Шоу ужасов на «Олд Траффорд». Провальный дебют Тен Хага подчеркивает необходимость новых трансферов

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:2) на «Олд Траффорд» в первом туре АПЛ. Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс оформил дубль, забив на 30‑й и 39‑й минутах матча. На 68‑й минуте полузащитник «чаек» Алексис Макалистер забил гол в свои ворота. Португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду появился на поле на 53‑й минуте, заменив бразильца Фреда.

Старые проблемы «МЮ» в защите

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное игре «Брайтона» на «Олд Траффорд», но винит в результате защиту манкунианцев.

«На этом матче были протесты, кислые мины и плохая игра. Хмурый вид, само собой, принадлежал Криштиану Роналду, который вышел на замену во втором тайме, и "Манчестер Юнайтед" был лучше с ним на поле, но в основном из-за отчаяния и потому, что это позволило Кристиану Эриксену уйти в полузащиту.

Тем не менее, они не смогли спасти первую игру Эрика тен Хага в Премьер-лиге, поскольку "Брайтон" и их превосходный тренер Грэм Поттер заслуженно набрали очки. Впервые они играли с "Юнайтед" на выезде в 1909 году, а спустя 113 лет наконец одержали свою первую победу на "Олд Траффорд". И этот результат не был шоком и, конечно же, не был вырванной ими случайностью.

"Как и Брайтон, ваш город — синий", — дерзко написал официальный аккаунт "Брайтона" в твиттере. Но было и много красного — в основном лица, красные от гнева и разочарования, когда 1000 болельщиков "Юнайтед" вынудили закрыть клубный магазин, поскольку они снова протестовали против владеющей клубами семьи Глейзеров.

Паскаль Гросс забил оба гола "Брайтона", но они во многом были обязаны ужасной защите "Юнайтед", обнажившей огромный масштаб задач, стоящих перед Тен Хагом. Новый тренер и новый старт, но всплыли те же старые проблемы.

Роналду был оставлен в запасе, а Тен Хаг заявил, что он не набрал форму, пусть даже нападающий будет оспаривать это, поскольку он стремится уйти. И было очень радостно, когда он вышел на 53-й минуте, чтобы заменить несчастного Фреда, и в то время как "Юнайтед" забил и навалился прессингом, но спасти ничью не смог.

В какой-то момент на стадионе также пели "Оле", но это не было ссылкой на бывшего менеджера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Вместо этого болельщики "Брайтона" радовались тому, как их команда играла, а "Юнайтед" гонялся за тенями под августовским солнцем. Это было какое-то шоу ужасов для них».

Эрик Тен Хаг Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Конечно, это определенно неудача и настоящее разочарование. Я с самого начала знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации. Я недоволен, совершенно недоволен. Мы проиграли, и в этом не было необходимости. Мы должны действовать лучше. Мы допускали ошибки при игре с мячом, а также организационные ошибки в обороне. Мы должны извлечь уроки. Нужно ли клубу больше игроков? Мы могли бы добиться большего с теми игроками, которые у нас есть.

Адская работа для Тен Хага

Автор The Guardian Джейми Джексон недоволен дебютом новичком «МЮ» Кристиана Эриксона и Лисандо Мартинеса в матче с «Брайтоном».

«Это был худший из возможных стартов "Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага. Весь оптимизм от предсезонной подготовки и нового тренера исчез, когда "Олд Траффорд" превратился в театр худших кошмаров для голландца. Нанятый из-за обещания "активного" (его слова) прессингующего футбола, он со своей командой показывал на поле полную противоположность до розыгрыша углового, который принес жалкое утешение.

"Брайтон" оказал голландцу бескомпромиссный прием в Премьер-лиге. Леандро Троссар, Дэнни Уэлбек и Паскаль Гросс были звездами во время впечатляющего визита команды Грэма Поттера на "Олд Траффорд". В любой момент казалось, что они забьют, поэтому Тен Хаг и его игроки должны будут подготовиться к поездке в Брентфорд на следующих выходных, прежде чем принять "Ливерпуль" в следующем домашнем матче.

Описывая стоявшую перед ним задачу впоследствии как "адскую работу", Тен Хаг кратко подытожил упадок, начавшийся девять лет назад, когда ушел сэр Алекс Фергюсон.

Однако его команда могла забить уже на шестой минуте. Джейдон Санчо продвинулся к штрафной и отдал мяч Скотту МакТоминею, который весь день уступал в борьбе на правом фланге. Он нашел Бруну Фернандеша, но португалец промазал с нескольких метров.

