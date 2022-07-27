Зачем Лингард перешел в «Ноттингем»

В прошлом сезоне вингер отыграл за «Красных Дьяволов» всего 356 минут после того, как оказался второстепенной фигурой на «Олд Траффорд». Но этот шаг говорит как об амбициях «Лесников», так и о 29-летнем игроке.

С того момента, как прозвучал финальный свисток в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли», перед командой Стива Купера встал один вопрос: смогут ли они конкурировать на следующем уровне?

На этот вопрос не будет дан должный ответ до тех пор, пока сезон не начнется с поездки к «Ньюкаслу» — клубу, в который активно «сватали» Лингарда — 6 августа. Тем не менее, это подписание посылает четкий сигнал остальным в АПЛ: мы настроены серьезно.

Этим летом «Форест» уже инвестировал около 70 млн фунтов в новичков, в том числе побил свой трансферный рекорд, подписав нападающего Тайво Авоньи из «Унион Берлин» за 17 млн фунтов. Льюис О'Брайен и Гарри Тоффоло перешли за 10 млн фунтов из лагеря соперника по финалу плей-офф «Хаддерсфилда», чтобы довести счет новых игроков до 10.

Но именно переманив свободного агента Лингарда «Ноттингем» послал свое самое большое заявление о намерениях. Последним игроком, игравшим за сборную Англии от клуба, был Стюарт Пирс в 1997 году. Теперь у них есть и Лингард, и вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, который намерен вернуться в национальную команду в ближайшие месяцы в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

У «Лесников» была серьезная конкуренция за вингера. «Вест Хэм», где он показал лучший футбол в своей карьере за последние годы, очень хотел воссоединиться с исполнителем, который блистал в их рядах в аренде во второй половине кампании 2020/2021 годов, когда он забил девять мячей в 16 матчах АПЛ.

Но «Форест» принял решительные меры, чтобы убедить Лингарда в том, что переезд на «Сити Граунд» будет для него лучшим вариантом, несмотря на привлекательность выступлений в еврокубках в команде Дэвида Мойеса.

Сила убеждения Купера снова вышла на первый план, точно так же, как клуб убедил Неко Уильямса отклонить альтернативные предложения и присоединиться к новичку АПЛ из «Ливерпуля». «Ноттингем» изо всех сил старался, чтобы футболист чувствовал себя нужным команде.

И хотя ожидается, что Лингард станет самым высокооплачиваемым игроком в коллективе, его зарплата не приближается к 180 тыс. фунтов в неделю, о которых сообщалось в соцсетях.

То, что он подписал однолетний контракт, также означает, что «Лесники» не привязаны к долгосрочному соглашению, на случай, если произойдет наихудшее, и они вылетят в Чемпионшип. Но, как доказывает данный трансфер, «Форест» полон решимости обеспечить себе наилучшие шансы в том, чтобы их пребывание в высшем дивизионе не было мимолетным.

Это неизбежно является чем-то вроде азартной игры для обеих сторон, но при этом взвешенной. Лингард, прошедший медосмотр в Лондоне в 20 июля, прибыл с сомнениями, которые нужно преодолеть, и кое-чем, что нужно доказать. Он не имел регулярной практики уже год, сыграв в основе всего два матча в АПЛ и 14 поединков со скамейки запасных в «Юнайтед» в сезоне 2021/22.

На вопрос, почему именно он оказался второстепенной фигурой на «Олд Траффорд», сложно ответить однозначно. У него никогда не было особых конфликтов с Уле Гуннаром Сульшером или его преемником Ральфом Рангником.

«Вест Хэм» среди других претендентов в прошлом году настойчиво пытался подписать Лингарда на постоянной основе, но тот хотел остаться, чтобы побороться за свое место в основе «Юнайтед». В клубе задавались вопросом, было ли его намерением просто отыграть до конца контракта. Когда стало ясно, что вингер не получит столько игрового времени, сколько обещал Сульшер, он, похоже, пал духом, равно как упал и уровень его отдачи на тренировках.

Ситуация еще больше ухудшилась в январе, когда «Ньюкасл» предложил ему возможность начать все заново и получить больше игровой практики, но предложенный переход в аренду провалился из-за финансовых требований манкунианцев. Считалось, что они включали значительную комиссию за аренду и дополнительный платеж, если новичок поможет «Сорокам» избежать вылета.

Считалось, что «Юнайтед» опасается, что Лингард перейдет в другой клуб и покажет ту же форму, которая была у него в «Вест Хэме», но сам все равно лишь изредка его использовал. Это оставило игрока в подвешенном состоянии.

Вингер действительно появлялся в первой команде «Красных Дьяволов» в последние месяцы сезона. Он регулярно оказывался на скамейке запасных, получил игровое время в победном матче против «Норвича» со счетом 3:2 и выходил со скамейки запасных в проигранных поединках против «Ливерпуля» и «Арсенала» в апреле.

Но он остается тем, кто еще прошлым летом был признанной фигурой в сборной Англии Гарета Саутгейта. Он провел последний из своих 32 матчей в сборной Англии в октябре прошлого года.

