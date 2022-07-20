В ожидании ЧМ-2022. Принцы Персии

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Ирана начала свой путь со второго раунда квалификации, где 40 команд из Азии были поделены на 8 групп по 5 команд. Победители групп, а также пять лучших сборных, занявших второе место, отправлялись в третий раунд, а также квалифицировались на Кубок Азии в 2023 году.
В группе C сборная Ирана заняла первое место в компании с командами Ирака, Бахрейна, Гонконга и Камбоджы, набрав 18 очков, и вышла в третий раунд отбора, где уже 12 оставшихся команд боролись за 4 прямые путевки в Катар, плюс одно место для участия в межконтинентальных стыковых матчах.
12 команд были разбиты на две группы по 6 сборных. Чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира было достаточно занять одно из двух первых мест, чем сборная Ирана и воспользовалась, выиграв свою группу, где также участвовали сборные Южной Кореи, ОАЭ, Ирака, Сирии и Ливана.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
Состав сборной Ирана практически наполовину представлен игроками национальной сборной. Базовыми клубами национальной команды можно назвать «Персеполис» и «Эстегляль» из Тегерана, имеющие наибольшее представительство игроков в сборной. Среди крепких европейских команд в составе сборной Ирана выступают игроки из «Байера», «Порту», «Фейенорда».
Наилучший результат на ЧМ
Сборная Ирана примет участие на своем шестом чемпионате мира и третьем подряд с 2014 года. Еще ни разу за все время выступлений иранцам не удавалось преодолеть групповую стадию финальных этапов чемпионатов мира. Впервые национальная команда приняла участие в чемпионате мира 1978 года, проходившем в Аргентине. На первом групповом этапе Иран встречался со сборными Перу, Нидерландов и Шотландии, где занял последнее место, набрав одно очко в матче с шотландцами (1:1), и завершил выступление на турнире. Так же сборная Ирана принимала участие на чемпионатах мира 1998 и 2006 годов, заканчивая выступления на 3-их и 4-х местах в группе соответственно.
Иранцы являются одной из самых титулованных азиатских сборных в истории. На счету национальной команды три подряд чемпионства в Кубке Азии (в период с 1968 по 1976 год), а также пять бронзовых комплектов наград в активе.
Главный тренер
Сборную Ирана с 2020 года возглавляет 53-летний хорватский специалист Драган Скочич. 11 июля этого года Иранская федерация футбола объявила о том, что Скочич был отправлен в отставку после двух проигранных товарищеских матчей против сборных Южной Кореи и Алжира. Хорватский специалист был не согласен с таким решением федерации, но тем не менее, Скочич все же сложил полномочия в сборной и покинул ее. Иранская сборная начала активно искать замену хорвату и приглашала на вакантный пост экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннера Сульшера, однако получила отказ от норвежского специалиста. В течение нескольких дней поиски нового главного тренера так и не увенчались успехом для сборной Ирана и уже 17 июля Драган Скочич вновь возглавил национальную команду.
Скочич с 2013 года работает в иранском футболе и возглавлял такие клубы как «Малаван, Фулад», «Хуне Бе Хуне» и «Санат Нафт», но все свои немногочисленные титулы в качестве тренера хорватский наставник выиграл в Европе. Так в сезоне 2005/2006 его родная «Риека», где Скочич начинал свою профессиональную футбольную карьеру, стала победителем Кубка Хорватии. Так же под руководством Драгана Скочича словенский «Интерблок» в сезоне 2007/2008 выиграл Кубок и Суперкубок Словении.
Драган Скочич на профессиональном уровне выступал на позиции полузащитника и представлял такие клубы как «Риека», «Лас-Пальмас», «Компостела», «Новаля» и «Аль-Иттихад». Карьеру игрока хорватский полузащитник закончил в 2004 году.
Главные звезды и лучший бомбардир
Сердар Азмун (Байер) — 27-летний бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова», а ныне форвард национальной команды Ирана и леверкузенского «Байера». Сердар занимает третье место в списке бомбардиров сборной Ирана за всю историю, отличившись 40 раз за 62 матча. В составе Ирана Сердар Азмун является бронзовым призером Кубка Азии 2019 года.
Эхсан Хаджсафи (АЕК) — 32-летний старожил иранской сборной. Хаджсафи играет на позиции левого защитника, но также эффективен на месте полузащитника. На счету Эхсана 114 матчей и 6 забитых мячей за сборную Ирана, что является пятым результатом в истории по количеству проведенных матчей в майке национальной сборной. Для Хаджсафи предстоящий чемпионат мира в Катаре будет уже третьим подряд, ранее игрок принимал участие на мировом первенстве в Бразилии в 2014 году и в России 2018 году.
Мехди Тареми (Порту) — 30-летний нападающий «Порту» наряду с Сердаром Азмуном является одним из самых дорогостоящих игроков национальной сборной. Стоимость Мехди по версии Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро. На счету Тареми 57 матчей в майке национальной сборной, где нападающий «Порту» отметился 27-ю мячами. На данный момент это седьмой результат за всю бомбардирскую историю сборной Ирана.
Календарь матчей и ожидание от выступления
21 ноября. Иран — Англия
25 ноября. Иран — Уэльс
29 ноября. Иран — США
Для сборной Ирана выход в плей-офф будет настоящей сенсацией и рассчитывать на такой исход событий вряд ли приходится. В первом туре иранцы сразу встретятся с одними из фаворитов чемпионата — сборной Англии. В матчах со сборными Уэльса и США подопечные Драгана Скочича вполне способны зацепить очки, но этого будет недостаточно, чтобы занять место среди лучших 16-ти команд на выбывание. Вероятнее всего, что сборная Ирана будет бороться с США максимум за третье место.