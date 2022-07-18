Дембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность

Сцена установлена. Микрофоны, контракты, камеры, видео все также показали, но только не пресс-центр: были объятия и улыбки, но также и некоторые вещи, о которых лучше не говорить — лучше двигаться дальше и делать вид, что их никогда не было.

В четверг днем «Барселона» представила человека, которого ее президент однажды назвал лучше, чем Килиан Мбаппе. Возможно, вы слышали о нем: его зовут Усман Дембеле, и он перешел к ним из «Барселоны», где он играл — и довольно часто не играл — в течение пяти сезонов.

Ну, вроде того. Последние две недели у Дембеле вообще не было клуба — ему некуда было идти. Официально он безработный с конца июня, когда истек срок его старого контракта, а новый действует до 2024 года, что ненадолго.

Если и было что-то чуть необычное в представлении нового игрока, который вовсе не был новым, а просто продлил контракт, то это вполне соответствовало общему духу всех этих месяцев, закончившихся подписанием своего футболиста, которого они пока не могут зарегистрировать.

«Ты нужен был Хави с самого начала, как и клубу», — сказал президент Жоан Лапорта Дембеле, подняв его руку вверх, словно боксеру-победителю. «"Барселона" всегда была моим первым выбором», — сказал Дембеле сейчас, и теперь это просто слово. Если это было то, чего они все хотели, то вышло не совсем то, чего хотел он.

Не так давно «блауграна» прервала переговоры по контракту с агентом Дембеле Муссой Сиссоко, убежденная, что он уже подписал соглашение по переходу своего клиента в ПСЖ, даже если тот не хочет туда переходить.

Не так давно генеральный директор «Барселоны» Матеу Алемани сказал французу подписать контракт сейчас или немедленно уйти. «Барселоне» тогда нужно было заключить новое соглашение с игроком, на пороге трансферного окна, где ее руки были связаны в финансовом отношении, но они ее не заключили. Функционер очень громко объявил, что футболист больше не хочет оставаться в «Барселоне».

Дембеле, который не сказал ни слова за четыре с половиной года, чья публичная персона не существовала, написал открытое письмо, в котором сказал, что его не будут шантажировать, и что он не ценит людей, подвергающих сомнению его преданность — людей в самой верхушке в клуба, с которым у него все еще был действующий контракт, даже если его не продлят.

Он отказался отступить или уступить скрытой, а иногда и явной попытке вбить клин между ним и его агентом. Молчал так долго, что вдруг стал поэтичным: «Конечно, любовь — это форма шантажа», — заявил вингер. А потом снова замолчал.

Дембеле не включили в состав для поездки в Бильбао на Кубок Испании — с ним можно было покончить той ночью, проиграв 0:1 на «Сан-Мамесе», — и ему сказали, что он больше не будет играть за «Барселону». Адама Траоре был подписан отчасти как способ оказать на него давление, физическое доказательство того, что он им не нужен.

Другим клубам был предложен его трансфер. Но пусть они его и не подписали, пути назад не было, по крайней мере, по крайней мере, так казалось. Его карьера в Каталонии должна была закончиться так же, как и складывалась: сидеть в запасе, а не выходить на поле, и смотреть, как другие люди играют за «Барселону».

Это не сработало. Клуб действовал жестко, но главный тренер Хави хотел, чтобы тот играл. Он сказал, что при тщательной тренерской работе Дембеле может стать лучшим в мире на своем месте, и что продление его контракта является приоритетом. Но дело было не только в будущем (и уж точно не в прошлом).

Даже если француз не продлил контракт, даже если это были лишь его последние несколько месяцев в команде, Хави упорно ставил его в основу. Если у него был футболист, он мог его использовать. Каталонец публично призвал клуб оставить свое эго в стороне, перестать наносить себе ущерб, а затем вернул Дембеле в команду.

Его первый матч был на выезде с принципиальным соперником «Эспаньолом», где ему мог быть гарантирован более приятный прием, чем тот, который ждал его дома. Когда он появился на «Камп Ноу», вингера встретили недовольным гулом и свистом. Болельщики тоже не хотели, чтобы он оставался. Дембеле не сделал ничего, что указывало бы на его преданность, и, по правде говоря, не так много, чтобы предположить, что он особенный.

Форвард пришел за 105 млн фунтов плюс еще 40 млн фунтов в качестве поощрений, став вторым самым дорогим футболистом за всю историю. Каталонцы предпочли его Мбаппе. У него, конечно, был талант, проблески чего-то исключительного, но спустя четыре года это по-прежнему было лишь обещанием. У него не было ни одного сезона, в котором он сыграл более 30 матчей в Ла Лиге.

Освистывание, по правде говоря, длилось недолго — опять же, потому что вмешался Хави, еще раз указав, что они только вредят себе, но они не были острыми. А потом он начал играть, по-настоящему играть. Возможно, было бы разумно здесь это не преувеличивать.

