Лучшие выпускники академии «Аякса» всех времен: от Кройффа до Бергкампа, Клюйверта и де Лигта

И GOAL решил вспомнить самых известных игроков, сделавших первые шаги в футболе в академии «Аякса».
Йохан Кройфф
Возможно, самая влиятельная фигура в истории футбола, Йохан Кройфф дебютировал составе первой команды «Аякса» в 1964 году.
Одаренный от природы вингер с непревзойденным пониманием игры провел за амстердамский клуб в общей сложности 11 лет (1964-1973 и 1981-1983), выиграв за это время восемь раз чемпионат Нидерландов и трижды Кубок европейских чемпионов.
Кройфф до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 194 гола в 287 матчах.
Кройфф также играл за «Барселону», «Фейеноорд», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Вашингтон Дипломатс» и «Леванте».
Работа Кройффа на посту главного тренера «Барсы» оказала большое влияние на целый ряд будущих тренеров, в том числе на Пепа Гвардиолу.
Руд Крол
Крайний защитник, который также мог играть на позиции опорного полузащитника, дебютировал в составе «Аякса» в 1968 году и провел в клубе 12 сезонов.
За время своего пребывания в Амстердаме Крол шесть раз выигрывал чемпионат Нидерландов, трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов и два Суперкубка УЕФА.
Крол также выступал за «Ванкувер Уайткэпс», «Наполи» и «Канны», прежде чем завершить карьеру 1986 году.
Пит Кейзер
Пит Кейзер всю свою профессиональную карьеру провел в «Аяксе», выступая за амстердамский клуб с 1961 по 1974 год.
Вместе с «Аяксом» Пит выиграл 19 трофеев, в том числе шесть раз чемпионат Нидерландов и три Кубка европейских чемпионов.
Марко ван Бастен
Марко ван Бастен окончил академию «Аякса» в 1981 году, после чего в возрасте 16 лет присоединился к первой команде амстердамского клуба, за которую провел шесть сезонов, прежде чем уйти в «Милан». В итальянском клубе он стал легендой.
Карьера ван Бастена была прервана из-за сложной травмы. Свой последний матч Марко провел в 28 лет.
Однако к тому времени он успел выиграть чемпионат Европы в составе сборной Нидерландов, вместе с «Аяксом» взял три титула Эредивизи, а с «Миланом» четыре раза становился победителем Серии А и завоевал три Кубка европейских чемпионов.
И это еще не все. Ван Бастен — трехкратный обладатель «Золотого мяча» и третий бомбардир в истории «Аякса» (152 гола в 172 матчах).
Франк Райкард
Франк Райкаард, один из героев сборной Нидерландов на Евро-88, дебютировал в составе первой команды «Аякса» в 1980 году.
После ухода из клуба в 1987 году он провел сезон в аренде в испанской «Сарагосе», а затем перешел в «Милан», где вместе с Рудом Гуллитом и ван Бастеном стал часть грозного голландского трио.
Универсальный защитник, которого Арриго Сакки превратил в полузащитника, выиграл несколько чемпионских титулов в Нидерландах и Италии, а также трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов: дважды с «Миланом» и один рас «Аяксом» в своем последнем сезоне на профессиональном уровне.
Деннис Бергкамп
Талантливый нападающий дебютировал за «Аякс» в 1986 году и провел в Амстердаме семь лет, выиграв за это время один титул Эредивизи и Кубок обладателей кубков, прежде чем покинуть клуб в рамках крупного трансфера, в результате которого в миланский «Интер» также отправился Вим Йонк.
Но в Милане у Бергкампа не заладились дела, и в 1995 году он перешел в лондонский «Арсенал».
И в Северном Лондоне Деннис зарекомендовал себя как один из лучших плеймейкером своего поколения, забив за «канониров» 120 мячей. Бергкамп отлично взаимодействовал сначала в паре Ианом Райтом, а затем с Тьерри Анри.
Франк де Бур
Бывший игрок сборной Нидерландов начал свою профессиональную карьеру в «Аяксе» в 1988 году и провел в составе клуба 11 сезонов.
После ухода из амстердамского гиганта де Бур выступал за «Барселону», «Галатасарай», «Рейнджерс», «Аль-Райан» и «Аль-Шамаль».
Покинув голландский гигант, Де Бур представлял такие клубы, как «Барселона», «Галатасарай», «Рейнджерс», «Эр-Райян» и «Эш-Шамаль».
Несмотря на то, что однажды он стал победителем Ла Лиги в составе «Барсы», свои лучшие годы карьеры де Бур провел в «Аяксе», играя на позиции центрального защитника. Вместе с амстердамским клубом он пять раз выигрывал чемпионат Нидерландов и один раз Лигу чемпионов.
Эдвин ван дер Сар
Возможно, величайший голландский вратарь всех времен, ван дер Сар играл за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» в течение своей 21-летней профессиональной карьеры.
В 1995 году ван дер Сар помог «Аяксу» выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов и Англии.
Ван дер Сар до некоторых пор оставался рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), пока его достижение не превзошел Уэсли Снейдер (134).
