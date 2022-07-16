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    Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал

    Знакомимся с первыми итогами квалификации еврокубков. Завершился 1-й отборочный раунд в Лиге чемпионов и Лиге конференций. В турнирах УЕФА часть своих команд уже потеряли футбольные ассоциации Эстонии, Грузии, Молдавии, Армении и Литвы. Успехом на начальном этапе квалификации пользуется Азербайджан.

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    Федерации футбола Молдавии, Азербайджана, Литвы и Армении сохранили своих представителей в квалификации Лиги чемпионов. Во 2-м туре отбора в борьбу вступает киевское Динамо

    Украина

    Украинская ассоциация футбола на 13-м месте рейтинга УЕФА. Первую стадию квалификации еврокубков пропустили. К старту 2-го раунда отбора готовятся два клуба.

    Киевское «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов. Соперник украинской команды — «Фенербахче».

    Первая игра пройдёт на нейтральном поле в Польше 20 июля. Ответная в Турции — 27 июля.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Полтавская «Ворскла» будет играть в Лиге конференций. Клубу в оппоненты достался АИК из Швеции. Первая встреча состоится на выезде 21 июля. Ответка дома — 28 июля.

    Азербайджан

    29 место в рейтинге УЕФА. Клубы этой футбольной ассоциации начинают свой путь со второй стадии отбора. А именно «Нефтчи», «Зиря» и «Габала».

    Исключение — «Карабах». «Скакуны» с трудом преодолели 1-й раунд Лиги чемпионов. Лучший клуб Азербайджана в первом матче умудрился проиграть чемпиону Польши — «Леху» (0:1). Но затем в домашней игре азербайджанские футболисты раскатали соперника, разгромив со счётом 5:1.

    «Карабах» — «Лех». Квалификация Лиги чемпионов.
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    Азербайджан после 1-го этапа идет без клубных потерь в еврокубках. Во 2-м раунде «Карабах» встретится с чемпионом Швейцарии — «Цюрихом». 19 июля матч в родных стенах, 26 июля — на выезде.

    Казахстан

    Футбол Казахстана на 31-й строчке УЕФА. Топ-4 клуба страны будут вести борьбу в Лиге конференций. При этом «Кайрат», «Астана» и «Кызылжар» стартуют в еврокубке со 2-й стадии квалификации. В 1-й не играли из-за высокого рейтинга чемпионата Казахстана.

    В Лиге конференций к этому трио присоединится чемпион страны — «Тобол». «Комбайнёры» провалились в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов. После домашней ничьи (0:0), «Тобол» в ответке потерпел крупное поражение от «Ференцвароша» (1:5).

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    • Лучший клуб Казахстана воспользовался «подушкой безопасности» — из Лиги чемпионов перебрался в Лигу конференций. Во 2-м раунде этого турнира «Тобол» сыграет против «Линкольна» из Гибралтара. Первая игра дома — 21 июля. Вторая в гостях — 28 июля.

    Белоруссия

    Своего представителя в Лиге чемпионов потеряла белорусская федерация футбола. Но ассоциация по-прежнему может рассчитывать на все свои клубы в Лиге конференций. Белоруссия — 32-я в рейтинге.

    Чемпион страны — «Шахтёр» из Солигорска вылетел из Лиги чемпионов после поражения от словенского «Марибора» (0:2). Теперь белорусский чемпион выступит в Лиге конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Второй раунд клуб пропускает. Битву «Шахтер» продолжит в 3-й стадии отбора.

    А вот «Динамо» из Минска выступит во 2-м раунде Лиги конференций. На предыдущем этапе минская команда переиграла «Дечич» из Черногории (3:2). На очереди дуэль с серебряным призером чемпионата Израиля — командой «Хапоэль» Беэр-Шева.

    Во 2-м раунде Лиги конференций к минскому «Динамо» присоединятся БАТЭ и «Гомель». От белорусского футбола в этой стадии отбора сыграют три клуба.

    Молдавия

    Одна из первых, кому пришлось потерять своего представителя в еврокубках. «Сфынтул Георге» потерпел поражение от словенской «Муры» (2:4 — по сумме двух матчей) в первом раунде Лиги конференций.

    Федерация футбола Молдавии — 33 в рейтинге. У ФМФ осталось три представителя. Главный — в Лиге чемпионов. Экс-участник группового этапа ЛЧ. «Шериф» сохранил прописку в главном турнире Европы до следующего раунда, обыграв на классе чемпиона Боснии и Герцеговины «Зриньски» (1:0 — общий счет двухматчевой дуэли).

    Во 2-й стадии ЛЧ отбора тираспольский клуб встретиться с чемпионом Словении — «Марибором». Первая игра противостояния состоится в гостях 20 июля. Второй матч дома — 26 июля.

    Дуланто — экс-футболист «Шерифа»
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    Главная цель «Шерифа» — повторить прошлогодний триумф и выйти в основную сетку Лиги чемпионов.

