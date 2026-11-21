«Ньюкасл» и «Арсенал» играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в 11-м туре английской Премьер-лиги. Лондонцы возглавляют таблицу с 27 очками и опережают «Манчестер Сити» на пять баллов. Хозяева располагаются на 12-й строчке, набрав всего 12 очков. Команда Микеля Артеты может одержать десятую победу в одиннадцати турах, однако последние выезды в Ньюкасл не всегда складывались для нее удачно.

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:25 Матч обслуживает английская бригада во главе с Крисом Каваной. Его ассистенты — Дэн Кук и Уэйд Смит, резервный арбитр — Эллиот Белл. За VAR отвечает Стюарт Атвелл, его ассистент — Эдриан Холмс.

20:20 Еще одна важная деталь — борьба на стандартах. В прошлом сезоне именно Габриэл принес «Арсеналу» победу в Ньюкасле после подачи в штрафную. Лондонцы по-прежнему располагают высокорослыми защитниками, которые регулярно подключаются к угловым, а Райс уже отдал пять результативных передач в чемпионате. Для команды, выигравшей четыре из пяти последних матчей АПЛ с минимальным преимуществом, один удачный розыгрыш способен решить исход встречи. «Ньюкаслу», который пропускает в среднем 1,6 мяча за игру, придется внимательно действовать при каждом стандартном положении.

20:15 Для «Ньюкасла» важнейшей задачей станет преодоление обороны соперника. Лондонцы не пропускали в четырех последних турах, тогда как хозяева забили лишь четыре мяча за пять предыдущих матчей чемпионата. Яйссле может использовать скорость Барнса и подключения Мерфи, чтобы растягивать оборону гостей и создавать пространство для Висса. Однако «Арсенал» особенно опасен после потерь соперника: быстрый возврат мяча позволяет команде Артеты надолго закрепляться на чужой половине поля. Поэтому попытки хозяев активно прессинговать лондонцев могут обернуться опасными контратаками.

20:10 Особое внимание привлечет возвращение Бруно Гимарайнша на «Сент-Джеймс Парк». Бывший капитан «Ньюкасла» летом перешел в «Арсенал» за сумму около 75 миллионов фунтов и теперь впервые сыграет против прежней команды на ее поле. Бразилец быстро закрепился в составе чемпионов, забив два мяча в восьми матчах АПЛ. При отсутствии Субименди его роль в центре поля станет еще заметнее. Вместе с Райсом Гимарайншу предстоит контролировать темп игры и противостоять бывшим партнерам, которые хорошо знают его сильные стороны.

20:05 При этом статистика матчей против лидеров чемпионата складывается для хозяев неудачно. «Ньюкасл» выиграл лишь одну из 29 последних встреч АПЛ с командами, занимавшими первое место перед началом тура. Последняя такая победа датируется декабрем 2014 года, когда «сороки» обыграли «Челси» со счетом 2:1. Кроме того, команда не побеждает действующих чемпионов Англии уже 14 матчей подряд. Предыдущий успех был зафиксирован в январе 2019 года против «Манчестер Сити». Обе серии команде Яйссле предстоит попытаться прервать в условиях собственной неудачной формы.

20:00 «Арсенал» выиграл три последних матча Премьер-лиги против «Ньюкасла», однако поездки на «Сент-Джеймс Парк» регулярно доставляют лондонцам неприятности. Из пяти предыдущих домашних встреч с «канонирами» хозяева выиграли три. В прошлом сезоне команда Артеты сумела переломить эту тенденцию, одержав победу 2:1 благодаря голу Габриэла Магальяйнса в компенсированное время. Та встреча прервала серию из трех подряд домашних побед «Ньюкасла» над лондонцами. Теперь «сороки» постараются вернуть себе преимущество на собственном поле.

19:55 А такой состав выбрал Микель Артета: Райя, Тимбер, Конса, Габриэл, Калафьори, Гимарайнш, Райс, Эдегор (к), Мадуэке, Эзе, Хаверц.

