Стойкость «Динамо» и неудача грузинского футбола

В начале августа стартует 3-й раунд еврокубков. Чемпионы Украины, Молдавии, Азербайджана, Литвы и Армении остаются в игре. Они ещё сражаются за путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. Не чужие нам клубы также отбираются в основную сетку Лиги Европы и Лиги конференций.

Украина

В 3-й раунд Лиги чемпионов с трудом пробилось киевское «Динамо». Украинская команда проявила стойкость в противостоянии с «Фенербахче». 180 минут игрового времени, равная битва завершилась вничью (1:1 — по сумме двух матчей).

По игре турецкий клуб больше создал голевых моментов. 8 ударов в створ у «Фенербахче» против 5 у «Динамо». В угловых перевес тоже в пользу стамбульской команды. Семь против четырех.

Однако главное — результат. Положительного исхода добились именно киевляне. На 114-й минуте в овертайме победный гол забил Караваев.

«Динамо» Киев globallookpress.com

Таким образом «Динамо» вырвало путёвку в 3-й раунд Лиги чемпионов. В этой стадии киевляне сыграют против австрйского «Штурма». Домашняя игра состоится 2 августа. На выезде — 9 августа.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

От Украины в игру вступает луганская «Заря». Старт ожидается в 3-м отборочном раунде Лиги конференций. Соперник украинской команды — бронзовый призер румынского чемпионата — «Университатя Крайова». 4 августа игра дома, 11 августа — в гостях.

Ещё два клуба УПЛ ждут своего часа. «Шахтер» старта в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Днепр-1» — в 4-м раунде Лиги Европы.

Потери тоже есть. «Ворскла» покинула еврокубки после 2-го раунда. Команда из Полтавы уступила шведскому АИКу (3:4 — по сумме двух встреч, поражение в дополнительное время).

Азербайджан

На очереди клубы из Азербайджана. Футбольная ассоциация уже потеряла двух своих представителей в еврокубках. «Зиря» во 2-м раунде Лиги конференций потерпела поражение от «Маккаби» из Тель-Авива (0:3). А «Габала» уступила венгерскому «Фехервару» (3:5).

Чемпион страны продолжает борьбу за групповой этап Лиги чемпионов. Во 2-м отборочном раунде «Карабах» переиграл по сумме двух матчей чемпиона Швейцарии — «Цюрих» (5:4 — победа «скакунов» в дополнительно время.

Ранее «Карабах» вынес чемпиона Польши — «Лех». В 3-м раунде Лиги чемпионов «Карабах» сразится с чемпионм Венгрии — «Ференцварошом». Матчи состоятся 2 и 9 августа.

Камбэк «Нефтчи». «Нефтяники» перевернули ход игры в противостоянии с кипрским «Арисом». В гостевом поединке было поражение (0:2), в ответном победа (3:0).

В 3-м раунде Лиги конференций «Нефтчи» сыграет с «Рапидом» из Австрии. Игры запланированы на 4 и 11 августа.

Казахстан

Минус два для Казахстана. По пути азербайджанских клубов пошли «Астана» и «Кайрат». Оба коллектива стартовали во 2-м раунде Лиги конференций и не смогли пройти дальше в еврокубке.

«Астана» проиграла польскому клубу «Ракув» (0:6), а «Кайрат» уступил венгерской «Кишварде» (0:2).

Футбольную общественность удивил дебютант Лиги конференций. «Кызылжар» сенсационно выбил из турнира бронзового призера чемпионата Хорватии — «Осиек» (3:2). В 3-м этапе команда из Казахстана сыграет с киприотами из АПОЭЛ.

Игрой порадовал и чемпион страны — «Тобол». Во 2-м раунде ЛК был обыгран «Линкольн» из Гибралтара (3:0). Следующий соперник квалификации — чемпион Боснии и Герцеговины — «Зриньски».

Молдавия

Главный клуб молдавского чемпионата «Шериф» продолжает победный путь в Лиге чемпионов. Тираспольчане смогли обыграть чемпиона Словении — «Марибор» (1:0).

Команда из Тирасполя играет в итальянском стиле. Результативная игра в атаке и строгость в обороне. Защита «Шерифа» на высоте уже 4 матча. Чемпион Молдавии в Лиге чемпионов идет без пропущенных голов. Забито два — в ворота «Зриньски» и «Марибора».

