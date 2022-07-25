ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 19-25 июля

    Определится ли Роналду наконец-то с клубом, избавится ли «Ювентус» от Артура, дожмет ли «МЮ» «Аякс» по трансферу Антони и другие трансферные слухи недели

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Испании Примера (Ла Лига) Атлетико Аякс Футбол Италии Серия A Интер Ювентус Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Ньюкасл Сборная Испании Сборная Нидерландов Сборная Португалии Португалия Арсенал Барселона Вильярреал Сборная Германии Футбол Германии
    Вся лентаСамое главное
    Йохан КройффЛучшие выпускники академии «Аякса» всех времен: от Кройффа до Бергкампа, Клюйверта и де Лигта Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 19-25 июля
    Все новости спорта
    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Криштиану Роналду

    Нападающий, «Манчестер Юнайтед», 37 лет

    Легенда мирового футбола, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду никак не определится со своим будущим.

    У Роналду осталось совсем мало вариантов продолжения карьеры. Португалец настаивает на трансфере из «Манчестер Юнайтед» — наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, сообщает L’Équipe. В связи с этим у 37-летнего нападающего есть два варианта продолжения карьеры — он может либо перейти в «Атлетико», либо остаться в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» предложил своему звездному форварду вариант с арендой, но для этого он должен продлить контракт на один год. На «Олд Траффорд» рассчитывают в следующем сезоне вернуться в Лигу чемпионов.

  • Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам
  • Похоже, Криштиану Роналду придется задержаться в «МЮ» еще на сезон
  • 22/07/2022

    • 37-летний игрок и его агент Жорже Мендеш были застигнуты врасплох таким предложением. Однако не отвергли его.

    А по сведениям The Times, португалец не без энтузиазма относится и к идее вернуться в Мадрид. Помимо того, что «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов, важным фактором является главный тренер команды — Диего Симеоне. Утверждается, что 37-летний футболист впечатлен стремлением аргентинского специалиста поработать с ним.

    Но несмотря на желание Криштиану Роналду, «Атлетико» для этого трансфера придется продать какого-то именитого игрока. Еще одно потенциальное препятствие — отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, с учетом того, что Криштиану выступал за «Реал».

    Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

    Наш прогноз: «Атлетико»

    Артур Мело

    Полузащитник, «Ювентус», 25 лет

    Артур Мело
    https://globallookpress.com/

    Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело с большой доле вероятности может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

    Уход Артура Мело из Турина − одна из трансферных целей клуба. И они изо всех сил стремятся ее достигнуть. Бразилец был неудачной покупкой и занимает место в команде, не давая ей качества. Постоянные травмы лишили игрока возможности внести вклад в успехи команды. Сейчас он вновь травмирован и не полетел вместе с командой в США. Бразилец − один из самых технически одаренных игроков «Юве», однако он не вписывается в систему клуба.

    Агент Мело знает, что его клиент недоволен и хочет, чтобы бывший игрок «Барсы» ушел. Сейчас все стороны работают над тем, чтобы у хавбека появился новый клуб. Самый серьезный претендент на него − «Арсенал». Но клуб АПЛ предлагает всего лишь аренду, сообщает Sports.ru.

  • Трансферный дайджест. 12-18 июля
  • Продаст ли наконец-то «Севилья» Кунде, удержит ли «Зенит» Вендела, Депай оказался не нужен «Барселоне» и другие трансферные слухи недели
  • 18/07/2022

    • По информации TuttoJuve, главный тренер «Арсенала» Артета хотел бы укрепить опорную зону, а в качестве своей цели избрал 25-летнего бразильца Мело. Сам Артур готов перейти в «Арсенал», но предпочитает, чтобы это была аренда с опцией выкупа.

    Лондонцы пытались купить Артура еще в зимнее трансферное окно, но тогда стороны не достигли согласия в финансовой стороне вопроса.

    В прошедшем сезоне Артур Мело провел в серии А 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Антони

    Нападающий, «Аякс», 22 года

    Антони
    https://globallookpress.com/

    Бразильский нападающий «Аякса» Антони может продолжить карьеру в Англии. Футболиста очень хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

    По информации Goal.com, английский клуб предпримет последнюю попытку приобрести 22-летнего футболиста. «Аякс» не хочет отпускать бразильца, а финансовые запросы нидерландского клуба разочаровывают «Ман Юнайтед». Ранее манкунианцы предложили 60 млн евро за Антони, однако эта сумма далека от той, какую рассчитывают получить в Амстердаме. Этим летом вингера отпустят, только если за него заплатят 80 млн евро.

    «Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить требования «Аякса», но намерен улучшить предыдущее предложение. Эрик тен Хаг очень хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» игрока, с которым ранее работал в «Аяксе». Тренер полагает, что вингер может стать звездой АПЛ, и считает, что подписание бразильца за столь крупную сумму — это риск, на который стоит пойти.

  • Топ-10 нашумевших трансферов между клубами АПЛ за всю историю
  • Переходы, о которых будут вспоминать даже через десятилетия
  • 20/07/2022

    • У «Аякса» нет ни желания, ни необходимости отпускать Антони этим летом. Ранее клуб за крупные суммы продал Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», Себастьяна Аллера в дортмундскую «Боруссию» и Райана Гравенберха в «Баварию».

    В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач.

    Наш прогноз: Останется в «Аяксе»

    Пау Торрес

    Защитник, «Вильярреал», 25 лет

    Пау Торрес
    https://globallookpress.com/

    Защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес очень интересен каталонской «Барселоне».

    Как пишет Marca, в ситуации, когда Жюль Кунде близок к переходу из «Севильи» в «Челси», каталонский клуб вновь обратил внимание на 25-летнего защитника сборной Испании.

