прогноз на матч 11-го тура АПЛ, ставка за 2.30

22 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл» и «Брайтон». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Халл»

Турнирное положение: «Халл» занимает 13-е место в таблице, набрав 11 очков: две победы, пять ничьих и три поражения.

Последние матчи: в рамках последнего тура чемпионата Англии «Халл» с минимальным счётом уступил «Арсеналу» (0:1).

Не сыграют: Элиот Матацо, Хидемаса Морита, Мэтт Таргетт.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: команда не может одержать на протяжении девяти матчей: 5 ничьих и 4 поражения. В этих поединках «Халл» забил 8 мячей и пропустил 12 голов. Несмотря на неплохую результативность, хозяевам не удаётся стабильно добиваться положительного результата.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» в английской Премьер-лиге занимает второе место, набрав 22 очка после десяти туров. «Чайки» отстают от «Арсенала» на пять баллов.

Последние матчи: В последней игре чемпионата Англии «Брайтон» одержал домашнюю победу над «Брентфордом» (2:0). Диего Гомес и Паскаль Гросс забили по голу в ворота соперника.

Не сыграют: Эван Фергюсон, Каору Митома.

Состояние команды: в последних матчах «Брайтон» одержал три победы и потерпел два поражения, забив шесть голов и пропустив четыре мяча. Победа над «Брентфордом» должна добавить футболистам уверенности перед выездной встречей. Гости постараются воспользоваться проблемами соперника и продолжить борьбу за верхние позиции в таблице.

На что ставят в матче Халл — Брайтон Букмекерские коэффициенты на матч Халл — Брайтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брайтон» занимает 2-е место в чемпионате Англии

«Халл» занимает 13-е место в чемпионате Англии

В этом сезоне «Брайтон» и «Халл» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Брайтона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.40. На победу «Халла» — 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Брайтон» подходит к матчу в хорошей форме и занимает второе место в чемпионате Англии. «Халл» не побеждает на протяжении девяти встреч подряд, хотя на своём поле способен навязать борьбу. Ожидаем, что «Брайтон» сумеет воспользоваться проблемами соперника.

2.30 Фора «Брайтона» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Халл» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Брайтона» (-1.5) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: «Халл» испытывает трудности в атаке и редко забивает много голов. «Брайтон» выиграл два последних матча чемпионата, не пропустив ни одного мяча. Учитывая надёжность обороны гостей и не самую результативную игру хозяев, встреча может получиться с небольшим количеством голов.

2.15 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Халл» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.15.