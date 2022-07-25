С Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов

С момента поглощения в 2011 годунанял пять наставников... и ни один из них не добился того единственного, чего хотел. «Наша цель — сделать клуб учреждением, уважаемым во всем мире, — сказал он в 2016 году. Если мы собираемся добиться этого, мы должны выиграть Лигу чемпионов. Это выведет клуб на новый уровень. Любая команда, которая ее завоевывает, воспринимается другими по-разному».

Это может показаться нелепой бинарностью, но именно так они определили ситуацию, когда сделали ставку на французскую лигу. По данным сайта Transfermarkt, с начала сезона 2012/13 ПСЖ потратил 1,55 млрд долларов на трансферы.

Они видели, как игроки уходили за общую сумму в 502,87 млн долларов. Таким образом, их чистые трансферные расходы составляют около минус 1,05 млрд долларов. Только три других французских клуба имеют отрицательные чистые расходы, а вторым после парижан является «Марсель» с минус 129,36 млн.

При поддержке триллионного фонда Qatar Sports Investments (QSI) «Пари Сен-Жермен» так сильно превзошел своих внутренних соперников, что десятичные запятые больше не означают для них одно и то же. Учитывая, что команда играет не так, как все остальные, выиграть восемь из последних 10 чемпионских титулов кажется абсолютным минимумом.

То же самое явно ощущается и со стороны владельцев, поскольку два последних наставника ПСЖ были уволены через несколько месяцев после победы в Лиге 1. Между тем, их новый рулевой, Кристоф Гальтье, выиграл только один национальный титул («Лилль», 2020/21) за свои 13 лет тренерской работы во французском первенстве. Более того, он никогда раньше не работал в Лиге чемпионов.

Несмотря на повсеместную неспособность клуба соответствовать стремлениям выиграть Лигу чемпионов или разориться, не все предыдущие пять главных тренеров создавали команды одинакового качества или стиля.

Хотя все их сезоны в конечном итоге закончились одинаково, некоторые были лучше других, и не было двух одинаковых сроков их пребывания у руля коллектива. Так давайте же посмотрим, как пять предыдущих наставников соотносятся друг с другом — и что все это может означать для шестого рулевого команды.

Продолжительность работы

При нынешних владельцах ПСЖ QSI, в среднем каждый из них тренировал 97 матчей в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Или: 772 дня. Вот как они сравниваются в хронологическом порядке:

Карло Анчелотти: 547 дней, 67 игр Лоран Блан: 1093 дня, 144 игры Унаи Эмери: 730 дней, 92 игры Томас Тухель: 913 дней, 107 игр Маурисио Почеттино: 578 дней, 73 игры

Явным исключением является Блан — единственный, кто продержался более двух полных лет или провел более 110 поединков во главе коллектива. Он также единственный тренер ПСЖ, который выигрывал Лигу 1 за все сезоны в клубе — три из трех. Тем не менее, он также вылетал в трех из трех четвертьфиналов Лиги чемпионов.

После того, как ПСЖ был выбит «Манчестер Сити» в 2016 году, Аль-Хелаифи заявил: «За два часа до ответного матча в Манчестере я знал, что мы проиграем. Я ничего не чувствовал от футболистов и сказал одному из сотрудников, что они не были готовы бороться».

Он продолжил: «Повторяю, это первый раз, когда мы потерпели неудачу, и я должен задать себе правильные вопросы: должен ли я сменить мое руководство? Должен ли я сменить людей? Должен ли я изменить систему? Стоит ли менять игроков? Я поразмышляю, после чего могут произойти глобальные изменения».

Он поразмыслил, и глобальные изменения действительно произошли. Блан был уволен по завершении сезона и, как сообщается, получил выходное пособие в 25 млн долларов.

Результаты работы

В настоящее время ПСЖ занимает 10-е место среди лучших команд мира согласно рейтингу Club Elo, системе, которая обновляет рейтинг клуба каждый раз, когда они играют, в зависимости от результата и качества соперника.

Если вы продолжаете побеждать хорошие команды, ваш рейтинг будет расти, если продолжите проигрывать слабым командам, ваш рейтинг будет продолжать падать. Это лучший способ оценить результаты команды в долгосрочной перспективе, чем просто смотреть на трофеи или очки, особенно для такого клуба, как ПСЖ, когда баллы и большинство трофеев не имеют значения для боссов парижан.

В конце 2010 года они заняли 38-е место в рейтинге Club Elo, а их фактический зачетный рейтинг составлял 1,718. Сегодня последнее число поставило бы их прямо между «Лацио» и «Ренном» на 45-е место.

Анчелотти тренировал команду в течение полутора лет, вступив в должность 2 января 2012 года. Он был первым наставников владельцев ПСЖ QSI, поскольку предыдущий менеджер Антуан Комбуаре был нанят до того, как они купили клуб.

При Анчелотти рейтинг Elo команды улучшился на 123 очка от начала до конца, поднявшись до 1,841, что было бы достаточно для 13-го места сегодня между «Арсеналом» и «Вильярреалом». При Блане это число увеличилось еще на 83 очка, и эти 1,924 балла сделали бы парижан пятой лучшей командой в мире прямо сейчас, после «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Реала» и «Баварии».