Саутгейт доверял Лингарду — в основном потому, что тот всегда хорошо выкладывался под его руководством — до тех пор, пока не стал долгое время не играть за «Юнайтед». Вингер провел выдающийся ЧМ-2018 года, и его скорость была главным преимуществом «Львов». Если у него будет несколько хороших месяцев, он поверит, в шанс вернуться в планы рулевого родоначальников.

Прошлый сезон в Манчестере был для него потерянным, и он не захочет тратить еще один в «Ноттингеме». И новичок заполнит существенную пустоту в составе команды, образовавшуюся после ухода Филипа Цинкернагеля. Датчанина любили в «Форест», и в свои лучшие годы он был ценным активом. Хавбек провел большую часть своих матчей на позиции «десятки», забил шесть голов и сделал семь ассистов в прошлом сезоне, однако был нестабилен.

Джеймс Гарнер чаще играл в качестве одного из двух опорных полузащитников, но иногда также выступал на этой более атакующей роли вместо Цинкернагеля. Полузащитник забил четыре мяч и сделал восемь ассистов, а его подачи со стандартов стали основным козырем «Лесников».

Клуб по-прежнему заинтересован в подписании контракта с Гарнером, но ему придется проявить терпение, пока Эрик тен Хаг решит, будет ли игрок, дважды успешно выступавший в аренде за «Ноттингем», частью коллектива. «Форест» продолжает планировать альтернативные варианты. Тем временем есть надежда, что Лингард заполнит творческую пустоту.

Новичок АПЛ наигрывал Бреннана Джонсона в роли «десятки» против «Герты» в его последнем товарищеском матче. Футболист сборной Уэльса был эффективным игроком, демонстрируя умение хорошо пасовать и креативность, и точно исполнял стандартные положения. Но он также представляет представляет угрозу соперникам, действуя на острие и скорее используя свою высокую скорость, чем играя из глубины.

Лингард более естественно подходит на позицию под нападающими, одним из которых, вероятно, будет Джонсон, в предпочитаемой Купером схеме 3-4-1-2. Это позиция атакующего хавбека, на которой вингер чаще всего действовал в «Вест Хэме» — 69% всех сыгранных матчей.

Лингард в сезоне 2020/2021 The Athletic

Чтобы лучше понять действия Лингарда во время его успешной аренды в Лондоне, мы можем изучить его скаутский профиль, в котором элементы игры футболиста разбиваются на различные показатели выступлений, навыков и стиля.

Из него исходит, что он не слишком сильно оборонялся в на позиции центрального атакующего полузащитника под руководством Мойеса, редко сближаясь к своему визави и прессингуя (интенсивность защиты оценивается в 2 балла из 99).

Точно так же объем его оборонительных действий, таких как подбор потерянных мячей и блокирование передач (подборы и перехваты мяча — 6 из 99) или выполнение перехватов и выносов мяча (прерывание действий соперника — 45 из 99), был невелик для игрока на его позиции. Тем не менее, болельщики «Форест», несомненно, предпочли бы сосредоточиться на его качествах при владении мяча.

Лингард в сезоне 2020/2021 The Athletic

Как показывает его общий объем комбинационной игры (83 из 99), действия Лингарда, как правило, заключались в том, чтобы придерживать мяч, с меньшей склонностью делать длинные передачи, пытаясь пасовать вперед (прогрессивные передачи 30 из 99). Важно отметить, что он внес большой вклад в создание моментов своей команды (xG нанесенных ударов — 63 из 99), забив девять голов и сделав четыре ассиста за «Вест Хэм».

Вингер склонен смещаться влево для получения мяча, как показано ниже в выделенных красным цветом областях. В «Ноттингеме» это теоретически позволит Джонсону делать то, что у него получается лучше всего на противоположном фланге, поскольку он следует своей собственной привычке смещаться на более широкие позиции, чтобы уколоть соперника своей скоростью.

Касания Лингарда в матчах за «Вест Хэм» The Athletic

В то время как зарплата Лингарда будет затратным удовольствием, частично идея клуба заключалась в том, что его подписание будет представлять такое же соотношение цены и качества, как и вложение значительной суммы в трансферы таких игроков, как Морган Гиббс-Уайт. Общая стоимость перехода звезды будет недешевой, но отсутствие платы за сделку может сделать его выгодным, если тот сможет обрести свою лучшую форму.

И, как показали его выступления в «Вест Хэме», у него есть качества, чтобы блистать. Тем временем «Форест» не теряет надежды на приобретение Гиббса-Уайта, который играл при Купере в сборной Англии до 17 лет и во время аренды в «Суонси». Ценник «Вулверхэмптона» в 30 млн фунтов остается проблемой, но это не значит, что такие средства точно неподъемны.

«Ноттингем» также по-прежнему хочет усилиться по крайней мере еще одним центральным полузащитником, нападающим и — поскольку Омар Ричардс выбыл из-за перелома ноги, — Алексом Морено, крайним защитником или вингером «Бетиса», который также интересует «Лесников».

Когда «Форест» праздновал повышение в классе, владелец клуба Эвангелос Маринакис говорил о своем уважении к достижениям прошлого, но также настаивал на том, что пришло время написать несколько новых глав в книгу истории двукратного победителя Кубка европейских чемпионов.

Греческий судоходный магнат пообещал, что поддержит Купера, создав команду, которая сможет конкурировать в элитном дивизионе. Переход Лингарда является еще одним свидетельством того, что он сдержал свое слово.