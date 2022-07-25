Трансферный дайджест. 19-25 июля

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед», 37 лет

Легенда мирового футбола, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду никак не определится со своим будущим.

У Роналду осталось совсем мало вариантов продолжения карьеры. Португалец настаивает на трансфере из «Манчестер Юнайтед» — наиболее предпочтительным для него вариантом стал бы переход в клуб, который выступает в Лиге чемпионов, сообщает L’Équipe. В связи с этим у 37-летнего нападающего есть два варианта продолжения карьеры — он может либо перейти в «Атлетико», либо остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» предложил своему звездному форварду вариант с арендой, но для этого он должен продлить контракт на один год. На «Олд Траффорд» рассчитывают в следующем сезоне вернуться в Лигу чемпионов.

37-летний игрок и его агент Жорже Мендеш были застигнуты врасплох таким предложением. Однако не отвергли его.

А по сведениям The Times, португалец не без энтузиазма относится и к идее вернуться в Мадрид. Помимо того, что «Атлетико» выступает в Лиге чемпионов, важным фактором является главный тренер команды — Диего Симеоне. Утверждается, что 37-летний футболист впечатлен стремлением аргентинского специалиста поработать с ним.

Но несмотря на желание Криштиану Роналду, «Атлетико» для этого трансфера придется продать какого-то именитого игрока. Еще одно потенциальное препятствие — отношение болельщиков «Атлетико» к сделке, с учетом того, что Криштиану выступал за «Реал».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Наш прогноз: «Атлетико»

Артур Мело

Полузащитник, «Ювентус», 25 лет

Артур Мело https://globallookpress.com/

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело с большой доле вероятности может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Уход Артура Мело из Турина − одна из трансферных целей клуба. И они изо всех сил стремятся ее достигнуть. Бразилец был неудачной покупкой и занимает место в команде, не давая ей качества. Постоянные травмы лишили игрока возможности внести вклад в успехи команды. Сейчас он вновь травмирован и не полетел вместе с командой в США. Бразилец − один из самых технически одаренных игроков «Юве», однако он не вписывается в систему клуба.

Агент Мело знает, что его клиент недоволен и хочет, чтобы бывший игрок «Барсы» ушел. Сейчас все стороны работают над тем, чтобы у хавбека появился новый клуб. Самый серьезный претендент на него − «Арсенал». Но клуб АПЛ предлагает всего лишь аренду, сообщает Sports.ru.

По информации TuttoJuve, главный тренер «Арсенала» Артета хотел бы укрепить опорную зону, а в качестве своей цели избрал 25-летнего бразильца Мело. Сам Артур готов перейти в «Арсенал», но предпочитает, чтобы это была аренда с опцией выкупа.

Лондонцы пытались купить Артура еще в зимнее трансферное окно, но тогда стороны не достигли согласия в финансовой стороне вопроса.

В прошедшем сезоне Артур Мело провел в серии А 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

Наш прогноз: «Арсенал»

Антони

Нападающий, «Аякс», 22 года

Антони https://globallookpress.com/

Бразильский нападающий «Аякса» Антони может продолжить карьеру в Англии. Футболиста очень хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

По информации Goal.com, английский клуб предпримет последнюю попытку приобрести 22-летнего футболиста. «Аякс» не хочет отпускать бразильца, а финансовые запросы нидерландского клуба разочаровывают «Ман Юнайтед». Ранее манкунианцы предложили 60 млн евро за Антони, однако эта сумма далека от той, какую рассчитывают получить в Амстердаме. Этим летом вингера отпустят, только если за него заплатят 80 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» не готов удовлетворить требования «Аякса», но намерен улучшить предыдущее предложение. Эрик тен Хаг очень хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» игрока, с которым ранее работал в «Аяксе». Тренер полагает, что вингер может стать звездой АПЛ, и считает, что подписание бразильца за столь крупную сумму — это риск, на который стоит пойти.

У «Аякса» нет ни желания, ни необходимости отпускать Антони этим летом. Ранее клуб за крупные суммы продал Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед», Себастьяна Аллера в дортмундскую «Боруссию» и Райана Гравенберха в «Баварию».

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 передач.

Наш прогноз: Останется в «Аяксе»

Пау Торрес

Защитник, «Вильярреал», 25 лет

Пау Торрес https://globallookpress.com/

Защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес очень интересен каталонской «Барселоне».

Как пишет Marca, в ситуации, когда Жюль Кунде близок к переходу из «Севильи» в «Челси», каталонский клуб вновь обратил внимание на 25-летнего защитника сборной Испании.

