В активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба

Предсезонная подготовка уже давно стартовала. Клубы продолжают трансферную кампанию. Совсем скоро начнется новый сезон.

Предсезонная подготовка уже давно стартовала. Клубы продолжают трансферную кампанию. Совсем скоро начнется новый сезон.

Сейчас на рынке свободных агентов находятся хорошие футболисты, которые все еще в поисках нового клуба. Среди них Джесси Лингард, Пауло Дибала и Луис Суарес.

The Athletic предлагает рассмотреть список из 13 игроков, которых можно подписать бесплатно этим летом.

Пауло Дибала

Возраст: 28 лет

Позиция: Нападающий

Последний клуб: «Ювентус»

Часть летних каникул Дибала провел с бывшим партнером по команде и близким другом Полем Погба в Майами, но шансов на то, что в следующем сезоне они воссоединятся на поле нет, так как последний вернется в туринскую команду.

Аргентинец стал ненужен «Ювентусу» в связи с подписанием Душана Влаховича и теперь он вынужден искать новый клуб.

Дибала остается на рынке, несмотря на то, что ранее его связывали с миланским «Интером». Приход Ромелу Лукаку на «Джузеппе Меацца» на правах аренды, похоже, перетасовал все карты.

В 29 матчах Серии А Дибала забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Джесси Лингард

Возраст: 29 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Джесси Лингард globallookpress.com

Лингарду будут просто необходимы регулярные выступления в своем следующем клубе после того, как он провел прошлый сезон на скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед».

Похоже, что он до сих пор интересен клубам АПЛ. При этом ранее игрок подумывал перейти в MLS. Тем не менее его аренда в «Вест Хэме», где он забил 9 голов в 16 играх, показала, что ему еще есть что продемонстрировать на самом высоком уровне.

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Если футболист сумеет выдать те же результаты, что и в «Вест Хэме», то наверняка у него появится возможность побороться за место в составе сборной Англии на чемпионат мира, который пройдет этой зимой. The Athletic сообщает, что атакующим полузащитником интересуются «Вест Хэм» и «Эвертон».

Андреа Белотти

Возраст: 28 лет

Позиция: Нападающий

Последний клуб: «Торино»

Андреа Белотти globallookpress.com

Бывший капитан «Торино» Белотти может оказаться одной из самых выгодных сделок этого лета. Это чистый бомбардир. На его счету 113 забитых голов в 251 игре за «быков».

28-летний игрок будет стараться вернуть ту форму, которая у него была ранее. Это позволит ему остаться в планах наставника сборной Италии Роберто Манчини.

Ранее Белотти пророчили переезд в Англию, но, судя по всему, этим летом такого не случится.

Аднан Янузай

Возраст: 27 лет

Позиция: Вингер

Последний клуб: «Реал Сосьедад»

Аднан Янузай globallookpress.com

Янузай не достиг тех высот, которых от него ожидали, когда он пришел в «Манчестер Юнайтед» девять лет назад. Аренды в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд» не смогли оживить застопорившуюся карьеру в «Юнайтед».

Переход в «Реал Сосьедад» обеспечил ему регулярную игровую практику в одном из лучших испанских клубов. Отсюда и участие в еврокубках. За 5 сезонов в «Сосьедаде» Янузай выступил в 168 играх. В заключительном сезоне игрок вышел в 33 матчах Ла Лиги, а «Реал Сосьедад» финишировал шестым в турнирной таблице.

Луис Суарес

Возраст: 35 лет

Позиция: Нападающий

Последний клуб: «Атлетико»

Луис Суарес globallookpress.com

После трогательного прощания с «Барселоной» в 2020 году Суарес провел два продуктивных сезона в мадридском «Атлетико». В первой же кампании уругваец выиграл с клубом титул чемпиона Испании.

Первый сезон оказался для него более результативным. Игрок забил 21 гол. В следующем сезоне обороты были сбавлены. На счету форварда оказалось 13 мячей.

Суареса связывали с МЛС, а также с аргентинским «Ривер Плейт». Сам игрок высказывал опасения по поводу того, что в случае переезда на другой континент, его игровой сезон может завершится за месяц до начала ЧМ. Футболист очень хочет остаться в Европе.

Эдинсон Кавани

Возраст: 35 лет

Позиция: Нападающий

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Кавани находится в поисках нового работодателя после ухода из «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце.

Самый недооцененный игрок МЮ намерен получить игровое время, чтобы выступить на мундиале, который наверняка станет для него последним.

В позапрошлом сезоне 35-летний форвард доказал свою эффективность, так как будучи игроком запаса он забил 17 голов во всех соревнованиях. Прошлый год стал для него непростым из-за травм и это повлияло на результативность.