Перед этим, на 15-й секунде матча, Диогу Далот заколебался, позволив Троссару прорваться и пробить. Он попал в сетку с внешней стороны, но через несколько мгновений после промаха Фернандеша 11-й номер "Брайтона" получил мяч в той же области, и "Юнайтед" снова повезло.

Для своего первого матча Премьер-лиги Тен Хаг решил проблему вынужденного отсутствия Антони Марсьяля из-за травмы подколенного сухожилия, выбрав Кристиана Эриксена в качестве "ложной девятки", но уловка не сработала.

Учитывая, что Тен Хаг тренировал своих подопечных накрывать соперника с первого дня, слабость опеки приводила в ярость: в одной атаке "Брайтона" Троссар слонялся перед штрафной, прежде чем отбить мяч в сторону Мойсеса Кайседо, в то время как Лисандро Мартинес, который как и Эриксен, дебютировал в Премьер-лиге за "МЮ", был полусонным.

Когда позже Алексис Мак Аллистер нанес удар по воротам, Эриксен прессинговал, но это момент произошел, потому что Троссару снова дали возможность прострелить».

Харри Магуайр Защитник «Манчестер Юнайтед» Мы вышли на матч с хорошим настроением, у нас была хорошая предсезонная подготовка, но 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву — это худший возможный старт. Мы были недостаточно хороши. Один мяч удалось отыграть, но мы немного выдохлись. В начале игры мы действовали хорошо, вели игру, контролировали ее. Но первый гол стал болезненным ударом. Нужно не позволять пропущенному голу настолько выбивать нас из колеи. А 0:2 к перерыву — это кошмар. В перерыве говорили о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме можно было увидеть хорошие отрезки в нашем исполнении. Однако в целом мы сделали недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, много владели мячом, однако следует играть чуть более креативно.

Тен Хагу нужно время, но нужны и победы

Автор Sky Sports Адам Бэйт считает, что без краткосрочных успехов, долгосрочные перспективы Тен Хага в «МЮ» обречены.

«Тен Хаг был назначен в "МЮ" из-за его репутации человека, который находил решения как на тренировочной базе, так и на трансферном рынке. Выступления Рэшфорда и Джейдона Санчо обещали быть такими же интересными, как и выступления последних приобретений клуба. Ни один из них не показал себя наилучшим образом.

Рэшфорд, в частности, испытывал проблемы, а его уверенность в себе явно была хрупкой. Через несколько секунд после начала второго тайма он упустил простой пас. Мяч выкатился за боковую, его голова повернулась к небу. Когда Роналду представил ему шикарную возможность для завершения, ему не удалось переиграть Санчеса.

Ситуацию с Роналду, конечно, нужно будет решать, но здесь проблема была не в нем. Тен Хаг должен учитывать этот компромисс между краткосрочной и долгосрочной перспективой. Он может представить команду без Роналду, но он все равно должен выигрывать матчи.

Трофеи потребуют времени, но прогресс должен наступить быстрее. Болельщикам нужно во что-то верить. "Что им нужно сделать, так это быть надежным в обороне и следить за тем, чтобы схема игры была правильной", — сказал Гэри Невилл Sky Sports. Это был провал по обоим показателям.

Когда-то Дэвида Мойеса высмеивали за то, что он предлагал "Юнайтед" стремиться быть похожим на "Манчестер Сити", но и этот "Брайтон" был для Тен Хага не худшим образцом для подражания. Грэм Поттер предпочитает целенаправленную игру во владение мячом.

Хороший футбол требует времени — таково было сообщение от Поттера после матча. "Для нас это был процесс", — пояснил он. "Мы приняли команду, которая финишировала четвертой снизу с другим стилем игры. Но нам удалось продолжать прогрессировать, и вместе с этим росла вера в нас. Способ, которым вы убеждаете людей в правильности своих идей, заключается в том, что вы одерживаете победы".

Для Тен Хага время, проведенное вместе с командой, было решающим фактором. "В этом была большая разница с нашим соперником", — сказал он на послематчевой пресс-конференции. "У них был свой распорядок, долгое время проведенное тренером и командой вместе". "Юнайтед" еще не сформировал новой рутины.

Выцарапанный автогол ненадолго угрожал обеспечить "МЮ" едва заслуженный счет, поскольку атмосфера в концовке матча накалялась, и болельщики хозяев желали этого. Но в то время как "Брайтон" привнес в игру красоту, "Юнайтед" пока предлагал только бахвальство. Даже если бы был забит второй гол, это не изменило бы реальности их тяжелого положения.

