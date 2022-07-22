Что если бы «Барселона» никого не покупала семь лет

Еще в 2018 году каталонцы заявили, что собираются стать первым футбольным клубом, годовой доход которого составляет 1 миллиард долларов. Перенесемся на год назад, когда, величайший игрок всех времен, был вынужден — сквозь слезы — покинуть клуб, потому что они больше не могли его себе позволить.

Перенесемся на месяц назад, когда президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал клуб «клинически мертвым». Перенесемся в сегодняшний день, когда объявили о подписании контрактов с Франком Кессье, Андреасом Кристенсеном, Рафиньей и Робертом Левандовским.

В Ла Лиге есть базовый потолок расходов, определяемый разницей между доходом и комбинацией затрат на состав и погашения долга. Учитывая эти мечты о доходах в миллиарды долларов, вы редко слышали, чтобы ограничения на расходы упоминалось в отношении «Барселоны». Они потратили дикие деньги на трансферы и еще больше на зарплаты игрокам, когда жизнь была хорошей, а затем разразилась пандемия.

Большая часть источников доходов «блауграны» была перекрыта, и обеспечить подушку безопасности неким доброжелательным миллиардером возможности не оказалось, поскольку команда принадлежит ее членам. Внезапно стало намного меньше доходов, чтобы компенсировать фонд зарплаты и долги по трансферам, поэтому их потолок расходов исчез.

Куча бухгалтерских уловок позволила им усилиться игроками в январе 2022 года, а затем новые подписания этим летом теоретически финансировались за счет того, что Лапорта назвал «экономическими рычагами»: распродажа значительной части будущих доходов от телевидения, брендинга и лицензирования клуба.

Что бы вы ни думали об этом решении, оно невероятно недальновидно: продать будущее, чтобы выиграть сейчас и, надеяться увеличить свой доход настолько, чтобы эти будущие платежи не нанесли ущерб.

Другим вариантом было бы: не использовать эти рычаги, не подписывать новичков, исправлять ситуацию, заигрывать молодых талантов и посмотреть, что произойдет. И в «Барселоне» всегда был такой вариант.

Итак, учитывая, что клуб столкнулся с нынешней ситуацией в первую очередь из-за рискованной трансферной стратегии — и что Лапорта, похоже, также думает, что это единственный способ вытащить их из данного положения — у меня есть пара вопросов: что, если «Барселона» просто никого не подписывала бы? Действительно ей было бы хуже?

Сезон 2015/2016

Начнем с этого сезона. «Барселона» только что выиграла все мыслимые трофеи, сделав немыслимое: создав команду, которая могла бы на законных основаниях соперничать с великими командами каталонцев Пепа Гвардиолы. Звездным Месси и Луису Суаресу по 28 лет, и они находятся в самом расцвете сил, а Неймару всего 23 года, и он уже способен внести свой вклад в действия, пожалуй, лучшей тройки нападающих в современной истории и стать лидером любого трио форвардов, которое придет после упадка двух других партнеров по атаке.

В полузащите Серхио Бускетсу 27 лет, а Ивану Ракитичу 26. Третье место в средней линии доставалось либо Хави (35), либо Андресу Иньесте (31). Позже на этой позиции кто-то должен был появиться, пока 21-летний Рафинья и 22-летний Серхи Роберто ждут своего часа, наряду с любой другой звездочкой, которую выпустит знаменитая академия «Ла Масия». В защите Жорди Альба — возможно, лучший левый защитник в мире (26 лет), а Дани Алвес (32 года) на другом фланге.

В центре обороны 28-летний Жерар Пике находится в расцвете сил, а 30-летний Хавьер Маскерано уже стареет. Центрбеки, конечно, склонны стареть чуть медленнее, чем игроки на других позициях, в то время как Роберто (или Мартин Монтойя) также может стать правым защитником в будущем. Марк Бартра — перспективный центральный защитник, а Томасу Вермалену — если он когда-нибудь сможет набрать форму — 29 лет. И да, вот-вот на целых 10 лет 23-летний Марк-Андре тер Штеген должен заменить Клаудио Браво.

Это всего лишь мысленный эксперимент, так что вы можете создать свой собственный механизм того, почему это произошло, но давайте просто скажем, что по какой-то причине тогдашний президент Жозеп Мария Бартомеу решил, что пришло время сосредоточить внимание на ситуации внутри команды.