Он забил только дважды, и этот прогресс «Барселоны», включая победу в «Класико» со счетом 4:0, немного остановился. Но француз закончил сезон с наибольшим количеством ассистов в Ла Лиге, несмотря на то, что сыграл всего 21 матч. Но также была еще более красноречивая статистика. Травмы: ноль. Он казался счастливым, наконец, фактически частью этой команды.

И в это время происходило... ну, на самом деле ничего. Просто тишина.

Предложение о продлении контракта было отозвано, по крайней мере, так сказала «Барселона». Дело в том, что каталонцы также говорили, что было предложение, которое он мог принять или отказаться. И давайте посмотрим правде в глаза, он собирался уйти. Они начали планировать жизнь без него, равно как и бюджет без него.

Хотя Дембеле сказал Хави, что хочет остаться, не было никаких обещаний и никаких признаков того, что кто-то отступит. По мнению тренера, игрок хотел остаться, и проблема была исключительно в деньгах, но он не мог быть в этом полностью уверен. Француз сказал, что хочет остаться, но не было ни шага вперед, ни соглашения, и мало что могло изменить подозрения, что у него есть договор с каким-то другим клубом. Сроки подходили и проходили, а доверие давно ушло.

Его контракт тоже подошел к концу. К 1 июля он перестал быть даже футболистом «Барселоны». Теперь он снова им является. Те предложения, которые его команда ожидала увидеть на столе — принять контракт или заставить «Барселону» подчиниться — не материализовались. Он просто не был столь привлекательным предложением для других клубов.

«Блауграна» также не изменила своей позиции: она не собиралась поддаваться риску потерять футболиста, угрозе того, что другие клубы переиграют ее, не учитывая ее финансовое положение. Она собирались ждать дольше, чем обещала, хотя на самом деле ничего не ждала, а делала это, думая, что вероятным исходом будет то, что он уйдет, и — по крайней мере, на институциональном уровне — ее это не слишком беспокоило.

Последующее согласие, снова вмешавшийся Хави, не ожидалось никем. Многого из этого не произошло. Сиссоко, который зимой отклонил предложение, думая, что может получить для клиента нечто получше, теперь принял нечто похуже. У Дембеле не осталось ничего другого, и поэтому он вернулся, поджав хвост.

К тому времени, когда он согласился остаться, трансфер Рафиньи уже был готов. «Барселона» сообщила, что нынешний контракт Дембеле на 40% ниже, чем предложение, которое у него было зимой. Сиссоко не совсем правильно разыграл свои карты, и его клиент проиграл. Тогда как Алемани крупно выиграл.

«Усман приложил усилия, чтобы адаптироваться и вписаться в нашу новую структуру зарплаты», — сияя, заявил Лапорта.

Стоит сразу предупредить — всегда хорошо поддерживать здоровую и большую дозу скептицизма — это версия событий «Барселоны». Версия из лагеря Дембеле другая, столь же преднамеренно отфильтрованная и столь же трудная для принятия за чистую монету: новое соглашение — это повышение оклада с 12 млн фунтов в год до вычета налогов до 11 млн фунтов в год после уплаты налогов.

Каждый округляет числа в большую или меньшую сторону в зависимости от своей повестки: каждый включает или исключает денежные бонусы в эти цифры в зависимости от того, что им подходит. Как метко выразился один спортивный директор: «Никто не говорит правду во время трансферного окна».

Хави одержал абсолютную победу, и перед лицом препятствий со всех сторон. Он сделал это возможным, когда другие сдались. Теперь ему нужно, чтобы Дембеле стал игроком, которым, как он говорил, тот способен стать, тем, на кого он впервые стал похож в прошлом сезоне в «Барселоне». И, в конце концов, может быть, это единственное, что имеет значение сейчас, если каталонцы смогут оставить все остальное в прошлом.

Есть соблазн считать, что из-за того, как это произошло, из-за ущерба, который это нанесло, никто на самом деле не выиграл. Никто на самом деле не выглядел в выгодном свете, ведь это было не совсем красиво, и уж точно во всем этом не было никакой доброжелательности. Но выиграл главный тренер, и клуб в конечном итоге продлил игрока по сниженной цене.

И если отбросить все остальное, Дембеле, вероятно, тоже выиграл: ему сказали уйти, что он больше никогда не будет выступать на «Камп Ноу», его освистали и отвергли, но последние полгода показали, что он все-таки находится в правильном месте, и теперь остается.

«Мечта», о которой он объявил пять лет назад и повторил на этой неделе, может все еще сбыться. И если эти улыбки, и рукопожатия, и хорошее настроение от презентации их футболиста, который и так был их, но ушел только для того, чтобы вернуться снова, скрывали некоторую степень напряжения, может быть, даже сожаления, по крайней мере, наконец, все позади.

«Это было давно, — сказал Дембеле, — но теперь все счастливы».