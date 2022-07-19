Зинченко — идеальный трансфер для «Арсенала»

«Канониры» сейчас ведут переговоры спо поводу игрока сборной Украины, у которого осталось два года до окончания контракта на «Этихад». Обсуждение по поводу трансфера 25-летнего игрока, который может действовать в полузащите или на левом фланге обороны, и теперь чемпион АПЛ ожидает, что он уйдет, хотя сумма компенсации еще не согласована.

Считается, что «Горожане» хотят за футболиста около 35 млн фунтов (41 млн евро), но «Арсенал» надеется договориться о более низкой цене, тогда как переговоры продолжаются. Лондонцы уже заключили одну сделку с «Манчестер Сити» этим летом, подписав Габриэла Жезуса за 45 млн фунтов (53 миллиона евро) ранее в этом месяце.

Но почему Зинченко столь привлекательный вариант для Микеля Артеты?

Отличный вариант в полузащите

Этим летом «Арсенал» стремился усилить свои варианты в полузащите, и клуб рассматривает возможность подписания того, кому комфортно играть на слева в центре поля. Именно на этой позиции выступал Гранит Джака во второй половине прошлого сезона после того, как Артета перешел на схему 4-3-3, а Томас Парти использовался в качестве единственного опорника.

Джака действовал превосходно, но играть «восьмерку» — далеко не его любимая роль, поэтому клуб стремился усилить данную зону.

У лондонцев давний интерес к Юри Тилемансу, а Лукас Пакета из «Лиона» — еще один игрок, которым они интересуются, но пока «Канониры» не делали предложений ни по одному из них. И потенциальный приход Зинченко может быть причиной того, что украинская звезда неоднократно демонстрировал, насколько комфортно он чувствует себя в роли более атакующего хавбека, особенно когда играет за национальную сборную.

Это то, что подтверждается комментариями Пепа Гвардиолы в апреле, когда его спросили о лучшей позиции футболиста.

«В нашем распоряжении также атакующий полузащитник», — заявил он. «Это его позиция, безусловно. Когда мы подписали Алекса из Украины, он был "десяткой" — позиция Фила Фодена, креативный игрок. Но потребности, которые у нас были... У нас не было левого защитника много лет. Фабиан Делф невероятно хорошо адаптировался к этому амплуа, да и Алекс тоже. Это произошло потому, что он хорошо обучен, и точно знает, что это значит».

Качественная подмена для Тирни

Проблемы с травмами Кирана Тирни дорого обошлись «Арсеналу» на решающем этапе сезона второй год подряд. «Канониры» подписали Нуну Тавареса прошлым летом, чтобы получить какую-то подмену для Тирни, но звездный молодой португалец временами испытывал проблемы после многообещающего начала выступлений в Северном Лондоне.

Таким образом, когда шотландец выбыл на последние шесть недель кампании, Артете пришлось еще раз перетасовать свою команду, а Седрика Соареша и Такехиро Томиясу время от времени использовали слева в защите. Это нарушило естественный баланс коллектива, как и годом ранее, когда Гранит Джака использовался в качестве подмены, когда Тирни также вылетел из игры на последние недели сезона.

Артета хочет избежать чего-то подобного в предстоящем сезоне, поэтому подписание качественного варианта, который способен подменять и конкурировать с Тирни на позиции левого защитника, рассматривается как приоритет. Вот почему «Арсенал» интересовался Лисандро Мартинесом, которого главный тренер лондонцев, как полагают СМИ, рассматривал в первую очередь как левого фулбека.

Но с переходом аргентинца в «Манчестер Юнайтед» «Канониры» переключились на другие варианты, и, тесно работая с Зинченко во время своего пребывания в «Манчестер Сити», Артета хорошо знает, какое качество он может показать на позиции левого защитника, если это необходимо.

Позволит Таваресу уйти в аренду

Несмотря на проблемы во второй половине прошлого сезона, этим летом на Тавареса много претендентов. Считается, что «Марсель» в первых рядах тех, кто хотел бы его подписать и ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде молодого левого фулбека.

«Канониры» были бы готовы пойти на такую сделку, но только в том случае, если они смогут получить через дверь еще одного левого защитника. Приход Зинченко дал бы им такую опцию, и это позволило бы Таваресу уйти и получить необходимое игровое время в следующем сезоне.

Победный менталитет

«Арсенал» уже подписал одного игрока-победителя в этим летом в лице Жезуса из того же «Манчестер Сити». Таким образом, пополнение состава с помощью Зинченко только усилит победный настрой молодой команды на севере Лондона.

25-летний футболист добился больших успехов за шесть лет на «Этихад», выиграв четыре титула АПЛ, четыре Кубка Лиги и Кубок Англии. И хотя он, возможно, не всегда был игроком основного состава под руководством Гвардиолы, он по-прежнему оставался футболистом, которому испанец безоговорочно доверял.

«Он надежный игрок», — заявлял Гвардиола, обсуждая Зинченко в апреле. «Он сфокусирован, справляется с давлением, иначе он не сыграл бы в финале Лиги чемпионов. Мы очень на него рассчитываем».

Адаптирован к АПЛ

Еще один большой плюс потенциального прихода Зинченко в том, что он сможет сразу взяться за дело. Проведя шесть лет в Англии, ему не нужно будет времени, чтобы адаптироваться к темпу и интенсивности АПЛ. Ему, конечно, придется освоиться в новом клубе, но это не должно стать большой проблемой, особенно учитывая, что он уже работал с Артетой.

«Арсенал» полон решимости хорошо начать этот сезон, поэтому так усердно старался подписать Жезуса так рано в нынешнее трансферное окно перед предсезонным туром в США. И подписание такого игрока, как Зинченко, который готов к Премьер-лиге, только поможет в этом.

Техника и способности

Артета хочет создать в «Арсенале» команду технически одаренных игроков. Одним из самых больших разочарований испанца во время его работы с «Канонирами» была неспособность его команды «закрывать» матчи, сохраняя владение мячом и территориальное преимущество. Подписание Фабио Виейры поможет в этом, учитывая качество контроля мяча бывшим полузащитником «Порту». А Зинченко только улучшит ситуацию.

На вопрос во время недавнего интервью, кто был самым талантливым игроком в мяч в «Манчестер Сити», Кайл Уокер ответил: «Моя тройка лучших — это Зинченко, Рияд Марез и Бернарду Силва. Два касания, теннис головой, они хороши. Без учета де Брюйне, Фодена [и также] Канселу, но они не приближаются к этим трем». Эти комментарии показывают, насколько высоко оценивается капитан сборной Украины в «Манчестер Сити».

Он хорошо знает Артету

Как и Жезусу, Зинченко не потребуется время, чтобы познакомиться со своим новым наставником, если он перейдет в «Арсенал». Он тесно сотрудничал с Артетой во времена работы испанца в качестве помощника Гвардиолы в «Сити», и считается, что у пары сложились хорошие рабочие отношения.

Так что он хорошо впишется в команду, и Артета будет точно знать, чего ожидать от его нового подписания. Не будет никаких сюрпризов, которые позволят 25-летнему футболисту быстро освоиться и оказать моментальное влияние на «Эмирейтс».