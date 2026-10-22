«Кайрат» разгромно проиграл «Панатинаикосу» в Алматы во втором туре общего этапа Лиги конференций. Казахстанцы начали турнир с ничьей 1:1 против «Риги», а греческий клуб обыграл приехал в Казахстан и не оставил шансов команде Уразбахтина.

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90+3' Ничем не закончился угловой, а арбитр тут же дал финальный свисток! «Кайрат» без шансов проиграл «Панатинаикосу», но хотя бы не ушёл с поля без забитого гола. Уже через несколько дней обеим командам играть в домашних чемпионатах: «Кайрат» поедет в гости к «Актобе», а «Панатинаикос» сыграет на выезде против «Волоса».

90+2' «Кайрат» заработал угловой.

90' Арбитр добавил две минуты.

89' Мартынович здорово выбил мяч в подкате и не дал Тетте замкнуть прострел Кангвы на дальней штанге.

87' Тетте далеко отпустил мяч в штрафной «Кайрата», Анарбеков вовремя вышел и не дал пробить.

85' Пеллистри снова приложился из-за штрафной – мимо ворот в этот раз.

Статистика матча 2 Удары в створ 6 8 Удары мимо 3 43 Владение мячом 57 5 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 13 Фолы 15

82' Пеллистри здорово пробил из-за штрафной и попал в штангу!

79' ГОООООООЛ! Один всё-таки забивает «Кайрат»! Бекболат подкараулил ошибку Катриса и в касание из-за штрафной перекинул вратаря. 1:5, красивый гол получился у хозяев.

77' Кангва получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

76' Картис вышел вместо де Врея в составе «Кайрата».

75' ГОЛ! Пятый забивают гости. Тапалов в подкате перехватил пас Тетте, но мяч отскочил прямо на ногу Растодеру, который без проблем пробил в угол. 0:5, а играть ещё 15 минут.

74' Юккало под углом вышел 1 на 1 с вратарём и просто не попал в створ! Эх, отличный был шанс у «Кайрата».

71' «Кайрат» всё более смело идёт в атаку в последние минуты, всё-таки ждём гол от хозяев?

69' Юккало здорово сместился с левого фланга в центр и бил в ближний угол – чуть мимо створа.

68' Туякбаев получил мяч у штрафной «Панатинаикоса», но не решился бить и дал защитнику возможность накрыть.

66' А у «Панатинаикоса» вместо Андино и Лузы вышли Пеллистри и Чиривелла.

65' Тройная замена у «Кайрата»: вместо Маты, Гуаля и Оксанена вышли Кургин, Бекболат и Касабулат.

63' Палмер-Браун не дал Туакбаеву почти в упор завершить атаку! Близок к голу был «Кайрат».

61' Гуаль боролся за мяч у штрафной «Панатинаикоса» и нарушил правила.

59' «Кайрат» провёл неплохую атаку правым флангом – Пенья отлично сыграл на выходе и забрал мяч.

57' ГОЛ! «Панатинаикос» забивает четвёртый! Кангва только вышел на поле, первым же касанием пробил со штрафного и идеально направил мяч над стенкой. 0:4, всё грустнее болельщикам в Алматы.

56' Замены у «Панатинаикоса»: вместо Камара и Дессерса выходят Кангва и Растодер.

55' Тапалов подключился к атаке в центр штрафной и пробил головой — Пенья на месте.

55' Анарбеков здорово вышел из ворот, но быстро начать атаку не получилось.

54' «Панатинаикос» заработал очередной угловой.

52' Дессерс с ближней штанги пытался подрезать мяч в дальний угол и не попал в створ.

49' У «Кайрата» не получается создать буквально ничего в позиционной атаке, гости всё контролируют.

47' ГОЛ! Тут же забивают третий мяч гости. Дессерс здорово открылся за спинами защитников, вошёл в штрафную и с левой мощно пробил в ближний верхний угол. 0:3, долго не стал тянуть «Панатинаикос».

