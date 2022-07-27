Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?

Лучшее объяснение опасностей трансферного рынка исходит от одного из парней, которые лучше всех знают, как справиться с ними. На прошлогодней конференциидиректор аналитического отделавыдвинул свою теорию приобретения игроков.

Грубо говоря, по словам Грэма, существует шесть причин, по которым трансфер может не состояться:

— Игрок не так хорош, как вы думали

— Игрок не соответствует вашему стилю

— Игрок выступает не на своей позиции

— Тренер не любит игрока

— У игрока травма и/или личные проблемы

— В составе уже есть игрок лучше

И даже если вы на 90% уверены, что каждый из этих шести отдельных факторов не будет проблемой, эти незначительные доли неопределенности по-прежнему означают, что есть лишь 53% вероятности (0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9) того, что трансфер сработает . Когда вы понимаете, что большинство трансферов не обладают 90-процентным фактором уверенности по всем шести аспектам, довольно легко понять, почему игра на трансферном рынке так часто является заведомо проигрышной.

Все футбольные трансферы

В прошлом месяце Габриэле Маркотти рассмотрел 10 самых дорогих трансферов по позициям и пришел к выводу, что «19 из 41 сделок… клубы не хотели бы повторить, если бы знали, как все обернется (а если убрать вратарей, 17 из 31, более половины)» . Постараемся развить эту идею, используя схему Грэма, чтобы увидеть, можем ли мы понять, почему могут провалиться так много дорогих трансферов, подкрепленных суммой наличных, которая предполагает гораздо более высокую степень уверенности, чем среднестатистическая сделка.

Сколько трансферов проваливаются?

Согласно данным, предоставленным Twenty First Group, с 2010 года в лигах «большой пятерки» было совершено 73 крупных трансфера, каждый на сумму не менее 50 миллионов евро. Чтобы определить «успех», мы будем использовать довольно простое определение: футболист должен отыграть не менее 70% минут в лиге с момента их приобретения. Это может показаться немного великодушным — не должны ли самые дорогие игроки в мире появляться на поле чаще? -- но даже с таким более низким порогом только 25 из 73 переходов можно считать успешными . Это всего 34%.

Средняя стоимость успешных трансферов составляет 80 млн евро, а средняя цена неудачных трансферов лишь немного ниже — 76 млн евро. Другими словами, когда вы тратите в диапазоне от 50 миллионов евро или выше, сумма, на которую вы превышаете 50 миллионов евро, на самом деле не оказывает никакого влияния на вероятность успешного приобретения.

Ферран Торрес globallookpress.com

Прежде чем мы перейдем к плохим сделкам, давайте посмотрим на хорошие. Среди 25 успехов 13 нападающих, семь защитников, четыре полузащитника и один голкипер. 25 успешных трансферов были совершены всего 10 командами, и именно здесь вы начинаете понимать, насколько великодушно наше определение успеха.

Команда с наиболее «успешными» трансферами — это та же самая команда, которая продает большую часть своих телевизионных прав, чтобы потратить больше денег на новых игроков.

У «Барселоны» пять «успехов» с 2010 года: Неймар, Луис Суарес, Френки де Йонг, Антуан Гризманн и Ферран Торрес отыграли не менее 70% минут после того, как присоединились к клубу. Конечно, если у клуба все пройдет как запланировано, только один из этих игроков (Торрес) будет в команде, когда начнется следующий сезон, и он, вероятно, даже не будет в стартовом составе, если список желаний Жоана Лапорты относительно летних подписаний будет выполнен.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После «Барселоны» второе место будет поделено двумя командами. «Ювентус» добился четырех успехов — Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Маттейс де Лигт и Душан Влахович, — но то же самое можно сказать и о «Манчестер Юнайтед», единственном крупном клубе, который может управляться хуже, чем «Барселона». Гарри Магуайр, Бруно Фернандеш, Ромелу Лукаку и Аарон Ван-Биссака отыграли не менее 70% минут после присоединения к клубу.

