Левандовский — в «Барселоне»: «Бавария» будет скучать по голам, но не по драме

В мае 2019 года публика на «Альянц Арене» была переполнена эмоциями, в их сердцах боролись радость и печаль. Легенды клубаблистали в своем последнем домашнем матче за мюнхенскую, победив со счетом 5:1из Франкфурта и гарантировав клубу седьмой чемпионский титул подряд.

Президент клуба Ули Хёнесс был одним из многих болельщиков, плакавших на трибунах на фоне всеобщего излияния любви, благодарности и сожаления, которое сопровождало уход легендарного дуэта. Даже Роберт Левандовский, человек, которого редко можно обвинить в чрезмерной сентиментальности, казался глубоко тронутым.

«У меня чуть не выступили слезы на глазах», — сказал польский нападающий «Баварии» телеканалу «Спорт1» несколько месяцев спустя. «Получить такие же проводы в этом клубе — моя мечта».

Что ж, мечты меняются.

После восьми фантастически успешных лет Левандовский попрощался со столицей Баварии приватно, тихо уехав в разгар лета, а не выйдя ясным весенним днем перед 75 000 болельщиков с букетами цветов в руках.

Роберт Левандовский globallookpress.com

33-летний футболист должен подписать четырехлетний контракт с «Барселоной» после того, как каталонский клуб согласился заплатить 45 миллионов евро по трансферу — сумма, которая вырастет до 50 миллионов евро с потенциальными бонусами.

Скрытный уход Левандовского, к сожалению, не соответствует его выдающейся работе, которую он выполнял в клубе (344 гола в 375 играх во всех турнирах), но опять же, звездные игроки не всегда покидают «Баварию» так, как они этого заслуживают.

Прощание Франца Беккенбауэра в 1977 году было прохладным и деловым, поскольку финансовые разногласия относительно его перехода в «Нью-Йорк Космос» из старой североамериканской футбольной лиги (NASL), проблемы с налоговой службой и неприятные заголовки таблоидов о его личной жизни вынудили его бросить все и уехать в США.

«Бавария» чувствовала себя настолько виноватой из-за того, как обошлась с «Кайзером», что она организовала для него запоздалое прощание… 33 года спустя.

Покойный Герд Мюллер, чей рекорд с 40 голами в сезоне 1971-72 был, наконец, год назад улучшен Левандовским, что было отпраздновано с большой помпой, ушел при еще более позорных обстоятельствах, за три месяца до конца сезона 1978-79.

Лучший бомбардир клуба был заменен тренером Палем Чернаи за восемь минут до конца матча, в котором «Бавария» проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 0:2. Пару дней спустя он тоже уехал в Америку, присоединившись к флоридской команде «Форт-Лодердейл Страйкерс». Мюллер больше никогда не играл в Германии.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Как показывают эти прецеденты, холодное прощание не обязательно влияет на положение игрока в истории; Беккенбауэр и Мюллер навсегда останутся всеми обожаемыми легендами «Баварии». Получит ли Левандовский такую же оценку — пока неясно.

Несмотря на все забитые им голы и выигранные трофеи (титулы Бундеслига за все восемь сезонов, одна Лига чемпионов, три кубка Германии и Клубный чемпионат мира), он так и не наладил контакта с «Баварией», болельщиками и Мюнхеном.

Описываемый партнером по команде Мануэлем Нойером как «уникальная машина» в свете его феноменальной физической формы и надежности, Левандовский, казалось автоматизировал в промышленных масштабах производство так необходимых «Баварии» голов, но никогда по-настоящему не трогал душу болельщиков так, как это делают простые смертные.

Его просто не интересовали такие вопросы. Фанатичный адепт самосовершенствования, достигший уровня мировой звезды благодаря упорному труду и игровому интеллекту, а не благодаря таланту, посланному свыше, Левандовский не имел времени на братание с болельщиками. Он никогда не скрывал того факта, что голы были его единственной мотивацией, до такой степени, что ему было не особенно важно, в футболке какого клуба он их забивал.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Левандовский открыто признал, что летом 2014 года «Реал Мадрид» чуть не перехватил его затянувшийся переход в «Баварию» из дортмундской «Боруссии». После двух сезонов под руководством Пепа Гвардиолы и одного года с Карло Анчелотти, которым не удалось выиграть Лигу чемпионов, чего он жаждал больше всего на свете, Левандовский публично выразил свое разочарование.

Он также обвинил своих партнеров по команде в том, что из-за них он упустили трофей лучшего бомбардира в последний день сезона 2016/17, став вторым после Пьера-Эмерика Обамеянга, который заменил его на посту основного форварда дортмундской «Боруссии». Обамеянг забил дважды в финальном матче «Дортмунда» с «Вердером» (4:3), а Левандовский сделал лишь результативную передачу в победном матче с «Фрайбургом» (4:1)

«Я был недоволен тем, как команда помогала мне (в последней игре), я был зол и разочарован отношением команды», — сказал он. Левандовский также не стеснялся показывать свое недовольство на поле. Неспособность вингеров найти его передачей часто встречалась демонстративным покачиванием головы.

