Ленточку грядущей кампании Премьер-лиги перережут ЦСКА и «Балтика», которые сойдутся в очном противостоянии 24 июля. Драматическая развязка в финальном туре превратилась в тенденцию чемпионской гонки, завязавшуюся в последние годы между «Зенитом» и «Краснодаром», однако другие коллективы РПЛ не устраивает сложившийся расклад и их идея фикс в новом сезоне — вклиниться в дуэль образовавшейся сладкой парочки.

«Зенит» вновь доберется до золота на ободах?

От доминирования «сине-бело-голубых» в чемпионате России не осталось и следа на фоне ожесточенного сопротивления «Краснодара», который лидировал в турнирной таблице большую часть минувшего розыгрыша, но осечка южан во встрече с московским «Динамо» стоила им медалей высшей пробы. Рулевой клуба с берегов Невы Сергей Семак становился объектом критики из-за слишком прагматичного стиля игры — афиша, состоящая из россыпи дорогостоящих латиноамериканских артистов, не соответствовала демонстрируемому спектаклю на поле.

Разница в классе игроков, в очередной раз, позволила «Зениту» финишировать на первой строчке, тем не менее успехи на внутренней арене через призму исключения в еврокубках перестали впечатлять отечественную публику, находящую изъяны даже в штампующей титулы команде. Претензии к Сергею Богдановичу возникали по причине кризиса идей, когда менеджер тасовал одних и тех же подопечных в излюбленной схеме 4-2-3-1, никак не модернизируя модель под сильные стороны исполнителей, и отсутствию авторитета внутри раздевалки, где Вендел регулярно устраивает демарши и возвращается с каникул по собственному желанию, игнорируя требования наставника.

Сергей Семак fc-zenit.ru

Маловероятно, что картина изменится в предстоящей кампании Премьер-лиги, и, держа в голове долгосрочный контракт Семака с санкт-петербуржцами до 2030 года, навряд ли общественность услышит «Я устал. Я ухожу» от 50-летнего специалиста, так что заунывные перформансы перекочуют в сезон 2026/2027. Наглядно данную теорию подтвердила встреча против «Спартака» в Суперкубке России, в котором «сине-бело-голубые» по статистическим показателям выглядели хуже дружины Хуана Карседо (владение мячом 49% против 51%, удары в створ 2 против 7, угловые 2 против 5) и уступали в счете вплоть до восьмой компенсированной минуты к основному времени — рефери Евгений Буланов преподнес подарок и назначил одиннадцатиметровый, уверенно реализованный Александром Соболевым, далее на эмоциональном подъеме «Зенит» в серии послематчевых пенальти добил пребывающих в прострации «красно-белых».

Пролог клуба из Северной столицы к чемпионату выдался довольно скомканным, намекая на аналогичное продолжение, какие бы старания не прикладывало руководство питерцев, заключая с зарубежными коллективами многомилионные сделки в целях усиления обоймы. Соблазнив денежным чемоданом в совокупности с трофейными амбициями центрального защитника Кевина Андраде, «сине-бело-голубые» достигли компромисса с «Трабзонспором» по форварду Фелипе Аугусто, переведя на счет «бордово-синих» 15 млн евро.

Задавить статусными именами — таков план «Зенита», поэтому поклонникам дружины Семака, жаждущим «хлеба и зрелищ», достанется лишь первый компонент, когда необходимый результат добывается вопреки рисунку игры на газоне. Симбиоз Сергея Богдановича и клуба с берегов Невы, хоть и не вызывает никакой симпатии, однако имеет право на жизнь в нынешних реалиях, где во главе угла стоят триумфы в национальных первенствах, которые тренер коллекционирует с завидным постоянством.

Жизнь в «Краснодаре» без Сперцяна

Расставание с лидером атаки «черно-зеленых» тиражировалось на протяжении нескольких трансферных окон кряду, но представители вице-чемпионов России всячески откладывали отъезд Эдуарда, предвкушая максимально выгодное предложение для всех сторон. Лебединой песней Сперцяна послужило феерическое выступление в прошлом розыгрыше РПЛ — десятый номер южан эффективно действовал как в завершительной фазе, так и созидательной, магическим образом записав себе в актив тринадцать забитых мячей и шестнадцать ассистов, благодаря чему повторил рекорд Дмитрия Лоськова, Халка и Максима Глушенкова по количеству голевых передач.

Окно возможностей позволяло атакующему полузащитнику попробовать собственные силы в Европе, но Эдуард задвинул этот вариант в долгий ящик, искусившись золотыми горами в Саудовской Аравии. Местный «Аль-Ахли» удовлетворил как финансовые аппетиты «Краснодара», пополнив бюджет «быков» 21,9 млн евро, так и Сперцяна, согласовав заработную плату порядка 6 млн евро в год.

