Лучшие дебюты в истории АПЛ: от Ширера и Фердинанда до Диего Косты и Салаха

Лес Фердинанд

Лес Фердинанд chroniclelive.co.uk

Лес Фердинанд — один из самых ярких игроков первого сезона английской Премьер-лиги (1992/93), в котором он забил 20 мячей и помог «Куинз Парк Рейнджерс» занять пятое место

В 1995 году Фердинанд перешел в «Ньюкасл». Этот трансфер обошелся «сорокам» в шесть миллионов фунтов. В новой команде Лес начал так мощно, что некоторые даже испугались.

Фердинанд отличился в дебютном матче против «Ковентри», еще через три дня сделал дубль в игре с «Болтоном», а после первых 10 матчей за новый клуб в его активе было 13 голов. За весь чемпионат Лес забил умопомрачительные даже по тем временам 29 мячей.

Мики Куинн

Мики Куинн coventrytelegraph.net

Мики Куинн сделал себе имя в «Ньюкасле», но его переход в «Ковентри» в ноябре 1992 года, возможно, будут вспоминать даже чаще.

Это был один из лучших дебютов за новую команду в истории АПЛ. В своих первых шести матчах за «Ковентри» Мики забил 10 мячей.

В какой-то момент серия, конечно, прервалась, но Куинн все-таки смог забить 17 мячей, которые существенно помогли клубу сохранить место в элитном дивизионе.

Диего Коста

Диего Коста punditarena.com

Диего Коста перешел в «Челси» из мадридского «Атлетико» в 2014 году за 32,5 миллиона фунтов.

Бразилец, игравший в итоге за сборную Испании, сразу же взялся за дело, отличившись в дебютном матче против «Бернли», после чего забил «Лестеру», оформил дубль в игре с «Эвертоном» и хет-трик против «Суонси».

В своих первых десяти матчах в АПЛ Диего забил 11 мячей. Кампанию Коста завершил с 20 голами, несмотря на травмы и дисквалификации, а «Челси» впервые за пять лет стал чемпионом.

Паписс Сиссе

Паписс Сиссе chroniclelive.co.uk

Паписс Сиссе подписал контракт с «Ньюкаслом» зимой 2012 года. Здесь он присоединился к своему соотечественнику Демба Ба.

В первых четырех матчах Сиссе забил два мяча, что тоже весьма неплохо. Но самое интересное началось потом.

В следующих шести матчах Паписс отличился девять раз. А в конце сезона ему удалось оформить дубль в игре против «Челси», благодаря чему «Ньюкасл» занял высокое для себя пятое место.

Алан Ширер

Алан Ширер sportsmole.co.uk

Ширер по-прежнему остается лучшим бомбардиром в истории АПЛ с 260 голами, которые ему удалось настрелять в течение своей 14-летней карьеры в высшем английском дивизионе. Неудивительно, что у него тоже был мощный старт в новом клубе.

В 1992 году «Блэкберн» установил трансферный рекорд Англии, выкупив Ширера у «Саутгемптона» за 3,6 миллиона фунтов, сумев выиграть конкуренцию у «Манчестер Юнайтед».

В дебютном матче за новую команду Ширер отправил два мяча в ворота «Кристал Пэлас». А всего в первых десяти играх за «Блэкберн» в его активе было 10 мячей. К сожалению, большую часть сезона ему пришлось пропустить из-за травмы крестообразной связки.

Энди Коул

Энди Коул chroniclelive.co.uk

Коул был одним из выпускников академии лондонского «Арсенала», но на взрослом уровне зарекомендовал себя в «Бристоль Сити», прежде чем в феврале 1993 года стать игроком «Ньюкасла», который в тот момент играл во втором дивизионе.

За первые полгода на «Сент-Джеймс Парк» Энди наколотил 12 мячей в 12-ти матчах. Но по-настоящему впечатляющим стал следующий сезон. Возвращение «Ньюкасла» в элитный дивизион Коул отметил 34 голами.

Мохамед Салах

Мохамед Салах globallookpress.com

Салах после перехода в «Ливерпуль» в буквальном смысле сразу же взялся за дело. На «Энфилд» Мо пригласили после продуктивного периода в «Роме».

Египтянин отличился в первом же матче против «Уотфорда», а после первых 15 игр за «красных» в его активе было 12 мячей. И как ни странно, по ходу кампании его результативность только росла.

Салах завершил сезон с 32 голами в 36 матчах и стал обладателем «Золотой бутсы» АПЛ — это был лучший результат с сезона-1994/1995, когда в лиге выступали 22 команды и, следовательно, у нападающих было больше возможностей улучшить свои статистические показатели.

Марк Видука

Марк Видука yorkshireeveningpost.co.uk

Видука перешел в «Лидс» перед началом сезона-2000/01 из шотландского «Селтика» за шесть миллионов фунтов. Австралиец стал частью крепкой команды, в которой в то время блистали Майкл Бриджес, Гарри Кьюэлл, Алан Смит и Робби Кин.

Марк ни разу не отличился в первых трех играх, но зато в следующих шести матчах забил 10 мячей, поэтому его присутствие в данном списке вряд ли подлежит сомнению.

Включение бывшего игрока сборной Австралии в наш список может быть поставлено под сомнение, основываясь на его нулевых результатах в первых трех матчах чемпионата, но нападающий забил 10 голов в своих следующих шести матчах.

Крис Саттон

Крис Саттон sportsmole.co.uk

Саттон стал самым дорогим игроком Великобритании после перехода из «Норвича» в «Блэкберн» в 1994 году за 5 миллионов фунтов. Крис побил предыдущий рекорд, который принадлежал его новому партнеру по команде Алану Ширеру.

Вопреки ожиданиям, Саттону не потребовалось много времени на адаптацию, в первых 16 матчах за «Блэкберн» он забил 13 мячей, включая хет-трик в ворота «Ковентри» (4:0).

Правда, после этого Саттон забил лишь два мяча, но это вряд ли уменьшило радость от победы «Блэкберна», ставшего лучшей командой Англии впервые за 81 год.

Джесси Лингард

Джесси Лингард livematchupdates.com

И напоследок вспомним о невероятном голевом всплеске Джесси Лингарда, который совсем недавно перешел в «Ноттингем Форест».

В 2021 году Лингард, так и не сумев пробиться в основной состав «Манчестер Юнайтед», отправился на правах аренды в «Вест Хэм».

И в лондонском клубе у Джесси был просто выдающийся дебют — девять голов и четыре результативные передачи в десяти матчах. Остается только догадываться, почему он так и не смог реализовать свой потенциал в «МЮ».