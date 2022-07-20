Топ-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю

Как ни странно, трансферы между клубами АПЛ не так распространены, как в некоторых других лигах. «Бавария» построила свою команду, в основном, из игроков, которые раньше выступали за другие немецкие команды. Трансферы между топ-клубами очень популярным в итальянской Серии А.

В Англии этим летом одним из главных событий стал переход Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси». И тут самое интересное, что для большинства этот трансфер стал самым настоящим сюрпризом.

Возможно, в истории АПЛ наберется не очень много крупных сделок между ведущими клубами, но среди них есть такие, которые, мягко говоря, удивили.

Чуть ниже десять самых резонансных трансферов в английском футболе.

Рахим Стерлинг: из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити»

Рахим Стерлинг channelstv.com

Стерлинг засверкал в «Ливерпуле» Брендана Роджерса рядом с Луисом Суаресом и Дэниэлом Старриджем, быстро зарекомендовав себя в качестве миниатюрного дриблера. И сразу стало ясно, что это будущая звезда.

Поэтому совсем неудивительно, что его уход из «Ливерпуля» получился неспокойным. Несмотря на то, что «мерсисайдцы» получили хорошие деньги, для них решение Стерлинга стало ударом в спину. Зато для «Сити» этот трансфер стал поворотным в их истории. И каждый раз, когда Рахим возвращался на «Энфилд», болельщики никогда не забывали свистеть в его адрес.

Джек Грилиш: из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

Джек Грилиш teamtalk.com

Самый дорогой футболист в истории английского футбола. В момент перехода в «Ман Сити» у Джека Грилиша был статус одного из самых зрелищных игроков АПЛ. Прошлым летом среди болельщиков началась самая настоящая истерика из-за того, что Грилиш не попадал в стартовый состав сборной Англии на Евро-2020. Подобной чести за последние два десятилетия удостоились лишь несколько игроков.

Хосеп Гвардиола побил свой трансферный рекорд на 40 миллионов фунтов, несмотря на то, что до последнего оставались сомнения — сможет ли Джек вписаться в сложную игровую систему «Ман Сити». Но в тот момент Пеп просто хотел заполучить игрока с уникальным набором индивидуальных качеств.

Алексис Санчес: из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Алексис Санчес manutd.com

Сделка получилась максимально шумной из-за одной только информации о зарплате Санчеса в новом клубе.

В «МЮ» Алексис должен был стать недостающим компонентом в команде Жозе Моуринью, ключевым игроком атаки, способным вывести ее на новый уровень. На это намекал в том числе и презентационный ролик, в котором чилиец играл на пианино на «Олд Траффорд».

Но в итоге лучше даже не вспоминать, чем закончилась эта история. Если совсем коротко — это был один из самых печальных трансферных провалов «МЮ».

Алан Ширер: из «Блэкберна» в «Ньюкасл»

Алан Ширер theathletic.com

Алан Ширер — один из тех, кто отказался от возможности играть за «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Он сказал «нет» из-за любви к команде своего родного города, хотя очевидно, что в тот момент у него была возможность играть в любом топ-клубе.

Дома Ширера встретили как героя. «Ньюкасл» не видел ничего подобного многие годы. На тот момент «Ньюкасл» заплатил за капитана сборной Англии рекордные 15 миллионов фунтов. В составе «сорок» Ширер не выиграл ни одного трофея, но зато забил 148 мячей, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

Карлос Тевес: из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити»

Карлос Тевес manchestereveningnews.co.uk

В 2009 году Тевес сменил красную часть Манчестера на синюю. И этот шаг у многих вызвал недоумение. Аргентинец провел в «МЮ» два классных сезона, но в итоге решил покинуть «Олд Траффорд». К слову, за «красных дьяволов» он играл на правах аренды.

Но Тевес, похоже, наслаждался этим моментом, особенно глядя на то, как изощрялись болельщики «Манчестер Сити». «Добро пожаловать в Манчестер» — таким баннером встретили Карлоса в «Ман Сити», намекая на то, что стадион «МЮ» находится за пределами города.

