В четверг, 22 октября, белградская «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Конференций. Голы за «Црвену Звезду» забили Тими Элшник и Василие Костов, за «Копенгаген» отличились Маэр Каррисо, еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев Матей Гаштаров. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+5' Матч окончен. В равной игре, ничейный исход закономерен. «Црвена Звезда» набрав 1 очко в Лиге Конференций, поднялась на 20-ое место, «Копенгаген» набрав 4 очка поднялся на 6-ое. Следующий матч «Црвена Звезда» сыграет в рамках сербской Суперлиги 25-го октября на выезде против «ОФК Белград», а «Копенгаген» 27-го октября примет «Оденсе» в рамках датской Суперлиги.

90+5' Подача со штрафного «Копенгагена», головой бил Хунор Немет с близкого расстояния от ворот «Црвены Звезды», но послал мяч рядом со штангой.

90+3' Красная карточка показана Стефану Гуделю, схватил он руками убегавшего к воротам «Црвены Звезды» нападающего гостей.

90+1' В падении бил Бамба Дьенг из пределов штрафной «Копенгагена», но послал мяч мимо ворот гостей.

90' Добавленное время 3 минуты.

90' Подача к воротам «Копенгагена», головой пробил нападающий «Црвены Звезды» Бамба Дьенг, но промахнулся мимо створа.

Статистика матча 5 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 9 Фолы 13

87' Взяв мяч под контроль, футболисты «Копенгагена» сбивают пыл атак «Црвены Звезды».

86' Бамба Дьенг попал в положение «вне игры» в атаке «Црвены Звезды».

86' С мячом футболисты «Црвены Звезды» на своей половине поля.

84' Замены у «Црвены Звезды»: Лоизос Лоизу и Мохаммад Абу Фани вышли, ушли Владимир Лучич и Василие Костов.

84' Передача за спину защитникам «Копенгагена», как вдруг, был зафиксирован «офсайд» у «Црвены Звезды».

82' Планомерно подбираются с мячом игроки «Црвены Звезды» к штрафной площади «Копенгагена».

80' Замена в составе «Копенгагена»: Маэр Каррисо ушел, вышел Мохамед Эльюнусси.

79' Затяжная позиционная атака «Црвены Звезды» на половине поля «Копенгагена» развивается.

77' Ищут брешь в обороне «Копенгагена» футболисты «Црвены Звезды».

76' Игра возобновлена владением мяча «Црвены Звезды».

74' Повреждение у вратаря «Црвены Звезды» Лимы Матеуса, медицинский штаб хозяев приглашен на поле.

73' Удар Маркоса Лопеса с подбора из-за пределов штрафной «Црвены Звезды», мяч в голову одному из игроков хозяев попав, ускакал на угловой «Копенгагена».

72' Продолжают атаковать игроки «Копенгагена» воодушевившись забитым голом.

70' Гоол! 2:2. Плотный удар Маэра Каррисо из-за пределов штрафной «Црвены Звезды», мяч точно в дальний нижний угол ворот Лимы Матеуса залетел, чей прыжок не спас хозяев.

69' Позиционная атака «Копенгагена» в центре поля разворачивается.

68' За счет контроля мяча игроки «Црвены Звезды» отодвигают игру к середине поля.

67' Больше мячом владеют футболисты «Копенгагена» в последние минуты.

65' Не стесняются сербские футболисты срывать атаки «Копенгагена» за счет мелких фолов в середине поля.

63' Замены у «Копенгагена»: Роберт и Родриго Хуэскас ушли, вышли Маркос Лопес и Мадс Мадсен.

62' Замена в составе «Црвены Звезды»: Мухаммед Чам Сарачевич вышел, ушел Томас Гендель.

60' Играют в пас игроки «Црвены Звезды» в середине поля.

58' Позиционная атака «Црвены Звезды» завершилась уходом мяча за лицевую линию «Копенгагена».

56' Удар Маэра Каррисо из-за пределов штрафной «Црвены Звезды», мяч по центру ворот полетел и стал лёгкой добычей вратаря хозяев Лимы Матеуса.

55' Владимир Лучич пробил с линии штрафной площади «Копенгагена», в прыжке отразил мяч на угловой «Црвены Звезды» вратарь гостей Рамай.

54' Серия подач к воротам «Црвены Звезды», но до удара по воротам дело не довели футболисты «Копенгагена».

52' Хунор Немет заработал фол на себе на подступах к штрафной «Црвены Звезды», готовится стандарт «Копенгагена».

50' В спокойном темпе начинается вторая половина матча.

49' Контролируют мяч футболисты «Црвены Звезды» в центре поля.

48' В «офсайд» угодила атака «Копенгагена».

46' Удар Генделя из-за пределов штрафной «Копенгагена», на месте вратарь гостей Диант Рамай.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Копенгагена»: Акош Маркграф и Виктор Дадасон вышли, ушли Дзюнносукэ Судзуки и Андреас Корнелиус.

Итог первого тайма x.com

45+3' Перерыв. Поочередно команды атаковали в первом тайме, удалось футболистам «Црвены Звезды» забить на гол больше «Копенгагена».

45+1' Удар Раде Крунича из-за пределов штрафной «Копенгагена», в прыжке перевел мяч на угловой «Црвены Звезды» вратарь гостей Диант Рамай.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Встрепенулись игроки «Копенгагена» после пропущенного гола и ринулись в атаку, заработав угловой.

