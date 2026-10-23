24 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» бьется за выживание в Ла Лиге. На текущий момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы.
При этом «Валенсия» на два очка отстает от спасительной 17-й позиции. Команда отличилась всего шестью забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, подписав мировую с «Атлетиком» — 0:0.
До того «Валенсия» не сумела одолеть «Расинг» — 2:2, а вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес разочарование — 2:3. Команда не может победить в трех матчах кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Валенсия» ныне пребывает в кризисе, к тому же уже два с половиной года не может одолеть «Вильярреал».
При этом «Валенсия» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в двух последних очных поединках с «подводниками» команда уступила. «Летучие мыши» еще ни разу в текущем чемпионате не победили в родных стенах.
Команда явно постарается как можно скорее выкарабкаться из зоны вылета. К тому же оборона «подводников» частенько совершает результативные сбои.
«Вильярреал»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Вильярреал» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот забить удалось 13 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в голевой перестрелке уступила «Ливерпулю» — 3:4.
До того «Вильярреал» расписал мировую с «Эльче» — 0:0, а вот чуть раньше переиграл «Наполи» — 3:1. Команда уступила в двух последних выездных матчах.
Состояние команды: «Вильярреал» прилично атакует, вот только оборона «подводников» слишком часто совершает результативные ошибки.
При этом «Вильярреал» в кадровом плане выглядит вполне выгодно. Вот только команде все никак не удается выйти на стабильность результатов. Да и Папе Гуйе отличился пока всего тремя забитыми мячами в чемпионате. Самое время прибавлять!
Нет сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. «Подводники» традиционно успешно противостоят «летучим мышам».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа «Валенсии» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Валенсия» пытается выбраться из зоны вылета, да и «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов.
Ставка: Победа «Валенсии» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Валенсия» не побеждала в трех последних матчах
- «Вильярреал» уступил в двух последних выездных поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Валенсия» еще не побеждала в родных стенах
- «Вильярреал» не побеждал в двух своих последних поединках