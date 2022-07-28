В ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды

Американцы попробуют в пятый раз в своей истории выйти в плей-офф.

Как отобрались на ЧМ?

Сборная США начала свой путь с финального раунда отбора, минуя предварительные первый и второй раунды. Право автоматического участия в финальном раунде американцы получили как одна из пяти лучших сборных в зоне КОНКАКАФ по рейтингу ФИФА, наряду с Мексикой, Коста-Рикой, Ямайкой и Гондурасом.

По итогам первых двух предварительных раундов к пятерке лучших команд КОНКАКАФ примкнули сборные Канады, Панамы и Сальвадора, образовав единую группу из восьми сборных. Команды сыграли двухкруговой турнир, где первые три сборные получали прямую путевку в Катар, а четвертая команда отправлялась играть межконтинентальный стыковой матч.

В предпоследнем туре отбора против сборной Панамы (5:1) с США произошел забавный случай. Игроки американской сборной после финального свистка отпраздновали вместе со своими болельщиками выход на чемпионат мира, растянув в руках баннер со словами «вышли на ЧМ-2022». Однако, математически сборная США еще не гарантировала себе прямую путевку на ЧМ и могла при определенных обстоятельствах скатиться на четвертое место.

Но в итоге сборная США все же заняла итоговое третье место, набрав 25 очков после 14-ти туров и пробилась на свой 11-й чемпионат мира в истории вместе со сборными Канады и Мексики. Позже путевку в Катар получила Коста-Рика, обыграв в стыковых матчах Новую Зеландию, и пополнила состав представителей Северной и Центральной Америки на чемпионате мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

Сборная США входит в двадцатку лучших национальных команд мира по версии ФИФА. На момент 23 июня американцы занимают 14-е место в рейтинге , являясь одной из лучших сборных КОНКАКАФ, уступая только Мексике, которая расположилась на 12-м месте. Наивысшим достижением американской сборной было четвертое место мирового рейтинга, на которое они забрались в апреле 2006 года.

Состав сборной США сбалансирован представителями местного чемпионата МЛС и европейских клубов. В числе последних фигурируют игроки «Челси», «Арсенала», «Фулхэма», «Лидса», «Ювентуса», «Боруссии» Дортмунд, «Валенсии», «Сельты», «Лилля», «Боавишты». Из чемпионата МЛС в обойму американской сборной привлекались футболисты «Сиэтла», «Далласа», «Лос-Анджелеса», «Интер Майами», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Нэшвилла» и «Нью-Инглэнд Революшн».

Лэндон Донован globallookpress.com

В бомбардирской гонке сборной США установилось двоевластие. Завершившие карьеру футболистов Лэндон Донован и Клинт Демпси имеют в своем активе по 57 голов каждый. Достижения легенд американского футбола до сих пор не были побиты, а среди действующих игроков наиболее близко к рекорду подошел 32-летний нападающий «Нью-Инглэнд Революшн» Джози Алтидор, на счету которого 42 гола.

Правда Джози свой последний матч за сборную США провел в июле 2019 года и вряд ли уже сможет конкурировать с молодым поколением в основе американцев.

Клинт Демпси globallookpress.com

Общая стоимость сборной США оценивается порталом Transfermarkt в 212,65 миллионов евро. По настоящий момент этот результат является 18-м среди 32-х представителей предстоящего чемпионата мира.

Наилучший результат на ЧМ

Для сборной США чемпионат ближайшей осенью-зимой станет 11-м в истории. В том числе, американцы принимали участие в самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае, где сборная США добилась своего лучшего результата, сыграв в полуфинале турнира. Американцы выиграли свою группу, обыграв сборные Бельгии и Парагвая с одинаковым счетом 3:0. В полуфинале сборную США ждала Аргентина, которая разгромила американцев со счетом 6:1.

С тех пор в 20-м веке сборная США еще дважды принимала участие на чемпионатах мира 1934 и 1950 годов, где не могла преодолеть групповой раунд. С 1990 по 2014 год США стали постоянными участниками чемпионата мира, не пропустив ни одного первенства. За семь чемпионатов мира подряд американцам удалось четырежды выйти в плей-офф турнира, но только лишь раз США смогли пробиться в четвертьфинал турнира в 2002 году в Корее и Японии, где им не дали попасть в полуфинал будущие финалисты турнира — сборная Германии.

На своем последнем чемпионате мира в 2014 году в Бразилии сборная США завершила свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив бельгийцам в дополнительное время со счетом 1:2. На чемпионат мира 2018 года в России сборная США не пробилась, заняв 5-е место в финальном раунде отборочного турнира.

Сборная США — одна из сильнейших команд в конфедерации КОНКАКАФ. На счету американцев 7 побед в Золотом Кубке, где они также являются действующими победителями, а также золото в Лиге наций в 2020 году.

Главный тренер

С декабря 2018 года сборную США возглавляет 48-летний американский специалист Грегг Берхалтер. Под руководством Берхалтера американцы сыграли 54 матча, в которых одержали 36 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Именно во главе Берхалтера сборная США получила прямую путевку в Катар, заняв третье место в финальной отборочной группе зоны КОНКАКАФ.

Главный тренер сборной США Грегг Белхартер globallookpress.com

Грегг Берхалтер завершил игровую карьеру в 2011 году. Американский игрок выступал на позиции защитника, где наибольшее количество матчей своей карьеры посвятил немецкому клубу «Энерги Котбус» в период с 2002 по 2006 год. В майке национальной сборной США Берхалтер провел 44 матча с 1994 по 2006 год, не отличившись результативными действиями. Защитник принимал участие в чемпионате мира 2002 года, где сыграл два матча, а также был запасным игроком сборной на мундиале 2006 года в Германии.

Главные звезды и лучший бомбардир

Кристиан Пулишич (Челси) — капитан сборной США и лучший бомбардир среди действующих игроков национальной сборной США, привлекавшихся в команду за последний год. На счету 23-летнего правого вингера 21 гол за 50 матчей в майке американской сборной. Кристиан является самым молодым игроком сборной США, забившим гол за взрослую сборную возрасте 17 лет в матче против сборной Боливии. Пулишич — самый дорогой игрок сборной США, по данным Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Уэстон Маккенни (Ювентус) — 23-летний центральный полузащитник туринского Ювентуса и сборной США. Маккенни считается одним из самых талантливых игроков нынешнего поколения американской сборной. На счету игрока 34 мачта за сборную, в которых Уэстон отличился 9 раз. Стоимость футболиста на данный момент составляет 25 миллионов евро.

Уэстон Маккенни globallookpress.com

Деандре Йедлин (Интер Майами) — 29-летний правый защитник сборной США является рекордсменом по количеству матчей национальной команды среди действующих игроков. Йедлин выступает за сборную США с 2014 года и провел за команду 74 матча. Защитник Интера Майами является участником чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где вместе со своей командой дошел до 1/8 финала чемпионата мира.

Деандре Йедлин globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

21 ноября. США — Уэльс

25 ноября. США — Англия

29 ноября. США — Иран

Сборная США два чемпионата подряд в 2010 и 2014 годах выходила из группы, занимая первое и второе места, соответственно, и на предстоящем чемпионате мира постарается сделать это вновь. В первом туре американцы встретятся, пожалуй, со своим главным конкурентом в борьбе за второе — сборной Уэльса. Во многом результат первого матча будет влиять на амбиции сборной США. В данной группе ожидается плотная борьба, в которой кажется, что американцам не хватит совсем немного для того, чтобы выйти в плей-офф.