    ФМФ может порадоваться успехам еще двух своих клубов. Серебряный призер Суперлиги «Петрокуб» обыграл мальтийский коллектив «Флориану» (1:0). Таким образом Хынчешты во 2-м раунде встретятся с албанским клубом «Лячи».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Бронзовый призер — «Милсами» добился уверенной победы над «Паневежисом» из Литвы (2:0). В следующем этапе отбора у «орлов» битва с финским клубом КуПС.

    Латвия

    Латвийский футбол на 35-м месте. В отличие от молдавской лиги — латвийская не потеряла своих представителей. Но чемпиону страны РФШ пришлось покинуть Лигу чемпионов — после поражения от ХИКа из Финляндии (2:2 — в основное время, 4:5 по пенальти).

    Впереди участие в Лиге конференций. РФШ стартует в этом турнире с 3-го отборочного раунда, а серебряный призер «Валмиера» — со 2-го.

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    • Остальным двум участникам латышской ассоциации пришлось пройти сито 1-й стадии отбора. Так ФК «Рига» нанесла поражение ирландскому клубу «Дерри Сити» (4:0). Во 2-м раунде состоится дуэль со словацким «Ружомбероком».

    А «Лиепая» с трудом одолела барьер в виде клуба «Гиляни» из Косово (3:2). На очереди — битва со швейцарским «Янг Бойзом».

    Матчи 2-го раунда Лиги конференций состоятся 21 и 28 июля

    Литва

    39-я строчка у Литвы. Ассоциация на первом этапе отбора потеряла сразу две команды. Покинули еврокубки «Паневежис» после поражения от молдавского «Милсами» (0:2) и «Кауно Жальгирис» после неудачи с «Ружомбероком» (0:2).

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    У Литвы в турнирах УЕФА осталось два клуба. Главное достояние страны — ее чемпион. «Жальгирис» переиграл «Балкани» из Косово, обыграв соперника лишь в дополнительное время (2:1). Во 2-м раунде ЛЧ «Жальгирис» встретится с «Мальмё» из Швеции. Первая игра дома 19 июля. Вторая в гостях — 26 июля.

    И «Судува» — этот клуб стартует со 2-й стадии квалификации Лиги конференций. В соперники попался датский «Виборг». 21 июля — матч домашний, 28 июля — гостевой.

    Армения

    Армения в европейском футбольном рейтинге на 40-м месте. Чемпион этой страны сотворил мини-сенсацию 1-ого отборочного раунда Лиги чемпионов. Ереванский «Пюник» переиграл неоднократного участника основной сетки главного турнира — румынский «Клуж» (1:1 — в дополнительное время, 4:3 — победа по пенальти).

    «Пюник» во 2-м раунде Лиги чемпионов встретится с чемпионом Люксембурга — клубом «Дюделанж». Первый матч команда из Еревана сыграет в родных стенах 19 июля. На выезде — 26 июля.

    «Пюник» — главная сенсация 1-й стадии Лиги чемпионов
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    Еще один участник «Арарат-Армения». Клуб готовится к старту Лиги конференций. Во 2-м раунде состоится дуэль с эстонской командой «Пайде».

    У Армении аналогичная ситуация с Литвой. Два клуба вылетели из еврокубков. «Алашкерт» после минимальной победы дома, потерпел крупное поражение в гостях — от мальтийского коллектива «Хамрун Спартанс» (2:4 — общий счет).

    «Арарат» сошел с дистанции после того как уступил македонской «Шкендии» (2:4).

    Грузия

    Провальный старт в еврокубках. Во-первых чемпион страны «Динамо» Батуми потерпел обидное поражение от «Слована» из Братиславы (1:2 — в дополнительное время).

    Во-вторых ассоциация лишилась еще двух своих представителей. Тбилисское «Динамо» уступило эстонскому «Пайде» (4:4 — по сумме двух встреч, 5:6 — поражение в серии пенальти). А «Дила» Гори оступилась на финском клубе КуПС (0:2).

    «Динамо» Тбилиси
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    Во 2-й раунд Лиги конференций пробилось «Сабуртало». Грузинский клуб с трудом переиграл албанский «Партизани» (1:1 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти).

    Таким образом у грузинского футбола осталось два участника в еврокубках и оба в Лиге конференций. «Сабуртало» сыграет с румынской «Стяуа», а «Динамо» Батуми с польским «Лехом». Матчи 2-го раунда состоятся 21 и 28 июля.

    Грузинский футбол идет на 43-й позиции рейтинга УЕФА.

    Эстония

    Эстонская футбольная ассоциация — на 45-й строчке. Чемпион страны «Левадия» выбыла из Лиги чемпионов еще на предварительном этапе. Поражение от исландского «Викингура» со счётом 1:6.

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    • Дальше — 2-й раунд Лиги конференций. В соперниках «Хибернианс» (Мальта). Еще один клуб в еврокубках «Пайде» — их соперник «Арарат-Армения».

    У Эстонии осталось два представителя в турнирах УЕФА. С дистанции сошла только «Флора» — после неудачного противостояния с финским коллективом СИК (2:3 — в дополнительное время).

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