова заслужить право на серьезное к себе отношение.

Достаточно, чтобы у одного из этих четырех клубов был плохой год, чтобы впустить кого-то, но тот должен играть достаточно хорошо, чтобы подняться на ведущие позиции в таблице. Кто может это сделать? Мы посмотрели и составили список:

«Ньюкасл»

2021/22: 11 место, 49 очков

Забито 44 гола

Пропущено 62 гола

Теоретически это один из самых богатых клубов в мире, и ожидается, что «Ньюкасл» в какой-то момент ворвется в топ-6, и сделает это с такой мощью и влиянием, что АПЛ придется пройти путь от «Большой шестерки» до «Большой семерки».

Однако произойдет ли этот сейсмический сдвиг в новом сезоне? Шанс, безусловно, есть, но похоже, что владельцы клуба медленнее вкладывают свои инвестиции. «Ньюкасл» подписал Свена Ботмана — грамотный ход, который поможет ему добиться прогресса, но не из тех смелых шагов, меняющих расстановку, благодаря которым «Сороки» могли бы взлететь в топ-6.

Другие трансферы «Ньюкасла» (Ник Поуп и Мэтт Таргетт) кажется своего рода устойчивым формированием команды, которые оставят подопечных Эдди Хау прочно в середине таблицы, по крайней мере, и, если немного повезет, на седьмом месте с шансом сыграть в еврокубках.

«Вест Хэм»

2021/22: 7 место, 56 очков

Забито 60 голов

Пропущен 51 гол

Большую часть прошлого сезона «Вест Хэм» выглядел так, словно собирался ворваться не только в «Большую шестерку», но даже в топ-4 мест в Лиге чемпионов, находясь среди одной из четырех команд по итогам 14 туров.

В итоге, конечно же, этого не произошло. Травмы в атаке застопорили форму команды, и лондонцы начали выпадать сначала из топ-4, а затем и из топ-6 вообще. Они закончили сезон на седьмом месте, завоевав место в плей-офф Лиги конференций.

Дэвид Мойес вернет своих подопечных в нужное русло, чтобы повторить свою попытку в сезоне 2022/23, но если им не удастся подписать летом нападающего, маловероятно, что у них будет огневая мощь, необходимая для того, чтобы продолжать борьбу за Лигу чемпионов в течение долгого сезона.

«Лестер»

2021/22: 8 место, 52 очка

Забито 62 гола

Пропущено 59 голов

Как последняя команда, которая разгромила «Большую шестерку», здесь следует упомянуть «Лестер», несмотря на то, что он имел серьезные проблемы в сезоне 2021/22. Травмы и окончательный спад Джейми Варди не на шутку усложнили жизнь подопечным Брендана Роджерса в прошлом сезоне, когда они довольствовались 8 местом.

Однако маловероятно, что в следующем сезоне у них будет столько травм. И если они найдут в себе смелость отказаться от Варди и использовать Патсона Дака в качестве основного форварда, то «Лисы» могут снова начать охоту. Остальная часть команды, когда она здорова, впечатляет, и проблемы Юри Тилеманса могут стать благословением для команды, поскольку его большой трансфер не состоялся, хотя казался неизбежным.

Возможно, они могли бы подписать центрального защитника, но у «Лестера» и так качественный состав.

«Астон Вилла»

2021/22: 14 место, 45 очков

Забито 52 гола

Пропущено 54 гола

Примечателен прогресс, которого «Астон Вилла» добилась под руководством Стивена Джеррарда. Результаты значительно улучшились, равно как и сама игра. Самое главное то, что клуб, похоже, настроен двигаться вперед.

«Вилланы» хорошо поработали на трансферном рынке, причем весьма рано. Они усилили свой состав (в который уже входил феноменальный победитель Кубка Америки Эми Мартинес), добавили качественных игроков в основу, и теперь у них есть возможности для большего.

Джеррард, кажется — это тренер с большим интеллектом, и «Астон Вилла», вероятно, совершит большой скачок вверх с 14-го места в сезоне 2021/22. Будет ли это прыжок в топ-6? Только время покажет, но если вы смотрели какой-нибудь матч в английском футболе в этом столетии, то знаете, что списывать Стивена Джеррарда от совершения невозможного почти всегда имеет для вас неприятные последствия.