19:50 «Ньюкасл» начнёт матч в таком составе: Горничек, Дедич, Тшау, Бёрн (к), Холл, Майли, Стёр, Уиллок, Мерфи, Барнс, Осула.

19:45 Главная кадровая проблема — отсутствие Букайо Сака, который продолжает восстанавливаться после повреждения четырехглавой мышцы бедра. Мартин Субименди получил травму задней поверхности бедра в расположении сборной Испании и также не поможет команде. Макс Доуман пропускает встречу из-за дисквалификации. Зато Уильям Салиба готов вернуться после продолжительного восстановления от травмы спины. В центре поля Артета может выпустить Деклана Райса и Бруно Гимарайнша, а впереди рассчитывает на Кая Хаверца, Нони Мадуэке и Христоса Цолиса. Важную роль сохраняет и Эдегор, забивший три мяча в нынешнем чемпионате

19:40 Особенно впечатляет оборона лондонцев. Четыре последних матча чемпионата они выиграли с общим счетом 5:0, а в четырех из пяти выездных встреч сохранили ворота в неприкосновенности. Последний раз «Арсенал» выдавал пять сухих побед подряд в высшем английском дивизионе еще в 1987 году. По надежности защиты команда заметно опережает большинство конкурентов: за десять туров она пропустила лишь пять мячей. При этом Артета не требует от футболистов постоянных атак любой ценой. В нынешнем чемпионате его команда уже несколько раз побеждала с минимальным преимуществом, грамотно сохраняя счет в концовках.

19:35 Действующие чемпионы Англии уверенно защищают титул. После поражения от «Брайтона» со счетом 0:3 в сентябре команда Микеля Артеты выиграла пять матчей Премьер-лиги подряд. Перед паузой лондонцы обыграли «Халл» 1:0 благодаря голу Мартина Эдегора во втором тайме. Победа получилась непростой: соперник долго удерживал нулевую ничью, а хозяевам пришлось искать свободное пространство против насыщенной обороны. Тем не менее «Арсенал» набрал 27 очков за десять туров. В истории АПЛ лишь четыре команды начинали сезон с более высоким результатом, и все они впоследствии становились чемпионами.

19:30 В атаке Яйссле рассчитывает на Йоана Висса, Харви Барнса и Джейкоба Мерфи. Последний недавно прервал неудачную серию эффектным голом «Фулхэму», тогда как Барнс записал на свой счет два мяча и две результативные передачи в чемпионате. Висса пока испытывает проблемы с реализацией: один гол при 3,3 ожидаемого. Из-за травмы бедра матч, вероятно, пропустит Жоэлинтон, а запасной вратарь Эвен Жауэн продолжает восстанавливаться после повреждения. Зато Нико Гонсалес и Джо Уиллок должны быть доступны после болезни. Тино Ливраменто вернулся к тренировкам, но его участие остается под вопросом.

19:25 Домашние результаты тоже вызывают вопросы. В первых четырех матчах сезона на «Сент-Джеймс Парк» хозяева каждый раз забивали минимум два мяча, однако затем последовали два поражения со счетом 0:1 от «Астон Виллы» и «Эвертона». Всего в календарном 2026 году «Ньюкасл» проиграл семь домашних встреч АПЛ — больше любой другой команды чемпионата. При этом на выезде «сороки» регулярно находят путь к чужим воротам, отличившись во всех гостевых матчах нынешнего сезона. Такая разница особенно неприятна перед приездом лидера, который почти не пропускает.

19:20 Первый полноценный сезон Маттиаса Яйссле в Англии пока складывается непросто. За десять туров «сороки» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Особенно заметно команда сдала в последние недели: в пяти предыдущих матчах чемпионата она набрала только четыре очка. Перед международной паузой «Ньюкасл» упустил победу над «Фулхэмом». Джейкоб Мерфи открыл счет на 80-й минуте, но уже через три минуты Родриго Мунис сравнял — и встреча завершилась со счетом 1:1.