Коловос — экс футболист «Шерифа» globallookpress.com

В 3-м раунде Лиги чемпионов «Шерифу» играть с лучшей командой Чехии — «Викторией». 2 августа — домашняя игра, 9 августа — в гостях.

В следующий раунд еврокубка сенсационно пробился серебряный призер чемпионата Молдавии — «Петрокуб». Команда из Хынчешт нанесла в гостях крупное поражение албанскому «Лачи» (4:1) и впервые в истории вышла в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, где встретится с венгерским клубом «Фехервар».

За исключением «Шерифа», в 3-й отборочный раунд еврокубков молдавские команды выходили в последний раз в 2014-м году.

Не смог дальше продвинуться «Милсами». Команда из Оргеева проиграла финскому «КуПСу» (3:6). Ранее Лигу конференций покинул «Сфынтул Георге».

Белоруссия

Для футбольной ассоциации этой страны евросезон складывается провально. Надежды остаются только на солигорский «Шахтёр». После поражения в Лиге чемпионов от «Марибора», команда стартует в 3-м раунде Лиги конференций.

Противостоять белорусскому коллективу будет коллектив румынский — ЧФР Клуж. Первая игра будет условно домашней. Ответная в гостях — в Румынии.

Все прогнозы на Лигу Европы

Остальные клубы белорусского футбола потерпели неудачу во 2-й стадии квалификации Лиги конференций:

«Гомель» — «Арис» Греция (2:7);

БАТЭ — «Коньяспор» Турция (0:5);

«Динамо» Минск — «Хапоэль» Беэр-Шева (1:3)

Латвия

Два из четырёх. От Латвии в еврокубках остались лишь РФШ и «Рига». Завершили участие в Лиге конференций «Валмиера» (2:5 — поражение от «Шкендии») и «Лиепая» (0:4 — проиграли «Янг Бойз»).

Все прогнозы на Лигу конференций

Чемпион Латвии — РФШ в 3-й стадии квалификации Лиги конференций встретится с «Хибернианс» Мальта. А «Рига» — с «Жил Висенте» (Португалия).

Литва

«Судува», «Кауно Жальгирис» и «Паневежис». Трио литовских команд уже отдыхают от еврокубков. Их участие в Лиге конференций было недолгим.

«Судува» стартовала в турнире со 2-го раунда, где потерпела поражение от датского «Виборга» (0:2). Остальные две команды остановились ещё на 1-й стадии квалификации.

Футбольную федерацию Литвы радует игрой только чемпион страны. «Жальгирис» вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с чемпионом Норвегии — «Буде-Глимт».

До этого были обыграны «Балкани» (Косово) и «Мальмё» (Швеция).

Армения

Аналогичная ситуация в Армении. На ранних этапах отбора остановились «Арарат», «Арарат-Армения» и «Алашкерт».

В еврокубках остался только чемпион страны. «Пюник» продолжает играть в отборе Лиги чемпионов.

Жуниньо globallookpress.com

Ереванский клуб оставил за бортом чемпиона Румынии — ЧФР и чемпиона Люксембурга — «Дюделанж». На очереди именитый соперник — сербская «Црвена Звезда».

Эстония

Обладатель Кубка Эстонии «Пайде» — последний представитель этой футбольной ассоциации в еврокубках. Во 2-м раунде Лиги конференций команда одержала победу над ФК «Арарат-Армения» (0:0 — основное время, 5:3 — победа в серии пенальти).

В 3-м отборочном раунде Лиги конференций «Пайде» будет противостоять бельгийский «Андерлехт».

Ранее завершили участие в еврокубках эстонские команды «Левадия» и «Флора».

Грузия

Без своего представительства осталась Грузия. Ее команды с еврокубками попрощались до следующего года:

2 раунд ЛК. «Динамо» Батуми — «Лех» Польша (1:6);

2 раунд ЛК. «Сабуртало» — «Стяуа» Румыния (3:4);

1 раунд ЛК. «Дила» — «КуПС» Финляндия (0:2)

1 раунд ЛК. «Динамо» Тбилиси — «Пайде» Эстония (4:4 — в основное время, 5:6 — поражение в серии пенальти).

Что дальше?

Впереди поединки 3-го раунда еврокубков. Первые матчи Лиги чемпионов и Лиги конференций с участием не чужих нам клубов пройдут со 2-го по 4-е августа. Ответные игры запланированы на 9 и 11 августа.