Следом за «Юнайтед» идет команда синей половины Манчестера: у «Сити» три успеха (Родри, Рубен Диас, Рахим Стерлинг). Затем есть «Ливерпуль» (Алиссон, Вирджил ван Дейк), «Пари Сен-Жермен» (Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе) и «Арсенал» (Пьер-Эмерик Обамеянг, Бен Уайт) с двумя удачами. Затем у вас есть «Челси» (Жоржиньо), «Интер» (Ромелу Лукаку) и «Атлетико Мадрид» (Антуан Гризманн) — по одному игроку.

Душан Влахович globallookpress.com

В конечном счете, только восемь игроков выходили на 80% игрового времени с момента прихода в свои клубы, а трое из них (Уайт, Торрес и Влахович) провели в клубе только один или даже меньше одного сезона. Среди пяти игроков, которые играли не менее 80% минут в течение нескольких сезонов, Бруно Фернандеш занимает первое место (92%), Алиссон — второе (89%) и Магуайр третье (88%), за ним следует Лукаку, в своей первый заход в «Интер» (86%) и Роналду в «Ювентусе» (81%).

Что делает трансферы неудачными?

Итак, у нас есть 48 переходов, которые не были успешными на основе вышеприведенного определения. И признаем, что точно так же, как определение «успешности» не идеально, так же неидеальны и критерии «неудачи».

«Манчестер Сити» лидирует с 10 трансферами, но во многом это связано с тем, что у них так много игроков в этом ценовом диапазоне, что все они не могут играть одновременно. Благодаря своей покупательной способности «Сити» играет в другую игру, чем все остальные. Являются ли Кевин Де Брюйне и Жоао Канселу «неудачными» подписаниями? Конечно, нет, но ни один из них не отыграл 70% игрового времени команды с момента присоединения к клубу.

Не то чтобы это имело значение, так как они выиграли четыре из пяти последних титулов Премьер-лиги. Тем не менее, я думаю, что придирки с обеих сторон уравновешиваются, чтобы сохранить общую предпосылку о том, что куда больше дорогих трансферов терпят неудачу, чем достигают успеха.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

После «Сити» у «Челси» восемь неудачных трансферов, у «Манчестер Юнайтед» и «Реала» — по пять, у «ПСЖ» — четыре, а у «Арсенала», «Атлетико Мадрид» и «Барселоны» — по три. После этого идут мюнхенская «Бавария» с двумя, а также «Ливерпуль», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Наполи» — по одному.

Используя критерии, изложенные Грэмом, попытаемся разделить все 48 трансферов на шесть отдельных групп. Очевидно, что в этом есть некоторая субъективность, и переходы могут не сработать по нескольким причинам. Но мы выбирали то, что, по нашему мнению, было главной причиной неудачи трансфера.

Вот как они разделились:

Травмы или личные проблемы (18): Виктор Осимхен («Наполи»), Гарет Бэйл («Реал»), Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Бенджамин Менди («Манчестер Сити»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Наби Кейта («Ливерпуль»), Фернандо Торрес («Челси»), Бен Чилуэлл («Челси»), Кристиан Пулишич («Челси»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Диего Коста («Атлетико»), Томас Парти («Арсенал»).

Игрок был не так хорош, как мы думали (10): Танги Ндомбеле («Тоттенхэм»), Лука Йович («Реал»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Барселона»), Артур («Ювентус»), Тимо Вернер («Челси»), Кепа («Челси»), Тома Лемар («Атлетико Мадрид»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Николя Пепе («Арсенал»).

В команде есть игроки лучше (8): Эдер Милитао («Реал»), Хамес Родригес («Реал»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Бернардо Силва («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Рияд Марез («Манчестер Сити») , Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Лерой Сане («Бавария»).

Игрок не понравился тренеру (6): Себастьен Халлер («Вест Хэм»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Жоао Канселу («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Челси»), Альваро Мората («Челси»), Жоао Феликс («Атлетико Мадрид»).

Не подходили по стилю команды (3): Мауро Икарди («ПСЖ»), Филиппе Коутиньо («Барселона»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»).

Играли не на своей позиции (3): Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Кай Хаверц («Челси»).

