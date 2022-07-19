«Барселона» или «МЮ». Дилемма Френки де Йонга

находится между молотом и наковальней, расположенной в весьма дождливом месте.

В эти выходные 25-летний футболист был включен в предсезонный тур «Барселоны» по Соединенным Штатам, состоящий из четырех матчей, всего через несколько дней после того, как каталонцы попросили полузащитника покинуть клуб и подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг не хочет покидать «Барселону», чей главный тренер Хави, как считается, неоднозначно относится к потере такого уникального таланта. Для подписания новых контрактов на «Камп Ноу» деньги занимались, брались в рассрочку и каким-то образом добывались, и теперь там как минимум по одному лишнему игроку на слишком многих позициях.

Голландский полузащитник Де Йонг находится в странной ситуации, когда его футбольные способности менее важны, чем более нематериальные активы, необходимые для странного процесса строительства команды «Барселоны» (его партнер по клубу и сборной Мемфис Депай находится в похожей лодке).

Он наиболее полезен для своего нынешнего клуба в качестве продаваемого актива, а соглашение на 85 миллионов евро с «Юнайтед» должно отправить голландца на «Олд Траффорд» — при условии, что он откажется от своей мечты о «Барселоне» и договорится о личных условиях со своим потенциальным новым работодателем.

Френки де Йонг globallookpress.com

Это не идеальный вариант для Де Йонга, который с детства мечтал играть за «Барселону», и часто отдыхал с семье в столице Каталонии, прежде чем три года назад подписал с «Барсой» контракт, перейдя из «Аякса». На данный момент его карьера в «Барселоне» — 138 матчей и всего один трофей в виде Кубка Испании — несет в себе оттенок разочарования.

Это игрок, который помог отправить на покой «Реал» и «Ювентус» в той захватывающей кампании Лиги чемпионов 2018/19, когда «Аякс» был в считанных секундах от выхода в финал, и которого когда-то обсуждали как возможного преемника Серхио Бускетса на «Камп Ноу».

Но лучшие выступления Де Йонга в футболке «Барселоны» пришлись на более выдвинутые вперед позиции, а 34-летний ветеран Бускетс теперь служит предохранительным клапаном.

Возможно, сейчас Френки более состоявшийся игрок, чем тот, который оставил Луку Модрича в изумлении во время той победы «Аякса» со счетом 4:1 на «Бернабеу» четыре года назад, но он также не тот игрок, которого рекламировали болельщикам «Барселоны» по прибытии на стадион в последующее трансферное окно, отсюда и разочарование.

У де Йонга есть веские причины расстраиваться, поскольку ему продали один образ «Барселоны», а теперь говорят нечто противоположное. Это не первый случай, когда клуб Ла Лиги ведет себя подобным образом.

Летом 2018 года бразильский вингер Малком был близок к подписанию контракта с «Ромой», прежде чем «Барселона» перехватила сделку с французским «Бордо». Всего через год Малком был продан российскому «Зениту», став лишним в атаке «Барселоны», которая пыталась выжать максимум из Усмана Дембеле, которого они купили у дортмундской «Боруссии» в межсезонье 2017–18 за 105 миллионов евро.

Френки де Йонг globallookpress.com

Был период, когда Артур Мело казался решением для стареющей полузащиты «Барселоны», унаследовав футболку с номером 8 у клубной иконы Андреаса Иньесты и получив похвалу от предшественника Хави (до того, как он вернулся в клуб в ноябре прошлого года в качестве тренера). Однако этот оптимизм погас летом 2020 года благодаря сделке по обмену на Миралема Пьянича из «Ювентуса» и креативному бухучету.

Многообещающий юноша из венского «Рапида» Юсуф Демир прибыл в июле прошлого года в аренду, соглашение о которой включало пункт, согласно которому «Барселона» должна была выкупить его за 10 миллионов евро после того, как он сыграет 10 матчей.

Демир был оформлен как игрок первой команды и получил 11-й номер, который ранее носил Дембеле (который перешел на футболку с 7-м номером, освободившуюся после возвращения Антуана Гризманна в «Атлетико Мадрид»). До начала декабря он провел девять матчей во всех турнирах… а затем его сезонная аренда была расторгнута во время январского окна.