Ситуация вокруг Пау в «Вильярреале» изменилась по сравнению с прошлым летом. Победа в Лиге Европы, успешное выступление в Лиге чемпионов и дополнительные деньги, полученные клубом благодаря игре в этих турнирах, привели к тому, что ни «Вильярреал», ни Торрес не рассматривали возможность смены команды. «Тоттенхэм» давал за Пау 55 млн евро, но получил отказ.

Воспитанник «Вильярреала» хотел сыграть в Лиге чемпионов за клуб из города, в котором он родился. Тренерский штаб и руководство клуба были рады возможности сохранить игрока. Однако в следующем сезоне «Вильярреалу» предстоит сыграть в Лиге конференций, и это может повлиять на мнение Торреса.

Журналист Хосе Альварес Гайя уточняет, что «Барса» сделала запрос по Торресу. «Вильярреалу» нужны деньги — кроме того, в сделку могут включить кого-то из игроков «сине-гранатовых». Например, Абде Эззальзули. Переход Пау в «Барсу» оценивается в 40-50 млн евро. Игрок рад появившейся возможности перейти в каталонский клуб.

В минувшем сезоне Торрес сыграл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 6 голов

Наш прогноз: «Барселона»

Юлиан Дракслер

Полузащитник, «ПСЖ», 28 лет

Юлиан Дракслер https://globallookpress.com/

Немецкий полузащитник «ПСЖ» может продолжить свою карьеру в Англии, игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед».

Руководители «Ньюкасла» хотят попробовать переманить в свою команду известного немецкого полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера, который не входит в планы тренерского штаба парижан в новом сезоне.

По информации Le10Sport, «сороки» готовы заплатить достаточно солидную сумму за 28-летнего немецкого футболиста, которого парижский клуб пытается пристроить в другую команду последние пару сезонов. За Дракслера боссы «Ньюкасла» готовы выложить около 25 миллионов евро. Сам игрок не против попробовать свои силы на туманном Альбионе. Контракт немца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. За парижан Юлиан выступает с 2017 года.

Так же ранее «ПСЖ» опубликовал на официальном сайте список игроков, которые отправятся на сбор в Японию. Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье взял в это турне 25 футболистов. В этот список не попал Юлиан Дракслер, поэтому понятно, что тренер уже не рассчитывает на игрока.

В прошлом сезоне Юлиан Дракслер провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «ПСЖ»

Альваро Мората

Нападающий, «Атлетико», 29 лет

Альваро Мората https://globallookpress.com/

Туринский «Ювентус» хочет вернуть в команду нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Морату.

«Ювентус» намерен подписать Альваро Морату, который выступал за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. Как сообщает итальянская газета Gazzetta dello Sport ранее «Ювентус» делал предложение в 15 миллионов евро, которое «Атлетико» отклонил. «Матрасники» хотели 35 миллионов евро. Итальянский клуб попытался сбить цену, включив туда игроков, но и такой вариант не устроил «Атлетико». Однако теперь «Юве» готов поднять свое предложение до 20 миллионов евро.

«Матрасники» не против продать Морату, так как в команде итак много нападающих, а главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет избежать ситуации, которая сложилась в прошлом сезоне, когда из-за перебора игроков группы атаки, многие не получали достаточного игрового времени.

Так же издание Bayern & Germany сообщало, что агенты Альваро Мораты предлагали услуги своего клиента мюнхенской «Баварии». По информации источника, агенты хотели, чтобы испанец заменил в команде польского нападающего Роберта Левандовского. Но мюнхенцы сразу отклонили это предложение, не посчитав замену достойной.

Последние два сезона Мората провел в Ювентусе на правах аренды из Атлетико, забив 32 мяча в 92 поединках. Ранее он играл за туринцев в период 2014-16 годов.

Наш прогноз: «Ювентус»

Дензел Дюмфрис

Защитник, «Интер», 26 лет

Дензел Дюмфрис https://globallookpress.com/

Нидерландский и арубанский игрок «Интера» и сборной Нидерландов может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге в «Манчестер Юнайтед».

Главному тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу нравится футболист, но установленная трансферная цена слишком велика для клуба АПЛ − 40 млн евро. На данной позиции у «красных дьяволов» играю Диогу Далот и Аарон Уан-Биссака. Однако игра обоих оставляет желать лучшего. Тен Хаг хотел бы побеждать, а данные игроки не могут давать стабильное качество.

У Дензела Думфриса контракт еще на три года. Но в «Интере» могут быть вынуждены избавиться от защитника по финансовым причинам. Gazzetta dello Sport утверждает, что они могут пойти на такой шаг, чтобы ближайшей зимой никого не продавать.

Нидерландский защитник перешел в «Интер» прошлым летом за 15 млн евро. Он должен был заменить ушедшего в «ПСЖ» Ашрафа Хакими. За сезон с «нерадзурри» Думфрис забил пять голов и отдал семь голевых передач.

Наш прогноз: Останется в «Интере»