День Митровича. «Ливерпуль» едва спасся от конфуза на «Крейвен Коттедж»

«Ливерпуль» и «Фулхэм» сыграли вничью 2:2 в матче первого тура английской премьер‑лиги. В составе хозяев оба гола забил Александар Митрович, у мерсисайдцев отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

«Фулхэм» преподнес сюрприз

Автор The Telegraph Сэм Дин считает, что в условиях жесткой конкуренции с «Ман Сити», потери очков должны беспокоить мерсисайдцев еще с первого тура.

«Теперь требуется почти 100 очков, чтобы выиграть Премьер-лигу, в том современном футбольном мире, который помог создать "Ливерпуль" Юргена Клоппа, и немец знает лучше, чем кто-либо, что каждый результат имеет значение в этой изнуряющей лиге.

Таковы стандарты "Ливерпуля" и таковы требования команд, которые хотят конкурировать с "Манчестер Сити" — каждая ничья может восприниматься как поражение. Это можно было увидеть на лицах игроков Клоппа во время финального свистка здесь, когда энергия и напор "Фулхэма" были вознаграждены заслуженным очком.

Клопп, выступая через несколько минут, заявил, что его больше беспокоит игра команды, чем результат. Он знал, что мерсисайдцы не играли так, как мы ожидаем от "Ливерпуля" в последние сезоны, и что эта ничья в день открытия легко могла бы стать поражением, если бы не судьбоносные подвиги дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса и Мохамеда Салаха.

Оптимизм перед новым сезоном может стать мощной силой, и в лихорадочном матче на "Крейвен Коттедж" "Фулхэм" преподнес сюрприз. Многие считали команду Марку Силвы легкой добычей для "Ливерпуля", но вместо этого они оказались по-настоящему сильными противниками, ведь могучий Александр Митрович нанес первые два удара по защите Клоппа в этом сезоне

Календарь и таблица АПЛ

Помимо неудачного для "Ливерпуля" характера игры, которая улучшилась только после прихода Нуньеса на замену во втором тайме, еще больше мерсисайдцев тревожили проблемы в полузащите. Клоппу уже не хватает доступных вариантов из-за серии травм, и здесь он потерял Тьяго Алькантару из-за мышечной проблемы».

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Результат хороший — мы не заслуживали большего, но вот игру можно значительно улучшить. У нас не было импульса. Мы могли выиграть матч, так как у нас было больше моментов, но мы, вероятно, не заслуживали победы. Самое лучшее в игре — это результат. Мы провели действительно плохую игру. Настрой был неправильным с самого начала.

Фактор Нуньеса

Автор The Guardian Джон Брюин отдает должное команде хозяев и хвалит новичка «Ливерпуля», перевернувшего игру на «Крейвен Коттедж».

«Вклад Дарвина Нуньеса в игру было почти мгновенным. До его появления на шестой минуте второго тайма "Ливерпуль" был вялым, часто проигрывая "Фулхэму" борьбу. Прямолинейный, быстрый и голодный до игры уругваец вскоре нашел управу на команду, получившую повышение.

Первый гол в Премьер-лиге этого игрока стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов был забит через 15 минут после его вступления в игру — умный удар пяткой, и он также сыграл свою роль в голе Мохамеда Салаха, спасшем для "Ливерпуля" ничью.

Этот день принадлежал и другому нападающему. Александр Митрович, забивший в прошлом сезоне 43 гола в Чемпиошипе и пытающийся разрушить репутацию игрока, не доросшего по классу до Премьер-лиги, забил дважды. Первый был его фирменным ударом головой, а второй — пенальти, реализованным после фола обманутого Вирджила ван Дейка. После такого можно предположить, что серб — и "Фулхэм" — все же на месте в высшем дивизионе.

Это был первый раз, когда "Фулхэм" избежал поражения в первом матче сезона АПЛ после повышения, что является хорошим знаком, как и игра, которая была благодарно встречена домашней публикой.

Ничья в первом матче сезона не является катастрофой для "Ливерпуля", но Ван Дейк и Трент Александер-Арнольд испытывали проблемы, а беззубая, до выхода Нуньеса, атака должна беспокоить Юргена Клоппа.

Все прогнозы на АПЛ

Джордан Хендерсон попал в перекладину на последних секундах, но это определенно было спасение от поражения. "Настрой был неправильным с самого начала матча", — признался Клопп».

Марку Силва Тренер «Фулхэма» Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем. Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее из своих игроков. Митрович — это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу.

Митрович показал Холанну, как пройти прописку в Премьер-лиге

Автор Squawka Мохаммед Батт хвалит сербского нападающего «Фулхэма» Александра Митровича, который доминировал над защитой «Ливерпуля».

«Звездой шоу, несомненно, был Александр Митрович, нападающий "Фулхэма", который забил оба гола и доминировал над Вирджилом ван Дейком, отметив свое стильное возвращение в Премьер-лигу.

Все выглядело необычным с самого начала игры, поскольку Митрович пробил мимо цели на первых минутах и с самой первой минуты прессинговал и прессинговал игроков "Ливерпуля", как Луис Суарес в лучшие годы. Он не просто вызывал неудобство, но и был по-настоящему опасен. Серб забил 43 гола в прошлом сезоне и имеет 81 гол в 107 матчах Чемпионшипа за "Фулхэм" и всего 15 в 70 матчах в Премьер-лиге. Он так часто выглядел неспособным выступать в высшем дивизионе — но не сейчас.

