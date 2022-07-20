Вундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ

Борьба заказалась долгой, и все же его взлет был удивительно быстрым. Его карьера пока невелика, но учитывая интерес к нему со всей Европы, он стал одним из самых обсуждаемых молодых форвардов.

«Ньюкасл Юнайтед» думал, что оформит его переход в январе, и снова упорно добивался форварда в начале лета, прежде чем «Пари Сен-Жермен» обратил свое внимание на игрока. Поскольку «Баварию» также связывали с его переходом, это свидетельствует о его растущем статусе.

Примечательно, что Экитике пропустил большую часть второй половины прошлого сезона из-за травмы. Его репутация была сформирована всего за полгода регулярной игры за «Реймс». Совсем недавно, в 2021 году, он был в аренде в датском «Вайле».

Это было подчеркнуто в разговоре с Оскаром Гарсией, его тренером в «Реймсе», в начале этого года. «Он вернулся к предсезонке и стал четвертым нападающим в нашем списке», — сказал он Sky Sports.

Гарсии не потребовалось много времени, чтобы переоценить роль Экитике в своих планах. «Во время предсезонки мы увидели, что у него много качеств, необходимых для того, чтобы стать лучшим нападающим. Технически он очень хорош. Он быстр, может играть за топ-клуб».

Юго Экитике globallookpress.com

Спустя десять голов в Лиге 1 у Экитике теперь будет шанс. В его игре произошел качественный рост. Сам игрок считает, что Гарсия, бывший полузащитник «Барселоны», научил его играть в командный футбол. Но то короткое время в Дании тоже имело большое значение.

Именно в «Вайле», по словам Экитике, он впервые почувствовал себя профессионалом. Технический директор клуба Хенрик Тондер с тех пор признал, что никто не мог предсказать его взлет, но его поездка в Данию способствовала этому. Об этом свидетельствует разговор с тренером Узуней Думитру.

«Он очень хороший человек и очень профессиональный игрок», — сказал Думитру Sky Sports. «Он приехал в Данию с небольшим количеством игр в Лиге 1 на счету, поэтому для него это был важный момент в его карьере. Иногда в жизни очень важно, как ты выбираешь свой следующий шаг, и он не ошибся с "Вайле". Я думаю, что он пришел в хороший клуб. У "Вайле" была хорошая организация».

Кажется странным думать, что одного из самых востребованных молодых нападающих можно было найти на периферии датской Суперлиги еще в прошлом году, но такова реальность.

Экитике провел за «Вайле» 11 матчей в чемпионате, семь из них в стартовом составе, но отыграл все 90 минут только один раз. Ему делали скидку, как и следовало ожидать от подростка в чужой стране, пытающегося встроиться в команду. Но в «Вайле» все, конечно, были впечатлены.

«Юго — потрясающий игрок для своего возраста», — говорит Думитру, который был помощником тренера Константина Гылкэ. «Его мастерство обращения с мячом поразительно, и у него отличная скорость для его размера — его рост 1.90 м. Его ловкость и умение обращаться с мячом невероятны. Он также умный игрок».

Юго Экитике globallookpress.com

Видимо из-за своего роста Экитике со временем превратился в мишень для навесов. Он может играть спиной к воротам, но у него есть скорость, и это создает другие возможности. Он предпочитает протолкнуть мяч за спину центральным защитником, набегая на него и любит смещаться влево.

Думитру вспоминает, что в «Вайле» Экитике очень быстро начал доверять тренер, бывший игрок сборной Румынии. «Ему очень повезло, потому что он очень понравился Гылкэ». Это дало ему некоторую свободу в поисках позиции. «Он может играть как нападающий или связующий игрок».

Его отсутствие эгоизма вскоре стало очевидным и во Франции. В игре против «Монпелье» его способность организовывать моменты для других была прекрасно проиллюстрирована его голевой передачей на Морету Кассама. Вместо того, чтобы пальнуть самому, он ждал и ждал, подарив своему товарищу по команде возможность пробить.

Этот интеллект является частью его привлекательности. Пока что он достаточно хрупкий. Но когда к скорости и мастерству добавится сила, Экитике может стать форвардом, который не только снабжает других передачами, но и сам возглавляет линию атаки и забивает. В прошлом сезоне у него был пятый лучший показатель результативности во Франции.

Среднее количество голов за 90 минут в сезоне Лиги 1 2021/22 skysports.com

Ясно, что футбол в Лиге чемпионов будет для него испытанием. Это хладнокровие в штрафной площади — его готовность отсрочить удар — может быть преимуществом. Но если его быстро закроют, то есть опасность, что он будет выглядеть как игрок, которому нужно время, которого нет.

«Это большой шаг», — признает Думитру. Важно не ожидать слишком многого, независимо от заплаченных денег. Экитике еще не отыграл 2000 минут в чемпионате за взрослую команду. Мы говорим о более чем двадцати полных матчах.

Тут все дело в потенциале. Огромном потенциале. Игрок штрафной площади, который, казалось бы, идеально подходит для игры спиной к воротам, но тот, чей набор навыков настолько широк, что он быстро адаптировался к игре между линиями под руководством Гарсии, успешно действуя на контратаках.

Юго Экитике globallookpress.com

Несмотря на это, Думитру по-прежнему считает, что Экитике нужно будет найти правильное окружение и правильную команду, если он хочет воплотить свой потенциал. «Он хороший игрок, но стиль команды будет очень важен. Я думаю, ему нужна команда, которая может держать мяч».

Возможно, «Ньюкасл» не был бы той командой. Они, как и игрок, стремятся развиваться. ПСЖ представляет собой радикальный сдвиг в подходе. Экитике покидает команду, которая меньше всего владела мячом в Лиге 1, и переходит в команду, у которой было больше владения мячом, чем у кого-либо.

Это возможность резко прогрессировать для него. Гарсия, тренер, который извлек выгоду из развития Экитике в «Вайле» и помог продолжить его путь в «Реймсе», поддерживает его на пути к успеху.

«Конечно, он молод и должен кое-что улучшить, но с хорошим тренером, с правильным тренером, я уверен, что он может стать очень хорошим нападающим», — добавляет Гарсия.

«Он должен продолжать совершенствоваться».