Трудно решить, какую заслугу следует отдать тому или иному тренеру за этот прогресс. Анчелотти принял команду до того, как «Пари Сен-Жермен» сделал какие-либо крупные инвестиции в новичков.

Коллектив занял второе место, а затем потряс мир, купив Златана Ибрагимовича и Тиаго Силву из «Милана» вместе с рядом других дорогих звезд следующим летом. И в то время как итальянец руководил командой, частично состоящей из приезжих звезд и игроков докатарского ПСЖ, состав при Блане состоял почти исключительно из дорогих приобретений при новых собственниках.

Независимо от того, сколько похвалы заслуживает тот или иной тренер, эти рейтинги Elo рассказывают историю первых пяти лет катарцев в ПСЖ. При Анчелотти парижане прошли путь от посредственного французского клуба до лучшей команды страны и участника Лиги чемпионов. При Блане они зарекомендовали себя как гегемон во Франции и ежегодный участник четвертьфинала Лиги чемпионов.

Однако следующие пять лет не пошли по той же траектории только вверх. Когда вы тратите миллиарды долларов на решение проблемы победы в футбольных матчах, не так уж сложно перейти от «среднего» к «хорошему» или даже от «хорошего» к «великому», если уделить этому достаточно времени, но сделать этот прыжок в элиту намного сложнее.

При Эмери рейтинг Elo упал на 17 пунктов (1,907), что позволило бы ПСЖ сегодня оставаться на пятом месте. Однако под руководством Тухеля он снова поднялся на 23 очка до 1,930 очков, что, опять же, позволило бы ему оставаться сегодня на пятом месте. А затем, за полтора сезона Почеттино рейтинг упал на 44 пункта, в результате чего клуб опустился на 10-е место.

Несмотря на подписание Килиана Мбаппе, Неймара, Лионеля Месси и множества других известных исполнителей, недавние результаты парижан вернули их туда, где они были, когда Анчелотти покинул клуб... в 2014 году.

Стиль работы

Помимо названия на передней части футболки, команда Анчелотти ПСЖ почти не имела ничего общего с предыдущими версиями клуба. Давайте вычеркнем его первую половину сезона и посмотрим только на его одну полную кампанию в клубе после того, как тот подписал Златана Ибрагимовича и Ко, и мы видим, что по сравнению с текущей версией ПСЖ эта команда была в основном действующим на контратаках коллективом.

В Лиге 1 парижане наносили в среднем 13,4 удара за игру, но позволили сопернику пробивать в среднем 12,6 удара за матч. Они сделали только 55% точных передач у чужой штрафной. В их поединках на команду приходилось 97 процентов владения мячом — больше, чем под руководством других четырех наставников.

Да и прессинговали они куда менее агрессивно, чем под руководством любого другого тренера: 2,6 выигранных владения мячом в атакующей трети в среднем за игру, 11,92 разрешенных паса соперника на одно действие в защите (PPDA). Они выигрывали поединки, нанося отличные удары (0,13 ожидаемых голов в среднем за удар) и допуская ужасные удары со стороны оппонентов (0,07 xG за удар).

Под руководством Блана ПСЖ превратился в доминирующую во владении мячом команду с 59% точных передач у чужих ворот и одновременно большим количеством нанесенных ударов (в среднем 14,5) и пропуская меньше ударов по своей рамке (в среднем 9,8).

Они улучшили прессинг — в среднем 3,7 выигранных владения мячом у чужих ворот, 8,26 PPDA — но все же смогли ограничить качество шансов соперника и создать лучшие моменты для себя. С этим дополнительным аспектом игры они стали просто лучшей командой, что объясняет, почему их результаты продолжали улучшаться.

С Эмери баланс ударов остался примерно таким же, но команда стала еще лучше контролировать мяч. Число точных передач у чужих ворот увеличился до 64,6%, и в среднем они чаще выигрывали владение мячом у чужих ворот (в среднем 4,6).

Без сомнения, благодаря приходу Неймара и Мбаппе, парижане также превратили это дополнительное владение мячом у чужих ворот в более опасный контроль снаряда у чужих ворот. Под руководством двух предыдущих рулевых ПСЖ в среднем совершал около 24 касаний в чужой штрафной за игру. При Эмери это число выросло до 30.

При Тухеле команда могла еще лучше контролировать мяч, чаще доставлять его в штрафную и создавать отличный момент за отличным моментом. Число точных передач у чужих ворот выросло до 68%, количество касаний в штрафной увеличилось до 33, а средний xG за удар вырос до 0,16.

Для сравнения, только одна команда в топ-5 лигах Европы («РБ Лейпциг») достигла такого же уровня качества ударов в минувшем сезоне, и в среднем за игру они наносили почти на три удара меньше.

Здесь можно увидеть их прогресс. Анчелотти заставляет звезд действовать без раскачки, организовывая их действия в игре без мяча и позволяя им атаковать на скорости. Они поднимаются на уровень выше при Блане, поскольку начинают прессинговать и больше контролировать мяч.

