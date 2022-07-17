В активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба

Сейчас на рынке свободных агентов находятся хорошие футболисты, которые все еще в поисках нового клуба. Среди них Джесси Лингард, Пауло Дибала и Луис Суарес.
The Athletic предлагает рассмотреть список из 13 игроков, которых можно подписать бесплатно этим летом.
Пауло Дибала
Возраст: 28 лет
Позиция: Нападающий
Последний клуб: «Ювентус»
Часть летних каникул Дибала провел с бывшим партнером по команде и близким другом Полем Погба в Майами, но шансов на то, что в следующем сезоне они воссоединятся на поле нет, так как последний вернется в туринскую команду.
Аргентинец стал ненужен «Ювентусу» в связи с подписанием Душана Влаховича и теперь он вынужден искать новый клуб.
Дибала остается на рынке, несмотря на то, что ранее его связывали с миланским «Интером». Приход Ромелу Лукаку на «Джузеппе Меацца» на правах аренды, похоже, перетасовал все карты.
В 29 матчах Серии А Дибала забил 10 голов и отдал 5 ассистов.
Джесси Лингард
Возраст: 29 лет
Позиция: Атакующий полузащитник
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
Лингарду будут просто необходимы регулярные выступления в своем следующем клубе после того, как он провел прошлый сезон на скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед».
Похоже, что он до сих пор интересен клубам АПЛ. При этом ранее игрок подумывал перейти в MLS. Тем не менее его аренда в «Вест Хэме», где он забил 9 голов в 16 играх, показала, что ему еще есть что продемонстрировать на самом высоком уровне.
Если футболист сумеет выдать те же результаты, что и в «Вест Хэме», то наверняка у него появится возможность побороться за место в составе сборной Англии на чемпионат мира, который пройдет этой зимой. The Athletic сообщает, что атакующим полузащитником интересуются «Вест Хэм» и «Эвертон».
Андреа Белотти
Возраст: 28 лет
Позиция: Нападающий
Последний клуб: «Торино»
Бывший капитан «Торино» Белотти может оказаться одной из самых выгодных сделок этого лета. Это чистый бомбардир. На его счету 113 забитых голов в 251 игре за «быков».
28-летний игрок будет стараться вернуть ту форму, которая у него была ранее. Это позволит ему остаться в планах наставника сборной Италии Роберто Манчини.
Ранее Белотти пророчили переезд в Англию, но, судя по всему, этим летом такого не случится.
Аднан Янузай
Возраст: 27 лет
Позиция: Вингер
Последний клуб: «Реал Сосьедад»
Янузай не достиг тех высот, которых от него ожидали, когда он пришел в «Манчестер Юнайтед» девять лет назад. Аренды в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд» не смогли оживить застопорившуюся карьеру в «Юнайтед».
Переход в «Реал Сосьедад» обеспечил ему регулярную игровую практику в одном из лучших испанских клубов. Отсюда и участие в еврокубках. За 5 сезонов в «Сосьедаде» Янузай выступил в 168 играх. В заключительном сезоне игрок вышел в 33 матчах Ла Лиги, а «Реал Сосьедад» финишировал шестым в турнирной таблице.
Луис Суарес
Возраст: 35 лет
Позиция: Нападающий
Последний клуб: «Атлетико»
После трогательного прощания с «Барселоной» в 2020 году Суарес провел два продуктивных сезона в мадридском «Атлетико». В первой же кампании уругваец выиграл с клубом титул чемпиона Испании.
Первый сезон оказался для него более результативным. Игрок забил 21 гол. В следующем сезоне обороты были сбавлены. На счету форварда оказалось 13 мячей.
Суареса связывали с МЛС, а также с аргентинским «Ривер Плейт». Сам игрок высказывал опасения по поводу того, что в случае переезда на другой континент, его игровой сезон может завершится за месяц до начала ЧМ. Футболист очень хочет остаться в Европе.
Эдинсон Кавани
Возраст: 35 лет
Позиция: Нападающий
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
Кавани находится в поисках нового работодателя после ухода из «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце.
Самый недооцененный игрок МЮ намерен получить игровое время, чтобы выступить на мундиале, который наверняка станет для него последним.
В позапрошлом сезоне 35-летний форвард доказал свою эффективность, так как будучи игроком запаса он забил 17 голов во всех соревнованиях. Прошлый год стал для него непростым из-за травм и это повлияло на результативность.
