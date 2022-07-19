Почему «МЮ» подписал Эриксена: суть трансферной стратегии тен Хага

Основной причиной назначения тен Хага на пост главного тренера «МЮ» стала его философия, которую он подробно изложил футбольному директору клуба Джону Мерто.

Изначально фаворитом на эту должность был Маурисио Почеттино, но тен Хаг убедил Мерто, что его видение более тесно связано с богатыми традициями клуба, восходящими к Мэтту Басби и Алексу Фергюсону.

Тен Хаг отдает предпочтение современной системе, в которой важную роль играют высокий прессинг и владение мячом.

Вместе с «Аяксом» он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов и еще два раза кубок страны. Но главным достижением стал выход в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году.

Чтобы внедрить свою систему в «МЮ», он сразу же сказал Мерто, что состав команды нуждается в капитальном ремонте. И Кристиан Эриксен был одной из его главных целей.

Чтобы внедрить свою систему в «Юнайтед», которая включает в себя интенсивные тренировочные упражнения, чтобы его игроки изучали его методы почти по мышечной памяти, он сообщил Мертоу, что требуется капитальный ремонт состава, и Эриксен был одной из его главных целей.

И вот почему...

Эриксен идеально подходит для тактики тен Хага

Эрик тен Хаг twitter.com/ManUtd

Новый главный тренер «МЮ» намерен полностью изменить игровой стиль команды, отказавшись от контратакующей модели, которая была доминирующей при Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера.

Разумеется, для этого ему нужны более технически одаренные игроки, которым комфортно владеть мячом и которые способны комбинировать в условиях ограниченного пространства.

И Эриксен идеально соответствует этим требованиям. Вместе с датчанином, Френки де Йонгом, которого «МЮ» все еще пытается выкупить у «Барселоны», Бруну Фернандешем и Донни ван де Беком он хочет сделать из полузащиты центр своей системы, в которой главными действующими лицами буду техничные игроки. То есть в тактическом плане тен Хаг хочет сделать то же, чего добился в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Можно ли назвать Эриксена возрастным игроком?

У 30-летнего Эриксена впереди еще не один год на высшем уровне. Просто посмотрите на вечно молодого Луку Модрича, который продолжает искусно руководить полузащитой «Реала».

Игра Эриксена в «Брентфорде» менее чем через год после остановки сердца свидетельствует о том, что он по-прежнему остается топовым исполнителем.

В «МЮ» знают, что подписали игрока, который отлично справляется с требованиями английской Премьер-лиги.

Датский полузащитник добавил «МЮ» опыта и лидерских качеств, которых команде так не хватало в прошлом сезоне.

Одним из свежих примеров эффективности Эриксена является весенняя победа «Брентфорда» на поле «Челси» со счетом 4:1. «МЮ» очень нужен такой игрок.

Идеальная позиция для Эриксена

Полузащита в лице де Йонга, Фернандеша и Эриксена, безусловно, впечатляет, но болельщики наверняка спросят, мол, а кто же будет отбирать мяч. Вопрос очень уместный.

Судя по тому, что тен Хаг хочет видеть в «МЮ» не только Эриксена, но и де Йонга, скорее всего, он будет делать акцент на постоянном контроле мяча.

И вместе с Эриксеном здесь есть несколько вариантов.

Тен Хаг считает, что Кристиан может играть сразу на трех позициях — и в качестве полузащитника, который располагается ближе к обороне, и как плеймейкер.

Эриксен способен создавать моменты благодаря своему умению сделать ключевой пас. Ну и надо не забывать, что он обладает отличным ударом.

«МЮ» отчаянно не хватало креативности в середине поля. Как правило, они полагались на фланговые подачи и на голы Фернандеша с дальней дистанции.

Что означает переход Эриксена для Фернандеша?

Бруну Фернанеш twitter.com/ManUtd

Очевидно, что они способны отлично взаимодействовать, как это делали, например, в Кевин де Брюйне и Давид Сильва в «Манчестер Сити».

Но при этом Эриксен может оставаться чуть дальше линии нападения, помогая Бруну создавать моменты.

Крайне важно, что Эриксен способен быть альтернативой для Фернандеша, который ранее очень часто чувствовал себя незаменимым в этой команде.

Как давно «МЮ» хотел подписать Эриксена?

Еще в 2019 году такие мысли появились у Сульшера, когда стало ясно, что выпускник академии «Аякса» не будет продлевать контракт с «Тоттенхэмом».

Но в итоге «МЮ» быстро переключился на других игроков, а Эриксен решил переехать в Италию.

Несмотря на то, что летом ему так и не удалось покинуть Лондон, в январе 2020-го Эриксен все же подписал контракт с миланским «Интером» и в следующем сезоне помог команде выиграть чемпионат Италии.

Означает ли это изменение трансферной стратегии «МЮ»?

Возможно. «МЮ», как правило, не очень подписывает свободных агентов, в то время как другие топ-клубы Европы редко отказываются от возможности заполучить игрока без контракта.

Особенно эффективно на рынке свободных агентов работают итальянские клубы. «МЮ», в свою очередь, из года в год продолжал покупать по баснословным ценам.

В каком-то смысле де Йонг тоже подходит под категорию подписаний «второго этапа». Френки так и не смог полностью оправдать ожиданий в «Барселоне». Поэтому в каталонском клубе после некоторых размышлений решили расстаться с ним.

Что это означает для остальных полузащитников «МЮ»?

Донни ван де Бек получит второй шанс в «МЮ» twitter.com/ManUtd

После ухода Поля Погба, Неманьи Матича, Хуана Маты и Джесси Лингарда очевидно, что тен Хаг вряд ли еще кого-то отпустит, поскольку тогда в полузащите «МЮ» могут появиться дыры.

«МЮ» точно не будет продавать Скотта Мактоминея. Все указывает на то, что тен Хаг рассчитывает на шотландца.

У Фреда тоже будет важная роль в новой команде «МЮ». Бразилец один из тех, кто умеет возвращать мяч.

Безусловно, будет интересно посмотреть, как в эту систему впишется ван де Бек. Донни рад воссоединению со своим бывшим тренером в «Аяксе», но при этом наверняка догадывается, что у него снова могут возникнуть проблемы с игровым временем, если де Йонг все-таки приедет на «Олд Траффорд» этим летом.