В ожидании ЧМ-2022. «Оранжевое» проклятье финалов

Сборная Нидерландов стала последней европейской командой в отборе, забравшей прямую путевку на турнир.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Нидерландов выступала в отборочной группе G вместе с командами Турции, Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара. Победители группы получали прямые путевки в Катар, а обладателям вторых мест предстояло выдержать испытание в стыковых встречах. «Оранжевые» с первых же туров подтвердили свой статус фаворита группы, одержав три победы подряд. Далее последовала выездная ничья с Норвегией и в последующих играх голландцы допустили осечку лишь раз, сыграв вничью Черногорией на выезде.

Одержав заключительную победу в последнем туре над Норвегией (2:0) голландцы набрали итоговые 23 балла, которых было достаточно, чтобы опередить ближайших конкурентов из Турции и заполучить заветную прямую путевку в Катар. Турецкая сборная с 21 очком отправилась в стыковые встречи, где уже в первом раунде закончила выступление, уступив сборной Португалии.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная Нидерландов входит в десятку лучших национальных команд мира, занимая восьмое место в рейтинге ФИФА , набрав 1679 очков на момент 23 июня 2022 года. Голландская сборная — одна из тех команд, которой покорялась вершина мирового рейтинга ФИФА. В период с августа по сентябрь 2011 года Нидерланды возглавляли мировой рейтинг сборных.

Сборная Нидерландов перед матчем с Норвегией globallookpress.com

68% игроков сборной Нидерландов выступают за пределами голландского чемпионата. Среди игроков Эредивизи наибольшее представительство в сборной имеет «Аякс» — 4 футболиста. Также в сборную вызывались игроки из «Фейенорда» и «АЗ Алкмар».

В состав голландской сборной входят игроки признанных топ-клубов и крепких участников еврокубков, таких как «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Валенсия», «Брюгге».

На ближайшем чемпионате мира защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд может перешагнуть отметку в 100 матчей за национальную команду. Для этого 32-летнему игроку «Аякса» необходимо провести еще 8 встреч. На данный момент Блинд занимает 10-е место по сыгранным матчам за сборную Нидерландов (92 игры). С учетом предстоящих матчей голландцев в Лиге Наций осенью этого года и непосредственно самого чемпионата мира планка в 100 игр вполне может покориться Дэйли уже в этом году.

Дэйли Блинд globallookpress.com

По данным Transfermarkt общая стоимость игроков сборной Нидерландов составляет 495,4 миллионов евро. По этому показателю национальная команда занимает 8-е место среди самых дорогостоящих сборных на предстоящем чемпионате мира.

Наилучший результат на ЧМ

Для сборной Нидерландов предстоящий чемпионат мира станет одиннадцатым за всю историю проведения турнира. Во всех десяти предыдущих случаях голландцы выходили из группы в плей-офф, а наилучшим достижением «оранжевых» на данный момент являются серебряные медали , которые голландцы выигрывали трижды — в 1974, 1978 и 2010 годах. По количеству проигранных финалов голландцев можно отнести к главным неудачникам в борьбе за золото.

Андрес Иньеста забивает победный мяч в ворота голландцев в финале ЧМ-2010 globallookpress.com

В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии голландцы не смогли выйти во второй подряд финал мундиаля, уступив на стадии 1/2 сборной Аргентины по пенальти. Но Нидерланды все равно не остались без четвертого комплекта медалей в своей истории, обыграв в матче за третье место хозяев турнира сборную Бразилии (3:0). На чемпионат мира 2018 года в России сборная Нидерландов не пробилась, заняв третье место в своей отборочной группе после сборных Франции и Швеции.

Главный тренер

В третий раз за свою тренерскую карьеру сборную Нидерландов в августе 2021 года возглавил 70-летний специалист Луи ван Гал. Ранее экс-полузащитник роттердамской «Спарты» был у руля сборной в период с 2000 по 2001 год, а также с 2012 до 2014 год. Именно под руководством Луи ван Гала сборная Нидерландов выиграла свои последние на данный момент медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место хозяев мундиаля 2014 года — сборную Бразилии.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал globallookpress.com

В качестве главного тренера Луи ван Гал выигрывал Лигу Чемпионов с «Аяксом» в сезоне 1994/1995, а также становился трехкратным чемпионом страны и выигрывал национальный кубок вместе с амстердамским клубом. В Голландии ван Гал также тренировал «АЗ Алкмар», с которым также добился победы в чемпионате Нидерландов в сезоне 2008/2009.

За пределами Нидерландов голландский специалист тренировал «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», выиграв в общей сложности три чемпионских титула (два — с «Барселоной» в сезоне 1997/1998 и 1998/1999, один — с «Баварией» в сезоне 2009/2010). В 2016 году Луи ван Гал привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Кубке Англии.

Стоит отметить, что после возвращения Луи ван Гала на пост главного тренера сборной Нидерландов «оранжевые» еще ни разу не уступили в 13-ти играх, где одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью.

Главные звезды и лучший бомбардир

Мемфис Депай — лучший бомбардир отборочного турнира в Европе наряду с Харри Кейном. На счету 28-летнего нападающего «Барселоны» все 10 матчей на групповом этапе, в которых Депай забил 12 мячей. Благодаря этому достижению Депай догнал в списке бомбардиров сборной Нидерландов бывшего нападающего «Шальке» и «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаара. С Хунтелааром Депай делит второе место в списке бомбардиров за всю историю, у обоих игроков по 42 мяча и Депай имеет отличную возможность приблизиться к рекордсмену сборной Нидерландов по голам за сборную — Робину ван Перси, на счету которого 50 забитых мячей за всю карьеру.

Мемфис Депай globallookpress.com

Вирджил ван Дейк — один из лучших центральных защитников мира и главный оплот обороны голландской сборной. На счету 30-летнего голландского защитника «Ливерпуля» 47 матчей за национальную команду и 5 забитых мячей. Вирджил надежен не только на подстраховке и перехватах мяча, но также опасен у ворот и при исполнении стандартных положений. С 2018 года ван Дейк является капитаном голландской сборной.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Френки де Йонг — основное связующее звено в полузащите сборной Нидерландов. Де Йонга называют одним из самых талантливых игроков нынешнего поколения голландской сборной. На счету 25-летнего полузащитника «Барселоны» 43 матча за сборную Нидерландов, один забитый мяч и пять голевых передач.

Френки де Йонг globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

21 ноября. Нидерланды — Сенегал

25 ноября. Нидерланды— Эквадор

29 ноября. Нидерланды — Катар

Сборная Нидерландов является главным фаворитом группы. В матче открытия голландцы сойдутся с крепкой сборной Сенегала, которая вполне может отобрать очки у «оранжевых». Пожалуй, африканская сборная является главным оппонентом Нидерландов в борьбе за первое место в группе и при благоприятном исходе в матче с Сенегалом голландцы должны решать вопрос по выходу из группы во втором туре, что им вполне по силам. Все же заключительный тур подопечным Луи ван Гала предстоит сыграть против хозяев турнира — сборной Катара, но, вероятнее всего, сборная Нидерландов будет проводить этот матч уже в качестве участника плей-офф.