41' Гоол! 2:1. Василие Костов нанес невероятный удар из-за пределов штрафной площади «Копенгагена», мяч от перекладины залетел в сетку ворот гостей, без шансов для вратаря Рамая.

40' Желтая карточка показана Хунору Немету, за грубый подкат сзади.

38' Желтая карточка показана Раде Круничу, за неспортивное поведение.

37' Разыгрывают мяч футболисты «Црвены Звезды» на своей половине поля.

36' Высоко встречают начало атаки «Црвены Звезды» футболисты «Копенгагена».

34' Гоол! 1:1. Прошла быстрая атака у «Црвены Звезды», Тими Элшник прицельным ударом из-за пределов штрафной «Копенгагена» с левой ноги поразил дальний верхний угол ворот Дианта Рамая.

32' Контролируют мяч игроки «Копенгагена» на своей половине поля.

31' Увереннее стали действовать игроки «Копенгагена» после забитого гола.

29' Гоол! 0:1. Подача в штрафную площадь «Црвены Звезды», в попытке выбить мяч подальше от своих ворот защитник белградцев Матея Гаштаров срезал мяч в собственные ворота.

28' Ходит мяч от игрока к игроку «Копенгагена» в центре поля.

27' Падение Василие Костова на подступах к штрафной площади «Копенгагена», но главный судья матча Раду Петреску нарушение правил не зафиксировал.

25' Подача Элшника в штрафную площадь «Копенгагена», но до мяча не дотянулся головой полузащитник «Црвены Звезды» Василие Костов.

24' Отошли игроки «Црвены Звезды» на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Копенгагена».

22' Желтая карточка показана Юте Накаяме.

21' Повреждение у защитника «Црвены Звезды» Матея Гаштарова, медики хозяев приглашены на поле.

20' Играют в пас футболисты «Црвены Звезды» на своей половине поля.

18' Взяв мяч под контроль, футболисты «Копенгагена» игру от своих ворот отодвинули к середине поля.

16' Удар Юты Накаямы с линии штрафной «Копенгагена», мяч от перекладины выскочил в поле.

16' Продолжается игра в невысоком темпе, в последние минуты с мячом больше футболисты «Црвены Звезды» находятся.

14' Стефан Гудель пробил из пределов штрафной площади «Копенгагена», мяч выше ворот полетел.

13' Тими Элшник пробил со штрафного «Црвены Звезды», головой переправил мяч на угловой хозяев защитник «Копенгагена» Родриго Хуэскас.

12' Желтая карточка показана Дзюнносукэ Судзуки.

12' Неспешно развивается позиционная атака «Црвены Звезды».

10' Внимательно обороняются игроки «Црвены Звезды», не получается довести дело до угрозы ворот у футболистов «Копенгагена».

09' Позиционная атака «Копенгагена» разворачивается на половине поля «Црвены Звезды».

07' Удар Каррисо из-за пределов штрафной «Црвены Звезды» заблокировал защитник хозяев Юта Накаяма, мяч на угловой «Копенгагена» улетел.

06' Рвался к воротам «Црвены Звезды» нападающий «Копенгагена» Андреас Корнелиус, но защитник хозяев Стефан Гудель успел отобрать у него мяч.

05' Развивают позиционную атаку футболисты «Црвены Звезды» в середине поля.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Прострел Лучича в штрафную «Копенгагена», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

02' С мячом футболисты «Црвены Звезды» на половине поля «Копенгагена».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Копенгагена».

До матча

19:41 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:40 Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде, вмещающем 51 862 зрителя.

19:30 Главным судьей матча будет Раду Петреску из Румынии.

«Копенгаген» x.com

19:17 Стартовый состав «Копенгагена»: Рамай, Судзуки, Беймо, Мелинг, Сёренсен, Хуэскас, Роберт, Дилейни, Немет, Каррисо, Корнелиус.

19:15 Стартовый состав «Црвены Звезды»: Матеус, Гудель, Гаштаров, Накаяма, Гендель, Крунич, Ристич, Костов, Элшник, Дьенг.

19:00 Прежде, команды между собой не играли.

18:57 У «Копенгагена» не сыграют Мадсен, Маттсон.

18:55 В составе «Црвены Звезды» дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

18:53 В первом туре общего этапа Лиги конференций «Копенгаген» одержал крупную победу над «Брагой» (3:0).

18:51 В первом туре общего этапа Лиги конференций «Црвена Звезда» на выезде проиграла швейцарскому «Лугано» (2:3). В 12-м туре чемпионата Сербии «Црвена Звезда» разгромила дома команду «Младость» (5:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает первое место, набрав 34 очка.

18:49 «Копенгаген» стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций. На всех стадиях квалификации датчане переиграли украинский клуб «Полесье» (2:1 — дома, 3:3 — в гостях), венгерский «Дебрецен» (5:1 — дома, 3:0 — в гостях), финский «Интер» (4:1 — дома, 0:0 — в гостях).

18:47 Сербский клуб начал выступление в еврокубках с Лиги чемпионов. Во втором квалификационном раунде «Црвена Звезда» переиграла «Ларн» из Северной Ирландии (5:0 — дома, 4:0 — в гостях). В третьем отборочном раунде ЛЧ клуб из Белграда потерпел поражение от израильской команды — «Хапоэль» Беэр-Шева (0:2 — дома, 0:1 — в гостях). «Црвена Звезда» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу Европы. В четвёртом раунде квалификации сербы проиграли чешской «Виктории» (3:0 — дома, 1:5 — в гостях). Таким образом команда попала в основную сетку Лиги конференций.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05