    Ситуация вокруг Пау в «Вильярреале» изменилась по сравнению с прошлым летом. Победа в Лиге Европы, успешное выступление в Лиге чемпионов и дополнительные деньги, полученные клубом благодаря игре в этих турнирах, привели к тому, что ни «Вильярреал», ни Торрес не рассматривали возможность смены команды. «Тоттенхэм» давал за Пау 55 млн евро, но получил отказ.

    Воспитанник «Вильярреала» хотел сыграть в Лиге чемпионов за клуб из города, в котором он родился. Тренерский штаб и руководство клуба были рады возможности сохранить игрока. Однако в следующем сезоне «Вильярреалу» предстоит сыграть в Лиге конференций, и это может повлиять на мнение Торреса.

  • Капитан, лидер, легенда. В лице Кулибали «Челси» получил больше, чем защитника
  • Самый важный трансфер лондонского клуба этим летом уже произошел
  • 21/07/2022

    • Журналист Хосе Альварес Гайя уточняет, что «Барса» сделала запрос по Торресу. «Вильярреалу» нужны деньги — кроме того, в сделку могут включить кого-то из игроков «сине-гранатовых». Например, Абде Эззальзули. Переход Пау в «Барсу» оценивается в 40-50 млн евро. Игрок рад появившейся возможности перейти в каталонский клуб.

    В минувшем сезоне Торрес сыграл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 6 голов

    Наш прогноз: «Барселона»

    Юлиан Дракслер

    Полузащитник, «ПСЖ», 28 лет

    Юлиан Дракслер
    https://globallookpress.com/

    Немецкий полузащитник «ПСЖ» может продолжить свою карьеру в Англии, игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед».

    Руководители «Ньюкасла» хотят попробовать переманить в свою команду известного немецкого полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, который не входит в планы тренерского штаба парижан в новом сезоне.

    По информации Le10Sport, «сороки» готовы заплатить достаточно солидную сумму за 28-летнего немецкого футболиста, которого парижский клуб пытается пристроить в другую команду последние пару сезонов. За Дракслера боссы «Ньюкасла» готовы выложить около 25 миллионов евро. Сам игрок не против попробовать свои силы на туманном Альбионе. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. За парижан Юлиан выступает с 2017 года.

  • Что если бы «Барселона» никого не покупала семь лет
  • Альтернативный сценарий для каталонцев
  • 22/07/2022

    • Так же ранее «ПСЖ» опубликовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся на сбор в Японию. Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье взял в это турне 25 футболистов. В этот список не попал Юлиан Дракслер, поэтому понятно, что тренер уже не рассчитывает на игрока.

    В прошлом сезоне Юлиан Дракслер провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: «ПСЖ»

    Альваро Мората

    Нападающий, «Атлетико», 29 лет

    Альваро Мората
    https://globallookpress.com/

    Туринский «Ювентус» хочет вернуть в команду нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Морату.

    «Ювентус» намерен подписать Альваро Морату, который выступал за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. Как сообщает итальянская газета Gazzetta dello Sport ранее «Ювентус» делал предложение в 15 миллионов евро, которое «Атлетико» отклонил. «Матрасники» хотели 35 миллионов евро. Итальянский клуб попытался сбить цену, включив туда игроков, но и такой вариант не устроил «Атлетико». Однако теперь «Юве» готов поднять свое предложение до 20 миллионов евро.

    «Матрасники» не против продать Морату, так как в команде итак много нападающих, а главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет избежать ситуации, которая сложилась в прошлом сезоне, когда из-за перебора игроков группы атаки, многие не получали достаточного игрового времени.

  • Деньги, признание и наследие. Почему Левандовский решил уйти в «Барселону»?
  • Наконец-то это случилось. После нескольких месяцев домыслов, спекуляций и разногласий Роберт Левандовский все же перейдет в «Барселону».
  • 19/07/2022

    • Так же издание Bayern & Germany сообщало, что агенты Альваро Мораты предлагали услуги своего клиента мюнхенской «Баварии». По информации источника, агенты хотели, чтобы испанец заменил в команде польского нападающего Роберта Левандовского. Но мюнхенцы сразу отклонили это предложение, не посчитав замену достойной.

    Последние два сезона Мората провел в Ювентусе на правах аренды из Атлетико, забив 32 мяча в 92 поединках. Ранее он играл за туринцев в период 2014-16 годов.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Дензел Дюмфрис

    Защитник, «Интер», 26 лет

    Дензел Дюмфрис
    https://globallookpress.com/

    Нидерландский и арубанский игрок «Интера» и сборной Нидерландов может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге в «Манчестер Юнайтед».

    Главному тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу нравится футболист, но установленная трансферная цена слишком велика для клуба АПЛ − 40 млн евро. На данной позиции у «красных дьяволов» играю Диогу Далот и Аарон Уан-Биссака. Однако игра обоих оставляет желать лучшего. Тен Хаг хотел бы побеждать, а данные игроки не могут давать стабильное качество.

  • В ожидании ЧМ-2022. Принцы Персии
  • Представляем одну из лучших азиатских команд на ЧМ-2022 — сборную Ирана
  • 20/07/2022

    • У Дензела Думфриса контракт еще на три года. Но в «Интере» могут быть вынуждены избавиться от защитника по финансовым причинам. Gazzetta dello Sport утверждает, что они могут пойти на такой шаг, чтобы ближайшей зимой никого не продавать.

    Нидерландский защитник перешел в «Интер» прошлым летом за 15 млн евро. Он должен был заменить ушедшего в «ПСЖ» Ашрафа Хакими. За сезон с «нерадзурри» Думфрис забил пять голов и отдал семь голевых передач.

    Наш прогноз: Останется в «Интере»

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч КамАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шевченко — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алис — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоевчик — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сок — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Америка Мехико
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры