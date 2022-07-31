Прелюдия к сезону. Нуньес затмил Холанна и Альвареса в матче за Суперкубок

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в стартовом матче сезона за Суперкубок Англии. На 21-й минуте счет открыл защитник красных Трент Александер-Арнольд. «Горожане» отыгрались на 70-й минуте усилиями Хулиана Альвареса. На 83-й минуте Салах вновь вывел «Ливерпуль» вперед, реализовав пенальти, а на 4-й минуте компенсированного времени 2-го тайма уругвайский новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес установил окончательный счет — 3:1.

«Ливерпуль» готов к серьезному бою

Автор The Guardian Джейми Джексон сравнивает готовность двух команд к сезону и сравнение выходит не в пользу манчестерского клуба.

«В качестве предсказания на сезон 2022-23 можно сказать, что "Ливерпуль" будет счастливее, поскольку подопечные Юргена Клоппа уже выглядят цельной командой, готовой к серьезному бою. "Манчестер Сити" не выглядит так.

Пеп Гвардиола вряд ли был обеспокоен проигрышем этого первого в истории Суперкубка Англии, организованного в июле, но может внимательно изучить то, насколько незаметным был Эрлинг Холанн на протяжении всего матча, поскольку это, как бы не отрицал тренер после матча, нарушило ритм команды.

Единственный голевой момент для 9-го номера наступил в той же ситуации, какая привела к первому голу за "Сити" Хулиана Альвареса, сравнявшему счет — и норвежец завершил этот момент таким вопиющим промахом в упор, воспоминания о котором будут преследовать его еще долго, ведь было легче забить, чем промахнуться.

После финального свистка у "Ливерпуля" в списке забивших были превосходные Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах, а также динамично выглядящий Дарвин Нуньес, который забил третий гол и заработал пенальти для египтянина.

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Салах в шумной атмосфере на переполненном стадионе "Кинг Пауэр" был искрометной звездой первого тайма. Первым его гамбитом было то, что он обыграл защитника как манекен и пробил — мяч нашел только боковую сетку, но для "Сити" это было предупреждение, к которому они не прислушались, поскольку слишком часто 11-му номеру "Ливерпуля" позволяли сеять хаос».

Нуньес затмил Холанна

Автор The Telegraph Крис Баскомб считает, что новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн совершенно потерялся в дебютном матче на фоне успешного выступления дебютанта «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

«Будут дни, когда голевая машина Эрлинга Холанна будет полностью функциональна. Будут дни, когда Холанн коснется мяча более 16 раз за матч. Увы тем, кто ждал этого самого ожидаемого из дебютов, но это был не такой день.

Это была боевое крещение Дарвина Нуньеса в битве за перезагрузку атакующей линии "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", и бурное празднование ослепительного камео уругвайца растоптало любые представления о том, что это Суперкубок — не более чем пафосный товарищеский матч.

Последним, бесславным актом провального дебюта Холанна стал удар в перекладину с шести ярдов. Он выдавил себе кривую улыбку. Несомненно, он придет в норму по ходу сезона, когда голы неизбежно потекут рекой.

Конечно, существуют смягчающие обстоятельства для знакомства Холанна с английским футболом, в результате чего он выглядит бледным и вялым до такой степени, что ему, возможно, нужна проверка на отравление сальмонеллой.

Помимо разочарования от проигранного Суперкубка, Пеп Гвардиола постарался утешить своего нового подопечного, столкнувшегося с таким сложным вступительным испытанием. "Для него полезно познакомиться с реальностью новой страны и новой лиги", — сказал тренер.

Ни один нападающий мирового футбола не смог бы выдержать день в компании Вирджила ван Дейка. Голландец поставил перед собой задачу выследить и задушить свою добычу.

Когда Холанн садился в автобус "Сити" после игры, он, должно быть, инстинктивно оглянулся назад, чтобы убедиться, что Ван Дейк не следует за ним.

Если бы это не было спортивным матчем, власти выдали бы защитнику "Ливерпуля" запретительный судебный ордер из-за преследования».

Холанн и «Сити» все еще учатся работать друг с другом

Автор ESPN Марк Огден считает, что несмотря на неудачный дебют, Эрлинг Холанн вернет былую результативность, но пока он проигрывает своему оппоненту из «Ливерпуля».

«Холанн, несомненно, еще забьет свои голы за "Сити". Его послужной список за Дортмунд, "Зальцбург" и "Мольде" был настолько стабильно хорош, что было бы глупо предполагать, что он будет делать что-либо, кроме как продолжать забивать на "Этихаде".

Но это был день, когда ему противостояла одна из сильнейших команд Европы, а защитники Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк были одной из лучших связок в футболе, так что для Холанна это было тяжелое боевое крещение.

Матип, Ван Дейк и любые другие "красные", оказавшиеся на близком расстоянии, не давали ему пространства, чтобы убежать от защитников, которым он часто наслаждался в Бундеслиге. И когда он не может ворваться в последнюю треть с маячащими перед ним воротами, Холанн уже не такая серьезная угроза.

Нуньес выглядел намного острее и гораздо лучше умел принимать мяч спиной к воротам и обыгрывать защитников, но Холанн и "Сити" явно все еще учатся работать друг с другом.

Марезу не удалось заметить ловкий ход Холанна в первом тайме, когда форвард оторвался от своего опекуна, в то время как Кевин Де Брюйне в отчаянии замахал руками на своего нового товарища по команде, когда тот ушел в офсайд и сделал себя недоступным для паса во втором тайме.

И в то время как Нуньес был готов совершить рывок вдоль 18-ярдовой штрафной, Холанн оставался в узких пределах центральной части поля, и это облегчало его опеку и, возможно, объясняло, почему он сделал только 14 касаний за 90 минут.

Опираясь на информацию, которые дали эти 90 минут, Холанн предложит меньше "Сити", когда у него не будет мяча, чем Нуньес даст "Ливерпулю".

Нуньес просто выглядит более разносторонним игроком, но это не значит, что он будет забивать больше голов, и Гвардиола настаивал на том, что Холанн не подкачает в ближайшие месяцы».

Альварес оставил свой след

Автор Sky Sports Питер Смит отдает должное менее звездному новичку «Манчестер Сити», который, в отличие от Холанна, отличился забитым мячом в матче за Суперкубок.

«На мгновение казалось, что победителем этого соперничества форвардов-дебютантов станет Хулиан Альварес.

При всем внимании к общей сумме поразительного таланта Холанна и Нуньеса стоимостью 136 миллионов фунтов стерлингов, относительно неизвестный 22-летний игрок, подписанный из "Ривер Плейт" за 14 миллионов фунтов стерлингов еще в январе, оставил свой след, позволив "Сити" сравнять счет.

Первоначально зафиксированный офсайд и затянувшийся просмотр VAR смазали первоначальную реакцию на его точный удар с близкого расстояния, и когда наконец был вынесен правильный вердикт, Гвардиола усиленно отдавал инструкции молодому форварду, который, казалось, жаждал праздновать.

Но Альварес похоже, собирается привлечь к себе много внимания в этом сезоне. После того, как Габриэль Жезус сделал хет-трик за "Арсенал" ранее в тот же день, игрок сборной Аргентины Альварес, похоже, представляет собой аналогичную угрозу, с его мощными рывками и инстинктивным завершением моментов, отличительной чертой его игры.

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Возможно, сейчас он не является суперзвездой "Сити", но, похоже, что "другой" нападающий, подписанный клубом в этом году, также может оказаться важным».

Фавориты сезона провели первый матч

Автор The Telegraph Джеймс Дакер после просмотра Суперкубка Англии делает вывод — фавориты в борьбе за чемпионство в АПЛ не изменились и не стали слабее.

«Если эти "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" был еще не в лучшей форме, то можно не сомневаться, что чемпионская гонка в этом сезоне будет очередной дуэлью между двумя доминирующими командами страны.

"Сити" потребовалось гораздо больше времени, чтобы прийти в форму, чем "Ливерпулю", что, возможно, объяснимо, учитывая, что их соперники сыграли в два раза больше предсезонных матчей, но в конечном итоге "горожане" набрали достаточно сил, чтобы сделать матч за Суперкубок еще одним очень интересным соревнованием.

Это было не так напряжённо и качественно, как их две встречи в Премьер-лиге в прошлом сезоне — и в битве суперзвёздных нападающих был явный победитель в лице Дарвина Нуньеса, в то время как Эрлинг Холанн разочаровал — но вряд ли кто-то из их соперников приободрится, наблюдая, как эти две команды открывают новый сезон.

Составы команд, возможно,немного изменились, но голод до побед по-прежнему ярко горит в "Ливерпуле" и "Сити", и любому из преследователей потребуются гигантские усилия, чтобы обогнать любую из этих команд.

Конечно, "Сити" потребуется время, чтобы приспособиться к Холанну или, скорее, Холанну, чтобы приспособиться к своим новым партнерам по команде, но было бы безрассудно делать далеко идущие выводы по неудачной игре норвежского нападающего, также как Юрген Клопп не потерял голову от голевого дебюта Нуньеса».

«Ливерпуль» обозначил претензию на чемпионство

Автор Daily Mail Джо Бернстайн подводит итоги матча за Суперкубок Англии и делает вывод, что мерсисайдский клуб готов не дать «Сити» защитить титул.

«Судя по горячим следам, мы должны приготовиться к еще одной эпической гонке за титул, и в мае у нее может быть другой исход. "Манчестер Сити", чемпионы в четырех из последних пяти лет, показали свой класс на "Кинг Пауэр", но даже их волшебники были смяты машиной по завоеванию трофеев под руководством Юргена Клоппа.

Это была третья награда, поднятая "Ливерпулем" в 2022 году, и она дополнила коллекцию национальных призов их тренера. Да, Суперкубок Англии — это всего лишь сезонная прелюдия, но интенсивность и качество показанной игры говорит о том, что мерсисайдцы собираются серьезно взяться за дело, начиная с "Фулхэма" на следующих выходных.

После всей шумихи вокруг двух новых гламурных нападающих, конкуренцией между ними и не пахло. Золотой мальчик "Сити" Эрлинг Холанн получил место в старте от Пепа Гвардиолы и проверил на прочность Вирджила ван Дейка в первом тайме, прежде чем испариться.

Под конец он выглядел растерянным и каким-то образом попал в перекладину с пяти метров, когда должен был легко забивать. Напротив, Дарвин Нуньес с 85 миллионами фунтов на ценнике изначально был посажен на скамейку запасных Клоппом, но в итоге стал героем.

Он терроризировал "Сити" своим темпом, когда вышел на поле на 58-й минуте. Он заработал один пенальти, возможно, заслужил еще один, и Эдерсон блестяще помешал ему забить, прежде чем Нуньес закрепил победу "Ливерпуля" ударом головой.

Когда ливерпульская сторона стадиона "Лестера" был окутан красным дымом во время празднования победы, партнер по команде Энди Робертсон пошутил: "Неплохо, учитывая то, что люди говорят о нем", — ссылаясь на тех, кто не видит в Нуньесе подходящей замены Садио Мане.

"Сити" не будет паниковать, но остальные 20 клубов Премьер-лиги должны. Эти две команды закончили прошлый сезон на 18 очков впереди остальных, и разрыв, похоже, не сократится в ближайшее время».