46' Стартует второй тайм! У «Кайрата» ещё одна замена: Юккола вышел вместо Эдмилсона.

Стефан де Врей x.com

45+3' А вот и перерыв! Гости ведут в два мяча после первого тайма и выглядят намного увереннее «Кайрата». Отдыхаем 15 минут!

45+2' Мрынский получил жёлтую карточку за грубый фол.

45' Три минуты добавил арбитр.

43' Мартынович здорово сыграл в подкате в своей штрафной и не дал пробить Тетте!

41' Пенья забрал мяч после навеса в штрафную «Панатинаикоса».

40' Мрынский пробросил мяч мимо соперника на правом фланге и заработал штрафной.

38' Эдмилсон принял мяч в штрафной гостей и пытался выйти на удар – вовремя накрыли защитники.

36' Анарбеков неудачно начал атаку от ворот и отправил мяч в аут. Но «Кайрат» моментально вернул мяч.

34' Мендонса решил пробить издали и не попал в створ.

33' Ага, а вот и замена у «Кайрата». Вместо Байбека вышел Широбоков.

31' А нет, гол отменён! В офсайде был Тетте, всё ещё в два мяча ведёт «Панатинаикос».

30' ГОЛ! Ещё и третий забивают гости. После навеса с углового и сейва Анарбекова мяч отскочил прямо на ногу Тетте, который добил в пустые ворота. 0:3, пока что без шансов для «Кайрата».

28' Гуаль сместился с левого фланга в центр и снова мощно пробил издали – мимо ворот.

27' «Кайрат» подал ещё один угловой, уже получше, но всё равно без удара.

24' ГОЛ! Второй забивает «Панатинаикос»! Дессерс сам подошёл к точке и мощно уложил мяч в левый угол. 0:2, Анарбеков не угадал направление.

Дессерс празднует гол x.com

22' Пенальти в ворота «Кайрата»! Дессерс здорово подработал мяч в штрафной, а Мартынович неудачно выставил ногу и сфолил.

20' Тапалов с левого фланга простреливал в штрафную, Де Врей всё прочитал и выбил мяч подальше.

19' Дессерс с линии штрафной плотно пробил с левой – Мартынович накрыл удар.

16' Тетте вышел 1 на 1 с Анарбековым и пытался его обыграть, но кипер «Кайрата» вовремя вышел из ворот и не дал забить!

16' Эдмилсон здорово отработал в своей штрафной, а потом ещё и корпусом укрыл мяч от соперника.

15' А теперь и гости заработали свой угловой.

14' Навес с угла поля закончился офсайдом у ворот «Панатинаикоса».

13' Туякпаев с правого фланга пытался прострелить в штрафную, угловой заработали хозяева.

11' Гуаль решился на удар из-за штрафной, сильно мимо створа ушёл мяч.

10' Тапалов подхватил мяч на левом фланге, но не смог уйти от двух защитников и потерял мяч.

08' Гуаль подобрал мяч на линии штрафной и бил в ближний угол – мимо ворот! Близко к своему голу был «Кайрат».

06' ГОООООЛ! Впереди «Панатинаикос»! Кирьякопулос без проблем прострелил с левого фланга во вратарскую, а Таборда остался один на дальней штанге и замкнул в пустой угол. 0:1, первым же шансом отлично воспользовались гости.

Таборда празднует гол x.com

05' Тетте не обработал мяч у штрафной «Кайрата», упущен шанс создать момент.

03' Туякбаев отобрал мяч на половине поля гостей и пытался вывести Эдмилсона на удар – не прошёл пас.

01' «Панатинаикос» разыграл с центра, поехали!

До матча

17:27 «Кайрат» и «Панатинаикос» уже на поле стадиона в Алматы! Там сегодня около 8 градусов, достаточно холодно для полностью открытого стадиона.

17:20 Матч обслуживает нидерландская бригада во главе с Аллардом Линдхаутом. Его ассистенты — Йохан Балдер и Дион Фиккерт, резервный арбитр — Сандер ван дер Эйк. За VAR отвечает Эрвин Бланк, его ассистент — Алекс Бос.