Митрович мощно взлетел на дальней штанге, чтобы опередить Трента Александра-Арнольда, когда он вывел "Фулхэм" в лидеры восхитительным ударом головой. А на второе он без нервов реализовал пенальти, который выиграл, полностью переиграв Вирджила ван Дейка.

И именно Вирджил ван Дейк стал главной жертвой Митровича не только из-за пенальти, но и из-за того, что сербский нападающий сделал его "разворотом Кройфа" ранее в игре во время еще одной атаки "Фулхэма", которая прошла через Митровича.

Сегодняшняя игра стала первым разом, когда Ван Дейк был обыгран и привез пенальти в одной игре Премьер-лиги. Митрович был человеком, ответственным за оба момента доминирования, что многое говорит о его уровне.

На прошлой неделе Вирджил ван Дейк передал сообщение "Добро пожаловать в Премьер-лигу", когда он доминировал над новым игроком "Ман Сити" Эрлингом Холланом, по крайней мере, так говорил бывший игрок "Сити" Серхио Агуэро. Что ж, на этой неделе кажется, что Митрович перевернул сообщение и передал его самому Ван Дейку.

Все футбольные трансферы

"Он оказал огромное влияние на эту игру с точки зрения атаки", — сказал Джермейн Дженас, награждая Митровича призом лучшему игроку матча. И, честно говоря, кто мог спорить с решением наградить серба этой наградой?»

Салах продолжает забивать

Автор Goal Нил Джонс воздает заслуженную похвалу главной атакующей звезде «Ливерпуля», который год от года не снижает оборотов.

«Еще один день, еще один рекорд для этой неутомимой машины по забиванию голов. Уже шестой год подряд египетский король "Ливерпуля" забил гол в день открытия сезона Премьер-лиги.

"Фулхэм", возможно, небезосновательно считал, что они довольно хорошо справились с Салахом в течение часа, но 11-й номер "красных" не может долго молчать, и к тому времени, когда прозвучал финальный свисток, он вписал свое имя в историю этого матча.

Он организовал первый гол своей команды, совершив идеальный кросс, и Нуньес, в конце концов, замкнул на ближней штанге, а затем забил гол сам, сыграв на завершении после того, как удар Нуньеса в касание нашел его в штрафной.

Чего бы ни добился "Ливерпуль" в этом сезоне, Салах снова сыграет огромную роль».

Александр-Арнольд снова попался

Автор ESPN Джеймс Олли отмечает, что защита «Ливерпуля» и в частности Трент Александер-Арнольд, действовала не лучшим образом.

«Нет никаких сомнений в том, что Александер-Арнольд является одним из лучших крайних защитников в мире, когда он с мячом в ногах, но эти мучительные сомнения в его оборонительных способностях не исчезнут после того, как его поймали в эпизоде с первым голом "Фулхэма".

Прострел Кенни Тете был великолепен, но Александер-Арнольд не заметил опасности на задней штанге, когда Митрович пробил головой мимо Алиссона.

"Ливерпуль" завершил прошлый сезон, проиграв в финале Лиги чемпионов "Реала" из-за гола, который во многом был обязан очередной потере концентрации Александром-Арнольдом.

Это урок, который он должен усвоить, иначе "Ливерпуль" ждут дальнейшие проблемы»

Митрович демонстрирует зрелость при Силве

Автор Sky Sports Бен Граундс считает, что «Фулхэм» и его нападающий вернулись в АПЛ более зрелыми и готовыми к борьбе на этом уровне.

«Юрген Клопп сказал, что лучшим аспектом захватывающей субботней ничьей 2:2 с "Фулхэмом" был результат, и это была справедливая оценка. В первом тайме на "Крейвен Коттедж" его команда выглядела напуганной.

Марку Силва заслуживает всяческих похвал за то, что придумал организованный план игры, благодаря которому новички Премьер-лиги выиграли битву полузащиты в первом тайме. Харрисон Рид, Андреас Перейра и Жоао Пальинья менялись местами, в то время как "Фулхэм" эксплуатировал пространство позади крайних защитников "Ливерпуля".

У Митровича было всего пять касаний за первые 20 минут, но его влияние на игру росло. Его первый гол был именно таким, какой Силва наметил накануне этой встречи, играя между линиям и встретив кросс мощным ударом головой в штрафной площади с шести ярдов.

С начала прошлого сезона Митрович забил 45 голов в английской лиге, на 16 больше, чем любой другой игрок, и все же всегда оставался вопрос, потянет ли он игру на этом уровне.

Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон выиграли все, чего можно было добиться на внутренней и европейской арене, и, пока они ковыляли обратно к тренеру и возвращались в Мерсисайд, я уверен, что все вместе они согласились бы, что здоровенный нападающий "Фулхэма" доставил им столько проблем, сколько ни один форвард, с которым они сталкивались в последнее время.

К чему это сводится, так это к вере. Фанат позади меня крикнул в первые пять минут: "Мы играем с Ливерпулем, а не с Мидлсбро!" Но, возможно, это было понимание того, как эти фанаты относились к первому повышению в классе за последние пять лет. Ощущение трепета с первого свистка.

"Фулхэм" и Митрович не показывали этого трепета на протяжении всей игры. У них есть импульс, растущая зрелость и вера в то, что они могут идти в ногу с любой командой в лиге — и этом матч тому свидетельство».