В ожидании ЧМ-2022. Поход за английской мечтой

Сборная Англии входит в тройку фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу по версии букмекеров.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная Англии выступала в отборочной группе I вместе со сборными Польши, Албании, Венгрии, Андорры и Сан-Марино. Англичане не испытали особого сопротивления со стороны своих оппонентов, потеряв лишь два очка за весь отборочный турнир. Ни одна из команд так и не смогла обыграть англичан по ходу отбора и подопечные Гарета Саутгейта завоевали прямую путевку в Катар, заняв первое место в группе с 26-ю очками в активе.

Сборная Англии стала самой результативной командой европейского отбора, забив 39 мячей за 10 туров. Достичь такого результата во многом помог заключительный гостевой матч против Сан-Марино, где сборная «трех львов» наколотила десять безответных мячей. Особо блеснул в этом матче нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, оформив покер. Сам Кейн при этом сравнялся с нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем по количеству забитых мячей, разделив с ним первую строчку в списке бомбардиров отбора — по 12 мячей у каждого.

Фрагмент матча Сан-Марино — Англия globallookpress.com

Уже к началу чемпионата мира Кейн может подойди в статусе лучшего бомбардира сборной Англии за всю историю. Нападающему «Тоттенхэма» не хватает трех мячей до экс-форварда «Манчестер Юнайтед», а ныне новоиспеченного главного тренера «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни. В своем активе Руни имеет 53 гола за сборную Англии в 120 встречах. Кейн же провел значительно меньше матчей — 73, но сумел отличиться в них уже 50 раз. Перед чемпионатом мира сборная Англии проведет еще как минимум два матча в Лиге Наций против сборных Италии и Германии, где Кейн вполне способен приблизиться к рекорду Руни или даже его превзойти.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

В сборную Англии привлекались три игрока за пределами туманного альбиона — Фикайо Томори из «Милана», Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» и Тэмми Абрахам из «Ромы». Остальная же обойма англичан представлена полностью из игроков английской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в сборной имеют игроки из «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала».

Англичане на момент 23 июня 2022 года в обновленном рейтинге ФИФА располагаются на 5-м месте. Лучшим результатом в истории сборной Англии является третье место в мировом рейтинге, которое они занимали в августе 2012 года.

К чемпионату мира в Катаре сборная Англии подходит также в статусе самой дорогостоящей командой из всех участников. Общая стоимость игроков перевалила за миллиард евро и на данный момент составляет 1,29 миллиарда евро, что на 210 миллионов евро больше, чем у идущими вторыми французами.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Англии 14 раз принимала участие в мировых первенствах и смогла достичь своего наилучшего результата в истории в 1966 году, став чемпионом на турнире, который проходил у них на родине. В финальном матче на «Уэмбли» сборная трех львов обыграла ФРГ со счетом 4:2

В этом матче было установлено достижение, которое до сих пор никто не смог превзойти. Центрфорвард англичан Джефф Херст стал первым игроком, которому удалось отличиться трижды в финальном матче чемпионата мира.

Джефф Херст (справа) globallookpress.com

С момента чемпионства англичане участвовали еще в 10 чемпионатах мира, но ни в одном из них так и не удалось выйти в финал и побороться за кубок. На чемпионате мира 2018 года в России сборная Англии показала лучший результат за 28 лет, заняв четвертое место на турнире, где уступили в матче за бронзовые медали бельгийцам (0:2).

Главный тренер

Сборную «трех львов» с сентября 2016 года возглавляет Гарет Саутгейт, сменив Роя Ходжсона после поражения команды в 1/8 финала Евро-2016 от сборной Исландии. Под руководством 51-летнего английского специалиста национальная команда выступала на чемпионате мира 2018 года в России, где и остановилась в шаге от медалей, а также выиграла серебро на чемпионате Европы-2020, уступив на «Уэмбли» в финале по пенальти итальянцам.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт globallookpress.com

Саутгейт в бытность игроком выступал за английские «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и «Мидлсбро» на позиции центрального защитника. На счету англичанина также чуть более полусотни матчей за национальную сборную и участие в чемпионатах Европы и мира в период с 1996 по 2002 год. Вместе со сборной Саутгейт добился максимального достижения в 1996 году, выйдя в полуфинал чемпионата Европы.

На клубном уровне в качестве игрока Саутгейт является двукратным обладателем Кубка английской Лиги сезонов 1995/1996 и 2003/2004 в составе «Астон Виллы» и «Мидлсбро» соответственно. В составе «Мидлсбро» Саутгейт также выходил в финал Кубка УЕФА в 2006 году, где в решающем матче в Эйндховене испанская «Севилья» не оставила шансов англичанам, разгромив их со счетом 4:0.

Главные звезды и лучший бомбардир

Харри Кейн («Тоттенхэм») — второй лучший бомбардир сборной Англии в истории и один из главных голеадоров завершившегося европейского отбора. Кейн — классический центральный нападающий, который закрепился в статусе основного в сборной Англии. Тем не менее, 28-летнему Кейну еще есть что доказывать, ведь для игрока такого статуса до сих пор не нашлось ни одного трофея как на клубном, так и на международном уровне. Для Харри предстоящий чемпионат мира будет возможностью продемонстрировать все свои лидерские качества, чтобы помочь своей команде бороться за заветный кубок. По данным Transfermarkt Кейн является самым дорогостоящим игроком национальной команды наряду с Филом Фоденом из «Манчестер Сити» — 90 миллионов евро.

Харри Кейн globallookpress.com

Рахим Стерлинг («Челси») — пожалуй, самая противоречивая фигура в сборной Англии. К 27-летнему новичку «Челси» можно относиться по-разному из-за его манеры игры, но все же Стерлинг именно тот игрок, который разгоняет атаки английской сборной и придает свежести впереди, создавая острые моменты на подступах к штрафной соперника. На счету левого вингера англичан 25 голевых передач в национальной сборной и 19 голов в 77 матчах. Tranfermarket оценивает игрока в 70 миллионов евро.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Джордан Пикфорд («Эвертон») — основной голкипер сборной Англии и один из лучших вратарей Евро-2020. В обойме английской сборной есть хорошая конкуренция в лице Аарона Рэмсдэйла из «Арсенала» и Ника Поупа из «Ньюкасла», но именно 27-летний голкипер «Эвертона» обрел уверенность при Гарете Саутгейте и регулярно облегчает жизнь своим защитникам, благодаря сейвам и отличной игре на линии.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

21 ноября. Англия — Иран

25 ноября. Англия — США

29 ноября. Англия — Уэльс

В соперниках англичан достаточно крепкие сборные, от игры которых стоит ждать яркого и результативного перфоманса. Но для болельщиков сборной Англии групповой этап лишь начало пути, который игроки Гарету Саутгейта просто обязаны проходить. Нынешняя сборная Англии уже показала, что способна покорять самые высокие позиции на международной арене. Вполне ожидаемо, что групповой этап англичане пройдут с минимальной потерей очков и займут первое место.