Залатать пробоину в кратчайшие сроки видится чем-то из области фантастики для «черно-зеленых», которые, безусловно, не сидят сложа руки и активно работают на летнем рынке, вот только далеко не все новобранцы гарантированно вольются в основной состав Мурада Мусаева. Смирившись с выбором правого фулбека Джованни Гонсалеса в пользу «Ривер Плейт», южане заранее подстелили соломку в ранге покупки Ильи Вахании, награжденного функциями слева в обороне при Джонатане Альбе в «Ростове», но в «Краснодаре» ему оперативно восстановят базовые настройки.

Вариативности линии полузащиты «быков» добавят Даниил Уткин, вернувшийся в родные пенаты после скитаний в «Ростове», «Ахмате», «Балтике», «Торпедо», и Магомед Оздоев, прибывший из ПАОКа, словно герой греческого эпоса. Ультиматум нападающего Дмитрия Воробьева с повышением оклада боссы «Локомотива» восприняли в штыки, договорившись с «черно-зелеными» о сумме компенсации в размере 7,3 млн евро, — обрести уверенность 28-летнему страйкеру позволит отсутствие прямого конкурента Джона Кордобы, который проходит реабилитацию в связи с полученным на мундиале повреждением и наберет кондиции ориентировочно к пятому туру РПЛ.

Дмитрий Воробьев fckrasnodar.ru

Естественно, вышеперечисленные персоналии никак не претендуют на роль сменщика Сперцяна и ближе к нему по духу все-таки бразилец Кристиан Кардозо, выполнявший обязанности центрального хавбека на заре карьеры, однако затем обученный в «Крузейро» игре на флангах атаки, возможно, Мурад Мусаев поэкспериментирует с ним в качестве «десятки». Легкой прогулки видоизменившемуся «Краснодару» в начале сезона никто не обещает как в свете адаптации к построению комбинаций без Эдуарда, так и потери в центре нападения таранного Кордобы.

Карседо снимет проклятье второго года тренеров-легионеров в «Спартаке»?

Начали за здравие, закончили за упокой — лейтмотив тренерской деятельности Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича во главе «красно-белых», которых сперва готовы были носить на руках в Москве, но далее без стеснений втаптывали в грязь. Испанец завоевал с «народной командой» бронзовые награды в розыгрыше 2022/2023 и спустя год полностью утратил нити управления коллективом, в свою очередь, сербский менеджер воодушевил столичных фанатов летне-осенним отрезком в кампании 2024/2025, закрепившись по итогам дистанции в квартете сильнейших, тем не менее перегорел в первой части прошлого сезона, отправившись обратно в кресло «Црвены Звезды».

Хуан Карседо, в отличии от предшественников, не ограничился лишь претензиями на чемпионство и поднял над головой Кубок России, склонив чашу весов в противостоянии с «Краснодаром» в серии одиннадцатиметровых, — благосклонная тогда фортуна отвернулась от «красно-белых» уже в Суперкубке страны, когда «Зенит» в считанные секунды перевернул ход поединка. 52-летний наставник не отказывался от новшеств и пытался уместить в одночасье на поле форвардов Манфреда Угальде и Ливая Гарсию в расстановке 4-4-2, однако в официальных спаррингах предпочитал все-таки 4-2-3-1 с костариканцем на острие, выпуская тринидадца со скамейки запасных под занавес встречи, к слову, обеим не нашлось места в старте против «сине-бело-голубых», где миссию «ложной девятки» испанец доверил Эсекьелю Барко.

Аргентинский полузащитник не факт, что поможет «Спартаку» в предстоящем сезоне, так как далек от компромисса с правящей верхушкой относительно пролонгации контракта, и ситуацию с его статусом можно описать, как «чемодан без ручки», — диспетчерские навыки пятого номера выделяются на фоне остальных коллег по цеху, но зависимость от плеймейкера чересчур поглотила «красно-белых» (москвичи с ним в составе и без него представляют абсолютно две разные команды). При этом Карседо, навряд ли, одобрит прощание с Барко, не располагая качественной альтернативой в обойме, которую летом усилил только соотечественник Хуана — универсал Виктор Парада, умеющий закрыть как позицию в центре обороты, так и слева.

Сорвет ли джекпот ЦСКА, поставив на Игдисамова?

Затишье перед бурей царит в стане «армейцев», бойкотирующих трансферы «на вход» этим летом, хотя зимой разошлись не на шутку, правда без каких-либо дивидендов в игровом плане, наоборот покатившись по наклонной весной, что перечеркнуло предыдущие достижения Фабио Челестини, сделав из швейцарца мишень для выпуска пара. Руководство «красно-синих» пошло по пути наименьшего сопротивления, вручив ключи от кабинета главного тренера Дмитрию Игдисамову, стремительно покорившему карьерную лестницу столичного клуба.

Отсутствие опыта на профессиональном уровне вовсе не смутило боссов, оставшихся под впечатлением от работы 40-летнего специалиста с молодежными созывами ЦСКА — через него во взрослые ряды москвичей проследовали Матвей Кисляк, Кирилл Данилов, Артем Бандикян, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Лукин и Кирилл Глебов. Кузнец талантов в академии «армейцев» теперь нуждается в поддержке воспитанников не менее, чем им требуется его мудрый совет.