В день, который, как надеялись, станет первым шагом к возвращению на вершину, вместо этого пришли знакомые неудачи. Проблемы "Юнайтед" — теперь проблемы Тен Хага — остаются прежними».

Гари Невилл Экс-защитник «МЮ» В АПЛ нет команды, против которой играть было бы проще. И это вызывает серьезное беспокойство. То, насколько открыто они действуют, поражает. Тен Хаг будет шокирован после многообещающей предсезонки. Но любой, кто видел этих игроков раньше, увидел знакомое выступление. Люди, занимающие высокие посты, должны были понимать, что предоставлять тен Хагу такой состав непозволительно. Этой команде усиление нужно еще сильнее, чем кажется. Время на трансферы есть, но и тен Хагу нужно время на то, чтобы с новичками поработать.

Роналду заставил ждать

Автор ESPN Роб Доусон с интересом наблюдает за противостоянием португальского нападающего «МЮ» Криштиану Роналду с новым главным тренером, который начал показывать характер с первого матча.

«Поскольку Антони Марсьяль выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия, Криштиану Роналду был в очереди на старт, но Тен Хаг оставил 37-летнего игрока на скамейке запасных в пользу выхода Кристиана Эриксена в качестве "ложной девятки".

Тен Хаг объяснил, что это произошло потому, что Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки и наиграл всего 45 минут в летних товарищеских матчах, но у Эриксена и Лисандро Мартинеса было не так много игрового времени этим летом, и оба они были выбраны в стартовый состав.

После провального первого тайма, когда "Юнайтед" освистали, вместо Фреда вскоре вышел Роналду, а с нападающим сборной Португалии впереди команда Тен Хага выглядела гораздо опаснее.

Тен Хаг и Роналду уже представляются непростым союзом. Есть сомнения, сможет ли Роналду прессинговать так, как хочет его менеджер, но у "Юнайтед" мало вариантов, а он максимально приближает их к гарантированным голам.

Календарь и таблица АПЛ

Выступая на пресс-конференции в пятницу, Тен Хаг предположил, что Марсьяль скоро снова может быть доступен, поэтому будет интересно посмотреть, останется ли Роналду снова на скамейке запасных, когда "Юнайтед" отправится в Брентфорд в следующие выходные.

Это всегда большой вызов — оставлять его в запасе, но особенно для нового тренера».

Эрик тен Хаг Тренер «МЮ» Думаю, что Роналду произвел нужный эффект. Было заметно, что во втором тайме мы лучше работали в полузащите, когда Эриксен стал действовать глубже, а Роналду вышел вперед. Мы создавали опасные ситуации, и у Рэшфорда было два очень хороших момента. Жаль, что мы не сравняли счет. Форсировать возвращение Роналду нельзя, для набора формы нужно время. Эти 35-40 минут помогут ему, и на следующей неделе его состояние будет лучше.

Марсьяль и Тен Хаг — неожиданные победители матча с «Брайтоном»

Автор Goal Джеймс Робсон называет победителей и неудачного матча на «Олд Траффорд», и среди победителей есть неожиданные имена.

«Антони Марсьяль. Это было удачный матч, чтобы пропустить его, без сомнения. Никто в "Юнайтед" не хотел бы, чтобы его ассоциировали с таким хаотичным выступлением, а Марсьяль, который был настолько впечатляющим в предсезонке, увидит, что его репутация только выросла из-за его отсутствия.

"Юнайтед" взывал к его присутствию в точке их атаки, а Кристиан Эриксен плохо действовал в качестве импровизированной ложной девятки в первом тайме.

"Ред Булл Зальцбург" и "Болонья". Или практически любой клуб, чей нападающий был связан слухами о трансфере с "Юнайтед" на прошлой неделе.

Перед стартовым матчем сезона "Юнайтед" был тесно связан с переходом ветерана Марко Арнаутовича, бывшего нападающего "Стока" и "Вест Хэма", который сейчас играет за "Болонью". Это звучит как шаг отчаяния, и это поражение только усилит чувство паники на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" также хочет приобрести молодого форварда "Зальцбурга" Бенджамина Сеско, но не хочет платить за 19-летнего футболиста около 50 миллионов фунтов стерлингов (60,3 миллиона долларов). Увидев это, Зальцбург может просто подумать, что они могут получить полную запрашиваемую цену.

Эрик тен Хаг. Хотя это было неудачное начало для голландца, теперь у него наверняка будут веские основания обратиться к начальству и потребовать деньги, чтобы спасти сезон до закрытия трансферного окна. Руководители сильно подвели его после того, как он был вынужден начать сезон с отсутствующими ключевыми подписаниями».