Под руководством Эмери команда не становится лучше, но парижане прессингуют немного больше, и их игра первым номером становится немного сложнее. Затем Тухель сочетает атакующую сложность с вновь открытой эффективностью. ПСЖ был в своих лучших проявлениях с немецким специалистом на боковой линии.

Анчелотти: плюс-1,0 xG за игру Блан: плюс-1,4 xGD за игру Эмери: плюс-1,4 xGD за игру Тухель: плюс-1,5 xGD за игру

Затем Тухель ушел в середине позапрошлого сезона, пришел Почеттино, и команда сразу вернулась на уровень Анчелотти (плюс-1,0 xGD за игру), хотя и совершенно по-другому.

При итальянце они играли быстро, перемещая мяч по полю со скоростью 1,89 метра в секунду. При следующих трех наставниках это число колебалось на уровне 1,42, что примерно соответствует среднему показателю по Европе в этом сезоне. Но при аргентинце они были медленными, и скорость упала до 1,23 метра в секунду.

Возможно из-за того, что подписание Месси в конечном итоге означало, что парижане часто играли с тремя игроками, которые лишь смутно рассматривали мысль о защите, коллектив не имел обыкновения отбирать мяч высоко.

Поскольку ПСЖ не так сильно рисковал в игре с мячом, он не мог так часто прорываться в чужую штрафную и создавать столько же качественных ударов, как при Тухеле, что делало атаку хуже. А поскольку парижанам было легче играть, когда теряли мяч, они позволили оппонентам больше всего касаний в своей штрафной (16,8) и самые качественные удары (0,11 xG за удар) в эпоху катарских владельцев.

Проблемы с обороной достигли апогея, когда клуб пропустил три мяча во втором тайме за 17 минут и уступил «Реалу», выигрывая по сумме двух матчей 2:0. После игры источники сообщили ESPN, что Аль-Хелаифи, разгневанный судейской работой, попытался разобраться с арбитром наедине. По данным источника, они «никогда не видели, чтобы руководители клубов так себя вели».

Что дальше?

В годы работы Анчелотти и Блана ПСЖ четыре года подряд вылетал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Парижане пригласили Эмери — мастера турниров на вылет — и вылетели в 1/8 финала в двух сезонах кряду. Тухель также проиграл в 1/8 финала ослабленному «Манчестер Юнайтед» в своем первом сезоне, но затем вывел коллектив в проигранный «Баварии» финал в 2020 году.

С Почеттино команда вышла в полуфинал в следующем году. Она не достигла своей цели, но казалось, что клуб близок... к капитуляции на «Бернабеу» в 1/8 финала в прошлом сезоне.

Не случайно, когда ПСЖ был наиболее впечатляющим в Лиге 1 (при Тухеле), он был ближе всего и к победе в Лиге чемпионов. Феноменальная проницательность: чем лучше ваша команда, тем больше у нее шансов выиграть Лигу чемпионов. Но когда вы просматриваете имена тренеров, становится ясно, что на самом деле это не проблема наставника.

За исключением Блана, который недолго тренировал «Аль-Райян» в Катаре после ухода из ПСЖ, все остальные тренеры добились невероятного успеха после того, как покинули клуб. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в сезоне после того, как покинул Париж, а затем снова покорил ее в прошлом сезоне.

Тухель тоже выиграл Лигу чемпионов с «Челси» — в том же сезоне он был уволен из «Пари Сен-Жермен». Тем временем Эмери вроде как испытывал проблемы у руля «Арсенала», но затем выиграл Лигу Европы с «Вильярреалом» и вывел его в полуфинал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. С составом, который стоил всего лишь крупицу состава парижан, испанец прошел на два раунда дальше, чем когда-либо на «Парк де Пренс».

И вот приходит Гальтье, который ближе всего к Эмери из всех предыдущих наставников: он преуспел в небольших клубах, но его никогда не просили выжать результат из плохо совместимой группы дорогих талантов.

Когда его «Лилль» обставил ПСЖ в борьбе за титул в прошлом сезоне, он сделал это благодаря отличной защите, пропустив всего 23 гола в 38 матчах. Таким образом, его задачей будет найти способ исправить те дыры в обороне, которые появились за последние несколько сезонов, не жертвуя при этом пропорциональным объемом результативности в атаке.

Правда, даже если ему удастся, это, вероятно, не будет иметь значения. «Пари Сен-Жермен» является третьим фаворитом на победу в Лиге чемпионов в следующем сезоне после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но даже если бы он был главным фаворитом, у клуба все равно было бы больше шансов потерпеть неудачу, чем добиться успеха.

Наиболее вероятным итогом предстоящей работы Гальтье будет то, что мы уже видели: чемпионство во Франции, вылет в плей-офф и скрытое ощущение в духе: «ну и что?». Но судя по продолжительности контракта с новым тренером, кажется, что Аль-Хелаифи и Ко об этом знают. Они знают, как проходит эта история. Вы подписываетесь на два года, уходите, и все в итоге разочаровываются.