Через две недели после того, как Демира отправили обратно в Австрию, парень из академии «Барселоны», ставший игроком сборной Испании, Адама Траоре был взят в аренду своим родным клубом — с более низкой, чем ожидалось, зарплатой. Все ждали, что вингер «Вулверхэмптона» получит надлежащее вознаграждение этим летом, как только будет решен вопрос о его постоянном переходе на «Камп Ноу». Но такая сделка не состоялась.

Де Йонг входит в группу игроков, включающую Мартина Брейтуэйта, Оскара Мингезу, Рики Пуча, Нето и Самюэля Умтити, которые служили своей цели в предыдущую эпоху Хосепа Марии Бартомеу, но теперь выставлены на продажу, так как новый президент клуба Жоан Лапорта ищет что-то другое.

Экс-игрок «Аякса» был настоящей драгоценностью, которую теперь нужно продать, чтобы попытаться сбалансировать и без того огромный фонд заработной платы, который, похоже, станет еще больше с подписанием Рафиньи из «Лидс Юнайтед», приходом нападающего «Баварии» Роберта Левандовского и других игроков.

Френки де Йонг globallookpress.com

Несмотря на весь этот финансовый хаос, Де Йонг, похоже, не решается покинуть клуб, который привлекает футболистов так сильно, что с этим мало что может сравниться.

Это сложная трансферная сага для всех заинтересованных сторон.

«Претенденты Юнайтед» договорились о финансовом пакете для Де Йонга, к тому же мало кто из тренеров в мировом футболе понимает его лучше, чем новый наставник «МЮ» Эрик тен Хаг.

Де Йонг провел 59 матчей при тен Хаге за два сезона в «Аяксе», играя в схеме с двумя опорниками, где пару ему составлял опытный Лассе Шене, и будучи сердцем той команды, которая в сезоне 2018/19 выиграла золотой дубль в Голландии и пережила горе в концовке ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Посмотрите основные моменты некоторых матчей с его участием прямо сейчас, и вы увидите завораживающего игрока, для правильного описания которого требуются еще не придуманные прилагательные, набранные как с клавишей Caps-Lock, так и с нажатой кнопкой курсива.

Де Йонг под руководством Тен Хага был не совсем «шестеркой», но он умел опускаться в четверку защитников и продвигать мяч вперед. Он был не совсем полузащитник «бокс-ту-бокс», так как преимущественно работает в первых двух третях поля, и все же он делал всех впереди себя намного лучше.

Наблюдение за игрой Де Йонга за «Аякс» дарило первые проблески понимания того, как центральные полузащитники могут действовать до конца этого десятилетия.

Френки де Йонг globallookpress.com

Его устойчивое к прессингу владение мячом становится небольшим чит-кодом, если вокруг него правильно построена команда. Жаль, что «Барселона» не смогла должным образом раскрыть его таланты в течение трех сезонов и четырех тренеров.

Сможет ли Тен Хаг сделать это снова, если они воссоединятся в Манчестере, может стать самым большим вызовом для тренера. Это также вызов, за который тренер «Юнайтед» должен будет убедить взяться своего бывшего подопечного.

Это решение навязывается ему, но Де Йонг не станет игроком «Манчестер Юнайтед», если он сам этого не захочет.

Есть веские причины для колебаний.

«Барселона» должна ему крупную сумму денег. Несмотря на все свои финансовые неурядицы, каталонский клуб будет рассчитывать на победу в Лиге чемпионов 2022–2023 годов, в то время как «Юнайтед» будет непросто даже пройти отбор в этот турнир в будущих сезонах — даже если Де Йонг действительно сменит команду.

Приход Тен Хага не стирает список провалившихся талантов в «Юнайтед» — есть веские причины для осторожности, и нужно представить правильное футбольное видение, чтобы убедить Де Йонга.

На значке клуба изображен дьявол, но для Де Йонга это не должно быть выбором между правлением в аду и служением в футбольном раю.

Эрик тен Хаг и Френки де Йонг globallookpress.com

У «Юнайтед» иной тип дисфункциональности суперклуба, чем у «Барселоны», но, похоже, они прилагают согласованные усилия, чтобы изменить свое поведение, и хотели бы, чтобы голландский игрок с 44 играми за сборную присоединился к команде и повел их новую эру.

«Барселона» хочет, чтобы он ушел, чтобы она могла продолжить свое дисфункциональное существование.

Де Йонгу предстоит сложный выбор. Неудивительно, что он делает паузу.