Энди Коул: из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»

Энди Коул и Алекс Фергюсон metro.co.uk

Болельщики «Ньюкасла» были опустошены, когда узнали, что Коул переходит в «МЮ» за рекордные на тот момент шесть миллионов фунтов. Еще бы, в 70 матчах за «сорок» Энди «настрелял» 55 мячей.

«Это был очень драматичный переход. Знаю, что люди до сих пор обсуждают это. Не думаю, что в наше время возможно, чтобы трансферы осуществлялись подобным образом. Никто ничего не знал до последнего момента. Кевин Киган просто пришел и сказал, что продал меня.

Кевина считали мессией в Ньюкасле, и именно поэтому люди были разочарованы, когда узнали, что он решил продать меня. Они прекрасно понимали, что клубу будет сложно найти достойную замену. Но Киган искренне верил, что принял разумное решение», — рассказывал Коул в 2020 году.

Робин ван Перси: из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

Робин ван Перси goal.com

«Если хотите, мое пребывание в "Арсенале" можно сравнить с супружеской жизнью. Я и моя жена "Арсенал" — наш брак продолжался восемь лет. За это время моя жена, возможно, устала от меня. Если "Арсенал" не предложит вам новый контракт....», — отшучивался ван Перси перед переходом в «МЮ».

Но фанаты «Арсенала» были в ярости из-за продажи своего капитана в клуб, который они ненавидели больше, чем любой другой. Это было было воспринято как снижение градуса враждебности между Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером. Между тем, многие пришли к выводу, что Венгер больше не соответствует высоким задачам и требованиям «Арсенала».

Для некоторых этот был непростительный поступок со стороны французского тренера, продавшего конкуренту лидера команды.

Сол Кэмпбелл: из «Тоттенхэма» в «Арсенал»

Сол Кэмпбелл goal.com

Журналисты не имели ни малейшего представления, что им предстоит увидеть, когда Сол Кэмпбелл, капитан «Тоттенхэма», появился на пресс-конференции, на которой его представили в качестве новичка «Арсенала». Все это было до социальных сетей, еще до того, как у болельщиков появилась возможность отслеживать чуть ли не каждый шаг футболистов.

Решение Кэмпбелла продолжить карьеру в «Арсенале» зажег новый огонь противостояния в дерби северного Лондона, которое в какой-то момент оказалось в тени соперничества между Венгером и Фергюсоном. Это был шаг, который изначально выглядел невозможным. Зачем он это сделал?

По сути, это то же самое, если бы Харри Кейн сейчас перешел из «Тоттенхэма» в «Арсенал», а Маркус Рэшфорд сменил «МЮ» на «Ливерпуль». Таков был масштаб этой сделки.

Фернандо Торрес: из «Ливерпуля» в «Челси»

Фернандо Торрес так и не стал ключевым игроком «Челси» foxsports.com.au

У Романа Абрамовича была привычка покупать игроков, которых ему хотелось бы видеть в команде, несмотря на мнение тренера. Первым подобным трансфером стал переход Андрея Шевченко, из-за которого начала рушиться система Жозе Моуринью. А через какое-то время на «Стэмфорд Бридж» привезли Фернандо Торреса.

Эту покупку нельзя назвать импульсивной, все-таки российский олигарх до этого уже не один год пытался приобрести Торреса. Но это всегда казалось неразумным решением, больше напоминая игру в фэнтези-футбол.

«Ливерпуль», к слову, снова был в ярости. Правда, Торрес так и не показал в «Челси» того, на что рассчитывал Абрамович. Общее разочарование немного смягчил гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов. Но в любом случае этот трансфер сложно назвать успешным.

Эрик Кантона: из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»

Эрик Кантона и Алекс Фергюсон mirror.co.uk

Кантона был проблемным личностью, и главный тренер «Лидса» Говард Уилкинсон не всегда знал и понимал, как с ним справиться.

Но это уже история. Трансфер Кантона стал определяющим не только для «Манчестер Юнайтед», но и для АПЛ. Это была сделка между двумя противоборствующими командами. «Лидс» даже не озвучивал сумму трансфера, чтобы не злить фанатов.

Кантона был капризным гением, которого не мог усмирить даже Фергюсон. Француз был способен изменить АПЛ как в лучшую сторону, так и в худшую. Но у каждого на этот счет было свое мнение.