Дмитрий Игдисамов pfc-cska.com

Химия между ними в дополнении с умением Дмитрия Игоревича находить общий язык с опытными игроками станет определяющим фактором в успешности коллаборации, ведь рассчитывать ему, похоже, придется на те же внутренние ресурсы, с которыми Челестини потерпел сокрушительное фиаско. Вера в тактический гений Игдисамова, видимо, заставила менеджмент «красно-синих» позабыть о глубине состава, угрозе травм и длительных дисквалификаций, иначе инертное поведение касательно приобретения новичков трудно объяснить.

«Балтика» больше не коллектив-загадка?

Калининградцы произвели фурор в летне-осенней части минувшего чемпионата России, стабильно пополняя личный зачет баллами во встречах и с равными по классу оппонентами, и удивляя более мастеровитых соперников. Философия рулевого «Балтики» Андрея Талалаева не знала такого понятия, как «автобус» около собственных ворот, и коуч прививал подопечным вертикальный футбол, требовавший максимальной самоотдачи в каждой зоне.

Марафон балтийцев никак не назовешь ровным — они выдохлись после рестарта, к тому же, противостоящие команды нашли противоядие их энергозатратному стилю, создавая регулярные проблемы и лишая необходимых очков (завершил клуб из Калининграда кампанию восьмиматчевой безвыигрышной серией). Улучшать выносливость во время паузы Андрей Викторович отвез коллектив в турецкую провинцию Ыспарта, славящуюся среднегорной местностью (высота 1035 м), что способствует подготовке организма к стрессовым ситуациям.

Талалаев трезво оценил шансы «Балтики» в грядущем розыгрыше Премьер-лиги, надеясь зацепиться за место в десятке, причиной чему назвал посредственную комплектацию обоймы в межсезонье: потеряли ключевого центрбека Кевина Андраде и получили целый список молодых исполнителей, особняком из которого выделяется 30-летний правый защитник Фахд Муфи, приспособившийся к реалиям российского первенства в «Оренбурге».

Второе пришествие Шварца в «Динамо»

По аналогии с соседним по городу ЦСКА «бело-голубые» сохраняют молчание на трансферном рынке, предпочитая удерживать лидеров, — «Зенит» обивал пороги москвичей на счет перехода Константина Тюкавина, предлагая солидные 30 млн евро, но услышал убедительный отказ. Единственное отличие между «Динамо» и «армейцами» кроется в подходе к выбору главного наставника, в то время как «красно-синие» доверились человеку из системы, «бело-голубые», наоборот, снова изгнали Ролана Гусева, зациклившись на кандидатуре Сандро Шварца.

Немецкий специалист рискнул войти в одну и ту же реку второй раз, ранее запомнившись столичным болельщикам с положительной стороны, когда завоевал бронзовые медали РПЛ и вышел в финал Кубка России в кампании 2021/2022. С момента разлуки ни Шварц, ни «Динамо» не прогрессировали — москвичей в тройку сильнейших однажды вытянул Марцел Личка, однако дальше сплошной период стагнации, Сандро провалился в «Герте», поправил реноме, выведя «Нью-Йорк Ред Буллз» в финал МЛС, и моментально попал в опалу североамериканской торсиды, оставив следом «быков» за бортом плей-офф МЛС впервые за пятнадцать лет.

Сандро Шварц fcdynamo.ru

Круговорот неудач объединил тандем вместе, подарив возможность взять новую высоту двум сбитым летчикам, — от немца в столице ждут интенсивного футбола с присущим ему высоким прессингом (в Премьер-лиге его «Динамо» котировалось в числе лучших по показателю PPDA).

«Родина»: команда-лифт либо подражатель «Акрона»?

Частный проект Сергея Александровича Ломакина взял на абордаж Первую лигу, переехав прямых конкурентов за повышение в классе, — москвичи выбили достойные метрики сразу по нескольким основным критериям (вторые по xG 58.01, четвертые по PPDA 5.88 и восьмые по xGA 40.86). Отвечавший за надежность на последнем рубеже Сергей Волков совершил 78% сейвов и удостоился полноценного трансфера в «Родину» из «Акрона» за 100 тысяч евро.

Рецепт успеха «бело-голубых» таится в испанском менеджере Хуане Диасе, чья методология тотального прессинга, контроля мяча и эффективного завершения атак, идеально совпала с имеющимся подбором исполнителей. Гуру дриблинга Йорди Рейна лидировал по количеству ключевых пасов, отметившись девятью ассистами и семью забитыми голами, гренадер Артем Максименко, сродни российскому аналогу Златана Ибрагимовича, феерил в чужой штрафной площади и прихватил «Золотую бутсу» с семнадцатью результативными ударами.

Курс «Родины» никак не проложен в РПЛ ради борьбы за выживание, и новобранец постарается пойти по стопам «Акрона», который сходу забронировал за собой девятую строчку в розыгрыше 2024/2025.