Марсело

Возраст: 34 года

Позиция: Левый защитник

Последний клуб: «Реал»

Марсело globallookpress.com

Марсело покинул «Реал» в прошлом месяце как самый титулованный игрок в истории клуба. Вместе с «галактикос» он выиграл 25 трофеев за 15 лет.

Бразильский левый защитник отрицал возможность перехода на тренерскую работу. «Честно говоря, я никогда не понимал тактику», — признался он в своей речи на «Бернабеу». Также он сказал, что «еще не думал завершении карьеры».

По информации The Athletic, интерес к нему проявляют «Фенербахче», «Трабзонспор», «Милан», «Марсель» и «Вальядолид» соотечественника Роналдо, где он сможет внимательно следить за успехами сына Энцо.

Сеск Фабрегас

Возраст: 35 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Последний клуб: «Монако»

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Ветеран, бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и «Барселоны», после ухода из «Монако» отдыхает на Ибице с бывшими товарищами по команде Лионелем Месси и Луисом Суаресом, но пока не готов завершить свою звездную игровую карьеру.

В прошлом сезоне Фабрегас отыграл всего 36 минут в чемпионате, что может объяснить явное нежелание некоторых владельцев клуба тратить деньги на его зарплату. Обладателя Кубка мира 2010 года также связывают с австралийским клубом «Макартур».

Главный исполнительный директор «Макартура» Сэм Крслович признал, что переговоры по игроку, пока что не совсем пролили свет на его будущее. Однако известно, что один его сезон в клубе обойдется в 1,5 млн долларов.

Хуан Мата

Возраст: 34 года

Позиция: Атакующий полузащитник

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Хуан Мата globallookpress.com

Бывший игрок сборной Испании Мата подписал годовой контракт в июле прошлого года, но он выступил всего в семи матчах АПЛ. Затем испанцу сообщили, что он не входит в планы Эрика тен Хага.

Мата был недоволен своим пребыванием в запасе и поспешил опровергнуть слухи об уходе из футбола. «Я скучаю по игре и у меня по-прежнему много сил и желания продолжать наслаждаться футболом», — сказал он в апреле.

Игрок мог бы стать хорошим приобретением для тех, кто хочет пополнить свой состав креативным полузащитником.

Серж Орье

Возраст: 29 лет

Позиция: Правый защитник

Последний клуб: «Вильярреал»

Серж Орье globallookpress.com

Переехав в Испанию из «Тоттенхэма» в прошлом году, Орье попытался открыть новую страницу в своей карьере, однако ему так и не удалось продлить годовой контракт с «Вильярреалом».

Из-за травм и участия в Кубке африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара, в которой он является капитаном, защитник провел за клуб всего 11 матчей во всех соревнованиях.

До перехода в Ла Лигу Орье провел 110 матчей в составе «Тоттенхэма».

Бен Ми

Возраст: 32 года

Позиция: Центральный защитник

Последний клуб: «Бернли»

Бен Ми globallookpress.com

«Бернли» подтвердил, что капитан Ми покинул клуб после 11-летней карьеры в его составе и 376 матчей за плечами.

The Athletic сообщил в июне, что у 32-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры, но пока ничего не подтверждено. Игрок мог бы стать отличным вариантом для ряда клубов Премьер-лиги, желающих улучшить свою оборону. Ведь Ми известен своим самообладанием и самоотверженностью на поле.

Фабиан Делф

Возраст: 32 года

Позиция: Центральный полузащитник

Последний клуб: 'Эвертон'

Делф покинул «Эвертон» летом, пережив на «Гудисон парк» период травм. За три сезона в составе «ирисок» он сыграл всего 41 матч. Вдобавок к травмам на его карьеру в клубе повлияла частая смена тренеров.

В свои 32 года Делф, возможно, уже не на пике, но его опыт, драйв и универсальность могут быть привлекательными для команд, которые ищут больше креатива для своей полузащиты.

Лорис Кариус

Возраст: 29 лет

Позиция: Вратарь

Последний клуб: «Ливерпуль»

Лорис Кариус globallookpress.com

Этим летом Кариус покинул «Ливерпуль» по истечении срока своего контракта. Он достаточно сдержано высказался о своем пребывании на «Энфилде». «Были взлеты и падения», — сказал он. «Это часть игры, это футбол, но я развивался как личность».

Возможно, найдутся те, кто захочет увидеть, как ему удастся спасти остатки своей карьеры. Но еще неизвестно, удастся ли голкиперу найти новый клуб после полных трудностей аренд в «Бешикташе» и «Унионе».