В 2018 году он нанял Пини Захави в качестве своего агента, чтобы облегчить переход в испанскую Ла Лигу. Но нехарактерно плохая игра против «Реала» в проигранном полуфинале Лиги чемпионов 2017/18 уничтожила все шансы на трансфер. Интерес же со стороны «Челси» был встречен твердым отказом «Баварии».

Но когда дальнейшие попытки организовать трансфер ни к чему не привели, в начале сезона 2019/20 гг, кажется, произошла замечательная трансформация. Левандовский внезапно стал гораздо более командным игроком, оставаясь после тренировок, чтобы помогать и давать советы молодежи «Баварии», и став куда менее эгоистичным на поле.

«Долгое время он хотел только забить много голов. Теперь он хочет забивать голы, чтобы выигрывать матчи вместе с командой», — сказал Томас Мюллер о свежеобретенном командном настрое своего напарника по атаке «Баварии».

«Сейчас он, как будто, даже получает удовольствие от ассистов. Сейчас он очень вовлечен в игру — возможно, даже больше, чем раньше. Он всегда забивал голы и впечатлял качеством своей игры, но то, что мы увидели в этом году — нечто экстраординарное».

Роберт Левандовский globallookpress.com

Источники в клубе считают, что трансформацию Левандовского можно объяснить тем фактом, что он наконец перестал беспокоиться о трансфере. В результате он стал еще лучше, как и «Бавария», которая наконец-то выиграла Лигу чемпионов в мини-турнире с участием восьми клубов, вынужденно организованном УЕФА из-за пандемии в августе того же года в Лиссабоне.

Левандовскому, которого так долго затмевали Криштиану Роналду и Лионель Месси, отчаянно не повезло, что Золотой мяч не был вручен в том сезоне, опять же из-за пандемии COVID-19, но он выиграл первую из двух подряд наград ФИФА «Игрок года», отметив еще одну веху своей карьеры.

В следующем году он побил рекорд Герда Мюллера по результативности за один сезон, что стало невероятным достижением благодаря совместным усилиям всей команды. Но в прошлом сезоне интересы клуба и игрока снова разошлись.

«Бавария» прощупывала Эрлинга Холанда по поводу перехода из дортмундской «Боруссии» и поэтому не была готова предложить Левандовскому новый длительный контракт. Игрок отреагировал, сказав, что у него что-то «сломалось» внутри, и открыто начал обсуждать свой возможный уход.

Отношения внутри раздевалки тоже испортились. В то время как у Левандовского и главного тренера Юлиана Нагельсмана были разные взгляды на тактику, ряд игроков были возмущены тем, что все в «Баварии», казалось, вращалось вокруг центрального нападающего. Им будет не хватать его голов, но не драмы, которая его окружала.

Можно предположить, что многие болельщики «Баварии» будут чувствовать то же самое. Однако фанатичный профессионализм Левандовского — не единственная причина, по которой они не смогли полностью проникнуться к нему симпатией.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Как ни странно, для лучшего игрока Бундеслиги современности его стабильность и мастерство оставили относительно небольшой след в духовной истории «Баварии». Частично это связано с временным отрезком, на который пришлось его пребывание в клубе.

Важно помнить, что десятилетие непрерывного доминирования мюнхенцев внутри страны началось за два сезона до того, как он пришел, под руководством Юппа Хайнкеса, с которым «Бавария» выиграла требл в сезоне 2012–2013, играя с Марио Манджукичем в атаке.

Затем клуб еще больше оторвался от своих внутренних конкурентов, когда в следующем году его возглавил фанат «ложных девяток» Гвардиола. Приход Левандовского в сезоне 2014/15 побудил Гвардиолу пересмотреть свои представления о том, как должна играть команда, и сделал национальную гегемонию «Баварии» совершенно неприступной.

Еще восемь титулов подряд были в значительной степени неизбежны, но закон убывающей доходности означал, что каждый следующий гол и каждый следующий титул немного обесценивали предыдущие.

Между тем, сочетание серьезных травм и плохой игры команды привело к тому, что Левандовский так и не забил тот единственный, незабываемый, ключевой гол в Лиге чемпионов — соревновании, которое действительно имело значение для него и для его клуба.

По правде говоря, он играл второстепенную роль в трех матчах плей-офф, которые «Бавария» выиграла в Лиссабоне, даже включая знаменитый разгром «Барселоны» со счетом 8:2.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Отсутствие эмоционального воздействия от него на поле и за его пределами, конечно, не может умалить ни его объективно блестящих и стабильных выступлений, ни его исторических достижений. Но это объясняет, почему его наследие в Мюнхене, в отличие от «Роббери» (Роббен+Рибери — прим. ред.) и великих деятелей 70-х, останется довольно спорным.

Для человека с такой монументальной статистикой, Левандовский оставляет в Мюнхене довольно мало любви к себе.