Вы на вершине мира, у вас есть Месси, у вас есть наследник Месси в лице Неймара, и у вас есть знаменитая молодежная академия. Вместо того, чтобы гоняться за трансферами, вы решаете, что можете использовать сэкономленные деньги, чтобы вывести академию на новый уровень, или позаботиться о нынешнем составе, или заплатить себе, или что-то еще. В любом случае, вы решаете, что не будете совершать никаких подписаний в первую команду по крайней мере в течение следующих семи лет.

Помня об этом, вы, вероятно, не позволите Педро перейти в «Челси» или Жерару Деулофеу в «Эвертон», тогда как Хави уезжает в Саудовскую Аравию. Но вы также не тратите 56,1 млн долларов в целом на покупку Алейша Видаля и Арды Турана, ни один из которых не внес сколько-нибудь значимого вклада в успехи клуба.

Таким образом, без каких-либо транферного усиления «Барселона» оказалась бы там, где она фактически оказалась в сезоне 2015/16: уверенным победителем Ла Лиги и одним из фаворитов Лиги чемпионов.

Сезон 2016/2017

В этот момент как будто все начало разваливаться. «Барселона» потратила в общей сложности 137,23 млн долларов, согласно Transfermarkt, на следующих игроков:

- Андре Гомеш: 40,7 млн долларов из «Валенсии» — Пако Алькасер: 33 млн долларов из «Валенсии» — Самуэль Умтити: 27,5 млн долларов из «Лиона» — Люка Динь: 18,15 млн долларов из ПСЖ — Яспер Силлессен: 14,3 миллиона долларов из «Аякса» — Денис Суарес: 3,58 миллиона долларов из «Вильярреала»

Ни один из этих футболистов так и не сыграл в основе за клуб в 25 матчах Ла Лиги за сезон, и только один из них — Умтити, который за последние три года вышел в старте в 17 поединках чемпионата, — все еще в команде.

Так что без всех этих подписаний, опять же, вы не повредите конкурентоспособности клуба. Без всех этих расходов вы не отправите Бартру в дортмундскую «Боруссию» и, возможно, сохраните Алвеса и Монтойю, вместо того, чтобы позволить им обоим уйти бесплатно.

Умтити сразу же стал игроком основы, но вместо этого вы будете распределять игровое время между Бартрой, Маскерано и Жереми Матье. Все остальные исполнители были в команде, и у вас есть Педро, Деулофеу, Кристиан Тельо (который ушел в аренду в «Фиорентину»), Алвес, Рафинья и Монтойя, чтобы заполнить эти пробелы.

Со всеми этими подписаниями «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге — в чем ей несколько не повезло, поскольку ее разница мячей была на 14 больше, чем у «Реала», занявшего первое место. Таким образом, без всех этих подписаний у вас все еще был шанс выиграть титул и пробиться в Лигу чемпионов.

Сезон 2017/2018

Здесь все становится сложнее; ваша решимость будет испытана по-настоящему. ПСЖ активизировал пункт о выкупе Неймара, который «никогда не должен был быть активизирован», и внезапно у вас на руках 264 млн долларов. Но вы решаете, что даже если потратите все эти деньги, то не получите ничего близкого к соотношению цены и качества, потому что все вдруг узнают: а) в вашей атаке зияет дыра, и есть куча денег, чтобы ее закрыть.

Вместо этого вы используете часть из них, чтобы поднять уровень нынешней команды (как иначе сделать Месси и Суареса счастливыми?), используете часть из них, чтобы убедить Луиса Энрике остаться в качестве тренера, и еще больше вкладываете в Ла Масию и в растущий инновационный центр «Барселоны».

Вы оставляете в клубе Маскерано и не отдаете Рафинью в аренду «Интеру», поскольку он становится все более ценной частью команды. Вы не тратите 13,2 млн долларов, чтобы вернуть Деулофеу из «Эвертона», потому что он уже с вами, и вы не теряете 300 млн долларов вместе взятых за Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо. Также нет сделок с Паулиньо, Нелсоном Семеду или Йерри Миной.

«Барса» была бы хуже в этом сезоне без незначительного вклада Дембеле и Коутиньо, но все равно выиграла бы Ла Лигу с преимуществом в 14 очков. И в любом случае ни одно из ваших новых подписаний не сыграло особой роли в выходе в полуфинал Лиги чемпионов.

Сезон 2018/2019

Возможно, именно в этот момент нехватка игроков первой команды по-настоящему начинает давить на клуб, но в то же время ваш костяк совсем не изменился. При этом восемь чаще всего играющих футболистов — это все еще победители Лиги чемпионов.