Марсело
Возраст: 34 года
Позиция: Левый защитник
Последний клуб: «Реал»
Марсело покинул «Реал» в прошлом месяце как самый титулованный игрок в истории клуба. Вместе с «галактикос» он выиграл 25 трофеев за 15 лет.
Бразильский левый защитник отрицал возможность перехода на тренерскую работу. «Честно говоря, я никогда не понимал тактику», — признался он в своей речи на «Бернабеу». Также он сказал, что «еще не думал завершении карьеры».
По информации The Athletic, интерес к нему проявляют «Фенербахче», «Трабзонспор», «Милан», «Марсель» и «Вальядолид» соотечественника Роналдо, где он сможет внимательно следить за успехами сына Энцо.
Сеск Фабрегас
Возраст: 35 лет
Позиция: Центральный полузащитник
Последний клуб: «Монако»
Ветеран, бывший полузащитник «Арсенала», «Челси» и «Барселоны», после ухода из «Монако» отдыхает на Ибице с бывшими товарищами по команде Лионелем Месси и Луисом Суаресом, но пока не готов завершить свою звездную игровую карьеру.
В прошлом сезоне Фабрегас отыграл всего 36 минут в чемпионате, что может объяснить явное нежелание некоторых владельцев клуба тратить деньги на его зарплату. Обладателя Кубка мира 2010 года также связывают с австралийским клубом «Макартур».
Главный исполнительный директор «Макартура» Сэм Крслович признал, что переговоры по игроку, пока что не совсем пролили свет на его будущее. Однако известно, что один его сезон в клубе обойдется в 1,5 млн долларов.
Хуан Мата
Возраст: 34 года
Позиция: Атакующий полузащитник
Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
Бывший игрок сборной Испании Мата подписал годовой контракт в июле прошлого года, но он выступил всего в семи матчах АПЛ. Затем испанцу сообщили, что он не входит в планы Эрика тен Хага.
Мата был недоволен своим пребыванием в запасе и поспешил опровергнуть слухи об уходе из футбола. «Я скучаю по игре и у меня по-прежнему много сил и желания продолжать наслаждаться футболом», — сказал он в апреле.
Игрок мог бы стать хорошим приобретением для тех, кто хочет пополнить свой состав креативным полузащитником.
Серж Орье
Возраст: 29 лет
Позиция: Правый защитник
Последний клуб: «Вильярреал»
Переехав в Испанию из «Тоттенхэма» в прошлом году, Орье попытался открыть новую страницу в своей карьере, однако ему так и не удалось продлить годовой контракт с «Вильярреалом».
Из-за травм и участия в Кубке африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара, в которой он является капитаном, защитник провел за клуб всего 11 матчей во всех соревнованиях.
До перехода в Ла Лигу Орье провел 110 матчей в составе «Тоттенхэма».
Бен Ми
Возраст: 32 года
Позиция: Центральный защитник
Последний клуб: «Бернли»
«Бернли» подтвердил, что капитан Ми покинул клуб после 11-летней карьеры в его составе и 376 матчей за плечами.
The Athletic сообщил в июне, что у 32-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры, но пока ничего не подтверждено. Игрок мог бы стать отличным вариантом для ряда клубов Премьер-лиги, желающих улучшить свою оборону. Ведь Ми известен своим самообладанием и самоотверженностью на поле.
Фабиан Делф
Возраст: 32 года
Позиция: Центральный полузащитник
Последний клуб: 'Эвертон'
Делф покинул «Эвертон» летом, пережив на «Гудисон парк» период травм. За три сезона в составе «ирисок» он сыграл всего 41 матч. Вдобавок к травмам на его карьеру в клубе повлияла частая смена тренеров.
В свои 32 года Делф, возможно, уже не на пике, но его опыт, драйв и универсальность могут быть привлекательными для команд, которые ищут больше креатива для своей полузащиты.
Лорис Кариус
Возраст: 29 лет
Позиция: Вратарь
Последний клуб: «Ливерпуль»
Этим летом Кариус покинул «Ливерпуль» по истечении срока своего контракта. Он достаточно сдержано высказался о своем пребывании на «Энфилде». «Были взлеты и падения», — сказал он. «Это часть игры, это футбол, но я развивался как личность».
Возможно, найдутся те, кто захочет увидеть, как ему удастся спасти остатки своей карьеры. Но еще неизвестно, удастся ли голкиперу найти новый клуб после полных трудностей аренд в «Бешикташе» и «Унионе».