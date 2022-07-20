В ожидании ЧМ-2022. Принцы Персии

Сборная Ирана отправляется на свой третий подряд и шестой в истории чемпионат мира.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Ирана начала свой путь со второго раунда квалификации, где 40 команд из Азии были поделены на 8 групп по 5 команд. Победители групп, а также пять лучших сборных, занявших второе место, отправлялись в третий раунд, а также квалифицировались на Кубок Азии в 2023 году.

В группе C сборная Ирана заняла первое место в компании с командами Ирака, Бахрейна, Гонконга и Камбоджы, набрав 18 очков, и вышла в третий раунд отбора, где уже 12 оставшихся команд боролись за 4 прямые путевки в Катар, плюс одно место для участия в межконтинентальных стыковых матчах.

12 команд были разбиты на две группы по 6 сборных. Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира было достаточно занять одно из двух первых мест, чем сборная Ирана и воспользовалась, выиграв свою группу, где также участвовали сборные Южной Кореи, ОАЭ, Ирака, Сирии и Ливана. Таким образом, сборная Ирана обеспечила себе участие на своем третьем подряд чемпионате мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Ирана занимает 23-е место в рейтинге ФИФА от 23 июня. Среди национальных сборных Азии Иран является лучшей сборной, опережая Японию на одну строчку. Наивысшую позицию в рейтинге ФИФА иранцы занимали в августе 2005 года, когда достигли 15-й строчки.

Состав сборной Ирана практически наполовину представлен игроками национальной сборной. Базовыми клубами национальной команды можно назвать «Персеполис» и «Эстегляль» из Тегерана, имеющие наибольшее представительство игроков в сборной. Среди крепких европейских команд в составе сборной Ирана выступают игроки из «Байера», «Порту», «Фейенорда».

Сборная Ирана globallookpress.com

Долгое время рекорд по количеству голов за сборные принадлежал иранскому нападающему Али Даеи . Даеи забил 109 голов в майке национальной сборной Ирана и этот рекорд продержался 17 лет. Но 1 сентября 2021 года португальскому нападающему Криштиану Роналду за счет дубля в компенсированное время в матче отборочного турнира против сборной Ирландии удалось опередить иранца, забив свои 110-й и 111-й голы и установив тем самым новое мировое достижение.

Нападающий сборной Ирана Али Даеи globallookpress.com

Общая стоимость игроков сборной Ирана по версии Transfermarkt составляет 73,15 миллионов евро. Иранцы по этому показателю занимают 27 место из 32-х участников предстоящего чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Ирана примет участие на своем шестом чемпионате мира и третьем подряд с 2014 года. Еще ни разу за все время выступлений иранцам не удавалось преодолеть групповую стадию финальных этапов чемпионатов мира. Впервые национальная команда приняла участие в чемпионате мира 1978 года, проходившем в Аргентине. На первом групповом этапе Иран встречался со сборными Перу, Нидерландов и Шотландии, где занял последнее место, набрав одно очко в матче с шотландцами (1:1), и завершил выступление на турнире. Так же сборная Ирана принимала участие на чемпионатах мира 1998 и 2006 годов, заканчивая выступления на 3-их и 4-х местах в группе соответственно.

Наилучшим результатом на ЧМ для сборной Ирана стал последний мундиаль, проходивший в 2018 году в России, где команда, возглавляемая португальцем Карлушем Кейрушем, до последнего боролась за выход в плей-офф, но все же уступила сборным Испании и Португалии, заняв третье место с 4-мя очками в активе.

Фрагмент матча Иран — Португалия на ЧМ-2018 globallookpress.com

Иранцы являются одной из самых титулованных азиатских сборных в истории. На счету национальной команды три подряд чемпионства в Кубке Азии (в период с 1968 по 1976 год), а также пять бронзовых комплектов наград в активе.

Главный тренер

Сборную Ирана с 2020 года возглавляет 53-летний хорватский специалист Драган Скочич. 11 июля этого года Иранская федерация футбола объявила о том, что Скочич был отправлен в отставку после двух проигранных товарищеских матчей против сборных Южной Кореи и Алжира. Хорватский специалист был не согласен с таким решением федерации, но тем не менее, Скочич все же сложил полномочия в сборной и покинул ее. Иранская сборная начала активно искать замену хорвату и приглашала на вакантный пост экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннера Сульшера, однако получила отказ от норвежского специалиста. В течение нескольких дней поиски нового главного тренера так и не увенчались успехом для сборной Ирана и уже 17 июля Драган Скочич вновь возглавил национальную команду.

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич globallookpress.com

Скочич с 2013 года работает в иранском футболе и возглавлял такие клубы как «Малаван, Фулад», «Хуне Бе Хуне» и «Санат Нафт», но все свои немногочисленные титулы в качестве тренера хорватский наставник выиграл в Европе. Так в сезоне 2005/2006 его родная «Риека», где Скочич начинал свою профессиональную футбольную карьеру, стала победителем Кубка Хорватии. Так же под руководством Драгана Скочича словенский «Интерблок» в сезоне 2007/2008 выиграл Кубок и Суперкубок Словении.

Драган Скочич на профессиональном уровне выступал на позиции полузащитника и представлял такие клубы как «Риека», «Лас-Пальмас», «Компостела», «Новаля» и «Аль-Иттихад». Карьеру игрока хорватский полузащитник закончил в 2004 году.

Главные звезды и лучший бомбардир

Сердар Азмун (Байер) — 27-летний бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова», а ныне форвард национальной команды Ирана и леверкузенского «Байера». Сердар занимает третье место в списке бомбардиров сборной Ирана за всю историю, отличившись 40 раз за 62 матча. В составе Ирана Сердар Азмун является бронзовым призером Кубка Азии 2019 года.

Сердар Азмун globallookpress.com

Эхсан Хаджсафи (АЕК) — 32-летний старожил иранской сборной. Хаджсафи играет на позиции левого защитника, но также эффективен на месте полузащитника. На счету Эхсана 114 матчей и 6 забитых мячей за сборную Ирана, что является пятым результатом в истории по количеству проведенных матчей в майке национальной сборной. Для Хаджсафи предстоящий чемпионат мира в Катаре будет уже третьим подряд, ранее игрок принимал участие на мировом первенстве в Бразилии в 2014 году и в России 2018 году.

Эхсан Хаджсафи globallookpress.com

Мехди Тареми (Порту) — 30-летний нападающий «Порту» наряду с Сердаром Азмуном является одним из самых дорогостоящих игроков национальной сборной. Стоимость Мехди по версии Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро. На счету Тареми 57 матчей в майке национальной сборной, где нападающий «Порту» отметился 27-ю мячами. На данный момент это седьмой результат за всю бомбардирскую историю сборной Ирана.

Мехди Тареми globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

21 ноября. Иран — Англия

25 ноября. Иран — Уэльс

29 ноября. Иран — США

Для сборной Ирана выход в плей-офф будет настоящей сенсацией и рассчитывать на такой исход событий вряд ли приходится. В первом туре иранцы сразу встретятся с одними из фаворитов чемпионата — сборной Англии. В матчах со сборными Уэльса и США подопечные Драгана Скочича вполне способны зацепить очки, но этого будет недостаточно, чтобы занять место среди лучших 16-ти команд на выбывание. Вероятнее всего, что сборная Ирана будет бороться с США максимум за третье место.