Думайте об этих пунктах скорее как о «основной причине, по которой этот конкретный игрок не сыграл по крайней мере 70% игрового времени с тех пор, как присоединился к клубу». Таким образом, 38% из них приходится на травмы или проблемы вне поля. Еще 20% связаны с тем, что игрок не оправдал ожиданий на поле, а 17% связаны с тем, что другие хорошие игроки уже есть в составе команды или в конечном итоге добавлены в него. Оставшиеся 25% сводятся к той или иной форме плохого планирования (например в составе не было места для игрока), тренеру он никогда не был нужен, или игрок просто не походил команде.

Учитывая, что некоторые разделы пересекаются друг с другом, вот примерный результат: примерно одна треть неудач дорогостоящих трансферов происходит из-за травм/личных проблем, еще треть происходит из-за плохого изучения игрока и еще треть происходит из-за плохого планирования и управление командой.

Миралем Пьянич globallookpress.com

Если говорить о крайних случаях, есть восемь игроков, которые не отыграли даже 40% минут за клуб, который потратил не менее 50 миллионов евро на их трансферы. Ни Артур (31%), ни Пьянич (17%) не слишком много играли за свои новые клубы и это еще одно доказательство того, что это была просто сделка по обмену между «Ювентусом» и «Барселоной», призванная помочь с бухгалтерским учетом за счет завышения стоимости игроков.

Возвращение Косты в «Атлетико» в 2018 году прошло не так, как планировалось (38%), Дембеле часто вызывал шумиху, но нечасто появлялся на поле за «Барселону» (36%), Икарди никогда не вписывался в «ПСЖ» (31%), Кейта редко мог играть за «Ливерпуль» (29%), а Менди (22%) всегда был травмирован и в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в изнасиловании.

Лука Йович globallookpress.com

Тем не менее, главный бесполезный приз по завышенной цене берет мадридский «Реал» . Хамес Родригес отыграл всего 39% игрового времени, пока был в команде, что не так плохо, по сравнению с Эденом Азаром (23%), и совсем неплохо по сравнению с Йовичем, сыгравшим наименьшую долю минут (11%) среди всех трансферов на сумму более 50 миллионов евро с 2010 года. Учитывая, сколько титулов в Лиге чемпионов они выиграли за это время, остальной Европе повезло, что они так плохо тратят деньги.

А что если... все трансферы плохие?

Для тех, кто ведет счет, вот сравнение всех клубов при подписании игрока за 50 миллионов евро и более:

Статистика неудачных топ-трансферов клубов с 2010 года 1. «Интер»: одно попадание/ноль промахов, 100%

2. «Ювентус»: 4/5, 80%

3. «Ливерпуль»: 2/3, 67%

4. «Барселона»: 5/8, 62%

5. «Манчестер Юнайтед»: 4/9, 44%

6. «Арсенал»: 2/5, 40%

7. ПСЖ: 2/6, 33%

8. «Атлетико Мадрид»: 1/4, 25%

9. «Манчестер Сити»: 3/13, 23%

10. «Челси»: 1/9, 11%

11-13. «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Наполи»: 0/1, 0%

14. «Бавария Мюнхен»: 0/2, 0%

15. «Реал Мадрид»: 0/5, 0%

А вот и разбивка по позициям:

Нападающие: 39 игроков, 61% минут в первом сезоне, 58% минут в клубе.

Полузащитники: 17 игроков, 56% минут в первом сезоне, 45% игр в клубе.

Защитники: 15 игроков, 65% минут в первом сезоне, 64% минут в клубе.

Вратари: 2 игрока, 97% минут в первом сезоне, 70% минут в клубе.

Тем не менее, хотя все эти цифры выглядят довольно плохо — а так оно и есть — они все же лучше, чем средняя успешность трансферов. С 2010 года игроки, приобретенные не менее чем за 50 миллионов евро, отыграли 61% минут в своем первом сезоне в новой команде. По данным Twenty First Group, из всех трансферов на сумму от 10 до 30 миллионов евро за тот же период времени игроки провели всего 52% минут со своей новой командой.

По мере того, как мы углубляемся в и без того дурацкое трансферное окно, слухи объединяются с другими слухами, чтобы создать супер-слухи, и все в восторге от нового дорогостоящего перехода, имейте это в виду: тот парень, который только что подписал контракт на десятки миллионов долларов ? Вам повезет, если в этом году он сыграет больше половины игрового времени.