Иньеста все равно уезжает в Японию в этом альтернативном мире, но девять исполнителей, которые ушли на полноценной основе или были отданы в аренду в этом сезоне — Мина, Денис Суарес, Марлон, Динь, Гомес, Алькасер, Алейш Видаль, Эмерсон и Паулиньо — не было бы в команде, потому что мы бы их точно не подписали. Мы также не позволили Деулофеу перейти в «Уотфорд», потому что он обеспечивал бы солидную глубину резерва (в среднем он забивал более 0,5 гола + передачи за 90 минут за всю свою профессиональную карьеру).

Мы также избежим общих расходов в размере 155,2 млн долларов на Малкома, Клемана Лангле, Артура, Артуро Видаля, Эмерсона, Кевина-Принса Боатенга, Джейсона Мурильо и Жан-Клера Тодибо — ни одного из которых уже нет в «Барселоне».

Слабыми местами здесь будут позиция третьего форварда, третий центрхав и центрбек рядом с Пике. Учитывая, что Коутиньо и Дембеле вместе отличились только 13 голами и семью ассистами, Деулофеу и Педро в той или иной форме могут приблизиться к этому показателю. На самом деле они сделали это в других командах, отметившись 18 голами и семью ассистами в значительно более тяжелой АПЛ в сезоне 2018/19.

В полузащите рядом с Ракитичем и Бускетсом мы бы наигрывали Серхио Роберто, а также немного Рафинью и проспектов вроде Карлеса Аленьи и Рики Пуча. В центре обороны мы, скорее всего, использовали бы Бартру, а иногда и стареющих Маскерано, Матье и Вермалена. В худшем случае Бартра останется тем же средним центрбеком Ла Лиги, которым он стал вне «Барселоны». Кроме того, вместо того, чтобы отдавать в аренду левого защитника Марка Кукурелью, мы даем ему практику в качестве дублера Альбы.

Эта команда не так близка к выходу в финал Лиги чемпионов, как вышло в том сезоне, но «блауграна» все равно выиграла Ла Лигу с разницей в 11 очков в кампании 2018/19, и эта гипотетическая версия не на 11 очков хуже реальной команды.

Сезон 2019/2020

Этим летом Френки де Йонг не переходит, как и Антуан Гризманн. Но самым большим неподписанием будет Педри. Мы можем пойти с ним по любому пути — стал бы он игроком первой команды, если бы отдали его в аренду на год? — но, конечно, нашей теоретической команде было бы лучше, если бы мы позволили им совершить лучший трансфер «Барсы» за последнее десятилетие, поэтому мы говорим «нет» ему, а также Мартину Брейтуэйту, Нету, Хуниору Фирпо и паре других исполнителей. В итоге сумма трансферных расходов составила 328,4 млн долларов.

Опять же, почти все исходящие трансферы не состоялись, потому что это были игроки, которые никогда бы не пришли: Малколм, Силессен, Гомеш, Алькасер и Денис Суарес. Коутиньо не пошел бы в аренду в «Баварию», потому что он никогда не был в «Барсе», но мы бы сохранили Аленью, Кукурелью и Рафинью вместо того, чтобы отправлять их в аренду.

Гризманн забил всего девять мячей и сделал четыре ассиста: еще раз, показатели, которые наш дуэт Педро — Деулофеу должен способен повторить, если не превзойти. Кроме того, 16-летний Ансу Фати в этом сезоне отыграл более 1000 минут, так что мы также хотели бы интегрировать его в команду.

Месси все еще Месси, но у Суареса та же проблема, что и у остального костяка: он стареет. На данный момент Месси, Суаресу, Пике, Бускетсу, Ракитичу и Альбе уже за 30. На большинство из них уже нельзя полагаться на привычное для них количество матчей, поэтому отсутствие глубины состава на высоком уровне начинает немного напрягать. Аленье, Пучу и Рафинье нужно будет больше играть в полузащите, но, возможно, теперь Рафинья становится основным игроком, или, может быть, кто-то из двух других превратится в такого же исполнителя в будущем?

У нас также есть Роберто на позиции полузащитника, но большую часть времени он проводит на позиции правого защитника, поскольку Дани Алвесу уже 35 лет, так что скажем, что он наконец решил вернуться в Бразилию (как и в реальной жизни).