17:15 «Панатинаикос» уже набрал три очка и в случае еще одной победы начнет общий этап идеально. У «Кайрата» пока один балл, а домашняя игра особенно важна в контексте набора очков, потому что дальше у команды Уразбахтина — сложный выезд к «Аталанте».

17:10 «Кайрату» важно не повторить сценарий сентябрьских матчей, когда команда слишком легко позволяла сопернику комбинировать перед своей штрафной. «Панатинаикос» как раз умеет наказывать за такие провалы и хорошо пользуется свободными зонами. С другой стороны, хозяева тоже забивают три матча подряд и после пяти мячей «Иртышу» точно не подходят к игре только с мыслью об обороне.

17:05 Одна из главных интриг любого домашнего матча «Кайрата» — насколько быстро гости адаптируются к поездке в Алматы. Длинный перелет, непривычные условия и соперник, который дома обычно играет гораздо увереннее, немного сокращают разницу в классе. Но по текущей форме гости все равно выглядят мощнее: они почти не теряют очки и подходят к матчу в отличной форме.

16:55 А «Панатинаикос» выйдет в таком составе: Пенья, Де Врей, Цапрас, Палмер-Браун, Кирьякопулос, Луза, Камара, Таборда, Тетте, Дессерс, Андино.

16:50 Состав «Кайрата» на сегодняшний матч: Анарбеков, Тапалов, Мартынович, Байбек, Мата, Мендонса, Оксанен, Мрынский, Гуаль, Туякбаев, Эдмилсон.

16:45 Главный аргумент хозяев понятен. Алматы сам по себе добавляет сопернику проблем за счет перелета, а «Кайрат» дома обычно играет смелее и агрессивнее. В еврокубках команда уже не раз показывала, что умеет цепляться за результат на своем поле. Правда, против соперников, которые хорошо двигают мяч и быстро переводят атаки с фланга на фланг, оборона временами начинает рассыпаться. Матч с «Тоболом» это показал особенно наглядно.

16:40 При этом осень у алматинцев получилась неровной. В сентябре они уступили дома «Тоболу» 1:4, затем проиграли «Астане» 0:1, а уже после паузы стали гораздо аккуратнее. В Лиге конференций «Кайрат» не обыграл «Ригу» и увез рабочую ничью 1:1. За пять последних матчей команда в среднем забивает больше полутора мячей.

16:35 «Кайрат» подходит к еврокубковому матчу после одного из самых убедительных результатов осени. В последнем туре чемпионата Казахстана команда Рафаэля Уразбахтина разгромила павлодарский «Иртыш» 5:0. До этого была победа 1:0 над «Жетысу» и ничья в Риге. После неприятного сентябрьского отрезка с поражениями от «Тобола» и «Астаны» результаты снова пошли вверх.

16:30 Особенно сильно выглядит атака. В пяти последних встречах греки забивают в среднем по два мяча, а серия с голами растянулась почти на весь сезон. В чемпионате лучший результат у Эндрюса Тетте, который уже забил четыре раза. При этом команда опасна не только через одного форварда, а хорошо распределяет нагрузку между несколькими игроками группы атаки.

16:25 В чемпионате Греции у «Панатинаикоса» шесть побед в семи матчах и только одно поражение. Команда забила 17 мячей и пропустила четыре, а перед стартом второго тура Лиги конференций остаётся одной из самых стабильных греческих команд. Единственная недавняя осечка пришлась на дерби с «Олимпиакосом», где «Панатинаикос» уступил 0:1.

16:20 «Панатинаикос» приезжает в Казахстан в очень хорошем настроении. Команда Якоба Неструпа выиграла восемь матчей подряд во всех турнирах. За неделю до поездки в Алматы греки сначала победили «Борац» 2:1 в Лиге конференций, а затем разгромили «Астерас» 5:1 в чемпионате.