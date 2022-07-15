В ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой

Как отобрались на ЧМ?
Сборная Англии выступала в отборочной группе I вместе со сборными Польши, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино. Англичане не испытали особого сопротивления со стороны своих оппонентов, потеряв лишь два очка за весь отборочный турнир. Ни одна из команд так и не смогла обыграть англичан по ходу отбора и подопечные Гарета Саутгейта завоевали прямую путевку в Катар, заняв первое место в группе с 26-ю очками в активе.
Сборная Англии стала самой результативной командой европейского отбора, забив 39 мячей за 10 туров. Достичь такого результата во многом помог заключительный гостевой матч против Сан-Марино, где сборная «трех львов» наколотила десять безответных мячей. Особо блеснул в этом матче нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, оформив покер. Сам Кейн при этом сравнялся с нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем по количеству забитых мячей, разделив с ним первую строчку в списке бомбардиров отбора — по 12 мячей у каждого.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
В сборную Англии привлекались три игрока за пределами туманного альбиона — Фикайо Томори из «Милана», Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Тэмми Абрахам из «Ромы». Остальная же обойма англичан представлена полностью из игроков английской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в сборной имеют игроки из «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала».
К чемпионату мира в Катаре сборная Англии подходит также в статусе самой дорогостоящей командой из всех участников. Общая стоимость игроков перевалила за миллиард евро и на данный момент составляет 1,29 миллиарда евро, что на 210 миллионов евро больше, чем у идущими вторыми французами.
Наилучший результат на ЧМ
В этом матче было установлено достижение, которое до сих пор никто не смог превзойти. Центрфорвард англичан Джефф Херст стал первым игроком, которому удалось отличиться трижды в финальном матче чемпионата мира.
С момента чемпионства англичане участвовали еще в 10 чемпионатах мира, но ни в одном из них так и не удалось выйти в финал и побороться за кубок. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Англии показала лучший результат за 28 лет, заняв четвертое место на турнире, где уступили в матче за бронзовые медали бельгийцам (0:2).
Главный тренер
Сборную «трех львов» с сентября 2016 года возглавляет Гарет Саутгейт, сменив Роя Ходжсона после поражения команды в 1/8 финала Евро-2016 от сборной Исландии. Под руководством 51-летнего английского специалиста национальная команда выступала на чемпионате мира 2018 года в России, где и остановилась в шаге от медалей, а также выиграла серебро на чемпионате Европы-2020, уступив на «Уэмбли» в финале по пенальти итальянцам.
Саутгейт в бытность игроком выступал за английские «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и «Мидлсбро» на позиции центрального защитника. На счету англичанина также чуть более полусотни матчей за национальную сборную и участие в чемпионатах Европы и мира в период с 1996 по 2002 год. Вместе со сборной Саутгейт добился максимального достижения в 1996 году, выйдя в полуфинал чемпионата Европы.
На клубном уровне в качестве игрока Саутгейт является двукратным обладателем Кубка английской Лиги сезонов 1995/1996 и 2003/2004 в составе «Астон Виллы» и «Мидлсбро» соответственно. В составе «Мидлсбро» Саутгейт также выходил в финал Кубка УЕФА в 2006 году, где в решающем матче в Эйндховене испанская «Севилья» не оставила шансов англичанам, разгромив их со счетом 4:0.
Главные звезды и лучший бомбардир
Харри Кейн («Тоттенхэм») — второй лучший бомбардир сборной Англии в истории и один из главных голеадоров завершившегося европейского отбора. Кейн — классический центральный нападающий, который закрепился в статусе основного в сборной Англии. Тем не менее, 28-летнему Кейну еще есть что доказывать, ведь для игрока такого статуса до сих пор не нашлось ни одного трофея как на клубном, так и на международном уровне. Для Харри предстоящий чемпионат мира будет возможностью продемонстрировать все свои лидерские качества, чтобы помочь своей команде бороться за заветный кубок. По данным Transfermarkt Кейн является самым дорогостоящим игроком национальной команды наряду с Филом Фоденом из «Манчестер Сити» — 90 миллионов евро.
Рахим Стерлинг («Челси») — пожалуй, самая противоречивая фигура в сборной Англии. К 27-летнему новичку «Челси» можно относиться по-разному из-за его манеры игры, но все же Стерлинг именно тот игрок, который разгоняет атаки английской сборной и придает свежести впереди, создавая острые моменты на подступах к штрафной соперника. На счету левого вингера англичан 25 голевых передач в национальной сборной и 19 голов в 77 матчах. Tranfermarket оценивает игрока в 70 миллионов евро.
Джордан Пикфорд («Эвертон») — основной голкипер сборной Англии и один из лучших вратарей Евро-2020. В обойме английской сборной есть хорошая конкуренция в лице Аарона Рэмсдэйла из «Арсенала» и Ника Поупа из «Ньюкасла», но именно 27-летний голкипер «Эвертона» обрел уверенность при Гарете Саутгейте и регулярно облегчает жизнь своим защитникам, благодаря сейвам и отличной игре на линии.
Календарь матчей и ожидание от выступления
21 ноября. Англия — Иран
25 ноября. Англия — США
29 ноября. Англия — Уэльс
В соперниках англичан достаточно крепкие сборные, от игры которых стоит ждать яркого и результативного перфоманса. Но для болельщиков сборной Англии групповой этап лишь начало пути, который игроки Гарету Саутгейта просто обязаны проходить. Нынешняя сборная Англии уже показала, что способна покорять самые высокие позиции на международной арене. Вполне ожидаемо, что групповой этап англичане пройдут с минимальной потерей очков и займут первое место.