Кукурелья способен подменять Альбу на позиции левого защитника, в то время как надежность обороны зависит от здоровья Пике и Бартры, Маскерано ушел на пенсию, а Матье и Вермален все еще в команде в возрасте 35 и 33 лет соответственно. Без усиления Рональдом Араухо из «Бостон Ривера» в 2018 году для подмены основной пары центрбеков могут возникнуть проблемы.

В этом сезоне «Барселона» фактически шла ноздря в ноздрю с «Реалом» в чемпионской гонке, но она на 12 очков опередила «Атлетико», занявший третье место, так что скажем, что эта версия каталонцев занимает второе место без реальных шансов на победу в Лиге чемпионов, если не брать во внимание легкий жребий.

Сезон 2020/2021

Поскольку командой управляют так предусмотрительно, Суарес останется в клубе, а не перейдет в «Атлетико» летом 2020 года. Мы не будем отпускать Кукурелью, который теперь выглядит как наследник Альбы на левом фланге, или Рафинью, а также Аленью, которые оба могут обеспечить ценный отдых для Ракитича. Хорвата мы также оставим, потому что он все еще может играть в ограниченную роль.

После пары лет преодоления разрыва в классе новой тройкой нападающих стали Ансу Фати, Месси и Суарес, а Педро и Деулофеу все еще выходят со скамейки запасных. В полузащите у нас теперь нет Педри или де Йонга, но Бускетс по-прежнему выходит в стартовом составе в большинстве матчей. Две другие позиции в центре поля заняты кем-то из группы Роберто, Рафиньи, Аленьи, Пуча, Ракитича и 17-летнего Илаиша Морибы, который выглядел феноменально, когда недолго играл за клуб в 2021 году.

В обороне Пике все еще действует, равно как и Бартра, но теперь им помогает Оскар Мингеса — отличный исполнитель в центр обороны или подмена правого защитника для Роберто (Сержиньо Дест — не игрок «Барселоны» в этом мире). А слева есть пара из Альбы и Кукурельи, причем один из них, возможно, получает минуты на других позициях, чтобы заполнить некоторые пробелы.

В этом сезоне Суарес забил 21 мяч за «Атлетико». Только один другой игрок отметился двузначным числом голом (Маркос Льоренте, 12), и мадридцы выиграли Ла Лигу, опередив «Реал» на два очка и «Барселону» на семь баллов.

Если вы вернете уругвайца в эту версию «блауграны», а Гризманна обратно в «Атлетико» (поскольку каталонцы так и не подписали бы его в этом сценарии), я не думаю, что команда Диего Симеоне выиграла бы Ла Лигу, и, вероятно, это привело к равной чемпионской гонке между «Реалом» и «Барселоной». Или: лучше, чем у каталонцев вышло в реальной жизни.

Сезон 2021/2022

Главный вывод здесь очевиден: Месси не уходит, потому что потолок расходов Ла Лиги не имеет значения, ведь «Барселона» не накопила огромных трансферных долгов.

Нет ни Мемфиса Депая, ни Люка де Йонга, ни Адамы Траоре, ни Пьера-Эмерика Обамеянга, ни Эрика Гарсии, ни Феррана Торреса, но Месси остается, Суарес по-прежнему играет, а Педро и Деулофеу еще могут получить игровое время. Мориба играет все более важную роль, равно как и Гави с Нико Гонсалесом, которые в первые сезоны своей карьеры часто выходят в главной команде.

Бускетс по-прежнему действует в опорной зоне полузащиты, но у него нет подмены, но теперь есть много вариантов для двух позиций в полузащите впереди. А сзади Мингеса расцветает вместе с Пике, тогда как Бартра обеспечивает глубину резерва. Роберто — постоянный правый защитник, а Кукурелья и Альба получают много времени на левом фланге. Как всегда, тер Штеген в воротах.

Эта команда выиграла Ла Лигу в прошлом сезоне? Нет, но также, вероятно, ей и близко не грозит выпадение из топ-4, при этом состав будет заполнен молодыми талантами, которые уже получили много ценного опыта в первой команде. Не было бы финансовых проблем — просто полная противоположность нынешней ситуации — и у клуба все еще были бы все его будущие доходы от телевидения и мерчандайзинга.

Начиная с 2015 года,«Барселона» чуть не канула в лету из-за трансферных расходов и выиграла три крупных трофея. Если бы она не подписала никого из этих игроков? Количество чемпионств могло быть точно таким же.