Кларенс Зеедорф
Зеедорф — единственный, кто выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными клубами. Ему было всего лишь 16 лет и 242 дня, когда он провел свой первый матч за основную команду «Аякса» и стал самым молодым игроком в истории клуба.
Кульминацией трехлетнего периода Зеедорфа в первой команде «Аякса» стал триумф в Лиге чемпионов в 1995 году.
Позже он выиграл ЛЧ вместе с мадридским «Реалом» и «Миланом» (дважды). А еще за его плечами 87 матчей за сборную Нидерландов.
Эдгар Давидс
Агрессивный опорный полузащитник дебютировал в составе «Аякса» в 1991 году и провел в клубе пять лет.
Позже он играл за «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Тоттенхэм», прежде чем вернуться в Амстердам в 2007 году.
Давидс завершил карьеру в 2014 году после выступлений за английские «Кристал Пэлас» и «Барнет».
Вместе с «Аяксом» Давидс трижды стал чемпионом Нидерландов и выиграл Лигу чемпионов в 1995 году. А в составе «Ювентуса» Эдгар стал трехкратным победителем итальянской Серии А.
Патрик Клюйверт
Долгое время считавшийся будущей звездой в Амстердаме, великий голландский нападающий заявил о себе всему футбольному миру в финальном матче Лиги чемпионов против «Милана» в 1995 году, забив решающий гол в 18-летнем возрасте.
В 1997 году Клюйверт стал игроком «Милана». Перед этим он также успел два раза выиграть чемпионат Нидерландов и забить за «Аякс» 52 гола в 100 матчах.
Клюйверт продержался всего один сезон на «Сан-Сиро», но зато более успешно провел шесть лет в «Барселоне», вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании.
Клюйверт также отличился на международном уровне, выиграв «Золотую бутсу» на Евро-2000. В общей сложности он забил за сборную Нидерландов 40 мячей.
Уэсли Снейдер
Не по годам развитый талант на уровне несовершеннолетних, Снейдер провел пять сезонов в «Аяксе», прежде чем оказался в «Реале».
Два сезона в «Мадриде» прошли не совсем по плану. Но в «Интере» Уэсли сполна реализовал свой потенциал и стал суперзвездой.
Снейдер вдохновил «Интер» на исторический триумф в сезоне 2009/10, а затем помог Нидерландам выйти в финал чемпионата мира в Южной Африке.
Несмотря на то, что ему не удалось надолго сохранить свою выдающуюся форму, Снейдер все равно остается легендой национальной команды и «Аякса».
Рафаэль ван дер Варт
Как и Снейдер, ван дер Варт заработал репутацию одного из самых интересных атакующих полузащитников в мировом футболе во время своего пребывания в Амстердаме. В 2003 году он стал первым лауреатом премии Golden Boy.
Ван дер Варт провел пять полных сезонов в «Аяксе», выиграв два титула Эредивизи, прежде чем стать игроком «Гамбурга».
После продуктивного периода в Германии Рафаэль перешел в мадридский «Реал», но, как и Снейдеру, ему не удалось надолго задержаться в испанской столице. В итоге ван дер Варт вернулся в «Гамбурге», а после этого провел некоторое время в «Бетисе» и «Тоттенхэме».
Найджел де Йонг
Возможно, самый запоминающийся эпизод с его участием случился на чемпионате мира 2010 года, когда де Йонг едва не сломал Хаби Алонсо. Найджел был агрессивным, но талантливым центральным полузащитником, который добился признания в «Аяксе» восемью годами ранее.
Он был ключевым игроком команды, завоевавшей титул в сезоне 2003/04. В следующем сезоне его признали лучшим игроком «Аякса».
Де Йонг также сыграл важную роль в историческом и чрезвычайно драматичном триумфе «Манчестер Сити» в Премьер-лиге в 2012 году.
Кристиан Эриксен
Один из лучших плеймейкеров своего поколения начал заниматься футболом в Дании, но в 16-летнем возрасте его забрали в академию «Аякса».
Вскоре Кристиан играл за первую команду «Аякса», в составе которой в итоге провел пять сезонов и выиграл три чемпионских титула Эредивизи.
Настоящей звездой Эриксен стал в АПЛ, играя за «Тоттенхэм», откуда позже перешел в миланский «Интер», вместе с которым выиграл чемпионат Италии.
Эриксен был вынужден покинуть миланский клуб после остановки сердца на Евро-2020, но после своего выздоровления он снова оказался в Англии, подписав контракт на полгода с «Брентфордом». А летом датчанин стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Маттейс де Лигт
Де Лигт попал в академию «Аякса» в девять лет, а за первую команду начал играть, когда ему было 17. Его называли как одного из самых талантливых игроков академии за последние годы.
И Маттейс оправдал надежды болельщиков и специалистов, получив в 2018 году награду Golden Boy. Вскоре его назначили капитаном первой команды «Аякса».
Во многом благодаря классной игре де Лигта «Аякс» в сезоне-2018/19 дошел до полуфинала Лиги чемпионов. После этого он играл за «Ювентус», а этим летом перешел в «Баварию».