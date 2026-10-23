24 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.

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«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» бьется за выживание в Ла Лиге. На текущий момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы.

При этом «Валенсия» на два очка отстает от спасительной 17-й позиции. Команда отличилась всего шестью забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, подписав мировую с «Атлетиком» — 0:0.

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До того «Валенсия» не сумела одолеть «Расинг» — 2:2, а вот поединок с «Реал Сосьедадом» принес разочарование — 2:3. Команда не может победить в трех матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» ныне пребывает в кризисе, к тому же уже два с половиной года не может одолеть «Вильярреал».

При этом «Валенсия» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в двух последних очных поединках с «подводниками» команда уступила. «Летучие мыши» еще ни разу в текущем чемпионате не победили в родных стенах.

Команда явно постарается как можно скорее выкарабкаться из зоны вылета. К тому же оборона «подводников» частенько совершает результативные сбои.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 12-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Вильярреал» на 5 очков отстает от первой шестерки. А вот забить удалось 13 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в голевой перестрелке уступила «Ливерпулю» — 3:4.

До того «Вильярреал» расписал мировую с «Эльче» — 0:0, а вот чуть раньше переиграл «Наполи» — 3:1. Команда уступила в двух последних выездных матчах.

Состояние команды: «Вильярреал» прилично атакует, вот только оборона «подводников» слишком часто совершает результативные ошибки.

При этом «Вильярреал» в кадровом плане выглядит вполне выгодно. Вот только команде все никак не удается выйти на стабильность результатов. Да и Папе Гуйе отличился пока всего тремя забитыми мячами в чемпионате. Самое время прибавлять!

Нет сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. «Подводники» традиционно успешно противостоят «летучим мышам».

На что ставят в матче Валенсия — Вильярреал Букмекерские коэффициенты на матч Валенсия — Вильярреал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа «Валенсии» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Валенсия» пытается выбраться из зоны вылета, да и «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов.

3.30 Победа «Валенсии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Валенсия» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Победа «Валенсии» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Валенсия» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт